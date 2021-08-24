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Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Чайка
 
Позже
Торпедо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Чайка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Олейников Иван 2 1
2. _Orlov A. 1 0.5
Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Чайка 77.78% (7) 0 11.11% (1) 0 0 0 11.11% (1)
 Торпедо Москва 100% (4) 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Чайка Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Ессентуки 1:9 Чайка Чайка 1:0 Черноморец Нв Форте 1:1 Чайка Динамо Ставрополь 1:1 Чайка
Чайка 0:1 СКА-Ростов Чайка 2:0 Авангард Курск Туапсе 0:3 Чайка Уфа 2:1 Чайка Чайка 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Чайка Чайка 2:1 Иртыш Омск Томь 3:0 Чайка Чайка 1:1 Чертаново Нижний Новгород 2:0 Чайка Чайка 0:1 Енисей Оренбург 3:0 Чайка Чайка 0:2 Спартак-2 Чайка 2:1 СКА-Хабаровск Велес Москва 0:1 Чайка Чайка 0:1 Балтика
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Волгарь 0:1 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск
Торпедо Москва 0:0 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Алания Торпедо Москва 5:0 Спартак-2 ПФК Кубань 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Шинник Факел 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Алания 1:1 Торпедо Москва Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Иртыш Омск Томь 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:0 Чертаново Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Чайка: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Торпедо Москва: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Торпедо Москва 1:2 Чайка ФНЛ - Первый дивизион Чайка 1:2 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:1 Чайка ФНЛ - Первый дивизион

Группа 5

Команда И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Чайка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
3. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
4. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
5. Чертаново _Bartasevich V. 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Чайка - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2021, осталось 2 дня 3 часа 30 минут.



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    • Прогнозы 3
    Чайка 0% (0)
    X 0% (0)
    Торпедо Москва 100% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Чайка
    Ничья
    Торпедо Москва
    4.40
    3.00
    1.98
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Чайка - Торпедо Москва онлайн


    Прогнозы на матч Чайка - Торпедо Москва

    Исход игры
    Чайка
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Торпедо Москва
    100% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (1)
    Меньше
    66.67% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (1)
    Нет
    66.67% (2)
    Популярный счёт
    0:1 Торпедо Москва
    66.7% (2)
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