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Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Торпедо Владимир
0:0
Первый тайм
КАМАЗ
1
Ковешников
Артём
5
Мясников
Александр
15
Зенин
Александр
3
Чувилов
Виктор
12
Гладышев
Андрей
25
Хохлов
Дмитрий
Олегович
23
Соколов
Даниил
9
Калабухов
Дмитрий
17
Победимов
Владимир
18
Степанюк
Максим
29
Андреев
Никита
III
77
Баклов
Олег
7
Аюкин
Руслан
2
Морозов
Сергей
3
Куликов
Александр
5
Евсеев
Павел
95
Магомадов
Чингиз
11
Гаглоев
Александр
6
Свежов
Виктор
66
Зубаиров
Данис
27
Калугин
Олег
8
Османов
Редван
Торпедо Владимир
КАМАЗ

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Владимир
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. _Zharov I. 2 0.5
2. Андреев Никита Александрович 1 0.25
3. _Zenin A. 1 0.25
4. _Sass M. 1 0.25
5. _Krivtsov N. 1 0.25
КАМАЗ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Янушковский Роман 1 0.5

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Владимир 28.57% (2) 28.57% (2) 28.57% (2) 0 0 14.29% (1)
 КАМАЗ 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Торпедо Владимир Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Олимп Долгопрудный-2 3:1 Торпедо Владимир Торпедо Владимир 1:1 Химик Дзержинск Волна Нижегородская область 0:2 Торпедо Владимир Торпедо Владимир 0:0 Енисей-2
Родина Москва 2:3 Торпедо Владимир Шинник 1:0 Торпедо Владимир Торпедо Владимир 1:4 Знамя Труда Торпедо Владимир 2:0 Муром Торпедо Владимир 0:1 Динамо-2 Москва Ленинградец 5:1 Торпедо Владимир Чита 2:1 Торпедо Владимир Торпедо Владимир 1:2 Звезда Санкт-Петербург Зенит-2 3:0 Торпедо Владимир Торпедо Владимир 1:2 Знамя Труда Коломна 0:1 Торпедо Владимир Торпедо Владимир 1:0 Муром Локомотив-Казанка 3:1 Торпедо Владимир Луки-Энергия 2:1 Торпедо Владимир Торпедо Владимир 0:1 Смоленск Олимп-Долгопрудный 1:0 Торпедо Владимир
КАМАЗ Последние 20 матчей: +14 =2 -4
КАМАЗ 0:1 Балтика КАМАЗ 3:0 Металлург Липецк Волгарь 0:1 КАМАЗ КАМАЗ 1:0 Нефтехимик
КАМАЗ 1:2 СКА-Хабаровск Олимп-Долгопрудный 1:1 КАМАЗ КАМАЗ 1:0 Текстильщик КАМАЗ 1:1 Алания Крылья-Советов-2 1:5 КАМАЗ Волга Ульяновск 4:0 КАМАЗ КАМАЗ 2:0 Волна Нижегородская область КАМАЗ 5:0 Лада-Тольятти Лада Димитровград 0:3 КАМАЗ КАМАЗ 3:1 Носта Оренбург-2 1:2 КАМАЗ КАМАЗ 5:0 Динамо Барнаул КАМАЗ 1:0 Новосибирск Звезда Пермь 0:1 КАМАЗ КАМАЗ 3:0 Тюмень Урал-2 2:1 КАМАЗ

Последние игры между собой

Торпедо Владимир: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
КАМАЗ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
КАМАЗ 0:1 Торпедо Владимир Первый дивизион Торпедо Владимир 3:2 КАМАЗ ФНЛ - Первый дивизион КАМАЗ 3:0 Торпедо Владимир ФНЛ - Первый дивизион

Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Торпедо Владимир 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Зенит-Ижевск Балкизов Ренат 0 1
3. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
4. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
5. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Пока что без голов во Владимире. Отдыхаем...
  • Угловой
    45'
    Угловой на последних секундах тайма заработали владимирцы. Разыгран был мяч накоротке, после чего уже из глубины поля следовал навес в штрафную площадку, но на высоте там были защитники "КАМАЗа".
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • Травма, повреждение
    44'
    Болезненный удар в пах получил Чувилов, и теперь ему требуется немного времени на восстановление. Все футболисты уже не прочь поскорее услышать свисток на перерыв.
  • 43'
    Заброс из глубины поля следовал на забегание Андрееву, но того корпусом прикрывал Куликов, позволив Баклову спокойно забрать мяч на выходе.
  • 42'
    Калабухов с дальней дистанции пробивал по воротам гостей, но мяч не лёг ему на ногу как следует, из-за чего улетел существенно левее цели.
  • Травма, повреждение
    41'
    Соколов получил повреждение, но отказывается он от медицинской помощи, поднимаясь на ноги, немного при этом покачиваясь. Видимо, в небольшом нокдауне он пребывает.
  • 40'
    Андреев едва не запрессинговал Морозова, который был последним защитником "КАМАЗа", но Сергею всё-таки удалось отпасовать мяч на своего вратаря.
  • 39'
    Аюкин на высокой скорости мчался вперёд по левому флангу, но в чистом подкате его сумел остановить Гладышев, выбив мяч в аут.
  • Травма, повреждение
    38'
    Свежов в центральном круге грубо срезал Победимова в подкате сзади, за что, разумеется, получил жёлтую карточку в свой пассив.
  • 37'
    Снова с левого фланга пытались гости просочиться в чужие владения, но на этот раз не получилось - надёжно в отборе отработали защитники хозяев поля.
  • Травма, повреждение
    36'
    Повреждение получил Евсеев. Арбитр на всякий случай остановил игру, чтобы убедиться, что с Павлом ничего страшного не произошло.
  • 35'
    Постепенно выравнивается игра под конец первого тайма. Всё-таки усталость начинает сказываться на торпедовцах, которые на полную выкладываются в этой встрече.
  • Угловой
    34'
    Угловой на левом фланге теперь заработали владимирцы. Подача следовала на ближнюю штангу, но там ситуацию контролировали сразу два челнинских защитника.
  • Угловой
    33'
    Угловой с правого фланга подали футболисты "КАМАЗа" не лучшим образом, едва не нарвавшись на разящую контратаку, но удалось им всё-таки вынести мяч в аут.
  • 32'
    Левым флангом острую контратаку разогнали челнинцы, сумев даже проникнуть в штрафную площадку, но завершающая передача в центр не прошла - защитники хозяев вынесли мяч.
  • 31'
    За счёт хорошего движения владимирцам удаётся подбирать все мячи в центре поля, что даёт большое преимущество команде в территориальном плане.
  • 30'
    Степанюк забегал в свободную зону на левом фланге атаки "Торпедо", но длинный пас в его адрес получился слишком сильным, и мяч выскочил за боковую линию.
  • 29'
    Сейчас Андреев откликнулся на передачу на правый край штрафной площади, откуда под прессингом опекуна пробивал с разворота с полулёта, но мяч улетел намного выше ворот.
  • 28'
    Продолжают активно работать в высоком прессинге торпедовцы, которые очень хорошо готовы в физическом плане. "КАМАЗ" немного смущён такими действиями оппонентов.
  • 27'
    Из глубины поля следовал заброс в штрафную площадку гостей, но там был только Баклов. Андреев не прочитал это действие своих полузащитников.
  • 26'
    "Торпедо, Торпедо!", - дружно скандируют немногочисленные болельщики на трибунах. Хочется им увидеть поскорее первый гол  в ворота гостей из Набережных Челнов.
  • Судья
    25'
    Снова неудачную атаку правым краем провели гости - мяч был потерян, после чего Свежов нарушил правила. Арбитр пока что устное замечание делает нарушителю.
  • 24'
    Попытались правым флангом ответить контратакой челнинцы, но упустили они мяч за боковую линию.
  • Опасный момент
    23'
    Степанюк на левом фланге обобрал мяч, после чего выполнил точную подачу в центр на Андреева, но тот головой пробил точно в Баклова, которому удалось намертво мяч в руках зафиксировать.
  • 22'
    Зажаты сейчас челнинцы на своей половине поля, и ничего не могут с этим поделать. Надолго ли хватит торпедовцев играть в таким ритме?
