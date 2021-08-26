  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Кубок 2021-2022

Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Чайка
0:0
Первый тайм
Торпедо Москва
Чайка
Торпедо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Чайка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Олейников Иван 2 0.67
2. _Orlov A. 1 0.33
Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Чайка 77.78% (7) 0 11.11% (1) 0 0 0 11.11% (1)
 Торпедо Москва 100% (4) 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Чайка Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Ессентуки 1:9 Чайка Чайка 1:0 Черноморец Нв Форте 1:1 Чайка Динамо Ставрополь 1:1 Чайка
Чайка 0:1 СКА-Ростов Чайка 2:0 Авангард Курск Туапсе 0:3 Чайка Уфа 2:1 Чайка Чайка 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Чайка Чайка 2:1 Иртыш Омск Томь 3:0 Чайка Чайка 1:1 Чертаново Нижний Новгород 2:0 Чайка Чайка 0:1 Енисей Оренбург 3:0 Чайка Чайка 0:2 Спартак-2 Чайка 2:1 СКА-Хабаровск Велес Москва 0:1 Чайка Чайка 0:1 Балтика
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Волгарь 0:1 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск
Торпедо Москва 0:0 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Алания Торпедо Москва 5:0 Спартак-2 ПФК Кубань 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Шинник Факел 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Алания 1:1 Торпедо Москва Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Иртыш Омск Томь 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:0 Чертаново Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Чайка: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Торпедо Москва: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Торпедо Москва 1:2 Чайка ФНЛ - Первый дивизион Чайка 1:2 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:1 Чайка ФНЛ - Первый дивизион

Группа 5

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Чайка 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Зенит-Ижевск Балкизов Ренат 0 1
3. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
4. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
5. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    9'
    Медицинские бригады продолжают оказывать помощь пострадавшим игрокам. Хохлачёв присел на газоне, а Каплиенко лежит и держится за ногу.
  • Фол, нарушение
    8'
    Столкновение произошло во владениях Довбни - лежат на газоне Хохлачёв и Каплиенко. Выскочили медицинские работники к ним.
  • Угловой
    7'
    Оперативно разыграли угловой футболисты "Чайки", последовал заброс в штрафную, но неплохо сыграл на опережение Киселёв.
  • Офсайд
    6'
    В офсайд забрался Маркин - проиграл он несколько сантиметров последнему защитнику "Чайки", коим оказался Пискунов.
  • Фол, нарушение
    5'
    Гавриловичу досталось около штрафной площади - "Чайка" оперативно разыграла стандартное положение, но до удара не дошло.
  • Офсайд
    4'
    После углового забил головой Гаврилович, но боковой арбитр поднял флажок - в офсайдную ловушку забрался защитник "Чайки".
  • Опасный момент
    3'
    Классно сыграл Довбня! После хитрого удара Володкина голкипер "Торпедо" в прыжке выудил мяч из угла штрафной площади.
  • 2'
    В дебюте матча "Торпедо" чаще владеет мячом. Не смог заработать около лицевой линии угловой удар Маркин.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток!
  • До матча
  • Добрый вечер, дорогие любители футбола. Сегодня, 26-го августа, "Чайка" из ПФЛ столкнётся с "Торпедо" из ФНЛ в рамках Кубка России. Для вас матч прокомментирует Георгий Артмеладзе.
Прогнозы 133
Чайка 3.8% (5)
X 7.5% (10)
Торпедо Москва 88.7% (118)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чайка
Ничья
Торпедо Москва
6.40
4.00
1.75
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Чайка 0:0 Торпедо Москва онлайн


Прогнозы на матч Чайка 0:0 Торпедо Москва

Исход игры
Чайка
3.8% (5)
Ничья
7.5% (10)
Торпедо Москва
88.7% (118)
Тотал 2.5
Больше
44.36% (59)
Меньше
55.64% (74)
Обе команды забьют
Да
48.87% (65)
Нет
51.13% (68)
Популярный счёт
1:2 Торпедо Москва
34.6% (46)
0:1 Торпедо Москва
30.1% (40)
0:2 Торпедо Москва
17.3% (23)
1:1 Ничья
6.8% (9)
1:3 Торпедо Москва
3% (4)
0:3 Торпедо Москва
2.3% (3)
2:1 Чайка
2.3% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 