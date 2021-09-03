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Бразилия: Серия A 2021

2021
Флуминенсе
1:1
Конец матча
Жувентуде
0'
35' Желтая карточка
Matheus Jesus
36' Желтая карточка
Jhon Arias
1:0
53' Гол
Jhon Arias
1:1
68' Гол в свои ворота
Lucca
71' Желтая карточка
Samuel VII
90'+6
1
Маркос
Дос
Сантос
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
4
Luccas
Claro
6
Эжидио
Перейра
8
Gustavo1
35
Андре
20
Yago
I
7
Lucca
9
Fred
II
21
Jhon
Arias
22
Marcelo
Carne
88
Мичел
Маседо
34
Vitor
Mendes
12
Рафаэль
Форстер
66
Виллиам
Матеус
99
Guilherme
Castilho
8
Matheus
Jesus
23
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
11
Paulo1
9
Ricardo
Bueno
7
Capixaba1
Флуминенсе
4-3-3
Жувентуде
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lucca 3 0.17
2. Fred II 2 (1) 0.11
3. Caio Paulista 2 0.11
4. Yago I 1 0.06
5. Бобадилья Рауль 1 0.06
6. Андре 1 0.06
7. Касарес Хуан 1 0.06
8. Huan Nino2 1 0.06
9. Нене Андерсон 1 0.06
10. Jhon Arias 1 0.06
11. Gabriel Teixeira 1 0.06
12. Эрнандес Абель 1 (1) 0.06
13. Эжидио Перейра 0 0
14. Danilo IV 0 0
15. Энрике Луис 0 0
Жувентуде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Matheus Peixoto 7 (2) 0.39
2. Ricardo Bueno 2 0.11
3. Wagner V 2 0.11
4. Paulo1 2 0.11
5. Wescley V 1 0.06
6. Marcos Vinicios 0 0
7. Энрике Пауло 0 0
8. Capixaba1 0 0

Карточки

Флуминенсе
# Игрок      
1. Эрнандес Абель 3 1
2. Энрике Луис 4 0
3. Yago I 4 0
4. Huan Nino2 4 0
5. Lucca 3 0
6. Андре 2 0
7. Fred II 2 0
8. Мартинелли Габриэл 2 0
9. Муриэл Беккер 1 0
10. Luccas Claro 1 0
11. Маноэл 1 0
12. Danilo IV 1 0
13. Веллингтон III 1 0
14. Samuel VII 1 0
15. Jhon Arias 1 0
16. Caio Paulista 1 0
17. Kayky 1 0
18. Gabriel Teixeira 1 0
19. Matheus Martins 1 0
Жувентуде
# Игрок      
1. Guilherme Castilho 5 2
2. Vitor Mendes 6 0
3. Elton I 3 0
4. Рафаэль Форстер 3 0
5. Matheus Jesus 3 0
6. Paulo1 3 0
7. Marcelo Carne 2 0
8. Wescley V 2 0
9. Jose M.F. Moreno Chico II 2 0
10. Capixaba1 2 0
11. Marcos Vinicios 2 0
12. Мичел Маседо 1 0
13. Энрике Пауло 1 0
14. Ricardo Bueno 1 0
15. Виллиам Матеус 1 0
16. Jadson III 1 0
17. Wagner V 1 0
18. Matheus Peixoto 1 0
19. Fernando Pacheco2 1 0
20. Alyson1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Флуминенсе 6.25% (1) 6.25% (1) 18.75% (3) 18.75% (3) 25% (4) 25% (4)
 Жувентуде 7.14% (1) 14.29% (2) 28.57% (4) 0 14.29% (2) 35.71% (5)

Предыдущие игры

Флуминенсе Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Флуминенсе 2:0 Байя Флуминенсе 1:2 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро Барселона Гуаякиль 1:1 Флуминенсе
Интернасьонал Порту Алегре 4:2 Флуминенсе Флуминенсе 2:2 Барселона Гуаякиль Америка Минейро 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Серро Портеньо Флуминенсе 3:0 Крисьюма Крисьюма 2:1 Флуминенсе Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гремио Серро Портеньо 0:2 Флуминенсе Спорт Ресифи 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Сеара Фламенго 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:4 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 1:1 Коринтианс Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе Форталеза 1:1 Флуминенсе
Жувентуде Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Жувентуде 1:1 Сан-Паулу Жувентуде 1:1 Форталеза Брагантино 1:2 Жувентуде Жувентуде 1:2 Атлетико Минейро
Жувентуде 1:0 Шапекоэнсе Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе Байя 1:0 Жувентуде Сеара 2:0 Жувентуде Жувентуде 2:0 Гремио Жувентуде 1:0 Фламенго Америка Минейро 1:1 Жувентуде Жувентуде 1:0 Спорт Ресифи Жувентуде 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Сантос 0:0 Жувентуде Жувентуде 0:3 Атлетико Паранаэнсе Куяба 2:2 Жувентуде Интернасьонал Порту Алегре 4:1 Жувентуде Жувентуде 1:0 Интернасьонал Порту Алегре Жувентуде 2:1 Гремио Бразил

