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Кубок Либертадорес 2021

2021
Фламенго
2:0
Перерыв
Барселона Гуаякиль
0'
1:0
21' Гол
Энрике Бруно
23' Желтая карточка
Nixon Molina
2:0
38' Гол
Энрике Бруно
45' Вторая желтая карточка
Nixon Molina
Фламенго
Барселона Гуаякиль

Ход матча

21'
Энрике Бруно
1:0
23'
 
Nixon Molina
38'
Энрике Бруно
2:0
45'
 
Nixon Molina

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Габриэл Барбоза 10 (4) 0.91
2. Де Арраскаэта Джорджиан 4 0.36
3. Энрике Бруно 4 0.36
4. Виллиан Арао 3 0.27
5. Витиньо Виктор 3 0.27
6. Педро Гильерме 2 0.18
7. Кайо Родриго 1 0.09
8. Энрике Густаво 1 0.09
9. Michael 3 1 0.09
Барселона Гуаякиль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсес Карлос 3 0.27
2. Диас Дамиан 2 0.18
3. Adonis Preciado 2 0.18
4. Кортес Габриэль 2 (2) 0.18
5. Gonzalo Mastriani 1 0.09
6. Пинеда Марио 1 0.09
7. Leandro Martinez I 1 0.09
8. Jonathan Perlaza 1 0.09
9. Carlos Montano 1 0.09

Карточки

Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Густаво 4 0
2. Диего Рибас 3 0
3. Энрике Бруно 3 0
4. Виллиан Арао 1 1
5. Луис Филипе 2 0
6. Де Арраскаэта Джорджиан 2 0
7. Витиньо Виктор 2 0
8. Жерсон Сантос 2 0
9. Габриэл Барбоза 2 0
10. Исла Маурисио 1 0
11. Алвес Диего 1 0
12. Рибейро Эвертон 1 0
13. Кайо Родриго 1 0
14. Да Мотта Роберт 1 0
15. Joao Gomes 1 0
16. Виана Бруно 1 0
17. Батиста Габриэл 1 0
18. Hugo Nogueira 1 0
19. Hugo Moura 1 0
Барселона Гуаякиль
# Игрок      
1. Bruno Pinatares 5 0
2. Leandro Martinez I 3 1
3. Nixon Molina 2 1
4. Пинеда Марио 3 0
5. Кортес Габриэль 2 0
6. Гарсес Карлос 2 0
7. Byron Castillo 2 0
8. Williams Riveros III 2 0
9. Диас Дамиан 1 0
10. Ойола Матиас 1 0
11. Леон Луис 1 0
12. Victor Mendoza 1 0
13. Jonathan Perlaza 1 0
14. Michael Carcelen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фламенго 7.41% (2) 14.81% (4) 25.93% (7) 7.41% (2) 7.41% (2) 37.04% (10)
 Барселона Гуаякиль 7.14% (1) 7.14% (1) 0 21.43% (3) 42.86% (6) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Фламенго 0:1 Гремио Фламенго 2:0 Гремио Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Фламенго Сантос 0:4 Фламенго
Гремио 0:4 Фламенго Сеара 1:1 Фламенго Фламенго 5:1 Олимпия Асунсьон Фламенго 2:0 Спорт Ресифи Олимпия Асунсьон 1:4 Фламенго Фламенго 0:4 Интернасьонал Порту Алегре АБК 0:1 Фламенго Коринтианс 1:3 Фламенго Фламенго 6:0 АБК Фламенго 5:1 Сан-Паулу Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Байя 0:5 Фламенго Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Фламенго 0:1 Флуминенсе
Барселона Гуаякиль Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Барселона Гуаякиль 3:2 Депортиво Куэнка Индепендьенте дель Валле 1:0 Барселона Гуаякиль Барселона Гуаякиль 0:2 ЛДУ Кито Барселона Гуаякиль 1:1 Флуминенсе
Оренсе 1:0 Барселона Гуаякиль Флуминенсе 2:2 Барселона Гуаякиль Барселона Гуаякиль 2:1 Гуаякиль Сити Текнико Университарио 1:2 Барселона Гуаякиль Барселона Гуаякиль 2:0 Манта Барселона Гуаякиль 3:1 Велес Сарсфилд Барселона Гуаякиль 3:0 Макара Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль Барселона Гуаякиль 1:1 Эмелек Универсидад Католика 2:0 Барселона Гуаякиль Барселона Гуаякиль 3:1 Сантос Барселона Гуаякиль 4:0 Ольмедо Бока Хуниорс 0:0 Барселона Гуаякиль Nueve de Octubre 0:1 Барселона Гуаякиль Стронгест 2:0 Барселона Гуаякиль Барселона Гуаякиль 1:0 Бока Хуниорс

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Барселона Гуаякиль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Барселона Гуаякиль 1:2 Фламенго Кубок Либертадорес Фламенго 3:0 Барселона Гуаякиль Кубок Либертадорес
1/8 финала
4 Сан-Паулу
2 Расинг Авельянеда
0 Универсидад Католика Чили
2 Палмейрас Сан-Паулу
3 Ривер Плейт
1 Аргентинос Хуниорс
1 Бока Хуниорс
3 Атлетико Минейро
5 Олимпия Асунсьон
4 Интернасьонал Порту Алегре
1 Дефенса и Хустисия
5 Фламенго
0 Серро Портеньо
3 Флуминенсе
2 Велес Сарсфилд
3 Барселона Гуаякиль
1/4 финала
1 Сан-Паулу
4 Палмейрас Сан-Паулу
0 Ривер Плейт
4 Атлетико Минейро
2 Олимпия Асунсьон
9 Фламенго
3 Флуминенсе
3 Барселона Гуаякиль
1/2 финала
0 Палмейрас Сан-Паулу
0 Атлетико Минейро
0 Фламенго
0 Барселона Гуаякиль
Финал
?
?

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фламенго Габриэл Барбоза 10 4 0
2. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 1 0
3. Флуминенсе Fred II 7 3 0
4. Палмейрас Сан-Паулу Рони III 6 0 0
5. Дефенса и Хустисия Braian Romero 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аргентинос Хуниорс Carlos Quintana 4 1
2. Универсидад Католика Чили Fernando Zampedri 5 0
3. Велес Сарсфилд Касерес Сантьяго 5 0
4. Барселона Гуаякиль Bruno Pinatares 5 0
5. Унион Ла-Калера Кастеллани Гонсало 3 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Nixon Molina получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Энрике Бруно бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Nixon Molina получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Энрике Бруно бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Барселона Гуаякиль
1.29
9.20
9.20
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Где смотреть матч Фламенго 2:0 Барселона Гуаякиль онлайн




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