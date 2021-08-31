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Бразилия: Серия A 2021

2021
Флуминенсе
2:0
Конец матча
Байя
0'
29' Желтая карточка
Росси
35' Желтая карточка
Патрик II
1:0
36' Гол
Lucca
41' Желтая карточка
Huan Nino2
45' Желтая карточка
Андре
77' Желтая карточка
Gilberto IV
90' Желтая карточка
Конти Херман
2:0
90' Гол
Бобадилья Рауль
90'+8
1
Маркос
Дос
Сантос
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
4
Luccas
Claro
14
Danilo
IV
38
Мартинелли
Габриэл
35
Андре
20
Yago
I
7
Lucca
9
Fred
II
21
Jhon
Arias
32
Matheus
Teixeira
2
Nino
Paraiba
5
Конти
Херман
3
Отавио
Луис
29
Juninho
Capixaba
8
Daniel
XII
45
Патрик
II
19
Мугни
Лукас
7
Росси
9
Gilberto
IV
10
Rodriguinho
I
Флуминенсе
4-3-3
Байя
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lucca 3 0.18
2. Caio Paulista 2 0.12
3. Fred II 2 (1) 0.12
4. Yago I 1 0.06
5. Бобадилья Рауль 1 0.06
6. Андре 1 0.06
7. Касарес Хуан 1 0.06
8. Huan Nino2 1 0.06
9. Нене Андерсон 1 0.06
10. Gabriel Teixeira 1 0.06
11. Эрнандес Абель 1 (1) 0.06
12. Эжидио Перейра 0 0
13. Danilo IV 0 0
14. Энрике Луис 0 0
Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gilberto IV 8 (1) 0.44
2. Rodriguinho I 3 0.17
3. Thaciano 2 0.11
4. Росси 1 0.06
5. Matheus Bahia 1 0.06
6. Jose Ferreira 1 0.06
7. Патрик II 1 0.06
8. Maycon 1 0.06
9. Жонас 1 0.06
10. Отавио Луис 1 0.06
11. Daniel XII 0 0
12. Nino Paraiba 0 0
13. Juninho Capixaba 0 0
14. Thonny Anderson 0 0

Карточки

Флуминенсе
# Игрок      
1. Эрнандес Абель 3 1
2. Энрике Луис 4 0
3. Yago I 4 0
4. Huan Nino2 4 0
5. Lucca 3 0
6. Андре 2 0
7. Fred II 2 0
8. Мартинелли Габриэл 2 0
9. Муриэл Беккер 1 0
10. Luccas Claro 1 0
11. Маноэл 1 0
12. Danilo IV 1 0
13. Веллингтон III 1 0
14. Caio Paulista 1 0
15. Kayky 1 0
16. Gabriel Teixeira 1 0
17. Matheus Martins 1 0
Байя
# Игрок      
1. Росси 7 0
2. Matheus Bahia 5 0
3. Патрик II 4 0
4. Thonny Anderson 4 0
5. Gilberto IV 3 0
6. Жонас 3 0
7. Daniel XII 3 0
8. Fernando Edson 3 0
9. Конти Херман 2 0
10. Matheus Galdezani 2 0
11. Thaciano 2 0
12. Фузато Даниэл 1 0
13. Родальега Уго 1 0
14. Maycon 1 0
15. Nino Paraiba 1 0
16. Rodriguinho I 1 0
17. Juninho Capixaba 1 0
18. Lucas Araujo 1 0
19. Matheus Teixeira 1 0
20. Renan Guedes 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Флуминенсе 6.67% (1) 6.67% (1) 20% (3) 13.33% (2) 26.67% (4) 26.67% (4)
 Байя 5% (1) 25% (5) 15% (3) 15% (3) 20% (4) 20% (4)

Предыдущие игры

Флуминенсе Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Флуминенсе 1:2 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро Барселона Гуаякиль 1:1 Флуминенсе Интернасьонал Порту Алегре 4:2 Флуминенсе
Флуминенсе 2:2 Барселона Гуаякиль Америка Минейро 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Серро Портеньо Флуминенсе 3:0 Крисьюма Крисьюма 2:1 Флуминенсе Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гремио Серро Портеньо 0:2 Флуминенсе Спорт Ресифи 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Сеара Фламенго 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:4 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 1:1 Коринтианс Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе Форталеза 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Сантос
Байя Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Гремио 2:0 Байя Байя 1:2 Атлетико Гойяненсе Куяба 1:1 Байя Байя 2:1 Атлетико Минейро
Байя 0:1 Спорт Ресифи Атлетико Минейро 2:0 Байя Атлетико Минейро 3:0 Байя Байя 0:5 Фламенго Сан-Паулу 1:0 Байя Байя 1:0 Жувентуде Шапекоэнсе 0:2 Байя Байя 3:4 Америка Минейро Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Байя Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе Байя 0:0 Коринтианс Сеара 1:2 Байя Байя 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Байя 1:0 Вила Нова Брагантино 3:3 Байя Вила Нова 0:1 Байя

