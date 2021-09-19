Польша: Экстракласса 2021-2022
Гурник Забже
1:0
Конец матча
Стадион: Эрнест Поль
Варта Познань
22' Желтая карточкаПапо Джейсон
26' Желтая карточкаЯницки Рафал
1:0
38' ГолХименес Хесус
26
Яницки
Рафал
96
Дадок
Роберт
64
Янжа
Эрик
21
Кравчик
Пётр
17
Новак
Бартош
77
Папо
Джейсон
99
Зреляк
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
-
21 Кравчик ПётрПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Новак БартошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Папо ДжейсонПолузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Малек ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
10 Коррин МиланПолузащитник
-
20 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Piotr Tworek
Ход матча
22'
26'
38'
1:0
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Хесус
|5 (1)
|0.71
|2.
|Кубица Кшиштоф
|2
|0.29
|3.
|Кравчик Пётр
|1
|0.14
|4.
|Новак Бартош
|0
|0
|5.
|Манне Аласана
|0
|0
|6.
|Янжа Эрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коррин Милан
|2
|0.25
|2.
|Гжесик Ян
|2
|0.25
|3.
|Зреляк Адам
|1
|0.13
|4.
|Кузимски Матеуш
|1
|0.13
|5.
|Иванов Роберт
|1
|0.13
|6.
|Чижички Матеуш
|1
|0.13
|7.
|Лавничак Алекс
|0
|0
|8.
|Чиж Шимон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Янжа Эрик
|3
|0
|2.
|Яницки Рафал
|2
|0
|3.
|Гришкевич Адриан
|2
|0
|4.
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|5.
|Баинович Филип
|1
|0
|6.
|Манне Аласана
|1
|0
|7.
|Висневски Пшемыслав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тралка Лукаш
|1
|1
|2.
|Зреляк Адам
|2
|0
|3.
|Купчак Матеуш
|2
|0
|4.
|Иванов Роберт
|2
|0
|5.
|Гжесик Ян
|1
|0
|6.
|Папо Джейсон
|1
|0
|7.
|Лавничак Алекс
|1
|0
|8.
|Konrad Matuszewski
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гурник Забже
|25% (2)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|Варта Познань
|0
|25% (2)
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Гурник Забже Последние 20 матчей: +5 =5 -10Краковия 2:2 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Пяст Ягеллония 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец
Гурник Забже 1:3 Лех Погонь Щецин 2:0 Гурник Забже Лех 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Ягеллония Краковия 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Шлёнск Пяст 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Варта Познань Ракув 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Висла Краков 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Легия Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец
Варта Познань Последние 20 матчей: +8 =6 -6Варта Познань 0:0 Брук-Бет Термалица Варта Познань 1:1 Ягеллония Радомьяк Радом 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:2 Легия
Гурник Ленчна 0:4 Варта Познань Варта Познань 1:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:2 Варта Познань Краковия 0:1 Варта Познань Варта Познань 2:3 Шлёнск Погонь Щецин 1:1 Варта Познань Варта Познань 2:0 Ягеллония Варта Познань 0:2 Ракув Висла Краков 0:1 Варта Познань Варта Познань 0:0 Сталь Мелец Гурник Забже 1:2 Варта Познань Варта Познань 2:0 Подбескидзе Легия 3:2 Варта Познань Варта Познань 2:0 Висла Плоцк Варта Познань 1:2 Лех Пяст 0:1 Варта Познань
Последние игры между собой
Гурник Забже: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Варта Познань: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|8
|5
|3
|0
|18 - 5
|18
|2.
|Шлёнск
|8
|3
|5
|0
|11 - 7
|14
|3.
|Погонь Щецин
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|4.
|Лехия Гданьск
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|5.
|Заглембе Любин
|7
|4
|0
|3
|9 - 12
|12
|6.
|Ракув
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|Висла Краков
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|8.
|Пяст
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|9.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|10.
|Висла Плоцк
|8
|3
|1
|4
|14 - 10
|10
|11.
|Радомьяк Радом
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|12.
|Легия
|1:0
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|13.
|Краковия
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|14.
|Ягеллония
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|15.
|Сталь Мелец
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|16.
|Варта Познань
|8
|1
|4
|3
|8 - 8
|7
|17.
|Гурник Ленчна
|0:1
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|18.
|Брук-Бет Термалица
|7
|0
|3
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|2.
|Лехия Гданьск
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|Заглембе Любин
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|6.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Ягеллония
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Висла Краков
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|Легия
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|10.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|11.
|Сталь Мелец
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Шлёнск
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|13.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|14.
|Пяст
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Гурник Ленчна
|0:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|16.
|Варта Познань
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ракув
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|2.
|Шлёнск
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|Лех
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|Пяст
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|5.
|Краковия
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|6.
|Гурник Забже
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Варта Познань
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|8.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|9.
|Заглембе Любин
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|10.
|Легия
|1:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|11.
|Погонь Щецин
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|13.
|Радомьяк Радом
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Ягеллония
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|0:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|Висла Плоцк
|4
|0
|0
|4
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|6
|1
|1
|2.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|5
|0
|0
|3.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|5
|1
|0
|4.
|Висла Плоцк
|Damian Warchol
|4
|0
|0
|5.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|4
|0
|2.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|2
|1
|3.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1
|4.
|Висла Краков
|Шота Серафин
|2
|1
|5.
|Ягеллония
|Августин Блажей
|3
|0