Последние игры между собой

Флуминенсе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Жувентуде: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Флуминенсе 3:2 Жувентуде Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 12 3 3 27 - 13 39
2. Палмейрас Сан-Паулу 18 11 2 5 29 - 20 35
3. Форталеза 18 9 6 3 27 - 16 33
4. Брагантино 18 8 8 2 29 - 19 32
5. Фламенго 16 10 1 5 32 - 16 31
6. Коринтианс 18 7 6 5 17 - 15 27
7. Атлетико Гойяненсе 18 6 7 5 15 - 17 25
8. Сеара 18 5 9 4 19 - 19 24
9. Атлетико Паранаэнсе 17 7 2 8 23 - 21 23
10. Интернасьонал Порту Алегре 18 5 8 5 22 - 22 23
11. Жувентуде 18 5 7 6 15 - 20 22
12. Флуминенсе 18 5 7 6 16 - 19 22
13. Сантос 18 5 7 6 19 - 23 22
14. Сан-Паулу 18 5 7 6 15 - 20 22
15. Куяба 18 4 9 5 17 - 18 21
16. Америка Минейро 18 4 6 8 15 - 22 18
17. Байя 18 5 3 10 20 - 30 18
18. Спорт Ресифи 18 3 7 8 8 - 14 16
19. Гремио 17 4 4 9 12 - 18 16
20. Шапекоэнсе 18 0 7 11 14 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 10 7 1 2 19 - 13 22
2. Форталеза 9 6 3 0 17 - 5 21
3. Атлетико Минейро 8 6 1 1 16 - 5 19
4. Фламенго 9 6 0 3 16 - 11 18
5. Сеара 9 5 3 1 14 - 8 18
6. Сантос 10 4 4 2 11 - 9 16
7. Жувентуде 10 4 3 3 9 - 11 15
8. Атлетико Паранаэнсе 8 4 2 2 12 - 10 14
9. Флуминенсе 9 3 4 2 8 - 8 13
10. Брагантино 9 2 6 1 14 - 12 12
11. Америка Минейро 10 3 3 4 7 - 7 12
12. Атлетико Гойяненсе 9 2 5 2 6 - 7 11
13. Сан-Паулу 8 2 4 2 7 - 7 10
14. Гремио 9 2 4 3 7 - 7 10
15. Байя 9 3 1 5 10 - 14 10
16. Интернасьонал Порту Алегре 8 2 3 3 9 - 10 9
17. Куяба 9 2 3 4 9 - 12 9
18. Коринтианс 8 2 2 4 9 - 11 8
19. Спорт Ресифи 9 1 4 4 2 - 5 7
20. Шапекоэнсе 8 0 2 6 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 10 6 2 2 11 - 8 20
2. Брагантино 9 6 2 1 15 - 7 20
3. Коринтианс 10 5 4 1 8 - 4 19
4. Атлетико Гойяненсе 9 4 2 3 9 - 10 14
5. Интернасьонал Порту Алегре 10 3 5 2 13 - 12 14
6. Фламенго 7 4 1 2 16 - 5 13
7. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 1 3 10 - 7 13
8. Форталеза 9 3 3 3 10 - 11 12
9. Куяба 9 2 6 1 8 - 6 12
10. Сан-Паулу 10 3 3 4 8 - 13 12
11. Атлетико Паранаэнсе 9 3 0 6 11 - 11 9
12. Флуминенсе 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Спорт Ресифи 9 2 3 4 6 - 9 9
14. Байя 9 2 2 5 10 - 16 8
15. Жувентуде 8 1 4 3 6 - 9 7
16. Америка Минейро 8 1 3 4 8 - 15 6
17. Сантос 8 1 3 4 8 - 14 6
18. Сеара 9 0 6 3 5 - 11 6
19. Гремио 8 2 0 6 5 - 11 6
20. Шапекоэнсе 10 0 5 5 10 - 16 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 3
2. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 8 6 5
3. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
4. Байя Gilberto IV 8 1 1
5. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 2 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 7 1
2. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
3. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
4. Байя Росси 7 0
5. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 5 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Jhon Arias получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Матеус Жезус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Флуминенсе 1:1 Жувентуде онлайн




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