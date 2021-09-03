Бразилия: Серия A 2021
Флуминенсе
1:1
Конец матча
Жувентуде
35' Желтая карточкаMatheus Jesus
36' Желтая карточкаJhon Arias
1:0
53' ГолJhon Arias
1:1
68' Гол в свои воротаLucca
71' Желтая карточкаSamuel VII
33
Huan
Nino2
8
Gustavo1
35
Андре
20
Yago
I
7
Lucca
9
Fred
II
21
Jhon
Arias
88
Мичел
Маседо
34
Vitor
Mendes
11
Paulo1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Gustavo1Полузащитник
-
35 АндреПолузащитник
-
20 Yago IПолузащитник
-
7 LuccaНападающий
-
9 Fred IIНападающий
-
21 Jhon AriasНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 МаноэлЗащитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
34 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Джон КеннедиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Касарес ХуанНападающий
-
31 Calegari
-
14 Danilo IV
-
Главный тренер: Marcao
- Основной состав
- Вратарь
-
88 Мичел МаседоЗащитник
-
34 Vitor MendesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Paulo1Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
53 ДидиЗащитник
- Защитник
-
19 RobersonНападающий
-
16 Jadson III
-
78 Dawhan
-
20 Wagner V
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marquinhos Santos
Ход матча
35'
36'
53'
1:0
60'
68'
1:1
70'
70'
71'
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lucca
|3
|0.17
|2.
|Fred II
|2 (1)
|0.11
|3.
|Caio Paulista
|2
|0.11
|4.
|Yago I
|1
|0.06
|5.
|Бобадилья Рауль
|1
|0.06
|6.
|Андре
|1
|0.06
|7.
|Касарес Хуан
|1
|0.06
|8.
|Huan Nino2
|1
|0.06
|9.
|Нене Андерсон
|1
|0.06
|10.
|Jhon Arias
|1
|0.06
|11.
|Gabriel Teixeira
|1
|0.06
|12.
|Эрнандес Абель
|1 (1)
|0.06
|13.
|Эжидио Перейра
|0
|0
|14.
|Danilo IV
|0
|0
|15.
|Энрике Луис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Matheus Peixoto
|7 (2)
|0.39
|2.
|Ricardo Bueno
|2
|0.11
|3.
|Wagner V
|2
|0.11
|4.
|Paulo1
|2
|0.11
|5.
|Wescley V
|1
|0.06
|6.
|Marcos Vinicios
|0
|0
|7.
|Энрике Пауло
|0
|0
|8.
|Capixaba1
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эрнандес Абель
|3
|1
|2.
|Энрике Луис
|4
|0
|3.
|Yago I
|4
|0
|4.
|Huan Nino2
|4
|0
|5.
|Lucca
|3
|0
|6.
|Андре
|2
|0
|7.
|Fred II
|2
|0
|8.
|Мартинелли Габриэл
|2
|0
|9.
|Муриэл Беккер
|1
|0
|10.
|Luccas Claro
|1
|0
|11.
|Маноэл
|1
|0
|12.
|Danilo IV
|1
|0
|13.
|Веллингтон III
|1
|0
|14.
|Samuel VII
|1
|0
|15.
|Jhon Arias
|1
|0
|16.
|Caio Paulista
|1
|0
|17.
|Kayky
|1
|0
|18.
|Gabriel Teixeira
|1
|0
|19.
|Matheus Martins
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Guilherme Castilho
|5
|2
|2.
|Vitor Mendes
|6
|0
|3.
|Elton I
|3
|0
|4.
|Рафаэль Форстер
|3
|0
|5.
|Matheus Jesus
|3
|0
|6.
|Paulo1
|3
|0
|7.
|Marcelo Carne
|2
|0
|8.
|Wescley V
|2
|0
|9.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|2
|0
|10.
|Capixaba1
|2
|0
|11.
|Marcos Vinicios
|2
|0
|12.
|Мичел Маседо
|1
|0
|13.
|Энрике Пауло
|1
|0
|14.
|Ricardo Bueno
|1
|0
|15.
|Виллиам Матеус
|1
|0
|16.
|Jadson III
|1
|0
|17.
|Wagner V
|1
|0
|18.
|Matheus Peixoto
|1
|0
|19.
|Fernando Pacheco2
|1
|0
|20.
