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Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Кайрат Москва
 
Позже
Ротор
Кайрат Москва
Ротор

Бомбардиры внутри турнира

Кайрат Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. _Shvyrev V. 2 0.67
Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Кайрат Москва
# Игрок      
1. _Amirov R. 0 1
Ротор
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кайрат Москва 0 20% (1) 0 0 20% (1) 60% (3)
 Ротор 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Кайрат Москва Последние 9 матчей: +6 =2 -1
Кайрат Москва 2:0 Звезда Санкт-Петербург Зенит-2 1:2 Кайрат Москва Динамо Владивосток 0:1 Кайрат Москва Кайрат Москва 3:0 Луки-Энергия
Балтика-БФУ 2:1 Кайрат Москва Кайрат Москва 1:0 Калуга Кайрат Москва 1:1 Смоленск Ленинградец 2:2 Кайрат Москва Квант 0:3 Кайрат Москва
Ротор Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Факел 1:0 Ротор Ротор 1:1 Балтика Металлург Липецк 0:1 Ротор Ротор 1:1 Волгарь
Ротор 0:0 СКА-Хабаровск Ротор 1:1 Олимп-Долгопрудный Ротор 0:0 Текстильщик Рубин 1:1 Ротор Сочи 2:1 Ротор Ротор 1:0 Ахмат Зенит 6:0 Ротор Ротор 0:3 Динамо Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор Ротор 0:2 Локомотив Москва Ротор 0:4 Ростов Урал 1:0 Ротор Ротор 0:0 Химки Тамбов 1:3 Ротор Рубин 3:0 Ротор Ротор 2:1 Будучность

Группа 7

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кайрат Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ротор 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
3. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
4. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
5. Чертаново _Bartasevich V. 0 1
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер любителям российского футбола! В 1-м туре элитного группового раунда Кубка России в рамках группы 7 московский "Кайрат" примет волгоградский "Ротор". О ходе матча посредством текстовой онлайн-трансляции будет сообщать Кирилл Иванцов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кайрат Москва - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2021, осталось 20 минут.



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Прогнозы 117
Кайрат Москва 12.8% (15)
X 8.5% (10)
Ротор 78.6% (92)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кайрат Москва
Ничья
Ротор
4.40
3.76
1.85
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Где смотреть матч Кайрат Москва - Ротор онлайн


Прогнозы на матч Кайрат Москва - Ротор

Исход игры
Кайрат Москва
13.2% (16)
Ничья
8.3% (10)
Ротор
78.5% (95)
Тотал 2.5
Больше
42.5% (51)
Меньше
57.5% (69)
Обе команды забьют
Да
48.33% (58)
Нет
51.67% (62)
Популярный счёт
0:1 Ротор
34.7% (42)
1:2 Ротор
27.3% (33)
0:2 Ротор
9.9% (12)
1:1 Ничья
8.3% (10)
2:1 Кайрат Москва
8.3% (10)
1:0 Кайрат Москва
4.1% (5)
1:3 Ротор
2.5% (3)
0:3 Ротор
1.7% (2)
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