Киксуют в защите хозяева, как бы им не пропустить до перерыва третий.

"Оренбург" не прочь сам забить третий мяч, пока игра у него идёт.

Дальний удар Сычевого - и сэйв от Малашенко.

Свисток на перерыв. Пока 1:2.

41' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:2! Александр Эктов!

Красота от Эктова! Подцепил подбор и филигранно крутнул в левую девять!

40' Малашенко ногой отражает удар Прудникова на угловой, опасно было.

39' Вынесли хозяева доставку Сычевого в штрафную.

38' Кучиев поскользнулся и не сохранил мяч в поле.

37' Отбивает Гошев удар со штрафного в углу своих ворот.

36' Цканьян в контратаке протащил мяч к чужой штрафной и заработал предупреждение для Ойеволе. Соответственно, перспективный штрафной удар исполнит "Динамо".

35' Ошиблись в центре поля хозяева, начав атаку соперника.

34' Безадресный навес от Эктова - за лицевую.

34' Угловой с левого края в запасе есть у "Оренбурга".

33' Не принесла подача со штрафного успехов ставропольской команде.

32' Эктов нарушил правила на своей половине поля и сам же немного пострадал.

31' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Владимир Сычевой!

Похожим образом забил "Оренбург" - в плане того, что Сычевой чётко катнул мяч в дальний угол. Только на этот раз в левый угол и не в контратаке.

30' "Оренбург" в позиционной атаке. Дальний удар Миронова - рядом с правой штангой.

29' Холостую подачу сделали динамовцы с корнера.

29' От Эктова мяч укатывается на ставропольский угловой.

28' Против Качуры сфолили гости. Право на штрафной на правом фланге получило "Динамо".

27' Воробьёв примерно с левого края вратарской выстрелил мимо створа, не попал в ближний угол.

27' Теперь угловой на правом фланге заработал "Оренбург".

26' Малашенко выпустил мяч из рук в центре своей штрафной, но пробить стену из игроков хозяев у гостей не получилось.

26' В ответ Миронов пробил издали, и Малашенко отразил на угловой.

24' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Дени Далиев!

Контратака ставропольчан, и Далиев, прошедший по левой зоне, катнул мяч в дальний угол.

24' Миронов лупит со стандарта в стенку.

23' Штрафной по центру метрах в 23 от чужих ворот заработал "Оренбург".

22' С подбора дальний удар нанёс Сорокин - метра на полтора выше перекладины.

21' Далиев подаст штрафной с левого края.

20' "Оренбург" не чурается мелко фолить на чужой половине поля.

19' Игрок "Динамо" немножко полежал на газоне и потом поднялся.

18' Эктов в зоне левого полусреднего проткнул мяч вперёд в руки Малашенко.

17' Титков фолит в подкате и получает жёлтую карточку.

16' Не очень легко ставропольчанам, но прямо супердавления на их ворота не наблюдается.

14' Везёт сейчас хозяевам! Сорокин смахнул головой подачу Эктова, и из района правого угла вратарской игрок "Оренбурга" мощно пальнул выше створа.

13' Немного полетал мяч по штрафной "Динамо", но до удара дело не дошло.

12' Ойеволе пришёл в центр поля, чтобы мелко нарушить правила.

11' Цканьян сделал перевод влево-вперёд на Гаранжу, не сумевшего обхитрить пару соперников.

10' Темуков на правом фланге не справился с противодействием Ойеволе.

9' Эктов искал удачу на левом полуфланге, но не нашёл - мяч в руках у Малашенко.

8' Суматоха в штрафной "Динамо", и заблокирован удар Сычевого.

7' Сорокин отбивает подачу Малых с правого фланга.

6' Хозяева планируют играть на контратаках, ну или обороняться их вынуждают гости.

5' Опасно! "Динамо" перешло в атаку, и Гаранжа выстрелил с левого полуфланга во внешнюю часть сетки.

5' Качество газона в Ставрополе не очень хорошее. Но раньше вообще на этом стадионе не играли из-за его аварийности.

4' Воробьёв не успел зацепиться за мяч, выкатившийся за лицевую.

3' Длинный заброс от "Оренбурга" - в руки Малашенко.

2' Примерно 500 зрителей присутствует на стадионе "Динамо" в Ставрополе.

1' Оренбуржцы активнее на первой минуте.