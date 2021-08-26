Первый тайм

9' Медицинские бригады продолжают оказывать помощь пострадавшим игрокам. Хохлачёв присел на газоне, а Каплиенко лежит и держится за ногу.

8' Столкновение произошло во владениях Довбни - лежат на газоне Хохлачёв и Каплиенко. Выскочили медицинские работники к ним.

7' Оперативно разыграли угловой футболисты "Чайки", последовал заброс в штрафную, но неплохо сыграл на опережение Киселёв.

6' В офсайд забрался Маркин - проиграл он несколько сантиметров последнему защитнику "Чайки", коим оказался Пискунов.