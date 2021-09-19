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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Сталь Мелец
0:3
Конец матча

Стадион:
Ракув
0'
5' Желтая карточка
Янковски Мацей
22' Желтая карточка
Петрашек Томаш
41' Желтая карточка
Мак Матеуш
42' Желтая карточка
Стрончек Рафал
47' Желтая карточка
Стургеон Фабиу
57' Желтая карточка
Ситек Максимилиан
0:1
58' Гол
Иви Лопес
67' Желтая карточка
Вдовяк Матеуш
68' Вторая желтая карточка
Стургеон Фабиу
0:2
80' Гол
Гутковский Владислав
0:3
90' Гол
Вдовяк Матеуш
90' Желтая карточка
Тудор Фран
90'+4
13
Стрончек
Рафал
32
Де
Амо
Хонатан
21
Матрас
Матеуш
5
Жиро
Матеуш
11
Ситек
Максимилиан
8
Урбаньчик
Мацей
20
Томашевич
Гжегож
23
Гетингер
Крыстян
9
Янковски
Мацей
10
Мак
Матеуш
99
Пясецки
Фабиан
12
Треловски
Кацпер
6
Нивулис
Анджей
2
Петрашек
Томаш
7
Тудор
Фран
71
Длугош
Виктор
88
Гвилия
Валериане
20
Полетанович
Марко
23
Кун
Патрик
17
Вдовяк
Матеуш
70
Стургеон
Фабиу
9
Мусёлик
Себастьян
Сталь Мелец
3-4-2-1
Ракув
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мак Матеуш 2 0.25
2. Томашевич Гжегож 2 (1) 0.25
3. Де Амо Хонатан 1 0.13
4. Колев Александар 1 0.13
5. Пясецки Фабиан 1 0.13
6. Урбаньчик Мацей 0 0
7. Гетингер Крыстян 0 0
Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цебуля Марчин 3 (1) 0.5
2. Иви Лопес 2 (1) 0.33
3. Гутковский Владислав 2 0.33
4. Вдовяк Матеуш 2 0.33
5. Мусёлик Себастьян 1 0.17
6. Длугош Виктор 1 0.17
7. Кун Патрик 0 0
8. Гедеш Алешандре 0 0
9. Стургеон Фабиу 0 0

Карточки

Сталь Мелец
# Игрок      
1. Жиро Матеуш 2 1
2. Мак Матеуш 3 0
3. Гетингер Крыстян 2 0
4. Будзински Марчин 1 0
5. Янковски Мацей 1 0
6. Матрас Матеуш 1 0
7. Глива Михал 1 0
8. Де Амо Хонатан 1 0
9. Колев Александар 1 0
10. Урбаньчик Мацей 1 0
11. Флис Марцин 1 0
12. Томашевич Гжегож 1 0
13. Доманьски Мацей 1 0
14. Ситек Максимилиан 1 0
15. Стрончек Рафал 1 0
Ракув
# Игрок      
1. Стургеон Фабиу 1 1
2. Папаниколау Яннис 1 1
3. Цебуля Марчин 2 0
4. Петрашек Томаш 2 0
5. Вдовяк Матеуш 2 0
6. Тудор Фран 2 0
7. Нивулис Анджей 1 0
8. Полетанович Марко 1 0
9. Гедеш Алешандре 1 0
10. Рундич Милан 1 0
11. Гутковский Владислав 1 0
12. Мусёлик Себастьян 1 0
13. Кортни-Перкинс Джордан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сталь Мелец 42.86% (3) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 0 0
 Ракув 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Сталь Мелец Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Ягеллония 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:0 Гурник Ленчна Погонь Щецин 4:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:1 Висла Краков
Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Пяст Брук-Бет Термалица 1:1 Сталь Мелец Шлёнск 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Легия Сталь Мелец 0:1 Ракув Лех 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Погонь Щецин Ягеллония 3:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин Варта Познань 0:0 Сталь Мелец Висла Краков 3:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:1 Подбескидзе Пяст 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:2 Висла Плоцк Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск
Ракув Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Ракув 2:2 Лех Висла Плоцк 1:1 Ракув Гент 3:0 Ракув Ракув 1:0 Гент
Рубин 0:1 Ракув Висла Краков 1:2 Ракув Ракув 0:0 Рубин Ягеллония 3:0 Ракув Ракув 0:0 Судува Пяст 2:3 Ракув Судува 0:0 Ракув Легия 1:1 Ракув Ред Булл Зальцбург 2:2 Ракув Погонь Щецин 1:3 Ракув Ракув 1:0 Пяст Сталь Мелец 0:1 Ракув Ракув 2:1 Арка Гдыня Ягеллония 0:0 Ракув Ракув 2:0 Шлёнск Варта Познань 0:2 Ракув

