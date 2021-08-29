Бразилия: Серия A 2021
5' Желтая карточкаКарлос Санчес II
7' Желтая карточкаИсла Маурисио
30' Желтая карточкаДиего Рибас
33' Желтая карточкаRobson Reis
37' Желтая карточкаВиана Бруно
0:1
52' ПенальтиГабриэл Барбоза
54' Желтая карточкаЭнрике Густаво
0:2
71' ГолГабриэл Барбоза
76' Желтая карточкаFelipe Jonatan
77' Желтая карточкаJean Mota
0:3
80' ГолГабриэл Барбоза
0:4
84' ГолПерейра Андреас
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
26
Robson
Reis
41
Jean
Mota
30
Lucas
Braga
30
Виана
Бруно
16
Луис
Филипе
10
Диего
Рибас
19
Michael
3
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Madson IIЗащитник
-
26 Robson ReisЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Lucas BragaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 MoraesЗащитник
- Полузащитник
-
47 Энрике ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 RanielНападающий
-
22 Danilo Boza
-
-
21 Para I
-
-
25 Vinicius3
-
-
Главный тренер: Fernando Diniz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Виана БруноЗащитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Michael 3Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 РамонЗащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Gabriel Noga
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
Ход матча
30'
33'
37'
52'
0:1
54'
71'
0:2
76'
77'
80'
0:3
84'
0:4
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marcos Guilherme
|4
|0.22
|2.
|Marinho II
|4 (1)
|0.22
|3.
|Карлос Санчес II
|3 (2)
|0.17
|4.
|Jean Mota
|2
|0.11
|5.
|Gabriel Pirani
|2
|0.11
|6.
|Madson II
|1
|0.06
|7.
|Жорже Кайо
|1
|0.06
|8.
|Marcos Leonardo
|1
|0.06
|9.
|Guilherme de Aguiar Camacho
|0
|0
|10.
|Luiz Felipe III
|0
|0
|11.
|Lucas Braga
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энрике Бруно
|8
|0.5
|2.
|Габриэл Барбоза
|6 (2)
|0.38
|3.
|Витиньо Виктор
|3
|0.19
|4.
|Педро Гильерме
|3
|0.19
|5.
|Rodrigo Muniz
|3
|0.19
|6.
|Энрике Густаво
|2
|0.13
|7.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.06
|8.
|Michael 3
|1
|0.06
|9.
|Рибейро Эвертон
|1
|0.06
|10.
|Виллиан Арао
|1
|0.06
|11.
|Тьяго Маия
|1
|0.06
|12.
|Перейра Андреас
|1
|0.06
|13.
|Луис Филипе
|0
|0
|14.
|Исла Маурисио
|0
|0
|15.
|Котулио Матеус
|0
|0
|16.
|Joao Gomes
|0
|0
|17.
|Мартинс Родригес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Marinho II
|6
|0
|2.
|Jean Mota
|5
|0
|3.
|Luiz Felipe III
|5
|0
|4.
|Marcos Guilherme
|3
|0
|5.
|Para I
|3
|0
|6.
|Алисон II
|3
|0
|7.
|Перес Луан
|3
|0
|8.
|Guilherme de Aguiar Camacho
|2
|0
|9.
|Жуан Пауло
|2
|0
|10.
|Карлос Санчес II
|2
|0
|11.
|Lucas Braga
|2
|0
|12.
|Felipe Jonatan
|2
|0
|13.
|Vinicius3
|2
|0
|14.
|Kaiky
|2
|0
|15.
|Moraes
|1
|0
|16.
|Madson II
|1
|0
|17.
|Жорже Кайо
|1
|0
|18.
|Wagner Leonardo
|1
|0
|19.
|Marcos Leonardo
|1
|0
|20.
|Robson Reis
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диего Рибас
|5
|0
|2.
|Витиньо Виктор
|4
|0
|3.
|Joao Gomes
|4
|0
|4.
|Виллиан Арао
|3
|0
|5.
|Энрике Бруно
|3
|0
|6.
|Кайо Родриго
|2
|0
|7.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0
|8.
|Котулио Матеус
|2
|0
|9.
|Max Alves
|2
|0
|10.
|Исла Маурисио
|1
|0
|11.
|Луис Филипе
|1
|0
|12.
|Лео Перейра
|1
|0
|13.
|Марсело Родиней
|1
|0
|14.
|Энрике Густаво
|1
|0
|15.
