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Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Динамо Ставрополь
1:2
Перерыв
Оренбург
Динамо Ставрополь
Оренбург

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Ставрополь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кучиев Георгий 2 0.5
2. _Borisov M. 1 0.25
3. _Tskanyan D. 1 0.25
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Ставрополь 0 0 57.14% (4) 0 28.57% (2) 14.29% (1)
 Оренбург 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Динамо Ставрополь Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Динамо Ставрополь 1:2 Дружба Анжи 2:1 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 3:1 Биолог-Новокубанск Динамо Ставрополь 1:1 Чайка
Спартак-Нальчик 0:1 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 1:0 Кубань-Холдинг Динамо Ставрополь 1:1 Машук-КМВ СтавАгроСоюз 2:4 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 2:1 Форте Машук-КМВ 2:2 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 6:0 Туапсе Интер Черкесск 1:2 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 3:1 Краснодар-3 Динамо Ставрополь 0:1 ПФК Кубань Махачкала 4:0 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 3:2 Анжи Спартак-Нальчик 2:0 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 1:1 Черноморец Нв Биолог-Новокубанск 0:1 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 2:2 Ессентуки
Оренбург Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Оренбург 1:0 Акрон Оренбург 2:1 Велес Москва Томь 1:2 Оренбург Оренбург 0:2 Факел
Балтика 1:1 Оренбург Оренбург 4:0 Металлург Липецк Оренбург 4:0 Волгарь Оренбург 3:2 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Оренбург Оренбург 2:0 Томь Чертаново 2:3 Оренбург Оренбург 2:1 Нижний Новгород Енисей 1:2 Оренбург Оренбург 5:2 Спартак-2 Оренбург 3:0 Чайка СКА-Хабаровск 1:0 Оренбург Оренбург 3:0 Велес Москва Балтика 1:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краснодар-2 Акрон 1:1 Оренбург