Последние игры между собой

Флуминенсе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Байя: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Байя 0:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:0 Байя Серия A Флуминенсе 2:0 Байя Серия A Байя 3:2 Флуминенсе Серия A
Байя 2:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:1 Байя Серия A Флуминенсе 1:1 Байя Серия A Байя 1:1 Флуминенсе Серия A Байя 3:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:1 Байя Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 12 3 3 27 - 13 39
2. Палмейрас Сан-Паулу 18 11 2 5 29 - 20 35
3. Форталеза 0:0 18 9 6 3 27 - 16 33
4. Брагантино 18 8 8 2 29 - 19 32
5. Фламенго 16 10 1 5 32 - 16 31
6. Коринтианс 18 7 6 5 17 - 15 27
7. Атлетико Гойяненсе 18 6 7 5 15 - 17 25
8. Сеара 18 5 9 4 19 - 19 24
9. Атлетико Паранаэнсе 17 7 2 8 23 - 21 23
10. Интернасьонал Порту Алегре 18 5 8 5 22 - 22 23
11. Сантос 18 5 7 6 19 - 23 22
12. Сан-Паулу 18 5 7 6 15 - 20 22
13. Флуминенсе 17 5 6 6 15 - 18 21
14. Жувентуде 17 5 6 6 14 - 19 21
15. Куяба 0:0 18 4 9 5 17 - 18 21
16. Америка Минейро 18 4 6 8 15 - 22 18
17. Байя 18 5 3 10 20 - 30 18
18. Спорт Ресифи 18 3 7 8 8 - 14 16
19. Гремио 17 4 4 9 12 - 18 16
20. Шапекоэнсе 18 0 7 11 14 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 10 7 1 2 19 - 13 22
2. Форталеза 0:0 9 6 3 0 17 - 5 21
3. Атлетико Минейро 8 6 1 1 16 - 5 19
4. Фламенго 9 6 0 3 16 - 11 18
5. Сеара 9 5 3 1 14 - 8 18
6. Сантос 10 4 4 2 11 - 9 16
7. Жувентуде 10 4 3 3 9 - 11 15
8. Атлетико Паранаэнсе 8 4 2 2 12 - 10 14
9. Брагантино 9 2 6 1 14 - 12 12
10. Америка Минейро 10 3 3 4 7 - 7 12
11. Флуминенсе 8 3 3 2 7 - 7 12
12. Атлетико Гойяненсе 9 2 5 2 6 - 7 11
13. Сан-Паулу 8 2 4 2 7 - 7 10
14. Гремио 9 2 4 3 7 - 7 10
15. Байя 9 3 1 5 10 - 14 10
16. Интернасьонал Порту Алегре 8 2 3 3 9 - 10 9
17. Куяба 0:0 9 2 3 4 9 - 12 9
18. Коринтианс 8 2 2 4 9 - 11 8
19. Спорт Ресифи 9 1 4 4 2 - 5 7
20. Шапекоэнсе 8 0 2 6 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 10 6 2 2 11 - 8 20
2. Брагантино 9 6 2 1 15 - 7 20
3. Коринтианс 10 5 4 1 8 - 4 19
4. Атлетико Гойяненсе 9 4 2 3 9 - 10 14
5. Интернасьонал Порту Алегре 10 3 5 2 13 - 12 14
6. Фламенго 7 4 1 2 16 - 5 13
7. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 1 3 10 - 7 13
8. Форталеза 0:0 9 3 3 3 10 - 11 12
9. Куяба 0:0 9 2 6 1 8 - 6 12
10. Сан-Паулу 10 3 3 4 8 - 13 12
11. Атлетико Паранаэнсе 9 3 0 6 11 - 11 9
12. Флуминенсе 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Спорт Ресифи 9 2 3 4 6 - 9 9
14. Байя 9 2 2 5 10 - 16 8
15. Жувентуде 7 1 3 3 5 - 8 6
16. Америка Минейро 8 1 3 4 8 - 15 6
17. Сантос 8 1 3 4 8 - 14 6
18. Сеара 9 0 6 3 5 - 11 6
19. Гремио 8 2 0 6 5 - 11 6
20. Шапекоэнсе 10 0 5 5 10 - 16 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 3
2. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 8 6 5
3. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
4. Байя Gilberto IV 8 1 1
5. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 2 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
2. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
3. Форталеза Фелипе 6 1
4. Байя Росси 7 0
5. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 5 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Андре получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Нино получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Лукка бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Росси получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Флуминенсе 2:0 Байя онлайн




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