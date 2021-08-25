Кайрат Москва

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Добрый вечер любителям российского футбола! В 1-м туре элитного группового раунда Кубка России в рамках группы 7 московский "Кайрат" примет волгоградский "Ротор". О ходе матча посредством текстовой онлайн-трансляции будет сообщать Кирилл Иванцов.