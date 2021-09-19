  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2021-2022

Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Гурник Забже
1:0
Конец матча

Стадион:
Варта Познань
0'
22' Желтая карточка
Папо Джейсон
26' Желтая карточка
Яницки Рафал
1:0
38' Гол
Хименес Хесус
90'+4
99
Сандомерски
Гжегож
2
Висневски
Пшемыслав
26
Яницки
Рафал
27
Гришкевич
Адриан
96
Дадок
Роберт
8
Манне
Аласана
6
Кубица
Кшиштоф
64
Янжа
Эрик
21
Кравчик
Пётр
9
Хименес
Хесус
17
Новак
Бартош
1
Лис
Адриан
3
Кьельб
Якуб
16
Лавничак
Алекс
4
Иванов
Роберт
22
Konrad
Matuszewski
21
Купчак
Матеуш
17
Чижички
Матеуш
2
Гжесик
Ян
6
Тралка
Лукаш
77
Папо
Джейсон
99
Зреляк
Адам
Гурник Забже
3-4-2-1
Варта Познань
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Хесус 5 (1) 0.71
2. Кубица Кшиштоф 2 0.29
3. Кравчик Пётр 1 0.14
4. Новак Бартош 0 0
5. Манне Аласана 0 0
6. Янжа Эрик 0 0
Варта Познань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коррин Милан 2 0.25
2. Гжесик Ян 2 0.25
3. Зреляк Адам 1 0.13
4. Кузимски Матеуш 1 0.13
5. Иванов Роберт 1 0.13
6. Чижички Матеуш 1 0.13
7. Лавничак Алекс 0 0
8. Чиж Шимон 0 0

Карточки

Гурник Забже
# Игрок      
1. Янжа Эрик 3 0
2. Яницки Рафал 2 0
3. Гришкевич Адриан 2 0
4. Холевяк Матеуш 1 0
5. Баинович Филип 1 0
6. Манне Аласана 1 0
7. Висневски Пшемыслав 1 0
Варта Познань
# Игрок      
1. Тралка Лукаш 1 1
2. Зреляк Адам 2 0
3. Купчак Матеуш 2 0
4. Иванов Роберт 2 0
5. Гжесик Ян 1 0
6. Папо Джейсон 1 0
7. Лавничак Алекс 1 0
8. Konrad Matuszewski 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гурник Забже 25% (2) 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1) 0
 Варта Познань 0 25% (2) 0 25% (2) 12.5% (1) 37.5% (3)

Предыдущие игры

Гурник Забже Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Краковия 2:2 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Пяст Ягеллония 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец
Гурник Забже 1:3 Лех Погонь Щецин 2:0 Гурник Забже Лех 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Ягеллония Краковия 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Шлёнск Пяст 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Варта Познань Ракув 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Висла Краков 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Легия Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец
Варта Познань Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Варта Познань 0:0 Брук-Бет Термалица Варта Познань 1:1 Ягеллония Радомьяк Радом 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:2 Легия
Гурник Ленчна 0:4 Варта Познань Варта Познань 1:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:2 Варта Познань Краковия 0:1 Варта Познань Варта Познань 2:3 Шлёнск Погонь Щецин 1:1 Варта Познань Варта Познань 2:0 Ягеллония Варта Познань 0:2 Ракув Висла Краков 0:1 Варта Познань Варта Познань 0:0 Сталь Мелец Гурник Забже 1:2 Варта Познань Варта Познань 2:0 Подбескидзе Легия 3:2 Варта Познань Варта Познань 2:0 Висла Плоцк Варта Познань 1:2 Лех Пяст 0:1 Варта Познань

Последние игры между собой

Гурник Забже: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Варта Познань: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Гурник Забже 1:2 Варта Познань Экстракласса Варта Познань 0:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:3 Варта Познань First League Варта Познань 2:1 Гурник Забже First League
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 8 5 3 0 18 - 5 18
2. Шлёнск 8 3 5 0 11 - 7 14
3. Погонь Щецин 8 3 4 1 11 - 7 13
4. Лехия Гданьск 8 3 4 1 11 - 8 13
5. Заглембе Любин 7 4 0 3 9 - 12 12
6. Ракув 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Висла Краков 8 3 2 3 13 - 14 11
8. Пяст 8 3 1 4 10 - 10 10
9. Гурник Забже 7 3 1 3 8 - 9 10
10. Висла Плоцк 8 3 1 4 14 - 10 10
11. Радомьяк Радом 7 2 4 1 8 - 6 10
12. Легия 1:0 6 3 0 3 5 - 5 9
13. Краковия 8 2 3 3 9 - 13 9
14. Ягеллония 8 2 3 3 9 - 11 9
15. Сталь Мелец 8 2 2 4 7 - 13 8
16. Варта Познань 8 1 4 3 8 - 8 7
17. Гурник Ленчна 0:1 8 1 2 5 6 - 16 5
18. Брук-Бет Термалица 7 0 3 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 5 3 2 0 10 - 1 11
2. Лехия Гданьск 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Висла Плоцк 4 3 1 0 9 - 1 10
4. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 2 10
5. Заглембе Любин 4 3 0 1 8 - 5 9
6. Радомьяк Радом 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Ягеллония 5 2 2 1 7 - 5 8
8. Висла Краков 4 2 1 1 7 - 4 7
9. Легия 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
10. Гурник Забже 4 2 0 2 3 - 4 6
11. Сталь Мелец 4 2 0 2 4 - 6 6
12. Шлёнск 4 1 3 0 4 - 3 6
13. Краковия 3 1 1 1 5 - 5 4
14. Пяст 4 1 1 2 7 - 8 4
15. Гурник Ленчна 0:1 4 1 1 2 5 - 10 4
16. Варта Познань 4 0 3 1 2 - 4 3
17. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ракув 1 0 1 0 2 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 5 3 1 1 9 - 7 10
2. Шлёнск 4 2 2 0 7 - 4 8
3. Лех 3 2 1 0 8 - 4 7
4. Пяст 4 2 0 2 3 - 2 6
5. Краковия 5 1 2 2 4 - 8 5
6. Гурник Забже 3 1 1 1 5 - 5 4
7. Варта Познань 4 1 1 2 6 - 4 4
8. Висла Краков 4 1 1 2 6 - 10 4
9. Заглембе Любин 3 1 0 2 1 - 7 3
10. Легия 1:0 4 1 0 3 3 - 5 3
11. Погонь Щецин 4 0 3 1 3 - 5 3
12. Лехия Гданьск 4 0 3 1 4 - 6 3
13. Радомьяк Радом 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Сталь Мелец 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Ягеллония 3 0 1 2 2 - 6 1
16. Брук-Бет Термалица 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Гурник Ленчна 0:1 4 0 1 3 1 - 6 1
18. Висла Плоцк 4 0 0 4 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 6 1 1
2. Шлёнск Экспозито Эрик 5 0 0
3. Гурник Забже Хименес Хесус 5 1 0
4. Висла Плоцк Damian Warchol 4 0 0
5. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шлёнск Левкот Шимон 4 0
2. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 2 1
3. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
4. Висла Краков Шота Серафин 2 1
5. Ягеллония Августин Блажей 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Хименес Хесус бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Яницки Рафал получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Джейсон Папо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Гурник Забже 1:0 Варта Познань онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 