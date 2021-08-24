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Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Саранск
 
Позже
Балтика

Бомбардиры внутри турнира

Саранск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. _Khleborodov I. 3 1
2. _Sysuev V. 1 0.33
3. _Timoshkin N. 1 0.33
4. _Sobolev D. 1 0.33
Балтика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Саранск 16.67% (1) 16.67% (1) 66.67% (4) 0 0 0
 Балтика 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Саранск Последние 8 матчей: +7 =1 -0
Саранск 3:0 Квант Волга Ульяновск 0:2 Саранск Знамя Ногинск 0:5 Саранск СКА-2 Хабаровск 0:3 Саранск
Сокол 2:3 Саранск Строгино 1:1 Саранск Саранск 1:0 Химки-2 Саранск 1:0 Зенит Пенза
Балтика Последние 20 матчей: +8 =5 -7
КАМАЗ 0:1 Балтика Ротор 1:1 Балтика Балтика 0:0 Нефтехимик Акрон 0:0 Балтика
Балтика 1:1 Оренбург Томь 1:0 Балтика Факел 3:3 Балтика Уфа 2:0 Балтика Балтика 0:1 Крылья Советов Балтика 3:1 Текстильщик Балтика 2:0 Алания Нефтехимик 2:1 Балтика Балтика 2:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Балтика Балтика 0:1 Томь Чертаново 1:2 Балтика Балтика 1:2 Нижний Новгород Енисей 1:2 Балтика Балтика 1:2 Оренбург Чайка 0:1 Балтика

Группа 8

Команда И В Н П Г О
1. Балтика 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Саранск 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
3. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
4. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
5. Чертаново _Bartasevich V. 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саранск - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2021, осталось 1 день 4 часа 31 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 7
    Саранск 0% (0)
    X 28.6% (2)
    Балтика 71.4% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саранск
    Ничья
    Балтика
    4.16
    3.14
    2.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Саранск - Балтика онлайн


    Прогнозы на матч Саранск - Балтика

    Исход игры
    Саранск
    0% (0)
    Ничья
    28.6% (2)
    Балтика
    71.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.57% (2)
    Меньше
    71.43% (5)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (4)
    Нет
    42.86% (3)
    Популярный счёт
    0:1 Балтика
    28.6% (2)
    1:2 Балтика
    28.6% (2)
    1:1 Ничья
    28.6% (2)
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