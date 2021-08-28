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Бразилия: Серия A 2021

2021
Сантос
0:0
Первый тайм: 35'
Фламенго
0'
5' Желтая карточка
Карлос Санчес II
7' Желтая карточка
Исла Маурисио
31' Желтая карточка
Диего Рибас
34' Желтая карточка
Robson Reis
35'
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
26
Robson
Reis
14
Wagner
Leonardo
3
Felipe
Jonatan
29
Guilherme
de
Aguiar
Camacho
41
Jean
Mota
7
Карлос
Санчес
II
20
Gabriel
Pirani
30
Lucas
Braga
36
Marcos
Leonardo
1
Алвес
Диего
44
Исла
Маурисио
2
Энрике
Густаво
30
Виана
Бруно
16
Луис
Филипе
5
Виллиан
Арао
10
Диего
Рибас
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
19
Michael
3
9
Габриэл
Барбоза
Сантос
4-2-3-1
Фламенго
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marcos Guilherme 4 0.22
2. Marinho II 4 (1) 0.22
3. Карлос Санчес II 3 (2) 0.17
4. Jean Mota 2 0.11
5. Gabriel Pirani 2 0.11
6. Madson II 1 0.06
7. Жорже Кайо 1 0.06
8. Marcos Leonardo 1 0.06
9. Guilherme de Aguiar Camacho 0 0
10. Luiz Felipe III 0 0
11. Lucas Braga 0 0
Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энрике Бруно 8 0.5
2. Витиньо Виктор 3 0.19
3. Педро Гильерме 3 0.19
4. Rodrigo Muniz 3 0.19
5. Габриэл Барбоза 3 (1) 0.19
6. Энрике Густаво 2 0.13
7. Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.06
8. Рибейро Эвертон 1 0.06
9. Michael 3 1 0.06
10. Виллиан Арао 1 0.06
11. Тьяго Маия 1 0.06
12. Луис Филипе 0 0
13. Исла Маурисио 0 0
14. Котулио Матеус 0 0
15. Joao Gomes 0 0
16. Мартинс Родригес 0 0

Карточки

Сантос
# Игрок      
1. Marinho II 6 0
2. Luiz Felipe III 5 0
3. Jean Mota 4 0
4. Marcos Guilherme 3 0
5. Para I 3 0
6. Алисон II 3 0
7. Перес Луан 3 0
8. Guilherme de Aguiar Camacho 2 0
9. Жуан Пауло 2 0
10. Карлос Санчес II 2 0
11. Lucas Braga 2 0
12. Vinicius3 2 0
13. Kaiky 2 0
14. Moraes 1 0
15. Madson II 1 0
16. Felipe Jonatan 1 0
17. Жорже Кайо 1 0
18. Wagner Leonardo 1 0
19. Marcos Leonardo 1 0
Фламенго
# Игрок      
1. Диего Рибас 4 0
2. Витиньо Виктор 4 0
3. Joao Gomes 4 0
4. Виллиан Арао 3 0
5. Энрике Бруно 3 0
6. Кайо Родриго 2 0
7. Де Арраскаэта Джорджиан 2 0
8. Котулио Матеус 2 0
9. Max Alves 2 0
10. Исла Маурисио 1 0
11. Луис Филипе 1 0
12. Лео Перейра 1 0
13. Марсело Родиней 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сантос 0 27.78% (5) 22.22% (4) 5.56% (1) 22.22% (4) 22.22% (4)
 Фламенго 11.54% (3) 15.38% (4) 15.38% (4) 3.85% (1) 26.92% (7) 26.92% (7)

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Сантос 2:2 Интернасьонал Порту Алегре Либертад 1:0 Сантос Форталеза 1:1 Сантос
Сантос 2:1 Либертад Сантос 0:0 Коринтианс Тигрес 1:1 Сантос Жуазейренсе 2:0 Сантос Сантос 1:1 Крус Асуль Шапекоэнсе 0:1 Сантос Сантос 4:0 Жуазейренсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Некакса 0:3 Сантос Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сантос Брагантино 2:2 Сантос Сантос 1:0 Индепендьенте Авельянеда Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Сантос Сантос 2:1 Атлетико Паранаэнсе Америка Минейро 2:0 Сантос Сантос 0:0 Спорт Ресифи
Фламенго Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Гремио 0:4 Фламенго Сеара 1:1 Фламенго Фламенго 5:1 Олимпия Асунсьон Фламенго 2:0 Спорт Ресифи
Олимпия Асунсьон 1:4 Фламенго Фламенго 0:4 Интернасьонал Порту Алегре АБК 0:1 Фламенго Коринтианс 1:3 Фламенго Фламенго 6:0 АБК Фламенго 5:1 Сан-Паулу Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Байя 0:5 Фламенго Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Фламенго 0:1 Флуминенсе Куяба 0:2 Фламенго Жувентуде 1:0 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Фламенго 2:3 Брагантино

