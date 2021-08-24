Россия: Кубок 2021-2022
Кайрат Москва
Позже
Ротор
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|_Shvyrev V.
|2
|0.67
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|_Amirov R.
|0
|1
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кайрат Москва
|0
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|60% (3)
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Кайрат Москва Последние 9 матчей: +6 =2 -1Кайрат Москва 2:0 Звезда Санкт-Петербург Зенит-2 1:2 Кайрат Москва Динамо Владивосток 0:1 Кайрат Москва Кайрат Москва 3:0 Луки-Энергия
Ротор Последние 20 матчей: +4 =7 -9Факел 1:0 Ротор Ротор 1:1 Балтика Металлург Липецк 0:1 Ротор Ротор 1:1 Волгарь
Ротор 0:0 СКА-Хабаровск Ротор 1:1 Олимп-Долгопрудный Ротор 0:0 Текстильщик Рубин 1:1 Ротор Сочи 2:1 Ротор Ротор 1:0 Ахмат Зенит 6:0 Ротор Ротор 0:3 Динамо Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор Ротор 0:2 Локомотив Москва Ротор 0:4 Ростов Урал 1:0 Ротор Ротор 0:0 Химки Тамбов 1:3 Ротор Рубин 3:0 Ротор Ротор 2:1 Будучность
Группа 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кайрат Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Саранск
|_Khleborodov I.
|3
|0
|0
|2.
|Знамя Ногинск
|Павлюченко Роман
|2
|0
|0
|3.
|Динамо Барнаул
|Кобялко Антон
|2
|0
|0
|4.
|Чита
|Нестеров Андрей
|2
|0
|0
|5.
|Чайка
|Олейников Иван
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Амкар
|Морозов Константин
|0
|1
|2.
|Туймазы
|_Khabibullin F.
|0
|1
|3.
|Кайрат Москва
|_Amirov R.
|0
|1
|4.
|Чертаново
|_Kovalenko A.
|0
|1
|5.
|Чертаново
|_Bartasevich V.
|0
|1
Прогнозы на матч Кайрат Москва - Ротор
Исход игры
Кайрат Москва
16.7% (1)
Ничья
16.7% (1)
Ротор
66.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
50% (3)
Меньше
50% (3)
Обе команды забьют
Да
66.67% (4)
Нет
33.33% (2)
Популярный счёт
0:1 Ротор
33.3% (2)
1:2 Ротор
33.3% (2)
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