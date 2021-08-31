Бразилия: Серия A 2021
16' Желтая карточкаClayson
2
Tinga
I
44
Тити
4
Жаксон
22
Picachu
15
Фелипе
17
David
VI
3
Marllon
6
Uendel
5
Auremir
8
Pepe4
10
Clayson
9
Jenison
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
-
44 ТитиЗащитник
-
4 ЖаксонЗащитник
-
22 PicachuПолузащитник
- Полузащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 David VIНападающий
- Запасные игроки
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
30 Bruno MeloЗащитник
-
29 Гедес ДаниэлПолузащитник
-
25 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Romarinho3
-
-
14 Ronald
-
77 Igor Torres
-
-
16 Jussa
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 MarllonЗащитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
-
5 AuremirПолузащитник
-
8 Pepe4Полузащитник
-
10 ClaysonПолузащитник
- Нападающий
-
9 JenisonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Osman JuniorЗащитник
-
21 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кафу ЖонатанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
14 Хосе
-
18 Elton V
-
19 Papagaio
-
Главный тренер: Jorginho
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Robson IV
|7
|0.39
|2.
|Picachu
|4
|0.22
|3.
|David VI
|4
|0.22
|4.
|Igor Torres
|3
|0.17
|5.
|Marcelo Conceicao
|2
|0.11
|6.
|Веллингтон Паулиста
|2 (1)
|0.11
|7.
|Lucas Crispim
|1
|0.06
|8.
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.06
|9.
|Tinga I
|1
|0.06
|10.
|Тити
|1
|0.06
|11.
|Энрике Луис
|0
|0
|12.
|Гедес Даниэл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Elton V
|5
|0.28
|2.
|Jenison
|3
|0.17
|3.
|Clayson
|2
|0.11
|4.
|Pepe4
|2
|0.11
|5.
|Гава Рафаэл
|1
|0.06
|6.
|Felipe Marques
|1
|0.06
|7.
|Коррея Уйллиан
|1
|0.06
|8.
|Кафу Жонатан
|1
|0.06
|9.
|Papagaio
|1
|0.06
|10.
|Joao Lucas2
|0
|0
|11.
|Marllon
|0
|0
|12.
|Perez Martinez Lucas IV
|0
|0
|13.
|Guilherme Pato
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фелипе
|6
|1
|2.
|Тити
|4
|0
|3.
|David VI
|4
|0
|4.
|Эдерсон Хонорато
|3
|0
|5.
|Picachu
|3
|0
|6.
|Juan Quintero II
|1
|1
|7.
|Robson IV
|2
|0
|8.
|Lucas Crispim
|2
|0
|9.
|Tinga I
|2
|0
|10.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|2
|0
|11.
|Felipe Alves
|2
|0
|12.
|Ronald
|2
|0
|13.
|Jussa
|2
|0
|14.
|Веллингтон Паулиста
|1
|0
|15.
|Энрике Луис
|1
|0
|16.
|Carlinho
|1
|0
|17.
|Osvaldo
|1
|0
|18.
|Жаксон
|1
|0
|19.
|Marcelo Conceicao
|1
|0
|20.
|Romarinho3
|1
|0
|21.
|Igor Torres
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Joao Lucas2
|6
|0
|2.
|Clayson
|5
|0
|3.
|Paulo III
|5
|0
|4.
|Pepe4
|3
|1
|5.
|Felipe Marques
|1
|1
|6.
|Marllon
|2
|0
|7.
|Osman Junior
|2
|0
|8.
|Консейсао Андерсон
|0
|1
|9.
|Рейжерс Камило
|1
|0
|10.
|Uendel
|1
|0
|11.
|Коррея Уйллиан
|1
|0
|12.
|Данило
|1
|0
|13.
|Кафу Жонатан
|1
|0
|14.
|Elton V
|1
|0
|15.
|Jenison
|1
|0
|16.
|Papagaio
|1
|0
|17.
