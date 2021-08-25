Хорошо ходит мяч у "Ленинградца", только проблема заключается в том, что всё это происходит вдалеке от владений "Кубани", в центре поля.

Никита Хлусов откликнулся на прострел с левого фланга и попытался пробить, но вместо этого нарушил правила, уронив Евгения Гапона.

Владимир Лобкарёв наносит удар из дуги штрафной площадки, отправляя мяч в левый угол, но немного не попадает в створ.

8' Ещё одну атаку попытался провести "Ленинградец", теперь уже через центральную зону, но пас в сторону штрафной площади адресата не нашёл - вышел из ворот Андрей Климович и выбил игровой снаряд в центр поля.

6' Суханов решился на удар с дальней дистанции - попал в соперника, от которого мяч отлетел к Яковлеву и тот навесил с левого фланга, но партнёров не нашёл.

5' Свисток арбитра остановил поединок - хозяева нарушили правила в центральном круге.

4' Второй угловой "Кубани" обошёлся без остроты. "Ленинградец" отбился и попытался убежать в контратаку, но безуспешно - перешёл центр поля и лишился игрового снаряда.

3' Первый корнер в матче исполнили гости - хозяева выбили мяч на ногу Петрову, который пробил в касание, попал в ногу Костину и заработал ещё один угловой.

2' Сергей Костин получил мяч на своей половине поля и выполнил перевод на правый край, допустив ошибку - в аут отправился круглый.