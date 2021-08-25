Карпович справа навесил в штрафную площадь, Муртазаев скинул на Казаева, который не смог перебросить рванувшего из рамки Шебанова, да и позиция была не самая удобная.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Сергей Сорокин! 1:2! Какая красота! Сорокин сместился слева вдоль линии штрафной площади и прекрасным ударом отправил мяч в самую девятку ворот Латышонка! Очень эффектно!

"Балтика" напоследок получила штрафной удар, Джамилов навесил с правого фланга, но хозяева отбились. Первый тайм окончен.

Илья Кузьмичёв перестарался в атаке в отборе, получил первую карточку в матче.

Первый тайм окончен. На табло 1:2, всё ещё может быть очень интересно! Отдыхаем.

42' Карпович подключился, получил мяч на правом фланге, попытался с лёта прострелить на дальнюю штангу, но получилось неточно.

41' Пошла заключительная пятиминутка первого тайма. Пока "Балтика" без особых проблем на классе обыгрывает команду хозяев, надо оживиться "Саранску".

39' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Роман Муртазаев! 0:2!

Альшин прострелил с правого фланга, защитник на перехвате сыграл, но "зажёг свечу" над вратарской! В итоге Муртазаев продавил оппонента и головой добавил мяч в створ.

38' Неплохой угловой. Пошла подача слева на ближнюю штангу, скидка дальше на Остоича, который ошибся на приёме грудью, потому и пробить уже не смог.

37' ПЕРЕКЛАДИНА! Альшин хорош сегодня! Мощно пробил он из-за пределов штрафной площади, кончиками пальцев Денис Шебанов дотянулся, и мяч в перекладину попал!

36' Контратака "Балтики", Муртазаев слева забрался в штрафную под передачу на ход, пробил в ближний угол с острого угла, но Денис Шебанов сыграл надёжно!

34' Не сильно обостряют футболисты "Балтики", "Саранск" после пропущенного мяча довольно плотно обороняется.

33' Под контролем "Балтики" проходит игра, неторопливо разыгрывают мяч гости.

31' Угловой у ворот "Саранска". Денис Шебанов смог достать мяч после подачи во вратарскую, выбил его и Клёнкин попытался с подступов к штрафной с лёта добавить, но получилось намного выше перекладины.

30' Джамилову досталось на фланге, но без помощи врачей обошёлся полузащитник "Балтики".

29' "Балтика" могла убежать в контратаку 3 в 3, но вовремя сыграл на перехвате игрок хозяев.

28' Угловой у ворот "Балтики" после ошибки Казаева. Пошла подача от левого флажка к линии вратарской площадки, отбиваются гости.

27' Неприятный стык получился перед штрафной площадью "Балтики", медицинская помощь нужна игроку гостей.

25' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Ильнур Альшин! 0:1!

Красивый гол получился! Альшин слева забрался в штрафную, убрал мяч под правую ногу и эффектно поразил дальний угол ворот "Саранска"!

23' Вот и состоялась замена в составе "Саранска". Аркадий Симанов появился на поле вместо Дмитрия Сысуева, которому мы пожелаем крепкого здоровья.

23' Дмитрий Сысуев захромал. Проблемы с задней поверхностью бедра, понадобится замена игроку "Саранска".

21' Приближается первый тайм к своей середине, опасных моментов у нас в общем-то и нет. "Балтика" чуть получше, но не хватает конструктива в атаке.

19' Отбился "Саранск" после углового, ничего не смогли создать футболисты гостей в своём стандарте.

18' Хорошая атака "Балтики", прошла слева передача на ход, и последовал удар с острого угла в ближний угол! Денис Шебанов выручил! Угловой.

17' Высоко прессингует "Балтика", и хозяева ошибаются. Мяч выбит в аут.

16' Контратаку тут же попытались провести игроки "Саранска" к всеобщей радости болельщиков, но передача в штрафную площадь не прошла.

15' Подача слева со штрафного, точно в руки Денису Шибанову мяч прилетел.

14' Джамилов слева набирал скорость, его с ног в итоге сбили.

12' Неплохое забегание по левому флангу от игрока "Балтики", сфолил в своей штрафной площади игрок "Саранска", но уже прозвучал свисток. Мгновением ранее был офсайд.

10' "Балтика" наладила контроль над мячом, практически освоившись на половине поля соперника. Идёт розыгрыш.

9' Пока неторопливое начало матча у нас, никто никуда не торопится.

7' Получил повреждение кто-то из игроков "Балтики", врачи на поле. К сожалению, данный матч транслируется только с одной камеры, поэтому определить, кто пострадал - невозможно.

5' Неплохая диагональная передача направо, от лицевой линии последовала подача в штрафную площадь "Балтики", но мяч ещё в воздухе покинул пределы поля.

4' Футболисты "Саранска" контролируют мяч, неплохой заброс в штрафную площадь хозяев. Отбились хозяева.

2' Довольно резво начали поединок игроки "Балтики", неплохой заброс в штрафную площадь гостей, Щебанов на выходе руками сыграл.