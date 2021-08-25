Россия: Кубок 2021-2022
Ленинградец
0:0
Первый тайм
ПФК Кубань
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Корцов ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Петров ИльяПолузащитник
-
10 Абдоков НуриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Первушин Сергей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хлусов Никита
|2
|1
|2.
|Пинчук Василий
|1
|0.5
|3.
|Анисимов Анатолий
|1
|0.5
|4.
|Казаков Руслан
|1
|0.5
|5.
|_Kortsov E.
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дышеков Аслан
|1
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ленинградец
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
|0
|33.33% (2)
|0
|ПФК Кубань
|80% (4)
|0
|20% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Ленинградец Последние 20 матчей: +11 =5 -4Звезда Санкт-Петербург 1:2 Ленинградец Тверь 3:0 Ленинградец Ленинградец 2:1 Чита Ленинградец 4:0 Динамо Петербург
Красава 1:1 Ленинградец Ленинградец 2:2 Кайрат Москва Родина Москва 1:5 Ленинградец Ленинградец 5:1 Торпедо Владимир Зенит-2 2:2 Ленинградец Ленинградец 1:2 Звезда Санкт-Петербург Ленинградец 0:1 Локомотив-Казанка Муром 0:1 Ленинградец Ленинградец 1:0 Тверь Олимп-Долгопрудный 2:1 Ленинградец Ленинградец 3:0 Зенит Иркутск Ленинградец 2:2 Чита Коломна 1:1 Ленинградец Ленинградец 2:1 Знамя Труда Смоленск 0:1 Ленинградец Ленинградец 4:0 Луки-Энергия
ПФК Кубань Последние 20 матчей: +13 =2 -5Олимп-Долгопрудный 1:0 ПФК Кубань ПФК Кубань 1:0 Текстильщик Алания 3:2 ПФК Кубань Волгарь 1:1 ПФК Кубань
ПФК Кубань 1:2 Спартак-2 ПФК Кубань 0:2 Велес Москва Енисей 2:2 ПФК Кубань ПФК Кубань 1:2 Торпедо Москва Сочи 1:2 ПФК Кубань ПФК Кубань 7:1 Туапсе Интер Черкесск 0:7 ПФК Кубань ПФК Кубань 4:1 Махачкала Динамо Ставрополь 0:1 ПФК Кубань ПФК Кубань 5:1 Анжи Спартак-Нальчик 0:3 ПФК Кубань ПФК Кубань 1:0 Черноморец Нв Биолог-Новокубанск 0:1 ПФК Кубань ПФК Кубань 4:0 Ессентуки Кубань Холдинг 1:1 ПФК Кубань ПФК Кубань 1:0 Краснодар-3
Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПФК Кубань
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Ленинградец
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Саранск
|_Khleborodov I.
|3
|0
|0
|2.
|Знамя Ногинск
|Павлюченко Роман
|2
|0
|0
|3.
|Динамо Барнаул
|Кобялко Антон
|2
|0
|0
|4.
|Чита
|Нестеров Андрей
|2
|0
|0
|5.
|Чайка
|Олейников Иван
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Амкар
|Морозов Константин
|0
|1
|2.
|Туймазы
|_Khabibullin F.
|0
|1
|3.
|Кайрат Москва
|_Amirov R.
|0
|1
|4.
|Чертаново
|_Kovalenko A.
|0
|1
|5.
|Чертаново
|_Bartasevich V.
|0
|1
Прогнозы на матч Ленинградец 0:0 ПФК Кубань
Исход игры
Ленинградец
26.5% (31)
Ничья
23.1% (27)
ПФК Кубань
50.4% (59)
Тотал 2.5
Больше
41.88% (49)
Меньше
58.12% (68)
Обе команды забьют
Да
57.26% (67)
Нет
42.74% (50)
Популярный счёт
1:2 ПФК Кубань
26.5% (31)
1:1 Ничья
17.1% (20)
0:1 ПФК Кубань
17.1% (20)
1:0 Ленинградец
13.7% (16)
2:1 Ленинградец
9.4% (11)
0:2 ПФК Кубань
4.3% (5)
0:0 Ничья
3.4% (4)
2:0 Ленинградец
2.6% (3)
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