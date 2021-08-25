  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Кубок 2021-2022

Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ленинградец
0:0
Первый тайм
ПФК Кубань
Ленинградец
ПФК Кубань

Бомбардиры внутри турнира

Ленинградец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хлусов Никита 2 1
2. Пинчук Василий 1 0.5
3. Анисимов Анатолий 1 0.5
4. Казаков Руслан 1 0.5
5. _Kortsov E. 1 0.5
ПФК Кубань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дышеков Аслан 1 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ленинградец 16.67% (1) 0 50% (3) 0 33.33% (2) 0
 ПФК Кубань 80% (4) 0 20% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Ленинградец Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Звезда Санкт-Петербург 1:2 Ленинградец Тверь 3:0 Ленинградец Ленинградец 2:1 Чита Ленинградец 4:0 Динамо Петербург
Красава 1:1 Ленинградец Ленинградец 2:2 Кайрат Москва Родина Москва 1:5 Ленинградец Ленинградец 5:1 Торпедо Владимир Зенит-2 2:2 Ленинградец Ленинградец 1:2 Звезда Санкт-Петербург Ленинградец 0:1 Локомотив-Казанка Муром 0:1 Ленинградец Ленинградец 1:0 Тверь Олимп-Долгопрудный 2:1 Ленинградец Ленинградец 3:0 Зенит Иркутск Ленинградец 2:2 Чита Коломна 1:1 Ленинградец Ленинградец 2:1 Знамя Труда Смоленск 0:1 Ленинградец Ленинградец 4:0 Луки-Энергия
ПФК Кубань Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Олимп-Долгопрудный 1:0 ПФК Кубань ПФК Кубань 1:0 Текстильщик Алания 3:2 ПФК Кубань Волгарь 1:1 ПФК Кубань
ПФК Кубань 1:2 Спартак-2 ПФК Кубань 0:2 Велес Москва Енисей 2:2 ПФК Кубань ПФК Кубань 1:2 Торпедо Москва Сочи 1:2 ПФК Кубань ПФК Кубань 7:1 Туапсе Интер Черкесск 0:7 ПФК Кубань ПФК Кубань 4:1 Махачкала Динамо Ставрополь 0:1 ПФК Кубань ПФК Кубань 5:1 Анжи Спартак-Нальчик 0:3 ПФК Кубань ПФК Кубань 1:0 Черноморец Нв Биолог-Новокубанск 0:1 ПФК Кубань ПФК Кубань 4:0 Ессентуки Кубань Холдинг 1:1 ПФК Кубань ПФК Кубань 1:0 Краснодар-3

Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПФК Кубань 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Ленинградец 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
3. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
4. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
5. Чертаново _Bartasevich V. 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    14'
    Владимир Лобкарёв наносит удар из дуги штрафной площадки, отправляя мяч в левый угол, но немного не попадает в створ. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Никита Хлусов откликнулся на прострел с левого фланга и попытался пробить, но вместо этого нарушил правила, уронив Евгения Гапона. 
  • 11'
    Хорошо ходит мяч у "Ленинградца", только проблема заключается в том, что всё это происходит вдалеке от владений "Кубани", в центре поля. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Максим Сидоров грубо встретил Романа Кривулькина на левом фланге, совершив толчок в спину. 
  • Фол, нарушение
    9'
    "Кубань" нарушила правила в центре поля, на газоне оказался Ризван Умаров. 
  • 8'
    Ещё одну атаку попытался провести "Ленинградец", теперь уже через центральную зону, но пас в сторону штрафной площади адресата не нашёл - вышел из ворот Андрей Климович и выбил игровой снаряд в центр поля. 
  • 6'
    Суханов решился на удар с дальней дистанции - попал в соперника, от которого мяч отлетел к Яковлеву и тот навесил с левого фланга, но партнёров не нашёл. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Свисток арбитра остановил поединок - хозяева нарушили правила в центральном круге. 
  • Угловой
    4'
    Второй угловой "Кубани" обошёлся без остроты. "Ленинградец" отбился и попытался убежать в контратаку, но безуспешно - перешёл центр поля и лишился игрового снаряда. 
  • Опасный момент
    3'
    Первый корнер в матче исполнили гости - хозяева выбили мяч на ногу Петрову, который пробил в касание, попал в ногу Костину и заработал ещё один угловой. 
  • 2'
    Сергей Костин получил мяч на своей половине поля и выполнил перевод на правый край, допустив ошибку - в аут отправился круглый. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Раздался стартовый свисток. 
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча "Ленинградец" - "Кубань", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 118
Ленинградец 26.3% (31)
X 22.9% (27)
ПФК Кубань 50.8% (60)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ленинградец
Ничья
ПФК Кубань
3.80
3.90
2.00
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Ленинградец 0:0 ПФК Кубань онлайн


Прогнозы на матч Ленинградец 0:0 ПФК Кубань

Исход игры
Ленинградец
26.5% (31)
Ничья
23.1% (27)
ПФК Кубань
50.4% (59)
Тотал 2.5
Больше
41.88% (49)
Меньше
58.12% (68)
Обе команды забьют
Да
57.26% (67)
Нет
42.74% (50)
Популярный счёт
1:2 ПФК Кубань
26.5% (31)
1:1 Ничья
17.1% (20)
0:1 ПФК Кубань
17.1% (20)
1:0 Ленинградец
13.7% (16)
2:1 Ленинградец
9.4% (11)
0:2 ПФК Кубань
4.3% (5)
0:0 Ничья
3.4% (4)
2:0 Ленинградец
2.6% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 