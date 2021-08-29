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Бразилия: Серия A 2021

2021
Сантос
0:4
Конец матча
Фламенго
0'
5' Желтая карточка
Карлос Санчес II
7' Желтая карточка
Исла Маурисио
30' Желтая карточка
Диего Рибас
33' Желтая карточка
Robson Reis
37' Желтая карточка
Виана Бруно
0:1
52' Пенальти
Габриэл Барбоза
54' Желтая карточка
Энрике Густаво
0:2
71' Гол
Габриэл Барбоза
76' Желтая карточка
Felipe Jonatan
77' Желтая карточка
Jean Mota
0:3
80' Гол
Габриэл Барбоза
0:4
84' Гол
Перейра Андреас
90'+7
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
26
Robson
Reis
14
Wagner
Leonardo
3
Felipe
Jonatan
29
Guilherme
de
Aguiar
Camacho
41
Jean
Mota
7
Карлос
Санчес
II
20
Gabriel
Pirani
30
Lucas
Braga
36
Marcos
Leonardo
1
Алвес
Диего
44
Исла
Маурисио
2
Энрике
Густаво
30
Виана
Бруно
16
Луис
Филипе
5
Виллиан
Арао
10
Диего
Рибас
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
19
Michael
3
9
Габриэл
Барбоза
Сантос
4-2-3-1
Фламенго
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marcos Guilherme 4 0.22
2. Marinho II 4 (1) 0.22
3. Карлос Санчес II 3 (2) 0.17
4. Jean Mota 2 0.11
5. Gabriel Pirani 2 0.11
6. Madson II 1 0.06
7. Жорже Кайо 1 0.06
8. Marcos Leonardo 1 0.06
9. Guilherme de Aguiar Camacho 0 0
10. Luiz Felipe III 0 0
11. Lucas Braga 0 0
Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энрике Бруно 8 0.5
2. Габриэл Барбоза 6 (2) 0.38
3. Витиньо Виктор 3 0.19
4. Педро Гильерме 3 0.19
5. Rodrigo Muniz 3 0.19
6. Энрике Густаво 2 0.13
7. Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.06
8. Michael 3 1 0.06
9. Рибейро Эвертон 1 0.06
10. Виллиан Арао 1 0.06
11. Тьяго Маия 1 0.06
12. Перейра Андреас 1 0.06
13. Луис Филипе 0 0
14. Исла Маурисио 0 0
15. Котулио Матеус 0 0
16. Joao Gomes 0 0
17. Мартинс Родригес 0 0

Карточки

Сантос
# Игрок      
1. Marinho II 6 0
2. Jean Mota 5 0
3. Luiz Felipe III 5 0
4. Marcos Guilherme 3 0
5. Para I 3 0
6. Алисон II 3 0
7. Перес Луан 3 0
8. Guilherme de Aguiar Camacho 2 0
9. Жуан Пауло 2 0
10. Карлос Санчес II 2 0
11. Lucas Braga 2 0
12. Felipe Jonatan 2 0
13. Vinicius3 2 0
14. Kaiky 2 0
15. Moraes 1 0
16. Madson II 1 0
17. Жорже Кайо 1 0
18. Wagner Leonardo 1 0
19. Marcos Leonardo 1 0
20. Robson Reis 1 0
Фламенго
# Игрок      
1. Диего Рибас 5 0
2. Витиньо Виктор 4 0
3. Joao Gomes 4 0
4. Виллиан Арао 3 0
5. Энрике Бруно 3 0
6. Кайо Родриго 2 0
7. Де Арраскаэта Джорджиан 2 0
8. Котулио Матеус 2 0
9. Max Alves 2 0
10. Исла Маурисио 1 0
11. Луис Филипе 1 0
12. Лео Перейра 1 0
13. Марсело Родиней 1 0
14. Энрике Густаво 1 0
15. Виана Бруно 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сантос 0 27.78% (5) 22.22% (4) 5.56% (1) 22.22% (4) 22.22% (4)
 Фламенго 10% (3) 13.33% (4) 13.33% (4) 6.67% (2) 26.67% (8) 30% (9)

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Сантос 2:2 Интернасьонал Порту Алегре Либертад 1:0 Сантос Форталеза 1:1 Сантос
Сантос 2:1 Либертад Сантос 0:0 Коринтианс Тигрес 1:1 Сантос Жуазейренсе 2:0 Сантос Сантос 1:1 Крус Асуль Шапекоэнсе 0:1 Сантос Сантос 4:0 Жуазейренсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Некакса 0:3 Сантос Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сантос Брагантино 2:2 Сантос Сантос 1:0 Индепендьенте Авельянеда Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Сантос Сантос 2:1 Атлетико Паранаэнсе Америка Минейро 2:0 Сантос Сантос 0:0 Спорт Ресифи
Фламенго Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Гремио 0:4 Фламенго Сеара 1:1 Фламенго Фламенго 5:1 Олимпия Асунсьон Фламенго 2:0 Спорт Ресифи
Олимпия Асунсьон 1:4 Фламенго Фламенго 0:4 Интернасьонал Порту Алегре АБК 0:1 Фламенго Коринтианс 1:3 Фламенго Фламенго 6:0 АБК Фламенго 5:1 Сан-Паулу Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Байя 0:5 Фламенго Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Фламенго 0:1 Флуминенсе Куяба 0:2 Фламенго Жувентуде 1:0 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Фламенго 2:3 Брагантино

