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Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Динамо Брянск
0:1
Перерыв
Велес Москва
Динамо Брянск
Велес Москва

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Брянск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новик Антон 1 0.33
2. _Kashaev N. 1 0.33
Велес Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Брянск 70% (7) 0 10% (1) 0 20% (2) 0
 Велес Москва 100% (9) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Динамо Брянск Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Динамо Брянск 1:1 Динамо Владивосток Динамо Брянск 2:0 Сахалин Красава 1:2 Динамо Брянск Салют 0:2 Динамо Брянск
Динамо Брянск 5:0 Факел-2 Динамо Брянск 1:1 Смоленск Калуга 0:0 Динамо Брянск Сокол 1:0 Динамо Брянск Оренбург 3:2 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:1 Чайка СКА-Хабаровск 1:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:0 Велес Москва Балтика 2:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:1 Краснодар-2 Акрон 1:1 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва Шинник 0:1 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:2 Факел Волгарь 2:1 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов
Велес Москва Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Велес Москва 2:2 Алания Оренбург 2:1 Велес Москва Спартак-2 0:2 Велес Москва Велес Москва 0:0 Томь
Велес Москва 1:0 Томь ПФК Кубань 0:2 Велес Москва Факел 1:0 Велес Москва Велес Москва 1:0 Енисей Уфа 0:2 Велес Москва Велес Москва 2:1 Текстильщик Алания 0:0 Велес Москва Нефтехимик 2:0 Велес Москва Динамо Брянск 1:0 Велес Москва Велес Москва 2:1 Иртыш Омск Томь 0:0 Велес Москва Чертаново 2:4 Велес Москва Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Велес Москва 1:1 Енисей Оренбург 3:0 Велес Москва Велес Москва 0:1 Чайка

Последние игры между собой

Динамо Брянск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Велес Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Динамо Брянск 1:0 Велес Москва ФНЛ - Первый дивизион Велес Москва 2:1 Динамо Брянск ФНЛ - Первый дивизион

Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Велес Москва 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Динамо Брянск 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Зенит-Ижевск Балкизов Ренат 0 1
3. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
4. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
5. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!
  • Описание гола
    44'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Сумели дожать соперника гости, разыграв отличную комбинацию. В итоге пасом Лоатин вывел на удар Смита, который оторвался от опеки и вколотил мяч мимо голкипера точно в сетку.
  • 43'
    Столкнулись головами в штрафной гостей Сорокин и Лопатин. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • 42'
    Зенин по флангу забрасывал на ход Пикатову, но тот в борьбе с защитником лишь угловой смог заработать.
  • 41'
    С угла поля навесил на дальнюю штангу Пикатов, но здесь верх выиграл Тарасом и вернул мяч на фланг.
  • Опасный момент
    40'
    Со штрафного навесил Пикатов на ближнюю штангу, куда вбежал Дрогунов и пробил головой, но в прыжке Граб перевел на угловой.
  • 39'
    Пикатов прорывался по флангу, но получил по ногам от Майга. Штрафной удар будет в распоряжении хозяев.
  • 38'
    С угла поля навесил Анисимов на ближнюю штангу, где продлил головой на дальнюю Коротков. Здесь пробил с лету Майга, но крайне неточно.
  • Угловой
    37'
    Ушел от соперника по правой бровке Абдуллахи и навесил в штрафную, но здесь Алоян головой вынес на угловой.
  • 36'
    Отлично вырезал Новиков в штрафную, куда на всех парах врывался Пикатов, но в борьбе с Тарасовым нарушил он правила.
  • 35'
    Проникающий пас отдавал Мальцев в штрафную на Смита, но смог в подкате остановить эту атаку Зенин.
  • 34'
    Сместился в штрафную с фланга Мальцев и пробил по воротам, но мяч угодил в спину Васильеву.
  • 33'
    Ушел на скорости от соперника по флангу Анисимов и навесил в штрафную, но здесь в падении головой вынес сферу Дрогунов.
  • 32'
    Слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля Мараев и в итоге нарушил правила в борьбе против Майга.
  • 31'
    Мог убегать в контратаку Шанин после отличного паса от Сорокина, но в борьбе с Самылиным потерял он мяч.
  • 30'
    Со штрафного навесил Тарасов на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Алоян и головой вынес сферу в центр поля.
  • 29'
    На фланге по ногам получил Лопатин от Шанина. Судья зафиксировал нарушение правил.
  • 27'
    С фланга навесил в штрафную Лопатин на ход Смиту, но тот не дотянулся до мяча головой.
  • 25'
    Тонко отдавал Шанин в штрафную на ход Пикатову, но прочитал эпизод Тарасов и перехватил мяч в подкате.
  • 24'
    Забросил по флангу Пикатов на ход Укомскому, но тот выпустил мяч за пределы поля в борьбе с защитником.
  • 22'
    Убежал по флангу Сорокин и прострелил в штрафную на Пикатова, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.
  • 21'
    Теперь уже сам Шанин получил на фланге по ногам в подкате от Мальцева. Судья и тут назначил штрафной.
  • 20'
    В центре поля получил по ногам Смит от Шанина. Очередной штрафной исполнять будут гости.
  • 18'
    Дальний заброс на чужую половину поля исполнял Новиков на ход Пикатову, но тот проиграл борьбу за мяч Майге.
  • 17'
    С фланга Тарасов низом отдавал в штрафную на Смита, но удар последнего накрыли защитники.
  • 16'
    Снова мог убегать в контратаку Укомский, но проиграл он скоростную дуэль Тарасову.
  • 15'
    В штрафную тонко отдавал Шанин на ход Укомскому, но того от мяча грамотно оттеснил защитник.
  • 13'
    В центре поля получил по ногам Смит от Шанина. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 12'
    По флангу забросил Абдуллахи на ход Смиту, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч в аут.
  • 10'
    С дальней дистанции неожиданно пробил Смит в дальний угол, но точности ему немного не хватило.
  • 9'
    В медленном темпе проходит старт игры, команды катают мяч в центре поля, присматриваясь друг к другу.
  • 7'
    Дальний заброс исполнял в штрафную Коротков, но здесь до удара дело так и не дошло.
  • 6'
    Убегал по флангу Пикатов и прострелил в штрафную, но никого из партнеров тамне оказалось.
  • 4'
    Двльним ударом проверить бдительность голкипера решил Анисимов, но мяч полетел крайне неточно.
  • 3'
    Забрасывал в штрафную Лопатин на ход Смиту, но тот в борьбе с двумя защитниками не смог зацепиться за мяч.
  • 2'
    Активно начали игру гости и уже провели одну атаку, но до удара по воротам дело так и не дошло.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! Вот и настала пора матчей группового этапа Кубка России. В рамках третьей группы нас ждет противостояние брянского "Динамо" и "Велеса". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 119
Динамо Брянск 23.5% (28)
X 12.6% (15)
Велес Москва 63.9% (76)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Брянск
Ничья
Велес Москва
4.20
3.20
2.20
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Где смотреть матч Динамо Брянск 0:1 Велес Москва онлайн


Прогнозы на матч Динамо Брянск 0:1 Велес Москва

Исход игры
Динамо Брянск
23.5% (28)
Ничья
12.6% (15)
Велес Москва
63.9% (76)
Тотал 2.5
Больше
49.58% (59)
Меньше
50.42% (60)
Обе команды забьют
Да
62.18% (74)
Нет
37.82% (45)
Популярный счёт
1:2 Велес Москва
31.9% (38)
0:1 Велес Москва
22.7% (27)
1:1 Ничья
12.6% (15)
2:1 Динамо Брянск
12.6% (15)
1:0 Динамо Брянск
8.4% (10)
0:2 Велес Москва
5% (6)
1:3 Велес Москва
2.5% (3)
2:0 Динамо Брянск
1.7% (2)
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