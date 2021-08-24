Россия: Кубок 2021-2022
Чайка
Позже
Торпедо Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Олейников Иван
|2
|1
|2.
|_Orlov A.
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Чайка
|77.78% (7)
|0
|11.11% (1)
|0
|0
|0
|11.11% (1)
|Торпедо Москва
|100% (4)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Чайка Последние 20 матчей: +10 =2 -8Ессентуки 1:9 Чайка Чайка 1:0 Черноморец Нв Форте 1:1 Чайка Динамо Ставрополь 1:1 Чайка
Чайка 0:1 СКА-Ростов Чайка 2:0 Авангард Курск Туапсе 0:3 Чайка Уфа 2:1 Чайка Чайка 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Чайка Чайка 2:1 Иртыш Омск Томь 3:0 Чайка Чайка 1:1 Чертаново Нижний Новгород 2:0 Чайка Чайка 0:1 Енисей Оренбург 3:0 Чайка Чайка 0:2 Спартак-2 Чайка 2:1 СКА-Хабаровск Велес Москва 0:1 Чайка Чайка 0:1 Балтика
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +12 =4 -4Волгарь 0:1 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Олимп-Долгопрудный Торпедо Москва 0:0 СКА-Хабаровск
Торпедо Москва 0:0 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Алания Торпедо Москва 5:0 Спартак-2 ПФК Кубань 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:1 Шинник Факел 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Волгарь Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Текстильщик Алания 1:1 Торпедо Москва Нефтехимик 2:2 Торпедо Москва Динамо Брянск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Иртыш Омск Томь 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:0 Чертаново Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва
Последние игры между собой
Чайка: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Торпедо Москва: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Группа 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Чайка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Саранск
|_Khleborodov I.
|3
|0
|0
|2.
|Знамя Ногинск
|Павлюченко Роман
|2
|0
|0
|3.
|Динамо Барнаул
|Кобялко Антон
|2
|0
|0
|4.
|Чита
|Нестеров Андрей
|2
|0
|0
|5.
|Чайка
|Олейников Иван
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Амкар
|Морозов Константин
|0
|1
|2.
|Туймазы
|_Khabibullin F.
|0
|1
|3.
|Кайрат Москва
|_Amirov R.
|0
|1
|4.
|Чертаново
|_Kovalenko A.
|0
|1
|5.
|Чертаново
|_Bartasevich V.
|0
|1
Прогнозы на матч Чайка - Торпедо Москва
Исход игры
Чайка
0% (0)
Ничья
0% (0)
Торпедо Москва
100% (3)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (1)
Меньше
66.67% (2)
Обе команды забьют
Да
33.33% (1)
Нет
66.67% (2)
Популярный счёт
0:1 Торпедо Москва
66.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!