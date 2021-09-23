Кубок Либертадорес 2021
Фламенго
2:0
Перерыв
Барселона Гуаякиль
1:0
21' ГолЭнрике Бруно
23' Желтая карточкаNixon Molina
2:0
38' ГолЭнрике Бруно
45' Вторая желтая карточкаNixon Molina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 РамонЗащитник
- Защитник
-
30 Виана БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Тьяго МаияПолузащитник
- Нападающий
-
19 Michael 3
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Леон ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Диас ДамианПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Nixon Molina
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Ойола МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fabian Bustos
Ход матча
21'
1:0
23'
38'
2:0
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Габриэл Барбоза
|10 (4)
|0.91
|2.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.36
|3.
|Энрике Бруно
|4
|0.36
|4.
|Виллиан Арао
|3
|0.27
|5.
|Витиньо Виктор
|3
|0.27
|6.
|Педро Гильерме
|2
|0.18
|7.
|Кайо Родриго
|1
|0.09
|8.
|Энрике Густаво
|1
|0.09
|9.
|Michael 3
|1
|0.09
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарсес Карлос
|3
|0.27
|2.
|Диас Дамиан
|2
|0.18
|3.
|Adonis Preciado
|2
|0.18
|4.
|Кортес Габриэль
|2 (2)
|0.18
|5.
|Gonzalo Mastriani
|1
|0.09
|6.
|Пинеда Марио
|1
|0.09
|7.
|Leandro Martinez I
|1
|0.09
|8.
|Jonathan Perlaza
|1
|0.09
|9.
|Carlos Montano
|1
|0.09
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Густаво
|4
|0
|2.
|Диего Рибас
|3
|0
|3.
|Энрике Бруно
|3
|0
|4.
|Виллиан Арао
|1
|1
|5.
|Луис Филипе
|2
|0
|6.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0
|7.
|Витиньо Виктор
|2
|0
|8.
|Жерсон Сантос
|2
|0
|9.
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|10.
|Исла Маурисио
|1
|0
|11.
|Алвес Диего
|1
|0
|12.
|Рибейро Эвертон
|1
|0
|13.
|Кайо Родриго
|1
|0
|14.
|Да Мотта Роберт
|1
|0
|15.
|Joao Gomes
|1
|0
|16.
|Виана Бруно
|1
|0
|17.
|Батиста Габриэл
|1
|0
|18.
|Hugo Nogueira
|1
|0
|19.
|Hugo Moura
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Bruno Pinatares
|5
|0
|2.
|Leandro Martinez I
|3
|1
|3.
|Nixon Molina
|2
|1
|4.
|Пинеда Марио
|3
|0
|5.
|Кортес Габриэль
|2
|0
|6.
|Гарсес Карлос
|2
|0
|7.
|Byron Castillo
|2
|0
|8.
|Williams Riveros III
|2
|0
|9.
|Диас Дамиан
|1
|0
|10.
|Ойола Матиас
|1
|0
|11.
|Леон Луис
|1
|0
|12.
|Victor Mendoza
|1
|0
|13.
|Jonathan Perlaza
|1
|0
|14.
|Michael Carcelen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фламенго
|7.41% (2)
|14.81% (4)
|25.93% (7)
|7.41% (2)
|7.41% (2)
|37.04% (10)
|Барселона Гуаякиль
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|0
|21.43% (3)
|42.86% (6)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +15 =1 -4Фламенго 0:1 Гремио Фламенго 2:0 Гремио Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Фламенго Сантос 0:4 Фламенго
Гремио 0:4 Фламенго Сеара 1:1 Фламенго Фламенго 5:1 Олимпия Асунсьон Фламенго 2:0 Спорт Ресифи Олимпия Асунсьон 1:4 Фламенго Фламенго 0:4 Интернасьонал Порту Алегре АБК 0:1 Фламенго Коринтианс 1:3 Фламенго Фламенго 6:0 АБК Фламенго 5:1 Сан-Паулу Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Байя 0:5 Фламенго Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Фламенго 0:1 Флуминенсе
Барселона Гуаякиль Последние 20 матчей: +10 =4 -6Барселона Гуаякиль 3:2 Депортиво Куэнка Индепендьенте дель Валле 1:0 Барселона Гуаякиль Барселона Гуаякиль 0:2 ЛДУ Кито Барселона Гуаякиль 1:1 Флуминенсе
Оренсе 1:0 Барселона Гуаякиль Флуминенсе 2:2 Барселона Гуаякиль Барселона Гуаякиль 2:1 Гуаякиль Сити Текнико Университарио 1:2 Барселона Гуаякиль Барселона Гуаякиль 2:0 Манта Барселона Гуаякиль 3:1 Велес Сарсфилд Барселона Гуаякиль 3:0 Макара Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль Барселона Гуаякиль 1:1 Эмелек Универсидад Католика 2:0 Барселона Гуаякиль Барселона Гуаякиль 3:1 Сантос Барселона Гуаякиль 4:0 Ольмедо Бока Хуниорс 0:0 Барселона Гуаякиль Nueve de Octubre 0:1 Барселона Гуаякиль Стронгест 2:0 Барселона Гуаякиль Барселона Гуаякиль 1:0 Бока Хуниорс
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Барселона Гуаякиль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|10
|4
|0
|2.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|1
|0
|3.
|Флуминенсе
|Fred II
|7
|3
|0
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Рони III
|6
|0
|0
|5.
|Дефенса и Хустисия
|Braian Romero
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|Carlos Quintana
|4
|1
|2.
|Универсидад Католика Чили
|Fernando Zampedri
|5
|0
|3.
|Велес Сарсфилд
|Касерес Сантьяго
|5
|0
|4.
|Барселона Гуаякиль
|Bruno Pinatares
|5
|0
|5.
|Унион Ла-Калера
|Кастеллани Гонсало
|3
|1