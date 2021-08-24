Россия: Кубок 2021-2022
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|_Khleborodov I.
|3
|1
|2.
|_Sysuev V.
|1
|0.33
|3.
|_Timoshkin N.
|1
|0.33
|4.
|_Sobolev D.
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саранск
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|66.67% (4)
|0
|0
|0
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Саранск Последние 8 матчей: +7 =1 -0Саранск 3:0 Квант Волга Ульяновск 0:2 Саранск Знамя Ногинск 0:5 Саранск СКА-2 Хабаровск 0:3 Саранск
Балтика Последние 20 матчей: +8 =5 -7КАМАЗ 0:1 Балтика Ротор 1:1 Балтика Балтика 0:0 Нефтехимик Акрон 0:0 Балтика
Балтика 1:1 Оренбург Томь 1:0 Балтика Факел 3:3 Балтика Уфа 2:0 Балтика Балтика 0:1 Крылья Советов Балтика 3:1 Текстильщик Балтика 2:0 Алания Нефтехимик 2:1 Балтика Балтика 2:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Балтика Балтика 0:1 Томь Чертаново 1:2 Балтика Балтика 1:2 Нижний Новгород Енисей 1:2 Балтика Балтика 1:2 Оренбург Чайка 0:1 Балтика
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Саранск
|_Khleborodov I.
|3
|0
|0
|2.
|Знамя Ногинск
|Павлюченко Роман
|2
|0
|0
|3.
|Динамо Барнаул
|Кобялко Антон
|2
|0
|0
|4.
|Чита
|Нестеров Андрей
|2
|0
|0
|5.
|Чайка
|Олейников Иван
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Амкар
|Морозов Константин
|0
|1
|2.
|Туймазы
|_Khabibullin F.
|0
|1
|3.
|Кайрат Москва
|_Amirov R.
|0
|1
|4.
|Чертаново
|_Kovalenko A.
|0
|1
|5.
|Чертаново
|_Bartasevich V.
|0
|1
Прогнозы на матч Саранск - Балтика
Исход игры
Саранск
0% (0)
Ничья
28.6% (2)
Балтика
71.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (2)
Меньше
71.43% (5)
Обе команды забьют
Да
57.14% (4)
Нет
42.86% (3)
Популярный счёт
0:1 Балтика
28.6% (2)
1:2 Балтика
28.6% (2)
1:1 Ничья
28.6% (2)
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