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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Заглембе Любин
2:1
Конец матча

Стадион:
Брук-Бет Термалица
0'
0:1
9' Гол
Piotr Wlazlo
45' Желтая карточка
Солер Ян
1:1
49' Гол
Заиц Томаш
54' Желтая карточка
Пореба Лукаш
2:1
57' Гол
Бартолевски Матеуш
81' Желтая карточка
Вуйцицки Якуб
90' Желтая карточка
Жигулёв Илья
90'+4
30
Хладун
Доминик
23
Вуйцицки
Якуб
74
Крук
Камиль
32
Солер
Ян
77
Бартолевски
Матеуш
8
Пореба
Лукаш
17
Шиш
Патрик
4
Башкиров
Евгений
18
Стажиньски
Филип
9
Даниэл
Эрик
11
Заиц
Томаш
99
Лоска
Томаш
13
Mateusz
Grzybek
97
Wiktor
Biedrzycki
6
Nemanja
Tekijaski
27
Bartlomiej
Kukulowicz
18
Piotr
Wlazlo
95
Sebastian
Bonecki
8
Стефаник
Самуэль
10
Adam
Radwanski
16
Жира
Павел
9
Kacper
Spiewak
Заглембе Любин
4-1-4-1
Брук-Бет Термалица
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шиш Патрик 2 0.29
2. Пореба Лукаш 1 0.14
3. Башкиров Евгений 1 0.14
4. Даниэл Эрик 1 0.14
5. Живец Саша 1 0.14
6. Заиц Томаш 1 0.14
7. Бартолевски Матеуш 1 0.14
8. Стажиньски Филип 0 0
9. Солер Ян 0 0
Брук-Бет Термалица
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Piotr Wlazlo 3 (1) 0.43
2. Adam Radwanski 1 0.14
3. Patryk Czarnowski 1 0.14
4. Ernest Terpilowski 1 0.14
5. Mateusz Grzybek 0 0
6. Bartlomiej Kukulowicz 0 0

Карточки

Заглембе Любин
# Игрок      
1. Солер Ян 3 0
2. Пореба Лукаш 3 0
3. Бартолевски Матеуш 2 0
4. Ходына Кацпер 2 0
5. Башкиров Евгений 1 0
6. Балич Саша 1 0
7. Вуйцицки Якуб 1 0
8. Жигулёв Илья 1 0
9. Заиц Томаш 1 0
10. Крук Камиль 1 0
Брук-Бет Термалица
# Игрок      
1. Mateusz Grzybek 2 0
2. Piotr Wlazlo 2 0
3. Wiktor Biedrzycki 2 0
4. Земан Мартин 1 0
5. Путивцев Артём 1 0
6. Гергел Роман 1 0
7. Мешанович Мурис 1 0
8. Жира Павел 1 0
9. Васьелевски Марцин 1 0
10. Nemanja Tekijaski 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заглембе Любин 0 25% (2) 0 37.5% (3) 0 37.5% (3)
 Брук-Бет Термалица 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Заглембе Любин Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Пяст 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:3 Шлёнск Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Погонь Щецин
Заглембе Любин 3:1 Гурник Ленчна Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Пяст Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Подбескидзе Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:4 Легия Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Краковия 2:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Ракув Варта Познань 1:0 Заглембе Любин
Брук-Бет Термалица Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Варта Познань 0:0 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица 1:3 Лех Ягеллония 1:0 Брук-Бет Термалица
Брук-Бет Термалица 2:2 Висла Краков Брук-Бет Термалица 1:1 Сталь Мелец Брук-Бет Термалица 0:0 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 3:2 Брук-Бет Термалица Одра Ополе 1:0 Брук-Бет Термалица Тыхы 0:2 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 0:0 Хробры Видзев Лодзь 1:1 Брук-Бет Термалица Радомьяк Радом 0:1 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 0:2 Медзь Брук-Бет Термалица 6:2 Корона Кельце Гурник Ленчна 3:3 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 4:0 Пуща Неполомице ГКС Ястшембе 0:0 Брук-Бет Термалица Арка Гдыня 1:1 Брук-Бет Термалица ЦВКС Ресовия 3:1 Брук-Бет Термалица

