Россия: Кубок 2021-2022
Торпедо Владимир
0:0
Первый тайм
КАМАЗ
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Бычков ПавелПолузащитник
-
20 Сасс МаксимПолузащитник
-
11 Жаров ИльяПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Дурнев Евгений
- Основной состав
-
77 Баклов ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Калугин ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Клонцак Владимир
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|_Zharov I.
|2
|0.5
|2.
|Андреев Никита Александрович
|1
|0.25
|3.
|_Zenin A.
|1
|0.25
|4.
|_Sass M.
|1
|0.25
|5.
|_Krivtsov N.
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Янушковский Роман
|1
|0.5
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торпедо Владимир
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|0
|14.29% (1)
|КАМАЗ
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Торпедо Владимир Последние 20 матчей: +5 =2 -13Олимп Долгопрудный-2 3:1 Торпедо Владимир Торпедо Владимир 1:1 Химик Дзержинск Волна Нижегородская область 0:2 Торпедо Владимир Торпедо Владимир 0:0 Енисей-2
Родина Москва 2:3 Торпедо Владимир Шинник 1:0 Торпедо Владимир Торпедо Владимир 1:4 Знамя Труда Торпедо Владимир 2:0 Муром Торпедо Владимир 0:1 Динамо-2 Москва Ленинградец 5:1 Торпедо Владимир Чита 2:1 Торпедо Владимир Торпедо Владимир 1:2 Звезда Санкт-Петербург Зенит-2 3:0 Торпедо Владимир Торпедо Владимир 1:2 Знамя Труда Коломна 0:1 Торпедо Владимир Торпедо Владимир 1:0 Муром Локомотив-Казанка 3:1 Торпедо Владимир Луки-Энергия 2:1 Торпедо Владимир Торпедо Владимир 0:1 Смоленск Олимп-Долгопрудный 1:0 Торпедо Владимир
КАМАЗ Последние 20 матчей: +14 =2 -4КАМАЗ 0:1 Балтика КАМАЗ 3:0 Металлург Липецк Волгарь 0:1 КАМАЗ КАМАЗ 1:0 Нефтехимик
КАМАЗ 1:2 СКА-Хабаровск Олимп-Долгопрудный 1:1 КАМАЗ КАМАЗ 1:0 Текстильщик КАМАЗ 1:1 Алания Крылья-Советов-2 1:5 КАМАЗ Волга Ульяновск 4:0 КАМАЗ КАМАЗ 2:0 Волна Нижегородская область КАМАЗ 5:0 Лада-Тольятти Лада Димитровград 0:3 КАМАЗ КАМАЗ 3:1 Носта Оренбург-2 1:2 КАМАЗ КАМАЗ 5:0 Динамо Барнаул КАМАЗ 1:0 Новосибирск Звезда Пермь 0:1 КАМАЗ КАМАЗ 3:0 Тюмень Урал-2 2:1 КАМАЗ
Последние игры между собой
Торпедо Владимир: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
КАМАЗ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Торпедо Владимир
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Саранск
|_Khleborodov I.
|3
|0
|0
|2.
|Знамя Ногинск
|Павлюченко Роман
|2
|0
|0
|3.
|Динамо Барнаул
|Кобялко Антон
|2
|0
|0
|4.
|Чита
|Нестеров Андрей
|2
|0
|0
|5.
|Чайка
|Олейников Иван
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Амкар
|Морозов Константин
|0
|1
|2.
|Зенит-Ижевск
|Балкизов Ренат
|0
|1
|3.
|Туймазы
|_Khabibullin F.
|0
|1
|4.
|Кайрат Москва
|_Amirov R.
|0
|1
|5.
|Чертаново
|_Kovalenko A.
|0
|1
Прогнозы на матч Торпедо Владимир 0:0 КАМАЗ
Исход игры
Торпедо Владимир
15.8% (19)
Ничья
18.3% (22)
КАМАЗ
65.8% (79)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (50)
Меньше
58.33% (70)
Обе команды забьют
Да
56.67% (68)
Нет
43.33% (52)
Популярный счёт
1:2 КАМАЗ
33.3% (40)
0:1 КАМАЗ
27.5% (33)
1:1 Ничья
15% (18)
1:0 Торпедо Владимир
6.7% (8)
2:1 Торпедо Владимир
5% (6)
0:2 КАМАЗ
5% (6)
2:0 Торпедо Владимир
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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