Последние игры между собой

Сталь Мелец: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Ракув: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Сталь Мелец 0:1 Ракув Экстракласса Ракув 2:1 Сталь Мелец Экстракласса Сталь Мелец 3:1 Ракув Первый дивизион Ракув 1:1 Сталь Мелец Первый дивизион
Сталь Мелец 2:3 Ракув Первый дивизион Ракув 1:2 Сталь Мелец Первый дивизион Сталь Мелец 3:0 Ракув Второй дивизион Ракув 1:2 Сталь Мелец Второй дивизион Ракув 2:1 Сталь Мелец Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 8 5 3 0 18 - 5 18
2. Шлёнск 8 3 5 0 11 - 7 14
3. Погонь Щецин 8 3 4 1 11 - 7 13
4. Лехия Гданьск 8 3 4 1 11 - 8 13
5. Заглембе Любин 7 4 0 3 9 - 12 12
6. Ракув 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Висла Краков 8 3 2 3 13 - 14 11
8. Радомьяк Радом 7 2 4 1 8 - 6 10
9. Пяст 8 3 1 4 10 - 10 10
10. Висла Плоцк 8 3 1 4 14 - 10 10
11. Краковия 8 2 3 3 9 - 13 9
12. Ягеллония 8 2 3 3 9 - 11 9
13. Сталь Мелец 8 2 2 4 7 - 13 8
14. Гурник Забже 6 2 1 3 7 - 9 7
15. Варта Познань 7 1 4 2 8 - 7 7
16. Легия 5 2 0 3 4 - 5 6
17. Гурник Ленчна 7 1 2 4 6 - 15 5
18. Брук-Бет Термалица 7 0 3 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 5 3 2 0 10 - 1 11
2. Лехия Гданьск 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Висла Плоцк 4 3 1 0 9 - 1 10
4. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 2 10
5. Заглембе Любин 4 3 0 1 8 - 5 9
6. Радомьяк Радом 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Ягеллония 5 2 2 1 7 - 5 8
8. Висла Краков 4 2 1 1 7 - 4 7
9. Сталь Мелец 4 2 0 2 4 - 6 6
10. Шлёнск 4 1 3 0 4 - 3 6
11. Краковия 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Пяст 4 1 1 2 7 - 8 4
13. Гурник Ленчна 4 1 1 2 5 - 10 4
14. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Варта Познань 4 0 3 1 2 - 4 3
17. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ракув 1 0 1 0 2 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 5 3 1 1 9 - 7 10
2. Шлёнск 4 2 2 0 7 - 4 8
3. Лех 3 2 1 0 8 - 4 7
4. Пяст 4 2 0 2 3 - 2 6
5. Краковия 5 1 2 2 4 - 8 5
6. Варта Познань 3 1 1 1 6 - 3 4
7. Гурник Забже 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Висла Краков 4 1 1 2 6 - 10 4
9. Заглембе Любин 3 1 0 2 1 - 7 3
10. Легия 4 1 0 3 3 - 5 3
11. Погонь Щецин 4 0 3 1 3 - 5 3
12. Лехия Гданьск 4 0 3 1 4 - 6 3
13. Радомьяк Радом 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Сталь Мелец 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Ягеллония 3 0 1 2 2 - 6 1
16. Брук-Бет Термалица 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Гурник Ленчна 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Висла Плоцк 4 0 0 4 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 6 1 1
2. Шлёнск Экспозито Эрик 5 0 0
3. Висла Плоцк Damian Warchol 4 0 0
4. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 4 1 0
5. Гурник Забже Хименес Хесус 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шлёнск Левкот Шимон 4 0
2. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 2 1
3. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
4. Висла Краков Шота Серафин 2 1
5. Ягеллония Августин Блажей 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Стрончек Рафал получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Мак Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Петрашек Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Янковски Мацей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сталь Мелец 0:3 Ракув онлайн




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