Группа 11

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Динамо Ставрополь 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
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Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Зенит-Ижевск Балкизов Ренат 0 1
3. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
4. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
5. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. Пока 1:2.
  • Фол, нарушение
    45'
    Цканьян нарушает на чужой половине.
  • 44'
    Дальний удар Сычевого - и сэйв от Малашенко.
  • 43'
    "Оренбург" не прочь сам забить третий мяч, пока игра у него идёт.
  • 42'
    Киксуют в защите хозяева, как бы им не пропустить до перерыва третий.
  • 41'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:2! Александр Эктов!
    Красота от Эктова! Подцепил подбор и филигранно крутнул в левую девять!
  • Опасный момент
    40'
    Малашенко ногой отражает удар Прудникова на угловой, опасно было.
  • 39'
    Вынесли хозяева доставку Сычевого в штрафную.
  • 38'
    Кучиев поскользнулся и не сохранил мяч в поле.
  • 37'
    Отбивает Гошев удар со штрафного в углу своих ворот. 
  • Желтая карточка
    36'
    Цканьян в контратаке протащил мяч к чужой штрафной и заработал предупреждение для Ойеволе. Соответственно, перспективный штрафной удар исполнит "Динамо".
  • 35'
    Ошиблись в центре поля хозяева, начав атаку соперника.
  • 34'
    Безадресный навес от Эктова - за лицевую.
  • Угловой
    34'
    Угловой с левого края в запасе есть у "Оренбурга".
  • 33'
    Не принесла подача со штрафного успехов ставропольской команде.
  • Фол, нарушение
    32'
    Эктов нарушил правила на своей половине поля и сам же немного пострадал.
  • Описание гола
    31'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Владимир Сычевой!
    Похожим образом забил "Оренбург" - в плане того, что Сычевой чётко катнул мяч в дальний угол. Только на этот раз в левый угол и не в контратаке.
  • 30'
    "Оренбург" в позиционной атаке. Дальний удар Миронова - рядом с правой штангой.
  • 29'
    Холостую подачу сделали динамовцы с корнера.
  • Угловой
    29'
    От Эктова мяч укатывается на ставропольский угловой.
  • Фол, нарушение
    28'
    Против Качуры сфолили гости. Право на штрафной на правом фланге получило "Динамо".
  • 27'
    Воробьёв примерно с левого края вратарской выстрелил мимо створа, не попал в ближний угол.
  • Угловой
    27'
    Теперь угловой на правом фланге заработал "Оренбург".
  • Опасный момент
    26'
    Малашенко выпустил мяч из рук в центре своей штрафной, но пробить стену из игроков хозяев у гостей не получилось.
  • Угловой
    26'
    В ответ Миронов пробил издали, и Малашенко отразил на угловой.
  • Описание гола
    24'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Дени Далиев!
    Контратака ставропольчан, и Далиев, прошедший по левой зоне, катнул мяч в дальний угол.
  • 24'
    Миронов лупит со стандарта в стенку.
  • Фол, нарушение
    23'
    Штрафной по центру метрах в 23 от чужих ворот заработал "Оренбург".
  • 22'
    С подбора дальний удар нанёс Сорокин - метра на полтора выше перекладины.
  • Фол, нарушение
    21'
    Далиев подаст штрафной с левого края.
  • Фол, нарушение
    20'
    "Оренбург" не чурается мелко фолить на чужой половине поля.
  • Травма, повреждение
    19'
    Игрок "Динамо" немножко полежал на газоне и потом поднялся.
  • 18'
    Эктов в зоне левого полусреднего проткнул мяч вперёд в руки Малашенко.
  • Желтая карточка
    17'
    Титков фолит в подкате и получает жёлтую карточку.
  • 16'
    Не очень легко ставропольчанам, но прямо супердавления на их ворота не наблюдается.
  • Опасный момент
    14'
    Везёт сейчас хозяевам! Сорокин смахнул головой подачу Эктова, и из района правого угла вратарской игрок "Оренбурга" мощно пальнул выше створа.
  • 13'
    Немного полетал мяч по штрафной "Динамо", но до удара дело не дошло.
  • Фол, нарушение
    12'
    Ойеволе пришёл в центр поля, чтобы мелко нарушить правила.
  • 11'
    Цканьян сделал перевод влево-вперёд на Гаранжу, не сумевшего обхитрить пару соперников.
  • 10'
    Темуков на правом фланге не справился с противодействием Ойеволе.
  • 9'
    Эктов искал удачу на левом полуфланге, но не нашёл - мяч в руках у Малашенко.
  • 8'
    Суматоха в штрафной "Динамо", и заблокирован удар Сычевого.
  • 7'
    Сорокин отбивает подачу Малых с правого фланга.
  • 6'
    Хозяева планируют играть на контратаках, ну или обороняться их вынуждают гости. 
  • Опасный момент
    5'
    Опасно! "Динамо" перешло в атаку, и Гаранжа выстрелил с левого полуфланга во внешнюю часть сетки.
  • 5'
    Качество газона в Ставрополе не очень хорошее. Но раньше вообще на этом стадионе не играли из-за его аварийности.
  • 4'
    Воробьёв не успел зацепиться за мяч, выкатившийся за лицевую.
  • 3'
    Длинный заброс от "Оренбурга" - в руки Малашенко.
  • 2'
    Примерно 500 зрителей присутствует на стадионе "Динамо" в Ставрополе.
  • 1'
    Оренбуржцы активнее на первой минуте.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добрый вечер любителям российского футбола! В 1-м туре элитного группового раунда Кубка России в рамках группы 11 "Динамо" из Ставрополя сыграет дома с "Оренбургом". Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведёт Кирилл Иванцов.
Прогнозы 120
Динамо Ставрополь 5.8% (7)
X 3.3% (4)
Оренбург 90.8% (109)
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Лучшие коэффициенты
Динамо Ставрополь
Ничья
Оренбург
9.40
5.25
1.35
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Где смотреть матч Динамо Ставрополь 1:2 Оренбург онлайн


Прогнозы на матч Динамо Ставрополь 1:2 Оренбург

Исход игры
Динамо Ставрополь
5.8% (7)
Ничья
3.3% (4)
Оренбург
90.8% (109)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (50)
Меньше
58.33% (70)
Обе команды забьют
Да
40.83% (49)
Нет
59.17% (71)
Популярный счёт
0:2 Оренбург
31.7% (38)
1:2 Оренбург
28.3% (34)
0:1 Оренбург
20.8% (25)
1:3 Оренбург
4.2% (5)
2:1 Динамо Ставрополь
3.3% (4)
1:1 Ничья
3.3% (4)
0:3 Оренбург
2.5% (3)
0:4 Оренбург
1.7% (2)
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