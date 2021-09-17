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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Лех
5:0
Конец матча

Стадион:
Висла Краков
0'
8' Желтая карточка
Фрыдрых Михал
1:0
29' Гол
Амарал Жоау
35' Желтая карточка
Шкварка Михал
42' Желтая карточка
Эль-Махдиуи Ашраф
43' Желтая карточка
Карлстрём Йеспер
2:0
45' Гол
Ба-Луа Адриэль
50' Желтая карточка
Грушковски Конрад
3:0
52' Гол
Ребошу Педру
4:0
60' Гол
Исхак Микаэль
76' Желтая карточка
Шота Серафин
5:0
77' Пенальти
Исхак Микаэль
79' Желтая карточка
Форбс Браун
85' Желтая карточка
Ребошу Педру
90'+4
1
Ван
дер
Харт
Микки
2
Joel
V
37
Шатка
Любомир
18
Саламон
Бартош
5
Ребошу
Педру
6
Карлстрём
Йеспер
30
Квеквескири
Ника
50
Ба-Луа
Адриэль
24
Амарал
Жоау
7
Каминьски
Якуб
9
Исхак
Микаэль
1
Кишек
Павел
20
Грушковски
Конрад
17
Шота
Серафин
25
Фрыдрых
Михал
15
Ганоушек
Матей
92
Шкварка
Михал
8
Эль-Махдиуи
Ашраф
80
Плевка
Патрик
40
Йебоа
Яв
91
Форбс
Браун
9
Климент
Ян
Лех
4-2-3-1
Висла Краков
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исхак Микаэль 6 (1) 0.75
2. Амарал Жоау 3 0.38
3. Каминьски Якуб 2 0.25
4. Дуглас Барри 1 0.13
5. Ребошу Педру 1 0.13
6. Саламон Бартош 1 0.13
7. Квеквескири Ника 1 0.13
8. Тиба Педру 1 0.13
9. Ба-Луа Адриэль 1 0.13
10. Скурась Михал 1 0.13
11. Милич Антонио 0 0
12. Шатка Любомир 0 0
13. Joel V 0 0
Висла Краков
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йебоа Яв 3 (1) 0.38
2. Климент Ян 2 0.25
3. Форбс Браун 2 0.25
4. Фрыдрых Михал 2 0.25
5. Шкварка Михал 1 0.13
6. Садлок Мацей 1 0.13
7. Жуков Георгий 1 0.13
8. Млыньски Матеуш 1 0.13
9. Хуги Дор 0 0
10. Ганоушек Матей 0 0
11. Грушковски Конрад 0 0

Карточки

Лех
# Игрок      
1. Дуглас Барри 3 0
2. Квеквескири Ника 1 1
3. Исхак Микаэль 2 0
4. Тиба Педру 2 0
5. Joel V 0 1
6. Саламон Бартош 1 0
7. Шатка Любомир 1 0
8. Карлстрём Йеспер 1 0
9. Ребошу Педру 1 0
Висла Краков
# Игрок      
1. Шота Серафин 2 1
2. Эль-Махдиуи Ашраф 3 0
3. Грушковски Конрад 3 0
4. Садлок Мацей 2 0
5. Форбс Браун 2 0
6. Млыньски Матеуш 2 0
7. Фрыдрых Михал 1 0
8. Шкварка Михал 1 0
9. Климент Ян 1 0
10. Жуков Георгий 1 0
11. Плевка Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лех 11.11% (2) 11.11% (2) 11.11% (2) 33.33% (6) 16.67% (3) 16.67% (3)
 Висла Краков 0 38.46% (5) 0 23.08% (3) 15.38% (2) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Лех Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ракув 2:2 Лех Лех 1:1 Погонь Щецин Лех 2:0 Лехия Гданьск Брук-Бет Термалица 1:3 Лех
Лех 2:0 Краковия Гурник Забже 1:3 Лех Лех 0:0 Радомьяк Радом Лех 3:2 Митьюлланд Лех 1:1 Гурник Забже Висла Краков 1:2 Лех Лех 1:2 Сталь Мелец Подбескидзе 1:0 Лех Лех 3:0 Лехия Гданьск Ракув 3:1 Лех Лех 0:0 Легия Краковия 2:1 Лех Лех 2:3 Ягеллония Лех 0:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лех Лех 0:2 Ракув
Висла Краков Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Висла Краков 2:2 Лехия Гданьск Висла Краков 1:0 Легия Гурник Ленчна 1:3 Висла Краков Сталь Мелец 2:1 Висла Краков
Висла Краков 1:2 Ракув Висла Краков 1:2 Наполи Брук-Бет Термалица 2:2 Висла Краков Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Пяст 2:3 Висла Краков Висла Краков 1:2 Лех Легия 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:0 Краковия Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Варта Познань Висла Краков 1:2 Ракув Подбескидзе 2:0 Висла Краков Висла Краков 3:1 Сталь Мелец Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Висла Краков 0:0 Гурник Забже Висла Плоцк 1:3 Висла Краков