|Виана Бруно
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сантос
|0
|27.78% (5)
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|Фламенго
|10% (3)
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|6.67% (2)
|26.67% (8)
|30% (9)
Предыдущие игры
Сантос Последние 20 матчей: +6 =8 -6Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Сантос 2:2 Интернасьонал Порту Алегре Либертад 1:0 Сантос Форталеза 1:1 Сантос
Сантос 2:1 Либертад Сантос 0:0 Коринтианс Тигрес 1:1 Сантос Жуазейренсе 2:0 Сантос Сантос 1:1 Крус Асуль Шапекоэнсе 0:1 Сантос Сантос 4:0 Жуазейренсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Некакса 0:3 Сантос Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сантос Брагантино 2:2 Сантос Сантос 1:0 Индепендьенте Авельянеда Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Сантос Сантос 2:1 Атлетико Паранаэнсе Америка Минейро 2:0 Сантос Сантос 0:0 Спорт Ресифи
Фламенго Последние 20 матчей: +14 =1 -5Гремио 0:4 Фламенго Сеара 1:1 Фламенго Фламенго 5:1 Олимпия Асунсьон Фламенго 2:0 Спорт Ресифи
Олимпия Асунсьон 1:4 Фламенго Фламенго 0:4 Интернасьонал Порту Алегре АБК 0:1 Фламенго Коринтианс 1:3 Фламенго Фламенго 6:0 АБК Фламенго 5:1 Сан-Паулу Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Байя 0:5 Фламенго Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Фламенго 0:1 Флуминенсе Куяба 0:2 Фламенго Жувентуде 1:0 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Фламенго 2:3 Брагантино
Последние игры между собой
Сантос: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Фламенго: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Фламенго 1:0 Сантос Серия A Сантос 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:2 Сантос Серия A Сантос 3:2 Фламенго Серия A Сантос 4:2 Фламенго Кубок Фламенго 2:0 Сантос Кубок Фламенго 2:0 Сантос Серия A Сантос 0:0 Фламенго Серия A Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок Сантос 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Сантос Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|17
|12
|2
|3
|26 - 12
|38
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:0
|18
|11
|2
|5
|28 - 19
|35
|3.
|Форталеза
|17
|9
|5
|3
|27 - 16
|32
|4.
|Брагантино
|17
|8
|7
|2
|28 - 18
|31
|5.
|Фламенго
|16
|10
|1
|5
|32 - 16
|31
|6.
|Коринтианс
|0:0
|18
|6
|7
|5
|16 - 15
|25
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|6
|6
|5
|15 - 17
|24
|8.
|Сеара
|17
|5
|9
|3
|19 - 17
|24
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|17
|7
|2
|8
|22 - 20
|23
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|5
|7
|5
|22 - 22
|22
|11.
|Сантос
|18
|5
|7
|6
|19 - 23
|22
|12.
|Сан-Паулу
|17
|5
|6
|6
|14 - 19
|21
|13.
|Жувентуде
|16
|5
|5
|6
|13 - 18
|20
|14.
|Куяба
|17
|4
|8
|5
|17 - 18
|20
|15.
|Флуминенсе
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|16.
|Байя
|17
|5
|3
|9
|20 - 28
|18
|17.
|Гремио
|0:0
|17
|4
|5
|8
|12 - 17
|17
|18.
|Спорт Ресифи
|18
|3
|7
|8
|8 - 14
|16
|19.
|Америка Минейро
|17
|3
|6
|8
|13 - 22
|15
|20.
|Шапекоэнсе
|18
|0
|7
|11
|14 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:0
|10
|7
|1
|2
|18 - 12
|22
|2.
|Форталеза
|8
|6
|2
|0
|17 - 5
|20
|3.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|Фламенго
|9
|6
|0
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Сеара
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|6.
|Сантос
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Жувентуде
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|9.
|Брагантино
|8
|2
|5
|1
|13 - 11
|11
|10.
|Гремио
|0:0
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|12.
|Сан-Паулу
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|13.
|Байя
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|15.
|Америка Минейро
|9
|2
|3
|4
|5 - 7
|9
|16.
|Флуминенсе
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|17.
|Куяба
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|18.
|Коринтианс
|0:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|19.
|Спорт Ресифи
|9
|1
|4
|4
|2 - 5
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|8
|0
|2
|6
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|2.
|Атлетико Минейро
|9
|6
|1
|2
|10 - 7
|19
|3.
|Коринтианс
|0:0
|10
|4
|5
|1
|7 - 4
|17
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|6.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|16 - 5
|13
|7.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:0
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|8.
|Форталеза
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|9.
|Куяба
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|10.
|Сан-Паулу
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|9
|3
|0
|6
|10 - 10
|9
|12.
|Флуминенсе
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|13.
|Спорт Ресифи
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|14.
|Байя
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Жувентуде
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|16.
|Америка Минейро
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|17.
|Сантос
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|18.
|Сеара
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|19.
|Гремио
|0:0
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|20.
|Шапекоэнсе
|10
|0
|5
|5
|10 - 16
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|3
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|8
|6
|5
|3.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|8
|1
|1
|5.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|2
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|3.
|Форталеза
|Фелипе
|6
|1
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|5
|1
|5.
|Байя
|Росси
|6
|0