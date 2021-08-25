Заброс из глубины поля следовал на забегание Андрееву, но того корпусом прикрывал Куликов, позволив Баклову спокойно забрать мяч на выходе.

Болезненный удар в пах получил Чувилов, и теперь ему требуется немного времени на восстановление. Все футболисты уже не прочь поскорее услышать свисток на перерыв.

Угловой на последних секундах тайма заработали владимирцы. Разыгран был мяч накоротке, после чего уже из глубины поля следовал навес в штрафную площадку, но на высоте там были защитники "КАМАЗа".

Первый тайм окончен! Пока что без голов во Владимире. Отдыхаем...

42' Калабухов с дальней дистанции пробивал по воротам гостей, но мяч не лёг ему на ногу как следует, из-за чего улетел существенно левее цели.

41' Соколов получил повреждение, но отказывается он от медицинской помощи, поднимаясь на ноги, немного при этом покачиваясь. Видимо, в небольшом нокдауне он пребывает.

40' Андреев едва не запрессинговал Морозова, который был последним защитником "КАМАЗа", но Сергею всё-таки удалось отпасовать мяч на своего вратаря.

39' Аюкин на высокой скорости мчался вперёд по левому флангу, но в чистом подкате его сумел остановить Гладышев, выбив мяч в аут.

38' Свежов в центральном круге грубо срезал Победимова в подкате сзади, за что, разумеется, получил жёлтую карточку в свой пассив.

37' Снова с левого фланга пытались гости просочиться в чужие владения, но на этот раз не получилось - надёжно в отборе отработали защитники хозяев поля.

36' Повреждение получил Евсеев. Арбитр на всякий случай остановил игру, чтобы убедиться, что с Павлом ничего страшного не произошло.

35' Постепенно выравнивается игра под конец первого тайма. Всё-таки усталость начинает сказываться на торпедовцах, которые на полную выкладываются в этой встрече.

34' Угловой на левом фланге теперь заработали владимирцы. Подача следовала на ближнюю штангу, но там ситуацию контролировали сразу два челнинских защитника.

33' Угловой с правого фланга подали футболисты "КАМАЗа" не лучшим образом, едва не нарвавшись на разящую контратаку, но удалось им всё-таки вынести мяч в аут.

32' Левым флангом острую контратаку разогнали челнинцы, сумев даже проникнуть в штрафную площадку, но завершающая передача в центр не прошла - защитники хозяев вынесли мяч.

31' За счёт хорошего движения владимирцам удаётся подбирать все мячи в центре поля, что даёт большое преимущество команде в территориальном плане.

30' Степанюк забегал в свободную зону на левом фланге атаки "Торпедо", но длинный пас в его адрес получился слишком сильным, и мяч выскочил за боковую линию.

29' Сейчас Андреев откликнулся на передачу на правый край штрафной площади, откуда под прессингом опекуна пробивал с разворота с полулёта, но мяч улетел намного выше ворот.

28' Продолжают активно работать в высоком прессинге торпедовцы, которые очень хорошо готовы в физическом плане. "КАМАЗ" немного смущён такими действиями оппонентов.

27' Из глубины поля следовал заброс в штрафную площадку гостей, но там был только Баклов. Андреев не прочитал это действие своих полузащитников.

26' "Торпедо, Торпедо!", - дружно скандируют немногочисленные болельщики на трибунах. Хочется им увидеть поскорее первый гол в ворота гостей из Набережных Челнов.

25' Снова неудачную атаку правым краем провели гости - мяч был потерян, после чего Свежов нарушил правила. Арбитр пока что устное замечание делает нарушителю.

24' Попытались правым флангом ответить контратакой челнинцы, но упустили они мяч за боковую линию.

23' Степанюк на левом фланге обобрал мяч, после чего выполнил точную подачу в центр на Андреева, но тот головой пробил точно в Баклова, которому удалось намертво мяч в руках зафиксировать.

22' Зажаты сейчас челнинцы на своей половине поля, и ничего не могут с этим поделать. Надолго ли хватит торпедовцев играть в таким ритме?

21' Андреев сместился с мячом на левый фланг, откуда от лицевой линии пытался сделать навес в центр штрафной площади, ног мяч свалился с ноги нападающего, улетев за ворота.

20' Степанюк с правого края выполнял мягкий навес в центр штрафной площади, откуда пытался головой пробить Победимов, но прицельного выстрела не получилось - высоковато мяч летел.

19' Богат на острые моменты этот матч, но на табло, на удивление, продолжают гореть нули.

18' ОПАСНО! Баклов просто великолепен! Вывалился 1 на 1 с вратарём гостей Победимов после скидки Андреева, но с ударом Владимира справился страж ворот "КАМАЗа".

17' Снова Баклов успешно сыграл на выходе после диагональной подачи с левого фланга. Должны такие действия вратаря вселять уверенность в сердца своих защитников.

16' Отбились ченлинцы после подачи углового, а атака вторым темпом от "Торпедо" закончилась навесом слева к линии вратарской площади, где мяч стал добычей Баклова.

15' Победимов разогнал контратаку хозяев через центральную ось, обыгрался с партнёром по команде, после чего с левого края штрафной площади пытался пробить по ворота но мяч рикошетом от ноги защитника ушёл на угловой.

14' Решили немного успокоить игру владимирцы перепасовками поперёк поля на своей половине. Но надо быть им осторожными, так как гости активно работают в прессинге.

13' На левом краю чужой штрафной площади пытались красиво комбинировать в касание игроки "КАМАЗа", но в итоге мяч был выпущен за лицевую линию.

12' Челнинцы ответили своей атакой с дальним ударом Зубаирова, но всё видел Ковешников, который сумел намертво мяч поймать.

11' ОПАСНО! С правого фланга прошла диагональная подача в штрафную площадь гостей, откуда в падении головой с близкого расстояния пробивал Андреев, но Баклову удалось ногой парировать мяч.

10' Андреев в ещё одной контратаке выполнял вертикальную передачу низом к чужой штрафной площади, но никто из партнёров по команде на неё не успевал.

9' Из глубины поля следовал заброс на правый край штрафной площади на Степанюка, но первым на мяч успел сработавший на выходе Баклов.

8' Подача ещё одного стандартного положения не получилась опасной у "КАМАЗа", и теперь торпедовцы будут пытаться ответить первой акцентированной контратакой.

7' ОПАСНО! Угловой с левого фланга подали гости, и Евсеев пробивал головой метров с девяти, но снова перекладина ворота "Торпедо".

7' Штрафной удар заработали гости у левого угла чужой штрафной площади. Жёлтую карточку за грубый фол получил Зенин.

6' ОПАСНО! После навеса с правого фланга в центр штрафной площадки хозяев опасно по воротам пробивал Свежов, и лишь перекладина спасла ворота торпедовцев.

5' Победимов на левом фланге атаки до конца вёл борьбу за мяч с соперником, но сумел лишь нарушить правила.

4' Очень вязкая силовая борьба идёт в средней зоне за каждый сантиметр поля. Обе команды, судя по всему, настроены вести игру первым номером в этой встрече.

3' Челнинцы готовы принять жёсткую игру, и в центре поля по-взрослому опрокинули Соколова, что тот с трудом поднялся на ноги.

2' Повреждение уже успел получить Османов. Владимирцы свой боевой настрой готовы демонстрировать с первых секунд.