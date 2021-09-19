Польша: Экстракласса 2021-2022
Сталь Мелец
0:3
Конец матча
Стадион: Stadion Stali Mielec
Ракув
5' Желтая карточкаЯнковски Мацей
22' Желтая карточкаПетрашек Томаш
41' Желтая карточкаМак Матеуш
42' Желтая карточкаСтрончек Рафал
47' Желтая карточкаСтургеон Фабиу
57' Желтая карточкаСитек Максимилиан
0:1
58' ГолИви Лопес
67' Желтая карточкаВдовяк Матеуш
68' Вторая желтая карточкаСтургеон Фабиу
0:2
80' ГолГутковский Владислав
0:3
90' ГолВдовяк Матеуш
90' Желтая карточкаТудор Фран
10
Мак
Матеуш
23
Кун
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Корт ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Koki Hinokio
-
Главный тренер: Adam Majewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Иви ЛопесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
Ход матча
22'
41'
42'
47'
58'
0:1
67'
68'
80'
90'
0:3
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мак Матеуш
|2
|0.25
|2.
|Томашевич Гжегож
|2 (1)
|0.25
|3.
|Де Амо Хонатан
|1
|0.13
|4.
|Колев Александар
|1
|0.13
|5.
|Пясецки Фабиан
|1
|0.13
|6.
|Урбаньчик Мацей
|0
|0
|7.
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цебуля Марчин
|3 (1)
|0.5
|2.
|Иви Лопес
|2 (1)
|0.33
|3.
|Гутковский Владислав
|2
|0.33
|4.
|Вдовяк Матеуш
|2
|0.33
|5.
|Мусёлик Себастьян
|1
|0.17
|6.
|Длугош Виктор
|1
|0.17
|7.
|Кун Патрик
|0
|0
|8.
|Гедеш Алешандре
|0
|0
|9.
|Стургеон Фабиу
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жиро Матеуш
|2
|1
|2.
|Мак Матеуш
|3
|0
|3.
|Гетингер Крыстян
|2
|0
|4.
|Будзински Марчин
|1
|0
|5.
|Янковски Мацей
|1
|0
|6.
|Матрас Матеуш
|1
|0
|7.
|Глива Михал
|1
|0
|8.
|Де Амо Хонатан
|1
|0
|9.
|Колев Александар
|1
|0
|10.
|Урбаньчик Мацей
|1
|0
|11.
|Флис Марцин
|1
|0
|12.
|Томашевич Гжегож
|1
|0
|13.
|Доманьски Мацей
|1
|0
|14.
|Ситек Максимилиан
|1
|0
|15.
|Стрончек Рафал
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Стургеон Фабиу
|1
|1
|2.
|Папаниколау Яннис
|1
|1
|3.
|Цебуля Марчин
|2
|0
|4.
|Петрашек Томаш
|2
|0
|5.
|Вдовяк Матеуш
|2
|0
|6.
|Тудор Фран
|2
|0
|7.
|Нивулис Анджей
|1
|0
|8.
|Полетанович Марко
|1
|0
|9.
|Гедеш Алешандре
|1
|0
|10.
|Рундич Милан
|1
|0
|11.
|Гутковский Владислав
|1
|0
|12.
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|13.
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сталь Мелец
|42.86% (3)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|0
|Ракув
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Сталь Мелец Последние 20 матчей: +5 =7 -8Ягеллония 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:0 Гурник Ленчна Погонь Щецин 4:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:1 Висла Краков
Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Пяст Брук-Бет Термалица 1:1 Сталь Мелец Шлёнск 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Легия Сталь Мелец 0:1 Ракув Лех 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Погонь Щецин Ягеллония 3:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин Варта Познань 0:0 Сталь Мелец Висла Краков 3:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:1 Подбескидзе Пяст 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:2 Висла Плоцк Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск
Ракув Последние 20 матчей: +12 =6 -2Ракув 2:2 Лех Висла Плоцк 1:1 Ракув Гент 3:0 Ракув Ракув 1:0 Гент
Рубин 0:1 Ракув Висла Краков 1:2 Ракув Ракув 0:0 Рубин Ягеллония 3:0 Ракув Ракув 0:0 Судува Пяст 2:3 Ракув Судува 0:0 Ракув Легия 1:1 Ракув Ред Булл Зальцбург 2:2 Ракув Погонь Щецин 1:3 Ракув Ракув 1:0 Пяст Сталь Мелец 0:1 Ракув Ракув 2:1 Арка Гдыня Ягеллония 0:0 Ракув Ракув 2:0 Шлёнск Варта Познань 0:2 Ракув
Последние игры между собой
Сталь Мелец: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Ракув: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|8
|5
|3
|0
|18 - 5
|18
|2.
|Шлёнск
|8
|3
|5
|0
|11 - 7
|14
|3.
|Погонь Щецин
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|4.
|Лехия Гданьск
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|5.
|Заглембе Любин
|7
|4
|0
|3
|9 - 12
|12
|6.
|Ракув
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|Висла Краков
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|8.
|Радомьяк Радом
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|9.
|Пяст
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|10.
|Висла Плоцк
|8
|3
|1
|4
|14 - 10
|10
|11.
|Краковия
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|12.
|Ягеллония
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|13.
|Сталь Мелец
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|14.
|Гурник Забже
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Варта Познань
|7
|1
|4
|2
|8 - 7
|7
|16.
|Легия
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|17.
|Гурник Ленчна
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|18.
|Брук-Бет Термалица
|7
|0
|3
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|2.
|Лехия Гданьск
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|Заглембе Любин
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|6.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Ягеллония
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Висла Краков
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|Сталь Мелец
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Шлёнск
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Пяст
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Гурник Ленчна
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|14.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Варта Познань
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ракув
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|2.
|Шлёнск
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|Лех
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|Пяст
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|5.
|Краковия
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|6.
|Варта Познань
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|7.
|Гурник Забже
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|9.
|Заглембе Любин
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|10.
|Легия
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|11.
|Погонь Щецин
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|13.
|Радомьяк Радом
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Ягеллония
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Висла Плоцк
|4
|0
|0
|4
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|6
|1
|1
|2.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|5
|0
|0
|3.
|Висла Плоцк
|Damian Warchol
|4
|0
|0
|4.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|1
|0
|5.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|4
|0
|2.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|2
|1
|3.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1
|4.
|Висла Краков
|Шота Серафин
|2
|1
|5.
|Ягеллония
|Августин Блажей
|3
|0