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Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Легион-Динамо
 
Позже
Алания

Бомбардиры внутри турнира

Легион-Динамо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ахъядов Апти 1 0.5
2. Магомедов Рашид 1 0.5
Алания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Легион-Динамо 83.33% (5) 0 0 0 0 16.67% (1)
 Алания 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Легион-Динамо Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Легион-Динамо 2:2 Машук-КМВ Легион-Динамо 2:0 Анжи Биолог-Новокубанск 0:0 Легион-Динамо Легион-Динамо 3:1 Ессентуки
Легион-Динамо 0:0 Спартак-Нальчик Черноморец Нв 2:1 Легион-Динамо Легион-Динамо 0:3 Биолог-Новокубанск Ессентуки 0:1 Легион-Динамо Легион-Динамо 0:0 Кубань Холдинг Краснодар-3 0:3 Легион-Динамо Легион-Динамо 0:0 СКА-Ростов Дружба 0:1 Легион-Динамо Легион-Динамо 1:0 Форте Машук-КМВ 0:0 Легион-Динамо Легион-Динамо 7:2 Туапсе Интер Черкесск 2:2 Легион-Динамо Легион-Динамо 2:1 ПФК Кубань Махачкала 1:1 Легион-Динамо Легион-Динамо 1:1 Динамо Ставрополь Анжи 0:2 Легион-Динамо
Алания Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Велес Москва 2:2 Алания Спартак-2 3:2 Алания Алания 3:2 ПФК Кубань Енисей 0:3 Алания
Торпедо Москва 3:1 Алания Краснодар-2 1:3 Алания КАМАЗ 1:1 Алания СКА-Хабаровск 1:2 Алания Алания 0:0 Велес Москва Балтика 2:0 Алания Алания 3:1 Краснодар-2 Акрон 1:2 Алания Алания 1:1 Торпедо Москва Шинник 0:1 Алания Алания 2:0 Факел Волгарь 1:0 Алания Алания 0:1 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Алания Спартак-2 3:3 Алания Алания 1:1 Нефтехимик

Последние игры между собой

Легион-Динамо: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Алания: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Алания 0:1 Легион-Динамо Второй дивизион

Группа 6

Команда И В Н П Г О
1. Легион-Динамо 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Алания 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
3. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
4. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
5. Чертаново _Bartasevich V. 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Легион-Динамо - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2021, осталось 1 день 2 часа 1 минуту.



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    • Прогнозы 7
    Легион-Динамо 0% (0)
    X 0% (0)
    Алания 100% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Легион-Динамо
    Ничья
    Алания
    4.80
    3.78
    1.71
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Легион-Динамо - Алания онлайн


    Прогнозы на матч Легион-Динамо - Алания

    Исход игры
    Легион-Динамо
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Алания
    100% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    85.71% (6)
    Меньше
    14.29% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (6)
    Нет
    14.29% (1)
    Популярный счёт
    1:2 Алания
    71.4% (5)
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