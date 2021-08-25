С угла поля навесил на дальнюю штангу Пикатов, но здесь верх выиграл Тарасом и вернул мяч на фланг.

Зенин по флангу забрасывал на ход Пикатову, но тот в борьбе с защитником лишь угловой смог заработать.

Столкнулись головами в штрафной гостей Сорокин и Лопатин. Без помощи медиков здесь не обойтись.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Сумели дожать соперника гости, разыграв отличную комбинацию. В итоге пасом Лоатин вывел на удар Смита, который оторвался от опеки и вколотил мяч мимо голкипера точно в сетку.

Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!

40' Со штрафного навесил Пикатов на ближнюю штангу, куда вбежал Дрогунов и пробил головой, но в прыжке Граб перевел на угловой.

39' Пикатов прорывался по флангу, но получил по ногам от Майга. Штрафной удар будет в распоряжении хозяев.

38' С угла поля навесил Анисимов на ближнюю штангу, где продлил головой на дальнюю Коротков. Здесь пробил с лету Майга, но крайне неточно.

37' Ушел от соперника по правой бровке Абдуллахи и навесил в штрафную, но здесь Алоян головой вынес на угловой.

36' Отлично вырезал Новиков в штрафную, куда на всех парах врывался Пикатов, но в борьбе с Тарасовым нарушил он правила.

35' Проникающий пас отдавал Мальцев в штрафную на Смита, но смог в подкате остановить эту атаку Зенин.

34' Сместился в штрафную с фланга Мальцев и пробил по воротам, но мяч угодил в спину Васильеву.

33' Ушел на скорости от соперника по флангу Анисимов и навесил в штрафную, но здесь в падении головой вынес сферу Дрогунов.

32' Слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля Мараев и в итоге нарушил правила в борьбе против Майга.

31' Мог убегать в контратаку Шанин после отличного паса от Сорокина, но в борьбе с Самылиным потерял он мяч.

30' Со штрафного навесил Тарасов на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Алоян и головой вынес сферу в центр поля.

29' На фланге по ногам получил Лопатин от Шанина. Судья зафиксировал нарушение правил.

27' С фланга навесил в штрафную Лопатин на ход Смиту, но тот не дотянулся до мяча головой.

25' Тонко отдавал Шанин в штрафную на ход Пикатову, но прочитал эпизод Тарасов и перехватил мяч в подкате.

24' Забросил по флангу Пикатов на ход Укомскому, но тот выпустил мяч за пределы поля в борьбе с защитником.

22' Убежал по флангу Сорокин и прострелил в штрафную на Пикатова, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.

21' Теперь уже сам Шанин получил на фланге по ногам в подкате от Мальцева. Судья и тут назначил штрафной.

20' В центре поля получил по ногам Смит от Шанина. Очередной штрафной исполнять будут гости.

18' Дальний заброс на чужую половину поля исполнял Новиков на ход Пикатову, но тот проиграл борьбу за мяч Майге.

17' С фланга Тарасов низом отдавал в штрафную на Смита, но удар последнего накрыли защитники.

16' Снова мог убегать в контратаку Укомский, но проиграл он скоростную дуэль Тарасову.

15' В штрафную тонко отдавал Шанин на ход Укомскому, но того от мяча грамотно оттеснил защитник.

13' В центре поля получил по ногам Смит от Шанина. Штрафной удар исполнять будут гости.

12' По флангу забросил Абдуллахи на ход Смиту, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч в аут.

10' С дальней дистанции неожиданно пробил Смит в дальний угол, но точности ему немного не хватило.

9' В медленном темпе проходит старт игры, команды катают мяч в центре поля, присматриваясь друг к другу.

7' Дальний заброс исполнял в штрафную Коротков, но здесь до удара дело так и не дошло.

6' Убегал по флангу Пикатов и прострелил в штрафную, но никого из партнеров тамне оказалось.

4' Двльним ударом проверить бдительность голкипера решил Анисимов, но мяч полетел крайне неточно.

3' Забрасывал в штрафную Лопатин на ход Смиту, но тот в борьбе с двумя защитниками не смог зацепиться за мяч.

2' Активно начали игру гости и уже провели одну атаку, но до удара по воротам дело так и не дошло.