Последние игры между собой

Сантос: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Фламенго: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Фламенго 4:1 Сантос Серия A Сантос 0:1 Фламенго Серия A Сантос 4:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Сантос Серия A
Фламенго 1:0 Сантос Серия A Сантос 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:2 Сантос Серия A Сантос 3:2 Фламенго Серия A Сантос 4:2 Фламенго Кубок Фламенго 2:0 Сантос Кубок Фламенго 2:0 Сантос Серия A Сантос 0:0 Фламенго Серия A Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок Сантос 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Сантос Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 17 12 2 3 26 - 12 38
2. Форталеза 17 9 5 3 27 - 16 32
3. Палмейрас Сан-Паулу 17 10 2 5 27 - 19 32
4. Брагантино 17 8 7 2 28 - 18 31
5. Фламенго 0:0 16 9 2 5 28 - 16 29
6. Атлетико Гойяненсе 17 6 6 5 15 - 17 24
7. Коринтианс 17 6 6 5 16 - 15 24
8. Сеара 17 5 9 3 19 - 17 24
9. Сантос 0:0 18 5 8 5 19 - 19 23
10. Атлетико Паранаэнсе 16 7 2 7 22 - 19 23
11. Интернасьонал Порту Алегре 17 5 7 5 22 - 22 22
12. Сан-Паулу 17 5 6 6 14 - 19 21
13. Жувентуде 16 5 5 6 13 - 18 20
14. Куяба 17 4 8 5 17 - 18 20
15. Флуминенсе 16 4 6 6 13 - 18 18
16. Байя 17 5 3 9 20 - 28 18
17. Спорт Ресифи 18 3 7 8 8 - 14 16
18. Гремио 16 4 4 8 12 - 17 16
19. Америка Минейро 17 3 6 8 13 - 22 15
20. Шапекоэнсе 18 0 7 11 14 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Форталеза 8 6 2 0 17 - 5 20
2. Атлетико Минейро 8 6 1 1 16 - 5 19
3. Палмейрас Сан-Паулу 9 6 1 2 17 - 12 19
4. Фламенго 0:0 9 6 0 3 16 - 11 18
5. Сеара 9 5 3 1 14 - 8 18
6. Сантос 0:0 10 4 5 1 11 - 5 17
7. Атлетико Паранаэнсе 8 4 2 2 12 - 10 14
8. Жувентуде 9 4 2 3 8 - 10 14
9. Брагантино 8 2 5 1 13 - 11 11
10. Атлетико Гойяненсе 8 2 4 2 6 - 7 10
11. Сан-Паулу 8 2 4 2 7 - 7 10
12. Гремио 8 2 4 2 7 - 6 10
13. Байя 9 3 1 5 10 - 14 10
14. Интернасьонал Порту Алегре 8 2 3 3 9 - 10 9
15. Америка Минейро 9 2 3 4 5 - 7 9
16. Флуминенсе 7 2 3 2 5 - 7 9
17. Куяба 9 2 3 4 9 - 12 9
18. Коринтианс 8 2 2 4 9 - 11 8
19. Спорт Ресифи 9 1 4 4 2 - 5 7
20. Шапекоэнсе 8 0 2 6 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 9 6 2 1 15 - 7 20
2. Атлетико Минейро 9 6 1 2 10 - 7 19
3. Коринтианс 9 4 4 1 7 - 4 16
4. Атлетико Гойяненсе 9 4 2 3 9 - 10 14
5. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 1 3 10 - 7 13
6. Интернасьонал Порту Алегре 9 3 4 2 13 - 12 13
7. Форталеза 9 3 3 3 10 - 11 12
8. Фламенго 0:0 7 3 2 2 12 - 5 11
9. Куяба 8 2 5 1 8 - 6 11
10. Сан-Паулу 9 3 2 4 7 - 12 11
11. Атлетико Паранаэнсе 8 3 0 5 10 - 9 9
12. Флуминенсе 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Спорт Ресифи 9 2 3 4 6 - 9 9
14. Байя 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Жувентуде 7 1 3 3 5 - 8 6
16. Америка Минейро 8 1 3 4 8 - 15 6
17. Сантос 0:0 8 1 3 4 8 - 14 6
18. Сеара 8 0 6 2 5 - 9 6
19. Гремио 8 2 0 6 5 - 11 6
20. Шапекоэнсе 10 0 5 5 10 - 16 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 8 6 5
2. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
3. Байя Gilberto IV 8 1 1
4. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 2 5
5. Брагантино Итало Хосе 7 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
2. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
3. Форталеза Фелипе 6 1
4. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 5 1
5. Байя Росси 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    34'
    Робсон Рейс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Диего Рибас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Исла Маурисио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Карлос Санчес II получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сантос
Ничья
Фламенго
6.00
4.55
1.62
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сантос 0:0 Фламенго онлайн




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