Последние игры между собой

Заглембе Любин: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Брук-Бет Термалица: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Заглембе Любин 4:2 Брук-Бет Термалица Экстракласса Брук-Бет Термалица 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:0 Брук-Бет Термалица Экстракласса
Заглембе Любин 2:0 Брук-Бет Термалица Экстракласса Брук-Бет Термалица 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Брук-Бет Термалица Первый дивизион Брук-Бет Термалица 1:1 Заглембе Любин Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 8 5 3 0 18 - 5 18
2. Шлёнск 7 3 4 0 10 - 6 13
3. Заглембе Любин 7 4 0 3 9 - 12 12
4. Погонь Щецин 7 3 3 1 10 - 6 12
5. Висла Краков 8 3 2 3 13 - 14 11
6. Пяст 7 3 1 3 10 - 9 10
7. Лехия Гданьск 7 2 4 1 10 - 8 10
8. Радомьяк Радом 6 2 3 1 7 - 5 9
9. Ягеллония 7 2 3 2 9 - 8 9
10. Ракув 5 2 2 1 8 - 9 8
11. Сталь Мелец 7 2 2 3 7 - 10 8
12. Краковия 7 2 2 3 8 - 12 8
13. Гурник Забже 6 2 1 3 7 - 9 7
14. Висла Плоцк 7 2 1 4 11 - 10 7
15. Варта Познань 7 1 4 2 8 - 7 7
16. Легия 5 2 0 3 4 - 5 6
17. Гурник Ленчна 7 1 2 4 6 - 15 5
18. Брук-Бет Термалица 7 0 3 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 5 3 2 0 10 - 1 11
2. Заглембе Любин 4 3 0 1 8 - 5 9
3. Погонь Щецин 3 3 0 0 7 - 1 9
4. Ягеллония 5 2 2 1 7 - 5 8
5. Радомьяк Радом 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Лехия Гданьск 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Висла Плоцк 3 2 1 0 6 - 1 7
8. Висла Краков 4 2 1 1 7 - 4 7
9. Сталь Мелец 3 2 0 1 4 - 3 6
10. Шлёнск 4 1 3 0 4 - 3 6
11. Краковия 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Пяст 4 1 1 2 7 - 8 4
13. Гурник Ленчна 4 1 1 2 5 - 10 4
14. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Варта Познань 4 0 3 1 2 - 4 3
17. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ракув 1 0 1 0 2 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Шлёнск 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Ракув 4 2 1 1 6 - 7 7
4. Пяст 3 2 0 1 3 - 1 6
5. Варта Познань 3 1 1 1 6 - 3 4
6. Гурник Забже 3 1 1 1 5 - 5 4
7. Краковия 4 1 1 2 3 - 7 4
8. Висла Краков 4 1 1 2 6 - 10 4
9. Заглембе Любин 3 1 0 2 1 - 7 3
10. Легия 4 1 0 3 3 - 5 3
11. Лехия Гданьск 4 0 3 1 4 - 6 3
12. Погонь Щецин 4 0 3 1 3 - 5 3
13. Радомьяк Радом 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Сталь Мелец 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Ягеллония 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Брук-Бет Термалица 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Гурник Ленчна 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Висла Плоцк 4 0 0 4 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 6 1 1
2. Шлёнск Экспозито Эрик 4 0 0
3. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 4 1 0
4. Гурник Забже Хименес Хесус 4 1 0
5. Лех Амарал Жоау 3 0 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шлёнск Левкот Шимон 4 0
2. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
3. Висла Краков Шота Серафин 2 1
4. Ягеллония Августин Блажей 3 0
5. Лехия Гданьск Малоча Марио 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Солер Ян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Piotr Wlazlo бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Заглембе Любин 2:1 Брук-Бет Термалица онлайн




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