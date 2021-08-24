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Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Динамо Ставрополь
 
Позже
Оренбург

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Ставрополь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кучиев Георгий 2 0.67
2. _Borisov M. 1 0.33
3. _Tskanyan D. 1 0.33
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Ставрополь 0 0 57.14% (4) 0 28.57% (2) 14.29% (1)
 Оренбург 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Динамо Ставрополь Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Динамо Ставрополь 1:2 Дружба Анжи 2:1 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 3:1 Биолог-Новокубанск Динамо Ставрополь 1:1 Чайка
Спартак-Нальчик 0:1 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 1:0 Кубань-Холдинг Динамо Ставрополь 1:1 Машук-КМВ СтавАгроСоюз 2:4 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 2:1 Форте Машук-КМВ 2:2 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 6:0 Туапсе Интер Черкесск 1:2 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 3:1 Краснодар-3 Динамо Ставрополь 0:1 ПФК Кубань Махачкала 4:0 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 3:2 Анжи Спартак-Нальчик 2:0 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 1:1 Черноморец Нв Биолог-Новокубанск 0:1 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 2:2 Ессентуки
Оренбург Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Оренбург 1:0 Акрон Оренбург 2:1 Велес Москва Томь 1:2 Оренбург Оренбург 0:2 Факел
Балтика 1:1 Оренбург Оренбург 4:0 Металлург Липецк Оренбург 4:0 Волгарь Оренбург 3:2 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Оренбург Оренбург 2:0 Томь Чертаново 2:3 Оренбург Оренбург 2:1 Нижний Новгород Енисей 1:2 Оренбург Оренбург 5:2 Спартак-2 Оренбург 3:0 Чайка СКА-Хабаровск 1:0 Оренбург Оренбург 3:0 Велес Москва Балтика 1:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краснодар-2 Акрон 1:1 Оренбург

Группа 11

Команда И В Н П Г О
1. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Динамо Ставрополь 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
3. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
4. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
5. Чертаново _Bartasevich V. 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Ставрополь - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2021, осталось 1 день 4 часа 31 минуту.



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    • Прогнозы 7
    Динамо Ставрополь 0% (0)
    X 0% (0)
    Оренбург 100% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Ставрополь
    Ничья
    Оренбург
    7.00
    3.96
    1.48
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    Прогнозы на матч Динамо Ставрополь - Оренбург

    Исход игры
    Динамо Ставрополь
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Оренбург
    100% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (5)
    Меньше
    28.57% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (5)
    Нет
    28.57% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Оренбург
    57.1% (4)
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