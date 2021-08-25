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Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Саранск
1:2
Перерыв
Балтика
Саранск
Балтика

Бомбардиры внутри турнира

Саранск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. _Khleborodov I. 3 0.75
2. _Sysuev V. 1 0.25
3. _Timoshkin N. 1 0.25
4. _Sobolev D. 1 0.25
Балтика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саранск 16.67% (1) 16.67% (1) 66.67% (4) 0 0 0
 Балтика 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Саранск Последние 8 матчей: +7 =1 -0
Саранск 3:0 Квант Волга Ульяновск 0:2 Саранск Знамя Ногинск 0:5 Саранск СКА-2 Хабаровск 0:3 Саранск
Сокол 2:3 Саранск Строгино 1:1 Саранск Саранск 1:0 Химки-2 Саранск 1:0 Зенит Пенза
Балтика Последние 20 матчей: +8 =5 -7
КАМАЗ 0:1 Балтика Ротор 1:1 Балтика Балтика 0:0 Нефтехимик Акрон 0:0 Балтика
Балтика 1:1 Оренбург Томь 1:0 Балтика Факел 3:3 Балтика Уфа 2:0 Балтика Балтика 0:1 Крылья Советов Балтика 3:1 Текстильщик Балтика 2:0 Алания Нефтехимик 2:1 Балтика Балтика 2:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Балтика Балтика 0:1 Томь Чертаново 1:2 Балтика Балтика 1:2 Нижний Новгород Енисей 1:2 Балтика Балтика 1:2 Оренбург Чайка 0:1 Балтика