|Alyson1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Флуминенсе
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|25% (4)
|25% (4)
|Жувентуде
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|0
|14.29% (2)
|35.71% (5)
Предыдущие игры
Флуминенсе Последние 20 матчей: +6 =6 -8Флуминенсе 2:0 Байя Флуминенсе 1:2 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро Барселона Гуаякиль 1:1 Флуминенсе
Интернасьонал Порту Алегре 4:2 Флуминенсе Флуминенсе 2:2 Барселона Гуаякиль Америка Минейро 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Серро Портеньо Флуминенсе 3:0 Крисьюма Крисьюма 2:1 Флуминенсе Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гремио Серро Портеньо 0:2 Флуминенсе Спорт Ресифи 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Сеара Фламенго 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:4 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 1:1 Коринтианс Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе Форталеза 1:1 Флуминенсе
Жувентуде Последние 20 матчей: +7 =6 -7Жувентуде 1:1 Сан-Паулу Жувентуде 1:1 Форталеза Брагантино 1:2 Жувентуде Жувентуде 1:2 Атлетико Минейро
Жувентуде 1:0 Шапекоэнсе Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе Байя 1:0 Жувентуде Сеара 2:0 Жувентуде Жувентуде 2:0 Гремио Жувентуде 1:0 Фламенго Америка Минейро 1:1 Жувентуде Жувентуде 1:0 Спорт Ресифи Жувентуде 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Сантос 0:0 Жувентуде Жувентуде 0:3 Атлетико Паранаэнсе Куяба 2:2 Жувентуде Интернасьонал Порту Алегре 4:1 Жувентуде Жувентуде 1:0 Интернасьонал Порту Алегре Жувентуде 2:1 Гремио Бразил
Последние игры между собой
Флуминенсе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Жувентуде: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|12
|3
|3
|27 - 13
|39
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|18
|11
|2
|5
|29 - 20
|35
|3.
|Форталеза
|18
|9
|6
|3
|27 - 16
|33
|4.
|Брагантино
|18
|8
|8
|2
|29 - 19
|32
|5.
|Фламенго
|16
|10
|1
|5
|32 - 16
|31
|6.
|Коринтианс
|18
|7
|6
|5
|17 - 15
|27
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|6
|7
|5
|15 - 17
|25
|8.
|Сеара
|18
|5
|9
|4
|19 - 19
|24
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|2
|8
|23 - 21
|23
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|5
|8
|5
|22 - 22
|23
|11.
|Жувентуде
|18
|5
|7
|6
|15 - 20
|22
|12.
|Флуминенсе
|18
|5
|7
|6
|16 - 19
|22
|13.
|Сантос
|18
|5
|7
|6
|19 - 23
|22
|14.
|Сан-Паулу
|18
|5
|7
|6
|15 - 20
|22
|15.
|Куяба
|18
|4
|9
|5
|17 - 18
|21
|16.
|Америка Минейро
|18
|4
|6
|8
|15 - 22
|18
|17.
|Байя
|18
|5
|3
|10
|20 - 30
|18
|18.
|Спорт Ресифи
|18
|3
|7
|8
|8 - 14
|16
|19.
|Гремио
|17
|4
|4
|9
|12 - 18
|16
|20.
|Шапекоэнсе
|18
|0
|7
|11
|14 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|7
|1
|2
|19 - 13
|22
|2.
|Форталеза
|9
|6
|3
|0
|17 - 5
|21
|3.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|Фламенго
|9
|6
|0
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Сеара
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|6.
|Сантос
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|7.
|Жувентуде
|10
|4
|3
|3
|9 - 11
|15
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|9.
|Флуминенсе
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|10.
|Брагантино
|9
|2
|6
|1
|14 - 12
|12
|11.
|Америка Минейро
|10
|3
|3
|4
|7 - 7
|12
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|2
|5
|2
|6 - 7
|11
|13.
|Сан-Паулу
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|14.
|Гремио
|9
|2
|4
|3
|7 - 7
|10
|15.
|Байя
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|16.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|17.
|Куяба
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|18.
|Коринтианс
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|19.
|Спорт Ресифи
|9
|1
|4
|4
|2 - 5
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|8
|0
|2
|6
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|10
|6
|2
|2
|11 - 8
|20
|2.
|Брагантино
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|3.
|Коринтианс
|10
|5
|4
|1
|8 - 4
|19
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|3
|5
|2
|13 - 12
|14
|6.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|16 - 5
|13
|7.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|8.
|Форталеза
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|9.
|Куяба
|9
|2
|6
|1
|8 - 6
|12
|10.
|Сан-Паулу
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|3
|0
|6
|11 - 11
|9
|12.
|Флуминенсе
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|13.
|Спорт Ресифи
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|14.
|Байя
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|15.
|Жувентуде
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|16.
|Америка Минейро
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|17.
|Сантос
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|18.
|Сеара
|9
|0
|6
|3
|5 - 11
|6
|19.
|Гремио
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|20.
|Шапекоэнсе
|10
|0
|5
|5
|10 - 16
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|3
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|8
|6
|5
|3.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|8
|1
|1
|5.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|2
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|7
|1
|2.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|3.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|4.
|Байя
|Росси
|7
|0
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|5
|1