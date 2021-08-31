Бразилия: Серия A 2021
Флуминенсе
2:0
Конец матча
Байя
29' Желтая карточкаРосси
35' Желтая карточкаПатрик II
1:0
36' ГолLucca
41' Желтая карточкаHuan Nino2
45' Желтая карточкаАндре
77' Желтая карточкаGilberto IV
90' Желтая карточкаКонти Херман
2:0
90' ГолБобадилья Рауль
33
Huan
Nino2
14
Danilo
IV
35
Андре
20
Yago
I
7
Lucca
9
Fred
II
21
Jhon
Arias
45
Патрик
II
19
Мугни
Лукас
7
Росси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
- Защитник
-
14 Danilo IVЗащитник
- Полузащитник
-
35 АндреПолузащитник
-
20 Yago IПолузащитник
-
7 LuccaНападающий
-
9 Fred IIНападающий
-
21 Jhon AriasНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Браз ДавидЗащитник
- Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Касарес ХуанНападающий
-
23 Джон КеннедиНападающий
- Нападающий
-
8 Gustavo1
-
-
31 Calegari
-
Главный тренер: Roger Machado
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Патрик IIПолузащитник
-
19 Мугни ЛукасПолузащитник
-
7 РоссиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
37 MayconПолузащитник
- Нападающий
-
11 Oscar RuizНападающий
-
77 Mateus Claus
-
26 Junior6
-
42 Renan Guedes
-
-
34 Lucas Araujo
-
-
-
Главный тренер: Dado Cavalcanti
Ход матча
29'
35'
36'
1:0
41'
45'
66'
77'
81'
88'
90'
90'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lucca
|3
|0.18
|2.
|Caio Paulista
|2
|0.12
|3.
|Fred II
|2 (1)
|0.12
|4.
|Yago I
|1
|0.06
|5.
|Бобадилья Рауль
|1
|0.06
|6.
|Андре
|1
|0.06
|7.
|Касарес Хуан
|1
|0.06
|8.
|Huan Nino2
|1
|0.06
|9.
|Нене Андерсон
|1
|0.06
|10.
|Gabriel Teixeira
|1
|0.06
|11.
|Эрнандес Абель
|1 (1)
|0.06
|12.
|Эжидио Перейра
|0
|0
|13.
|Danilo IV
|0
|0
|14.
|Энрике Луис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gilberto IV
|8 (1)
|0.44
|2.
|Rodriguinho I
|3
|0.17
|3.
|Thaciano
|2
|0.11
|4.
|Росси
|1
|0.06
|5.
|Matheus Bahia
|1
|0.06
|6.
|Jose Ferreira
|1
|0.06
|7.
|Патрик II
|1
|0.06
|8.
|Maycon
|1
|0.06
|9.
|Жонас
|1
|0.06
|10.
|Отавио Луис
|1
|0.06
|11.
|Daniel XII
|0
|0
|12.
|Nino Paraiba
|0
|0
|13.
|Juninho Capixaba
|0
|0
|14.
|Thonny Anderson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эрнандес Абель
|3
|1
|2.
|Энрике Луис
|4
|0
|3.
|Yago I
|4
|0
|4.
|Huan Nino2
|4
|0
|5.
|Lucca
|3
|0
|6.
|Андре
|2
|0
|7.
|Fred II
|2
|0
|8.
|Мартинелли Габриэл
|2
|0
|9.
|Муриэл Беккер
|1
|0
|10.
|Luccas Claro
|1
|0
|11.
|Маноэл
|1
|0
|12.
|Danilo IV
|1
|0
|13.
|Веллингтон III
|1
|0
|14.
|Caio Paulista
|1
|0
|15.
|Kayky
|1
|0
|16.
|Gabriel Teixeira
|1
|0
|17.
|Matheus Martins
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Росси
|7
|0
|2.
|Matheus Bahia
|5
|0
|3.
|Патрик II
|4
|0
|4.
|Thonny Anderson
|4
|0
|5.
|Gilberto IV
|3
|0
|6.
|Жонас
|3
|0
|7.
|Daniel XII
|3
|0
|8.
|Fernando Edson
|3
|0
|9.
|Конти Херман
|2
|0
|10.
|Matheus Galdezani
|2
|0
|11.
|Thaciano
|2
|0
|12.
|Фузато Даниэл
|1
|0
|13.
|Родальега Уго
|1
|0
|14.
|Maycon
|1
|0
|15.
|Nino Paraiba
|1
|0
|16.
|Rodriguinho I
|1
|0
|17.
|Juninho Capixaba
|1
|0
|18.
|Lucas Araujo
|1
|0
|19.
|Matheus Teixeira
|1
|0
|20.