  • 21'
    Андреев сместился с мячом на левый фланг, откуда от лицевой линии пытался сделать навес в центр штрафной площади, ног мяч свалился с ноги нападающего, улетев за ворота.
  • 20'
    Степанюк с правого края выполнял мягкий навес в центр штрафной площади, откуда пытался головой пробить Победимов, но прицельного выстрела не получилось - высоковато мяч летел.
  • 19'
    Богат на острые моменты этот матч, но на табло, на удивление, продолжают гореть нули.
  • Опасный момент
    18'
    ОПАСНО! Баклов просто великолепен! Вывалился 1 на 1 с вратарём гостей Победимов после скидки Андреева, но с ударом Владимира справился страж ворот "КАМАЗа".
  • 17'
    Снова Баклов успешно сыграл на выходе после диагональной подачи с левого фланга. Должны такие действия вратаря вселять уверенность в сердца своих защитников.
  • 16'
    Отбились ченлинцы после подачи углового, а атака вторым темпом от "Торпедо" закончилась навесом слева к линии вратарской площади, где мяч стал добычей Баклова.
  • Угловой
    15'
    Победимов разогнал контратаку хозяев через центральную ось, обыгрался с партнёром по команде, после чего с левого края штрафной площади пытался пробить по ворота но мяч рикошетом от ноги защитника ушёл на угловой.
  • 14'
    Решили немного успокоить игру владимирцы перепасовками поперёк поля на своей половине. Но надо быть им осторожными, так как гости активно работают в прессинге.
  • 13'
    На левом краю чужой штрафной площади пытались красиво комбинировать в касание игроки "КАМАЗа", но в итоге мяч был выпущен за лицевую линию.
  • 12'
    Челнинцы ответили своей атакой с дальним ударом Зубаирова, но всё видел Ковешников, который сумел намертво мяч поймать.
  • Опасный момент
    11'
    ОПАСНО! С правого фланга прошла диагональная подача в штрафную площадь гостей, откуда в падении головой с близкого расстояния пробивал Андреев, но Баклову удалось ногой парировать мяч.
  • 10'
    Андреев в ещё одной контратаке выполнял вертикальную передачу низом к чужой штрафной площади, но никто из партнёров по команде на неё не успевал.
  • 9'
    Из глубины поля следовал заброс на правый край штрафной площади на Степанюка, но первым на мяч успел сработавший на выходе Баклов.
  • 8'
    Подача ещё одного стандартного положения не получилась опасной у "КАМАЗа", и теперь торпедовцы будут пытаться ответить первой акцентированной контратакой.
  • Штанга
    7'
    ОПАСНО! Угловой с левого фланга подали гости, и Евсеев пробивал головой метров с девяти, но снова перекладина ворота "Торпедо".
  • Желтая карточка
    7'
    Штрафной удар заработали гости у левого угла чужой штрафной площади. Жёлтую карточку за грубый фол получил Зенин.
  • Штанга
    6'
    ОПАСНО! После навеса с правого фланга в центр штрафной площадки хозяев опасно по воротам пробивал Свежов, и лишь перекладина спасла ворота торпедовцев.
  • Фол, нарушение
    5'
    Победимов на левом фланге атаки до конца вёл борьбу за мяч с соперником, но сумел лишь нарушить правила.
  • 4'
    Очень вязкая силовая борьба идёт в средней зоне за каждый сантиметр поля. Обе команды, судя по всему, настроены вести игру первым номером в этой встрече.
  • Травма, повреждение
    3'
    Челнинцы готовы принять жёсткую игру, и в центре поля по-взрослому опрокинули Соколова, что тот с трудом поднялся на ноги.
  • Травма, повреждение
    2'
    Повреждение уже успел получить Османов. Владимирцы свой боевой настрой готовы демонстрировать с первых секунд.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча первого тура элитного раунда Кубка России, в которому владимирское "Торпедо" сыграет дома с челнинским "КАМАЗом".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 120
Торпедо Владимир 15.8% (19)
X 18.3% (22)
КАМАЗ 65.8% (79)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Владимир
Ничья
КАМАЗ
5.15
3.50
1.97
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Новости
Где смотреть матч Торпедо Владимир 0:0 КАМАЗ онлайн


Прогнозы на матч Торпедо Владимир 0:0 КАМАЗ

Исход игры
Торпедо Владимир
15.8% (19)
Ничья
18.3% (22)
КАМАЗ
65.8% (79)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (50)
Меньше
58.33% (70)
Обе команды забьют
Да
56.67% (68)
Нет
43.33% (52)
Популярный счёт
1:2 КАМАЗ
33.3% (40)
0:1 КАМАЗ
27.5% (33)
1:1 Ничья
15% (18)
1:0 Торпедо Владимир
6.7% (8)
2:1 Торпедо Владимир
5% (6)
0:2 КАМАЗ
5% (6)
2:0 Торпедо Владимир
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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