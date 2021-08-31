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Бразилия: Серия A 2021

2021
Форталеза
0:0
Второй тайм: 57'
Куяба
0'
16' Желтая карточка
Clayson
57'
1
Марсело
Бук
2
Tinga
I
44
Тити
4
Жаксон
22
Picachu
13
Эдерсон
Хонорато
15
Фелипе
10
Lucas
Crispim
96
Nascimento
Leite
Matheus
IIIV
7
Robson
IV
17
David
VI
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Joao
Lucas2
3
Marllon
4
Paulo
III
6
Uendel
7
Рейжерс
Камило
5
Auremir
8
Pepe4
10
Clayson
11
Second
Yesus
Cabrera
9
Jenison
Форталеза
3-4-1-2
Куяба
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Robson IV 7 0.39
2. Picachu 4 0.22
3. David VI 4 0.22
4. Igor Torres 3 0.17
5. Marcelo Conceicao 2 0.11
6. Веллингтон Паулиста 2 (1) 0.11
7. Lucas Crispim 1 0.06
8. Эдерсон Хонорато 1 0.06
9. Tinga I 1 0.06
10. Тити 1 0.06
11. Энрике Луис 0 0
12. Гедес Даниэл 0 0
Куяба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Elton V 5 0.28
2. Jenison 3 0.17
3. Clayson 2 0.11
4. Pepe4 2 0.11
5. Гава Рафаэл 1 0.06
6. Felipe Marques 1 0.06
7. Коррея Уйллиан 1 0.06
8. Кафу Жонатан 1 0.06
9. Papagaio 1 0.06
10. Joao Lucas2 0 0
11. Marllon 0 0
12. Perez Martinez Lucas IV 0 0
13. Guilherme Pato 0 0

Карточки

Форталеза
# Игрок      
1. Фелипе 6 1
2. Тити 4 0
3. David VI 4 0
4. Эдерсон Хонорато 3 0
5. Picachu 3 0
6. Juan Quintero II 1 1
7. Robson IV 2 0
8. Lucas Crispim 2 0
9. Tinga I 2 0
10. Nascimento Leite Matheus IIIV 2 0
11. Felipe Alves 2 0
12. Ronald 2 0
13. Jussa 2 0
14. Веллингтон Паулиста 1 0
15. Энрике Луис 1 0
16. Carlinho 1 0
17. Osvaldo 1 0
18. Жаксон 1 0
19. Marcelo Conceicao 1 0
20. Romarinho3 1 0
21. Igor Torres 1 0
Куяба
# Игрок      
1. Joao Lucas2 6 0
2. Clayson 5 0
3. Paulo III 5 0
4. Pepe4 3 1
5. Felipe Marques 1 1
6. Marllon 2 0
7. Osman Junior 2 0
8. Консейсао Андерсон 0 1
9. Рейжерс Камило 1 0
10. Uendel 1 0
11. Коррея Уйллиан 1 0
12. Данило 1 0
13. Кафу Жонатан 1 0
14. Elton V 1 0
15. Jenison 1 0
16. Papagaio 1 0
17. Guilherme Pato 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Форталеза 7.69% (2) 23.08% (6) 7.69% (2) 19.23% (5) 19.23% (5) 23.08% (6)
 Куяба 11.76% (2) 23.53% (4) 17.65% (3) 0 17.65% (3) 29.41% (5)

Предыдущие игры

Форталеза Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Форталеза 2:1 Тигрес Богота Сан-Паулу 2:2 Форталеза Льянерос Вильявисенсио 1:1 Форталеза Жувентуде 1:1 Форталеза
Форталеза 1:1 Сантос Форталеза 3:1 Леонес Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Форталеза Реал Картахена 0:1 Форталеза КРБ Масейо 0:1 Форталеза Форталеза 3:0 Бока Хуниорс Кали Сеара 3:1 Форталеза Форталеза 2:1 КРБ Масейо Унион Магдалена 3:1 Форталеза Форталеза 1:0 Брагантино Сан-Паулу 0:1 Форталеза Форталеза 1:0 Коринтианс Форталеза 4:0 Америка Минейро Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Форталеза 3:2 Шапекоэнсе Гремио 0:0 Форталеза
Куяба Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Куяба Куяба 0:1 Гремио Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе Куяба 1:1 Байя
Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Куяба Куяба 1:2 Коринтианс Куяба 2:1 Атлетико Гойяненсе Шапекоэнсе 2:3 Куяба Куяба 2:2 Сеара Брагантино 1:1 Куяба Куяба 0:1 Атлетико Минейро Куяба 0:2 Фламенго Спорт Ресифи 0:0 Куяба Сан-Паулу 2:2 Куяба Америка Минейро 0:0 Куяба Флуминенсе 1:0 Куяба Куяба 2:2 Жувентуде Куяба 1:1 Operario VG Operario VG 1:2 Куяба Куяба 2:0 Акао