|Renan Guedes
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Флуминенсе
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|20% (3)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|26.67% (4)
|Байя
|5% (1)
|25% (5)
|15% (3)
|15% (3)
|20% (4)
|20% (4)
Предыдущие игры
Флуминенсе Последние 20 матчей: +6 =6 -8Флуминенсе 1:2 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро Барселона Гуаякиль 1:1 Флуминенсе Интернасьонал Порту Алегре 4:2 Флуминенсе
Флуминенсе 2:2 Барселона Гуаякиль Америка Минейро 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Серро Портеньо Флуминенсе 3:0 Крисьюма Крисьюма 2:1 Флуминенсе Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гремио Серро Портеньо 0:2 Флуминенсе Спорт Ресифи 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Сеара Фламенго 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:4 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 1:1 Коринтианс Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе Форталеза 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Сантос
Байя Последние 20 матчей: +7 =3 -10Гремио 2:0 Байя Байя 1:2 Атлетико Гойяненсе Куяба 1:1 Байя Байя 2:1 Атлетико Минейро
Байя 0:1 Спорт Ресифи Атлетико Минейро 2:0 Байя Атлетико Минейро 3:0 Байя Байя 0:5 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Байя Байя 1:0 Жувентуде Шапекоэнсе 0:2 Байя Байя 3:4 Америка Минейро Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Байя Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе Байя 0:0 Коринтианс Сеара 1:2 Байя Байя 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Байя 1:0 Вила Нова Брагантино 3:3 Байя Вила Нова 0:1 Байя
Последние игры между собой
Флуминенсе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Байя: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|12
|3
|3
|27 - 13
|39
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|11
|2
|5
|29 - 20
|35
|3.
|Форталеза
|0:0
|18
|9
|6
|3
|27 - 16
|33
|4.
|Брагантино
|18
|8
|8
|2
|29 - 19
|32
|5.
|Фламенго
|16
|10
|1
|5
|32 - 16
|31
|6.
|Коринтианс
|18
|7
|6
|5
|17 - 15
|27
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|6
|7
|5
|15 - 17
|25
|8.
|Сеара
|18
|5
|9
|4
|19 - 19
|24
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|2
|8
|23 - 21
|23
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|5
|8
|5
|22 - 22
|23
|11.
|Сантос
|18
|5
|7
|6
|19 - 23
|22
|12.
|Сан-Паулу
|18
|5
|7
|6
|15 - 20
|22
|13.
|Флуминенсе
|17
|5
|6
|6
|15 - 18
|21
|14.
|Жувентуде
|17
|5
|6
|6
|14 - 19
|21
|15.
|Куяба
|0:0
|18
|4
|9
|5
|17 - 18
|21
|16.
|Америка Минейро
|18
|4
|6
|8
|15 - 22
|18
|17.
|Байя
|18
|5
|3
|10
|20 - 30
|18
|18.
|Спорт Ресифи
|18
|3
|7
|8
|8 - 14
|16
|19.
|Гремио
|17
|4
|4
|9
|12 - 18
|16
|20.
|Шапекоэнсе
|18
|0
|7
|11
|14 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|7
|1
|2
|19 - 13
|22
|2.
|Форталеза
|0:0
|9
|6
|3
|0
|17 - 5
|21
|3.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|Фламенго
|9
|6
|0
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Сеара
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|6.
|Сантос
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|7.
|Жувентуде
|10
|4
|3
|3
|9 - 11
|15
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|9.
|Брагантино
|9
|2
|6
|1
|14 - 12
|12
|10.
|Америка Минейро
|10
|3
|3
|4
|7 - 7
|12
|11.
|Флуминенсе
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|2
|5
|2
|6 - 7
|11
|13.
|Сан-Паулу
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|14.
|Гремио
|9
|2
|4
|3
|7 - 7
|10
|15.
|Байя
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|16.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|17.
|Куяба
|0:0
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|18.
|Коринтианс
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|19.
|Спорт Ресифи
|9
|1
|4
|4
|2 - 5
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|8
|0
|2
|6
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|10
|6
|2
|2
|11 - 8
|20
|2.
|Брагантино
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|3.
|Коринтианс
|10
|5
|4
|1
|8 - 4
|19
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|3
|5
|2
|13 - 12
|14
|6.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|16 - 5
|13
|7.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|8.
|Форталеза
|0:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|9.
|Куяба
|0:0
|9
|2
|6
|1
|8 - 6
|12
|10.
|Сан-Паулу
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|3
|0
|6
|11 - 11
|9
|12.
|Флуминенсе
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|13.
|Спорт Ресифи
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|14.
|Байя
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|15.
|Жувентуде
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|16.
|Америка Минейро
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|17.
|Сантос
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|18.
|Сеара
|9
|0
|6
|3
|5 - 11
|6
|19.
|Гремио
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|20.
|Шапекоэнсе
|10
|0
|5
|5
|10 - 16
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|3
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|8
|6
|5
|3.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|8
|1
|1
|5.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|2
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|3.
|Форталеза
|Фелипе
|6
|1
|4.
|Байя
|Росси
|7
|0
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|5
|1