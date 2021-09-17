Польша: Экстракласса 2021-2022
Заглембе Любин
2:1
Конец матча
Стадион: Заглебье Любин
Брук-Бет Термалица
0:1
9' ГолPiotr Wlazlo
45' Желтая карточкаСолер Ян
1:1
49' ГолЗаиц Томаш
54' Желтая карточкаПореба Лукаш
2:1
57' ГолБартолевски Матеуш
81' Желтая карточкаВуйцицки Якуб
90' Желтая карточкаЖигулёв Илья
74
Крук
Камиль
32
Солер
Ян
17
Шиш
Патрик
11
Заиц
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
74 Крук КамильЗащитник
-
32 Солер ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Заиц ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Жигулёв ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Журав Дариуш
- Основной состав
-
99 Лоска ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
Ход матча
9'
45'
49'
1:1
54'
57'
2:1
81'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шиш Патрик
|2
|0.29
|2.
|Пореба Лукаш
|1
|0.14
|3.
|Башкиров Евгений
|1
|0.14
|4.
|Даниэл Эрик
|1
|0.14
|5.
|Живец Саша
|1
|0.14
|6.
|Заиц Томаш
|1
|0.14
|7.
|Бартолевски Матеуш
|1
|0.14
|8.
|Стажиньски Филип
|0
|0
|9.
|Солер Ян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Piotr Wlazlo
|3 (1)
|0.43
|2.
|Adam Radwanski
|1
|0.14
|3.
|Patryk Czarnowski
|1
|0.14
|4.
|Ernest Terpilowski
|1
|0.14
|5.
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|6.
|Bartlomiej Kukulowicz
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Солер Ян
|3
|0
|2.
|Пореба Лукаш
|3
|0
|3.
|Бартолевски Матеуш
|2
|0
|4.
|Ходына Кацпер
|2
|0
|5.
|Башкиров Евгений
|1
|0
|6.
|Балич Саша
|1
|0
|7.
|Вуйцицки Якуб
|1
|0
|8.
|Жигулёв Илья
|1
|0
|9.
|Заиц Томаш
|1
|0
|10.
|Крук Камиль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Mateusz Grzybek
|2
|0
|2.
|Piotr Wlazlo
|2
|0
|3.
|Wiktor Biedrzycki
|2
|0
|4.
|Земан Мартин
|1
|0
|5.
|Путивцев Артём
|1
|0
|6.
|Гергел Роман
|1
|0
|7.
|Мешанович Мурис
|1
|0
|8.
|Жира Павел
|1
|0
|9.
|Васьелевски Марцин
|1
|0
|10.
|Nemanja Tekijaski
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заглембе Любин
|0
|25% (2)
|0
|37.5% (3)
|0
|37.5% (3)
|Брук-Бет Термалица
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +8 =3 -9Пяст 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:3 Шлёнск Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Погонь Щецин
Заглембе Любин 3:1 Гурник Ленчна Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Пяст Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Подбескидзе Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:4 Легия Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Краковия 2:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Ракув Варта Познань 1:0 Заглембе Любин
Брук-Бет Термалица Последние 20 матчей: +4 =9 -7Варта Познань 0:0 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица 1:3 Лех Ягеллония 1:0 Брук-Бет Термалица
Брук-Бет Термалица 2:2 Висла Краков Брук-Бет Термалица 1:1 Сталь Мелец Брук-Бет Термалица 0:0 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 3:2 Брук-Бет Термалица Одра Ополе 1:0 Брук-Бет Термалица Тыхы 0:2 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 0:0 Хробры Видзев Лодзь 1:1 Брук-Бет Термалица Радомьяк Радом 0:1 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 0:2 Медзь Брук-Бет Термалица 6:2 Корона Кельце Гурник Ленчна 3:3 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 4:0 Пуща Неполомице ГКС Ястшембе 0:0 Брук-Бет Термалица Арка Гдыня 1:1 Брук-Бет Термалица ЦВКС Ресовия 3:1 Брук-Бет Термалица
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Брук-Бет Термалица: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|8
|5
|3
|0
|18 - 5
|18
|2.
|Шлёнск
|7
|3
|4
|0
|10 - 6
|13
|3.
|Заглембе Любин
|7
|4
|0
|3
|9 - 12
|12
|4.
|Погонь Щецин
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Висла Краков
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|6.
|Пяст
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Лехия Гданьск
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|9.
|Ягеллония
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|10.
|Ракув
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|11.
|Сталь Мелец
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|12.
|Краковия
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|13.
|Гурник Забже
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|14.
|Висла Плоцк
|7
|2
|1
|4
|11 - 10
|7
|15.
|Варта Познань
|7
|1
|4
|2
|8 - 7
|7
|16.
|Легия
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|17.
|Гурник Ленчна
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|18.
|Брук-Бет Термалица
|7
|0
|3
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|2.
|Заглембе Любин
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|3.
|Погонь Щецин
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|Ягеллония
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|5.
|Радомьяк Радом
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Лехия Гданьск
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Висла Плоцк
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|8.
|Висла Краков
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Шлёнск
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Пяст
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Гурник Ленчна
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|14.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Варта Познань
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ракув
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Шлёнск
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|4.
|Пяст
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|Варта Познань
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|6.
|Гурник Забже
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|8.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|9.
|Заглембе Любин
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|10.
|Легия
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|11.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Погонь Щецин
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|13.
|Радомьяк Радом
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Ягеллония
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Висла Плоцк
|4
|0
|0
|4
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|6
|1
|1
|2.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|4
|0
|0
|3.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|1
|0
|4.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|4
|1
|0
|5.
|Лех
|Амарал Жоау
|3
|0
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|4
|0
|2.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1
|3.
|Висла Краков
|Шота Серафин
|2
|1
|4.
|Ягеллония
|Августин Блажей
|3
|0
|5.
|Лехия Гданьск
|Малоча Марио
|3
|0