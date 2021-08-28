Бразилия: Серия A 2021
5' Желтая карточкаКарлос Санчес II
7' Желтая карточкаИсла Маурисио
31' Желтая карточкаДиего Рибас
34' Желтая карточкаRobson Reis
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
26
Robson
Reis
41
Jean
Mota
30
Lucas
Braga
30
Виана
Бруно
16
Луис
Филипе
10
Диего
Рибас
19
Michael
3
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Madson IIЗащитник
-
26 Robson ReisЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Lucas BragaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 MoraesЗащитник
- Полузащитник
-
47 Энрике ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 RanielНападающий
-
22 Danilo Boza
-
-
21 Para I
-
-
25 Vinicius3
-
-
Главный тренер: Fernando Diniz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Виана БруноЗащитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Michael 3Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 РамонЗащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Gabriel Noga
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
Ход матча
31'
34'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marcos Guilherme
|4
|0.22
|2.
|Marinho II
|4 (1)
|0.22
|3.
|Карлос Санчес II
|3 (2)
|0.17
|4.
|Jean Mota
|2
|0.11
|5.
|Gabriel Pirani
|2
|0.11
|6.
|Madson II
|1
|0.06
|7.
|Жорже Кайо
|1
|0.06
|8.
|Marcos Leonardo
|1
|0.06
|9.
|Guilherme de Aguiar Camacho
|0
|0
|10.
|Luiz Felipe III
|0
|0
|11.
|Lucas Braga
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энрике Бруно
|8
|0.5
|2.
|Витиньо Виктор
|3
|0.19
|3.
|Педро Гильерме
|3
|0.19
|4.
|Rodrigo Muniz
|3
|0.19
|5.
|Габриэл Барбоза
|3 (1)
|0.19
|6.
|Энрике Густаво
|2
|0.13
|7.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.06
|8.
|Рибейро Эвертон
|1
|0.06
|9.
|Michael 3
|1
|0.06
|10.
|Виллиан Арао
|1
|0.06
|11.
|Тьяго Маия
|1
|0.06
|12.
|Луис Филипе
|0
|0
|13.
|Исла Маурисио
|0
|0
|14.
|Котулио Матеус
|0
|0
|15.
|Joao Gomes
|0
|0
|16.
|Мартинс Родригес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Marinho II
|6
|0
|2.
|Luiz Felipe III
|5
|0
|3.
|Jean Mota
|4
|0
|4.
|Marcos Guilherme
|3
|0
|5.
|Para I
|3
|0
|6.
|Алисон II
|3
|0
|7.
|Перес Луан
|3
|0
|8.
|Guilherme de Aguiar Camacho
|2
|0
|9.
|Жуан Пауло
|2
|0
|10.
|Карлос Санчес II
|2
|0
|11.
|Lucas Braga
|2
|0
|12.
|Vinicius3
|2
|0
|13.
|Kaiky
|2
|0
|14.
|Moraes
|1
|0
|15.
|Madson II
|1
|0
|16.
|Felipe Jonatan
|1
|0
|17.
|Жорже Кайо
|1
|0
|18.
|Wagner Leonardo
|1
|0
|19.
|Marcos Leonardo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диего Рибас
|4
|0
|2.
|Витиньо Виктор
|4
|0
|3.
|Joao Gomes
|4
|0
|4.
|Виллиан Арао
|3
|0
|5.
|Энрике Бруно
|3
|0
|6.
|Кайо Родриго
|2
|0
|7.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0
|8.
|Котулио Матеус
|2
|0
|9.
|Max Alves
|2
|0
|10.
|Исла Маурисио
|1
|0
|11.
|Луис Филипе
|1
|0
|12.
|Лео Перейра
|1
|0
|13.