Последние игры между собой

Сантос: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Фламенго: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Фламенго 4:1 Сантос Серия A Сантос 0:1 Фламенго Серия A Сантос 4:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Сантос Серия A
Фламенго 1:0 Сантос Серия A Сантос 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:2 Сантос Серия A Сантос 3:2 Фламенго Серия A Сантос 4:2 Фламенго Кубок Фламенго 2:0 Сантос Кубок Фламенго 2:0 Сантос Серия A Сантос 0:0 Фламенго Серия A Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок Сантос 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Сантос Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 17 12 2 3 26 - 12 38
2. Палмейрас Сан-Паулу 1:0 18 11 2 5 28 - 19 35
3. Форталеза 17 9 5 3 27 - 16 32
4. Брагантино 17 8 7 2 28 - 18 31
5. Фламенго 16 10 1 5 32 - 16 31
6. Коринтианс 0:0 18 6 7 5 16 - 15 25
7. Атлетико Гойяненсе 17 6 6 5 15 - 17 24
8. Сеара 17 5 9 3 19 - 17 24
9. Атлетико Паранаэнсе 0:1 17 7 2 8 22 - 20 23
10. Интернасьонал Порту Алегре 17 5 7 5 22 - 22 22
11. Сантос 18 5 7 6 19 - 23 22
12. Сан-Паулу 17 5 6 6 14 - 19 21
13. Жувентуде 16 5 5 6 13 - 18 20
14. Куяба 17 4 8 5 17 - 18 20
15. Флуминенсе 16 4 6 6 13 - 18 18
16. Байя 17 5 3 9 20 - 28 18
17. Гремио 0:0 17 4 5 8 12 - 17 17
18. Спорт Ресифи 18 3 7 8 8 - 14 16
19. Америка Минейро 17 3 6 8 13 - 22 15
20. Шапекоэнсе 18 0 7 11 14 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 1:0 10 7 1 2 18 - 12 22
2. Форталеза 8 6 2 0 17 - 5 20
3. Атлетико Минейро 8 6 1 1 16 - 5 19
4. Фламенго 9 6 0 3 16 - 11 18
5. Сеара 9 5 3 1 14 - 8 18
6. Сантос 10 4 4 2 11 - 9 16
7. Атлетико Паранаэнсе 0:1 8 4 2 2 12 - 10 14
8. Жувентуде 9 4 2 3 8 - 10 14
9. Брагантино 8 2 5 1 13 - 11 11
10. Гремио 0:0 9 2 5 2 7 - 6 11
11. Атлетико Гойяненсе 8 2 4 2 6 - 7 10
12. Сан-Паулу 8 2 4 2 7 - 7 10
13. Байя 9 3 1 5 10 - 14 10
14. Интернасьонал Порту Алегре 8 2 3 3 9 - 10 9
15. Америка Минейро 9 2 3 4 5 - 7 9
16. Флуминенсе 7 2 3 2 5 - 7 9
17. Куяба 9 2 3 4 9 - 12 9
18. Коринтианс 0:0 8 2 2 4 9 - 11 8
19. Спорт Ресифи 9 1 4 4 2 - 5 7
20. Шапекоэнсе 8 0 2 6 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 9 6 2 1 15 - 7 20
2. Атлетико Минейро 9 6 1 2 10 - 7 19
3. Коринтианс 0:0 10 4 5 1 7 - 4 17
4. Атлетико Гойяненсе 9 4 2 3 9 - 10 14
5. Интернасьонал Порту Алегре 9 3 4 2 13 - 12 13
6. Фламенго 7 4 1 2 16 - 5 13
7. Палмейрас Сан-Паулу 1:0 8 4 1 3 10 - 7 13
8. Форталеза 9 3 3 3 10 - 11 12
9. Куяба 8 2 5 1 8 - 6 11
10. Сан-Паулу 9 3 2 4 7 - 12 11
11. Атлетико Паранаэнсе 0:1 9 3 0 6 10 - 10 9
12. Флуминенсе 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Спорт Ресифи 9 2 3 4 6 - 9 9
14. Байя 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Жувентуде 7 1 3 3 5 - 8 6
16. Америка Минейро 8 1 3 4 8 - 15 6
17. Сантос 8 1 3 4 8 - 14 6
18. Сеара 8 0 6 2 5 - 9 6
19. Гремио 0:0 8 2 0 6 5 - 11 6
20. Шапекоэнсе 10 0 5 5 10 - 16 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 3
2. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 8 6 5
3. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
4. Байя Gilberto IV 8 1 1
5. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 2 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
2. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
3. Форталеза Фелипе 6 1
4. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 5 1
5. Байя Росси 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Виана Бруно получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Робсон Рейс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Диего Рибас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Исла Маурисио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Карлос Санчес II получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сантос 0:4 Фламенго онлайн




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