Группа 8

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Саранск 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
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Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Зенит-Ижевск Балкизов Ренат 0 1
3. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
4. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
5. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен. На табло 1:2, всё ещё может быть очень интересно! Отдыхаем.
  • Желтая карточка
    45'
    Илья Кузьмичёв перестарался в атаке в отборе, получил первую карточку в матче.
  • 45'
    "Балтика" напоследок получила штрафной удар, Джамилов навесил с правого фланга, но хозяева отбились. Первый тайм окончен.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Сергей Сорокин! 1:2!
    Какая красота! Сорокин сместился слева вдоль линии штрафной площади и прекрасным ударом отправил мяч в самую девятку ворот Латышонка! Очень эффектно!
  • 44'
    Карпович справа навесил в штрафную площадь, Муртазаев скинул на Казаева, который не смог перебросить рванувшего из рамки Шебанова, да и позиция была не самая удобная.
  • 42'
    Карпович подключился, получил мяч на правом фланге, попытался с лёта прострелить на дальнюю штангу, но получилось неточно.
  • 41'
    Пошла заключительная пятиминутка первого тайма. Пока "Балтика" без особых проблем на классе обыгрывает команду хозяев, надо оживиться "Саранску".
  • Описание гола
    39'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Роман Муртазаев! 0:2!
    Альшин прострелил с правого фланга, защитник на перехвате сыграл, но "зажёг свечу" над вратарской! В итоге Муртазаев продавил оппонента и головой добавил мяч в створ.
  • Угловой
    38'
    Неплохой угловой. Пошла подача слева на ближнюю штангу, скидка дальше на Остоича, который ошибся на приёме грудью, потому и пробить уже не смог.
  • Штанга
    37'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Альшин хорош сегодня! Мощно пробил он из-за пределов штрафной площади, кончиками пальцев Денис Шебанов дотянулся, и мяч в перекладину попал!
  • 36'
    Контратака "Балтики", Муртазаев слева забрался в штрафную под передачу на ход, пробил в ближний угол с острого угла, но Денис Шебанов сыграл надёжно!
  • 34'
    Не сильно обостряют футболисты "Балтики", "Саранск" после пропущенного мяча довольно плотно обороняется.
  • 33'
    Под контролем "Балтики" проходит игра, неторопливо разыгрывают мяч гости.
  • Угловой
    31'
    Угловой у ворот "Саранска". Денис Шебанов смог достать мяч после подачи во вратарскую, выбил его и Клёнкин попытался с подступов к штрафной с лёта добавить, но получилось намного выше перекладины.
  • 30'
    Джамилову досталось на фланге, но без помощи врачей обошёлся полузащитник "Балтики".
  • 29'
    "Балтика" могла убежать в контратаку 3 в 3, но вовремя сыграл на перехвате игрок хозяев.
  • Угловой
    28'
    Угловой у ворот "Балтики" после ошибки Казаева. Пошла подача от левого флажка к линии вратарской площадки, отбиваются гости.
  • Фол, нарушение
    27'
    Неприятный стык получился перед штрафной площадью "Балтики", медицинская помощь нужна игроку гостей.
  • Описание гола
    25'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Ильнур Альшин! 0:1!
    Красивый гол получился! Альшин слева забрался в штрафную, убрал мяч под правую ногу и эффектно поразил дальний угол ворот "Саранска"!
  • Замена
    23'
    Вот и состоялась замена в составе "Саранска". Аркадий Симанов появился на поле вместо Дмитрия Сысуева, которому мы пожелаем крепкого здоровья.
  • Травма, повреждение
    23'
    Дмитрий Сысуев захромал. Проблемы с задней поверхностью бедра, понадобится замена игроку "Саранска".
  • 21'
    Приближается первый тайм к своей середине, опасных моментов у нас в общем-то и нет. "Балтика" чуть получше, но не хватает конструктива в атаке.
  • Угловой
    19'
    Отбился "Саранск" после углового, ничего не смогли создать футболисты гостей в своём стандарте.
  • 18'
    Хорошая атака "Балтики", прошла слева передача на ход, и последовал удар с острого угла в ближний угол! Денис Шебанов выручил! Угловой.
  • 17'
    Высоко прессингует "Балтика", и хозяева ошибаются. Мяч выбит в аут.
  • 16'
    Контратаку тут же попытались провести игроки "Саранска" к всеобщей радости болельщиков, но передача в штрафную площадь не прошла.
  • 15'
    Подача слева со штрафного, точно в руки Денису Шибанову мяч прилетел.
  • Фол, нарушение
    14'
    Джамилов слева набирал скорость, его с ног в итоге сбили.
  • Офсайд
    12'
    Неплохое забегание по левому флангу от игрока "Балтики", сфолил в своей штрафной площади игрок "Саранска", но уже прозвучал свисток. Мгновением ранее был офсайд.
  • 10'
    "Балтика" наладила контроль над мячом, практически освоившись на половине поля соперника. Идёт розыгрыш.
  • 9'
    Пока неторопливое начало матча у нас, никто никуда не торопится.
  • 7'
    Получил повреждение кто-то из игроков "Балтики", врачи на поле. К сожалению, данный матч транслируется только с одной камеры, поэтому определить, кто пострадал - невозможно.
  • 5'
    Неплохая диагональная передача направо, от лицевой линии последовала подача в штрафную площадь "Балтики", но мяч ещё в воздухе покинул пределы поля.
  • 4'
    Футболисты "Саранска" контролируют мяч, неплохой заброс в штрафную площадь хозяев. Отбились хозяева.
  • 2'
    Довольно резво начали поединок игроки "Балтики", неплохой заброс в штрафную площадь гостей, Щебанов на выходе руками сыграл.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
    Мы продолжаем следить за событиями Кубка России, где наступила пора группового этапа. Предлагаем Вашему вниманию прямую текстовую трансляцию поединка между командами "Саранск" и "Балтика" (Калининград).
    С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать, дорогие друзья!
Прогнозы 122
Саранск 10.7% (13)
X 7.4% (9)
Балтика 82% (100)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саранск
Ничья
Балтика
3.96
4.80
1.90
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Где смотреть матч Саранск 1:2 Балтика онлайн


Прогнозы на матч Саранск 1:2 Балтика

Исход игры
Саранск
10.7% (13)
Ничья
7.4% (9)
Балтика
82% (100)
Тотал 2.5
Больше
45.08% (55)
Меньше
54.92% (67)
Обе команды забьют
Да
49.18% (60)
Нет
50.82% (62)
Популярный счёт
1:2 Балтика
35.2% (43)
0:1 Балтика
32% (39)
0:2 Балтика
10.7% (13)
1:1 Ничья
5.7% (7)
1:0 Саранск
4.9% (6)
2:1 Саранск
4.1% (5)
1:3 Балтика
2.5% (3)
0:3 Балтика
1.6% (2)
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