|Марсело Родиней
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сантос
|0
|27.78% (5)
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|Фламенго
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|3.85% (1)
|26.92% (7)
|26.92% (7)
Предыдущие игры
Сантос Последние 20 матчей: +6 =8 -6Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Сантос 2:2 Интернасьонал Порту Алегре Либертад 1:0 Сантос Форталеза 1:1 Сантос
Сантос 2:1 Либертад Сантос 0:0 Коринтианс Тигрес 1:1 Сантос Жуазейренсе 2:0 Сантос Сантос 1:1 Крус Асуль Шапекоэнсе 0:1 Сантос Сантос 4:0 Жуазейренсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Некакса 0:3 Сантос Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сантос Брагантино 2:2 Сантос Сантос 1:0 Индепендьенте Авельянеда Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Сантос Сантос 2:1 Атлетико Паранаэнсе Америка Минейро 2:0 Сантос Сантос 0:0 Спорт Ресифи
Фламенго Последние 20 матчей: +14 =1 -5Гремио 0:4 Фламенго Сеара 1:1 Фламенго Фламенго 5:1 Олимпия Асунсьон Фламенго 2:0 Спорт Ресифи
Олимпия Асунсьон 1:4 Фламенго Фламенго 0:4 Интернасьонал Порту Алегре АБК 0:1 Фламенго Коринтианс 1:3 Фламенго Фламенго 6:0 АБК Фламенго 5:1 Сан-Паулу Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Байя 0:5 Фламенго Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Фламенго 0:1 Флуминенсе Куяба 0:2 Фламенго Жувентуде 1:0 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Фламенго 2:3 Брагантино
Последние игры между собой
Сантос: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Фламенго: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Фламенго 1:0 Сантос Серия A Сантос 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:2 Сантос Серия A Сантос 3:2 Фламенго Серия A Сантос 4:2 Фламенго Кубок Фламенго 2:0 Сантос Кубок Фламенго 2:0 Сантос Серия A Сантос 0:0 Фламенго Серия A Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок Сантос 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Сантос Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|17
|12
|2
|3
|26 - 12
|38
|2.
|Форталеза
|17
|9
|5
|3
|27 - 16
|32
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|10
|2
|5
|27 - 19
|32
|4.
|Брагантино
|17
|8
|7
|2
|28 - 18
|31
|5.
|Фламенго
|0:0
|16
|9
|2
|5
|28 - 16
|29
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|6
|6
|5
|15 - 17
|24
|7.
|Коринтианс
|17
|6
|6
|5
|16 - 15
|24
|8.
|Сеара
|17
|5
|9
|3
|19 - 17
|24
|9.
|Сантос
|0:0
|18
|5
|8
|5
|19 - 19
|23
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|7
|2
|7
|22 - 19
|23
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|5
|7
|5
|22 - 22
|22
|12.
|Сан-Паулу
|17
|5
|6
|6
|14 - 19
|21
|13.
|Жувентуде
|16
|5
|5
|6
|13 - 18
|20
|14.
|Куяба
|17
|4
|8
|5
|17 - 18
|20
|15.
|Флуминенсе
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|16.
|Байя
|17
|5
|3
|9
|20 - 28
|18
|17.
|Спорт Ресифи
|18
|3
|7
|8
|8 - 14
|16
|18.
|Гремио
|16
|4
|4
|8
|12 - 17
|16
|19.
|Америка Минейро
|17
|3
|6
|8
|13 - 22
|15
|20.
|Шапекоэнсе
|18
|0
|7
|11
|14 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Форталеза
|8
|6
|2
|0
|17 - 5
|20
|2.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|4.
|Фламенго
|0:0
|9
|6
|0
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Сеара
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|6.
|Сантос
|0:0
|10
|4
|5
|1
|11 - 5
|17
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Жувентуде
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|9.
|Брагантино
|8
|2
|5
|1
|13 - 11
|11
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|11.
|Сан-Паулу
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|12.
|Гремио
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|13.
|Байя
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|15.
|Америка Минейро
|9
|2
|3
|4
|5 - 7
|9
|16.
|Флуминенсе
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|17.
|Куяба
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|18.
|Коринтианс
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|19.
|Спорт Ресифи
|9
|1
|4
|4
|2 - 5
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|8
|0
|2
|6
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|2.
|Атлетико Минейро
|9
|6
|1
|2
|10 - 7
|19
|3.
|Коринтианс
|9
|4
|4
|1
|7 - 4
|16
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|7.
|Форталеза
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|8.
|Фламенго
|0:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 5
|11
|9.
|Куяба
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|10.
|Сан-Паулу
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|3
|0
|5
|10 - 9
|9
|12.
|Флуминенсе
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|13.
|Спорт Ресифи
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|14.
|Байя
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Жувентуде
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|16.
|Америка Минейро
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|17.
|Сантос
|0:0
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|18.
|Сеара
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|19.
|Гремио
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|20.
|Шапекоэнсе
|10
|0
|5
|5
|10 - 16
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|8
|6
|5
|2.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
|3.
|Байя
|Gilberto IV
|8
|1
|1
|4.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|2
|5
|5.
|Брагантино
|Итало Хосе
|7
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|3.
|Форталеза
|Фелипе
|6
|1
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|5
|1
|5.
|Байя
|Росси
|6
|0