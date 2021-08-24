Россия: Кубок 2021-2022
Динамо Ставрополь
Позже
Оренбург
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кучиев Георгий
|2
|0.67
|2.
|_Borisov M.
|1
|0.33
|3.
|_Tskanyan D.
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Ставрополь
|0
|0
|57.14% (4)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Динамо Ставрополь Последние 20 матчей: +10 =5 -5Динамо Ставрополь 1:2 Дружба Анжи 2:1 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 3:1 Биолог-Новокубанск Динамо Ставрополь 1:1 Чайка
Спартак-Нальчик 0:1 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 1:0 Кубань-Холдинг Динамо Ставрополь 1:1 Машук-КМВ СтавАгроСоюз 2:4 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 2:1 Форте Машук-КМВ 2:2 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 6:0 Туапсе Интер Черкесск 1:2 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 3:1 Краснодар-3 Динамо Ставрополь 0:1 ПФК Кубань Махачкала 4:0 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 3:2 Анжи Спартак-Нальчик 2:0 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 1:1 Черноморец Нв Биолог-Новокубанск 0:1 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 2:2 Ессентуки
Оренбург Последние 20 матчей: +16 =2 -2Оренбург 1:0 Акрон Оренбург 2:1 Велес Москва Томь 1:2 Оренбург Оренбург 0:2 Факел
Балтика 1:1 Оренбург Оренбург 4:0 Металлург Липецк Оренбург 4:0 Волгарь Оренбург 3:2 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Оренбург Оренбург 2:0 Томь Чертаново 2:3 Оренбург Оренбург 2:1 Нижний Новгород Енисей 1:2 Оренбург Оренбург 5:2 Спартак-2 Оренбург 3:0 Чайка СКА-Хабаровск 1:0 Оренбург Оренбург 3:0 Велес Москва Балтика 1:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краснодар-2 Акрон 1:1 Оренбург
Группа 11
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Динамо Ставрополь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Саранск
|_Khleborodov I.
|3
|0
|0
|2.
|Знамя Ногинск
|Павлюченко Роман
|2
|0
|0
|3.
|Динамо Барнаул
|Кобялко Антон
|2
|0
|0
|4.
|Чита
|Нестеров Андрей
|2
|0
|0
|5.
|Чайка
|Олейников Иван
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Амкар
|Морозов Константин
|0
|1
|2.
|Туймазы
|_Khabibullin F.
|0
|1
|3.
|Кайрат Москва
|_Amirov R.
|0
|1
|4.
|Чертаново
|_Kovalenko A.
|0
|1
|5.
|Чертаново
|_Bartasevich V.
|0
|1
Прогнозы на матч Динамо Ставрополь - Оренбург
Исход игры
Динамо Ставрополь
0% (0)
Ничья
0% (0)
Оренбург
100% (7)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (5)
Меньше
28.57% (2)
Обе команды забьют
Да
71.43% (5)
Нет
28.57% (2)
Популярный счёт
1:2 Оренбург
57.1% (4)
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