Последние игры между собой

Лех: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Висла Краков: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Висла Краков 1:2 Лех Экстракласса Лех 0:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Лех Экстракласса Лех 4:0 Висла Краков Экстракласса
Висла Краков 0:1 Лех Экстракласса Лех 2:5 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Лех Экстракласса Висла Краков 1:3 Лех Экстракласса Лех 1:1 Висла Краков Экстракласса Лех 2:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:0 Лех Экстракласса Висла Краков 2:4 Лех Кубок Лех 1:1 Висла Краков Кубок Лех 1:1 Висла Краков Экстракласса Лех 2:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:0 Лех Экстракласса Лех 0:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:2 Лех Экстракласса Лех 2:0 Висла Краков Кубок Польши Лех 2:3 Висла Краков Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 8 5 3 0 18 - 5 18
2. Шлёнск 7 3 4 0 10 - 6 13
3. Заглембе Любин 7 4 0 3 9 - 12 12
4. Погонь Щецин 7 3 3 1 10 - 6 12
5. Висла Краков 8 3 2 3 13 - 14 11
6. Пяст 7 3 1 3 10 - 9 10
7. Лехия Гданьск 7 2 4 1 10 - 8 10
8. Радомьяк Радом 6 2 3 1 7 - 5 9
9. Ягеллония 7 2 3 2 9 - 8 9
10. Ракув 5 2 2 1 8 - 9 8
11. Сталь Мелец 7 2 2 3 7 - 10 8
12. Краковия 7 2 2 3 8 - 12 8
13. Гурник Забже 6 2 1 3 7 - 9 7
14. Висла Плоцк 7 2 1 4 11 - 10 7
15. Варта Познань 7 1 4 2 8 - 7 7
16. Легия 5 2 0 3 4 - 5 6
17. Гурник Ленчна 7 1 2 4 6 - 15 5
18. Брук-Бет Термалица 7 0 3 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 5 3 2 0 10 - 1 11
2. Заглембе Любин 4 3 0 1 8 - 5 9
3. Погонь Щецин 3 3 0 0 7 - 1 9
4. Ягеллония 5 2 2 1 7 - 5 8
5. Радомьяк Радом 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Лехия Гданьск 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Висла Плоцк 3 2 1 0 6 - 1 7
8. Висла Краков 4 2 1 1 7 - 4 7
9. Сталь Мелец 3 2 0 1 4 - 3 6
10. Шлёнск 4 1 3 0 4 - 3 6
11. Краковия 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Пяст 4 1 1 2 7 - 8 4
13. Гурник Ленчна 4 1 1 2 5 - 10 4
14. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Варта Познань 4 0 3 1 2 - 4 3
17. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ракув 1 0 1 0 2 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Шлёнск 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Ракув 4 2 1 1 6 - 7 7
4. Пяст 3 2 0 1 3 - 1 6
5. Варта Познань 3 1 1 1 6 - 3 4
6. Гурник Забже 3 1 1 1 5 - 5 4
7. Краковия 4 1 1 2 3 - 7 4
8. Висла Краков 4 1 1 2 6 - 10 4
9. Заглембе Любин 3 1 0 2 1 - 7 3
10. Легия 4 1 0 3 3 - 5 3
11. Лехия Гданьск 4 0 3 1 4 - 6 3
12. Погонь Щецин 4 0 3 1 3 - 5 3
13. Радомьяк Радом 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Сталь Мелец 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Ягеллония 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Брук-Бет Термалица 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Гурник Ленчна 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Висла Плоцк 4 0 0 4 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 6 1 1
2. Шлёнск Экспозито Эрик 4 0 0
3. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 4 1 0
4. Гурник Забже Хименес Хесус 4 1 0
5. Лех Амарал Жоау 3 0 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шлёнск Левкот Шимон 4 0
2. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
3. Висла Краков Шота Серафин 2 1
4. Ягеллония Августин Блажей 3 0
5. Лехия Гданьск Малоча Марио 3 0
Весь список
Где смотреть матч Лех 5:0 Висла Краков онлайн




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