|Guilherme Pato
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Форталеза
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|23.08% (6)
|Куяба
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|0
|17.65% (3)
|29.41% (5)
Предыдущие игры
Форталеза Последние 20 матчей: +12 =5 -3Форталеза 2:1 Тигрес Богота Сан-Паулу 2:2 Форталеза Льянерос Вильявисенсио 1:1 Форталеза Жувентуде 1:1 Форталеза
Форталеза 1:1 Сантос Форталеза 3:1 Леонес Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Форталеза Реал Картахена 0:1 Форталеза КРБ Масейо 0:1 Форталеза Форталеза 3:0 Бока Хуниорс Кали Сеара 3:1 Форталеза Форталеза 2:1 КРБ Масейо Унион Магдалена 3:1 Форталеза Форталеза 1:0 Брагантино Сан-Паулу 0:1 Форталеза Форталеза 1:0 Коринтианс Форталеза 4:0 Америка Минейро Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Форталеза 3:2 Шапекоэнсе Гремио 0:0 Форталеза
Куяба Последние 20 матчей: +6 =9 -5Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Куяба Куяба 0:1 Гремио Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе Куяба 1:1 Байя
Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Куяба Куяба 1:2 Коринтианс Куяба 2:1 Атлетико Гойяненсе Шапекоэнсе 2:3 Куяба Куяба 2:2 Сеара Брагантино 1:1 Куяба Куяба 0:1 Атлетико Минейро Куяба 0:2 Фламенго Спорт Ресифи 0:0 Куяба Сан-Паулу 2:2 Куяба Америка Минейро 0:0 Куяба Флуминенсе 1:0 Куяба Куяба 2:2 Жувентуде Куяба 1:1 Operario VG Operario VG 1:2 Куяба Куяба 2:0 Акао
Последние игры между собой
Форталеза: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Куяба: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|12
|3
|3
|27 - 13
|39
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|11
|2
|5
|29 - 20
|35
|3.
|Форталеза
|0:0
|18
|9
|6
|3
|27 - 16
|33
|4.
|Брагантино
|18
|8
|8
|2
|29 - 19
|32
|5.
|Фламенго
|16
|10
|1
|5
|32 - 16
|31
|6.
|Коринтианс
|18
|7
|6
|5
|17 - 15
|27
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|6
|7
|5
|15 - 17
|25
|8.
|Сеара
|18
|5
|9
|4
|19 - 19
|24
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|2
|8
|23 - 21
|23
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|5
|8
|5
|22 - 22
|23
|11.
|Сантос
|18
|5
|7
|6
|19 - 23
|22
|12.
|Сан-Паулу
|18
|5
|7
|6
|15 - 20
|22
|13.
|Флуминенсе
|17
|5
|6
|6
|15 - 18
|21
|14.
|Жувентуде
|17
|5
|6
|6
|14 - 19
|21
|15.
|Куяба
|0:0
|18
|4
|9
|5
|17 - 18
|21
|16.
|Америка Минейро
|18
|4
|6
|8
|15 - 22
|18
|17.
|Байя
|18
|5
|3
|10
|20 - 30
|18
|18.
|Спорт Ресифи
|18
|3
|7
|8
|8 - 14
|16
|19.
|Гремио
|17
|4
|4
|9
|12 - 18
|16
|20.
|Шапекоэнсе
|18
|0
|7
|11
|14 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|7
|1
|2
|19 - 13
|22
|2.
|Форталеза
|0:0
|9
|6
|3
|0
|17 - 5
|21
|3.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|Фламенго
|9
|6
|0
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Сеара
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|6.
|Сантос
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|7.
|Жувентуде
|10
|4
|3
|3
|9 - 11
|15
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|9.
|Брагантино
|9
|2
|6
|1
|14 - 12
|12
|10.
|Америка Минейро
|10
|3
|3
|4
|7 - 7
|12
|11.
|Флуминенсе
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|2
|5
|2
|6 - 7
|11
|13.
|Сан-Паулу
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|14.
|Гремио
|9
|2
|4
|3
|7 - 7
|10
|15.
|Байя
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|16.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|17.
|Куяба
|0:0
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|18.
|Коринтианс
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|19.
|Спорт Ресифи
|9
|1
|4
|4
|2 - 5
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|8
|0
|2
|6
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|10
|6
|2
|2
|11 - 8
|20
|2.
|Брагантино
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|3.
|Коринтианс
|10
|5
|4
|1
|8 - 4
|19
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|3
|5
|2
|13 - 12
|14
|6.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|16 - 5
|13
|7.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|8.
|Форталеза
|0:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|9.
|Куяба
|0:0
|9
|2
|6
|1
|8 - 6
|12
|10.
|Сан-Паулу
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|3
|0
|6
|11 - 11
|9
|12.
|Флуминенсе
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|13.
|Спорт Ресифи
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|14.
|Байя
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|15.
|Жувентуде
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|16.
|Америка Минейро
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|17.
|Сантос
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|18.
|Сеара
|9
|0
|6
|3
|5 - 11
|6
|19.
|Гремио
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|20.
|Шапекоэнсе
|10
|0
|5
|5
|10 - 16
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|3
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|8
|6
|5
|3.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|8
|1
|1
|5.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|2
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|3.
|Форталеза
|Фелипе
|6
|1
|4.
|Байя
|Росси
|7
|0
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|5
|1