Последние игры между собой

Форталеза: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Куяба: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Форталеза 1:1 Куяба Серия C Куяба 2:2 Форталеза Серия C Куяба 2:0 Форталеза Серия C Форталеза 2:0 Куяба Серия C
Форталеза 1:0 Куяба Серия C Куяба 1:3 Форталеза Серия C
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 12 3 3 27 - 13 39
2. Палмейрас Сан-Паулу 18 11 2 5 29 - 20 35
3. Форталеза 0:0 18 9 6 3 27 - 16 33
4. Брагантино 18 8 8 2 29 - 19 32
5. Фламенго 16 10 1 5 32 - 16 31
6. Коринтианс 18 7 6 5 17 - 15 27
7. Атлетико Гойяненсе 18 6 7 5 15 - 17 25
8. Сеара 18 5 9 4 19 - 19 24
9. Атлетико Паранаэнсе 17 7 2 8 23 - 21 23
10. Интернасьонал Порту Алегре 18 5 8 5 22 - 22 23
11. Сантос 18 5 7 6 19 - 23 22
12. Сан-Паулу 18 5 7 6 15 - 20 22
13. Флуминенсе 17 5 6 6 15 - 18 21
14. Жувентуде 17 5 6 6 14 - 19 21
15. Куяба 0:0 18 4 9 5 17 - 18 21
16. Америка Минейро 18 4 6 8 15 - 22 18
17. Байя 18 5 3 10 20 - 30 18
18. Спорт Ресифи 18 3 7 8 8 - 14 16
19. Гремио 17 4 4 9 12 - 18 16
20. Шапекоэнсе 18 0 7 11 14 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 10 7 1 2 19 - 13 22
2. Форталеза 0:0 9 6 3 0 17 - 5 21
3. Атлетико Минейро 8 6 1 1 16 - 5 19
4. Фламенго 9 6 0 3 16 - 11 18
5. Сеара 9 5 3 1 14 - 8 18
6. Сантос 10 4 4 2 11 - 9 16
7. Жувентуде 10 4 3 3 9 - 11 15
8. Атлетико Паранаэнсе 8 4 2 2 12 - 10 14
9. Брагантино 9 2 6 1 14 - 12 12
10. Америка Минейро 10 3 3 4 7 - 7 12
11. Флуминенсе 8 3 3 2 7 - 7 12
12. Атлетико Гойяненсе 9 2 5 2 6 - 7 11
13. Сан-Паулу 8 2 4 2 7 - 7 10
14. Гремио 9 2 4 3 7 - 7 10
15. Байя 9 3 1 5 10 - 14 10
16. Интернасьонал Порту Алегре 8 2 3 3 9 - 10 9
17. Куяба 0:0 9 2 3 4 9 - 12 9
18. Коринтианс 8 2 2 4 9 - 11 8
19. Спорт Ресифи 9 1 4 4 2 - 5 7
20. Шапекоэнсе 8 0 2 6 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 10 6 2 2 11 - 8 20
2. Брагантино 9 6 2 1 15 - 7 20
3. Коринтианс 10 5 4 1 8 - 4 19
4. Атлетико Гойяненсе 9 4 2 3 9 - 10 14
5. Интернасьонал Порту Алегре 10 3 5 2 13 - 12 14
6. Фламенго 7 4 1 2 16 - 5 13
7. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 1 3 10 - 7 13
8. Форталеза 0:0 9 3 3 3 10 - 11 12
9. Куяба 0:0 9 2 6 1 8 - 6 12
10. Сан-Паулу 10 3 3 4 8 - 13 12
11. Атлетико Паранаэнсе 9 3 0 6 11 - 11 9
12. Флуминенсе 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Спорт Ресифи 9 2 3 4 6 - 9 9
14. Байя 9 2 2 5 10 - 16 8
15. Жувентуде 7 1 3 3 5 - 8 6
16. Америка Минейро 8 1 3 4 8 - 15 6
17. Сантос 8 1 3 4 8 - 14 6
18. Сеара 9 0 6 3 5 - 11 6
19. Гремио 8 2 0 6 5 - 11 6
20. Шапекоэнсе 10 0 5 5 10 - 16 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 3
2. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 8 6 5
3. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
4. Байя Gilberto IV 8 1 1
5. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 2 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
2. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
3. Форталеза Фелипе 6 1
4. Байя Росси 7 0
5. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 5 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    16'
    Клейсон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Форталеза
Ничья
Куяба
1.65
3.90
6.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Форталеза 0:0 Куяба онлайн




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