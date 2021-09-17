Польша: Экстракласса 2021-2022
Лех
5:0
Конец матча
Стадион: ИНЕА
Висла Краков
8' Желтая карточкаФрыдрых Михал
1:0
29' ГолАмарал Жоау
35' Желтая карточкаШкварка Михал
42' Желтая карточкаЭль-Махдиуи Ашраф
43' Желтая карточкаКарлстрём Йеспер
2:0
45' ГолБа-Луа Адриэль
50' Желтая карточкаГрушковски Конрад
3:0
52' ГолРебошу Педру
4:0
60' ГолИсхак Микаэль
76' Желтая карточкаШота Серафин
5:0
77' ПенальтиИсхак Микаэль
79' Желтая карточкаФорбс Браун
85' Желтая карточкаРебошу Педру
2
Joel
V
24
Амарал
Жоау
17
Шота
Серафин
40
Йебоа
Яв
91
Форбс
Браун
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Joel VЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
-
Главный тренер: Мацей Скожа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Шота СерафинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Йебоа ЯвНападающий
-
91 Форбс БраунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Защитник
-
7 Хуги ДорПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
Ход матча
29'
1:0
35'
43'
45'
2:0
52'
3:0
60'
4:0
76'
77'
5:0
79'
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исхак Микаэль
|6 (1)
|0.75
|2.
|Амарал Жоау
|3
|0.38
|3.
|Каминьски Якуб
|2
|0.25
|4.
|Дуглас Барри
|1
|0.13
|5.
|Ребошу Педру
|1
|0.13
|6.
|Саламон Бартош
|1
|0.13
|7.
|Квеквескири Ника
|1
|0.13
|8.
|Тиба Педру
|1
|0.13
|9.
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0.13
|10.
|Скурась Михал
|1
|0.13
|11.
|Милич Антонио
|0
|0
|12.
|Шатка Любомир
|0
|0
|13.
|Joel V
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йебоа Яв
|3 (1)
|0.38
|2.
|Климент Ян
|2
|0.25
|3.
|Форбс Браун
|2
|0.25
|4.
|Фрыдрых Михал
|2
|0.25
|5.
|Шкварка Михал
|1
|0.13
|6.
|Садлок Мацей
|1
|0.13
|7.
|Жуков Георгий
|1
|0.13
|8.
|Млыньски Матеуш
|1
|0.13
|9.
|Хуги Дор
|0
|0
|10.
|Ганоушек Матей
|0
|0
|11.
|Грушковски Конрад
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дуглас Барри
|3
|0
|2.
|Квеквескири Ника
|1
|1
|3.
|Исхак Микаэль
|2
|0
|4.
|Тиба Педру
|2
|0
|5.
|Joel V
|0
|1
|6.
|Саламон Бартош
|1
|0
|7.
|Шатка Любомир
|1
|0
|8.
|Карлстрём Йеспер
|1
|0
|9.
|Ребошу Педру
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шота Серафин
|2
|1
|2.
|Эль-Махдиуи Ашраф
|3
|0
|3.
|Грушковски Конрад
|3
|0
|4.
|Садлок Мацей
|2
|0
|5.
|Форбс Браун
|2
|0
|6.
|Млыньски Матеуш
|2
|0
|7.
|Фрыдрых Михал
|1
|0
|8.
|Шкварка Михал
|1
|0
|9.
|Климент Ян
|1
|0
|10.
|Жуков Георгий
|1
|0
|11.
|Плевка Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лех
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|33.33% (6)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|Висла Краков
|0
|38.46% (5)
|0
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Лех Последние 20 матчей: +8 =6 -6Ракув 2:2 Лех Лех 1:1 Погонь Щецин Лех 2:0 Лехия Гданьск Брук-Бет Термалица 1:3 Лех
Висла Краков Последние 20 матчей: +6 =5 -9Висла Краков 2:2 Лехия Гданьск Висла Краков 1:0 Легия Гурник Ленчна 1:3 Висла Краков Сталь Мелец 2:1 Висла Краков
Висла Краков 1:2 Ракув Висла Краков 1:2 Наполи Брук-Бет Термалица 2:2 Висла Краков Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Пяст 2:3 Висла Краков Висла Краков 1:2 Лех Легия 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:0 Краковия Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Варта Познань Висла Краков 1:2 Ракув Подбескидзе 2:0 Висла Краков Висла Краков 3:1 Сталь Мелец Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Висла Краков 0:0 Гурник Забже Висла Плоцк 1:3 Висла Краков
Последние игры между собой
Лех: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Висла Краков: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Висла Краков 0:1 Лех Экстракласса Лех 2:5 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Лех Экстракласса Висла Краков 1:3 Лех Экстракласса Лех 1:1 Висла Краков Экстракласса Лех 2:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:0 Лех Экстракласса Висла Краков 2:4 Лех Кубок Лех 1:1 Висла Краков Кубок Лех 1:1 Висла Краков Экстракласса Лех 2:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:0 Лех Экстракласса Лех 0:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:2 Лех Экстракласса Лех 2:0 Висла Краков Кубок Польши Лех 2:3 Висла Краков Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|8
|5
|3
|0
|18 - 5
|18
|2.
|Шлёнск
|7
|3
|4
|0
|10 - 6
|13
|3.
|Заглембе Любин
|7
|4
|0
|3
|9 - 12
|12
|4.
|Погонь Щецин
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Висла Краков
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|6.
|Пяст
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Лехия Гданьск
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|9.
|Ягеллония
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|10.
|Ракув
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|11.
|Сталь Мелец
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|12.
|Краковия
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|13.
|Гурник Забже
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|14.
|Висла Плоцк
|7
|2
|1
|4
|11 - 10
|7
|15.
|Варта Познань
|7
|1
|4
|2
|8 - 7
|7
|16.
|Легия
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|17.
|Гурник Ленчна
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|18.
|Брук-Бет Термалица
|7
|0
|3
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|2.
|Заглембе Любин
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|3.
|Погонь Щецин
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|Ягеллония
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|5.
|Радомьяк Радом
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Лехия Гданьск
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Висла Плоцк
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|8.
|Висла Краков
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Шлёнск
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Пяст
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Гурник Ленчна
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|14.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Варта Познань
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ракув
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Шлёнск
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|4.
|Пяст
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|Варта Познань
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|6.
|Гурник Забже
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|8.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|9.
|Заглембе Любин
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|10.
|Легия
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|11.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Погонь Щецин
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|13.
|Радомьяк Радом
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Ягеллония
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Висла Плоцк
|4
|0
|0
|4
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|6
|1
|1
|2.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|4
|0
|0
|3.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|1
|0
|4.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|4
|1
|0
|5.
|Лех
|Амарал Жоау
|3
|0
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|4
|0
|2.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1
|3.
|Висла Краков
|Шота Серафин
|2
|1
|4.
|Ягеллония
|Августин Блажей
|3
|0
|5.
|Лехия Гданьск
|Малоча Марио
|3
|0