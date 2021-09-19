Польша: Экстракласса 2021-2022
Легия
3:1
Конец матча
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
Гурник Ленчна
1:0
11' Гол в свои воротаPawel Baranowski
2:0
27' ГолМучи Эрнест
2:1
45' ПенальтиBartosz Spiaczka
45' Желтая карточкаГаска Дамиан
3:1
79' ГолЭмрели Махир
27
Жозуэ
Филипе
99
Слиш
Бартош
20
Мучи
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Эмрели МахирНападающий
-
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Гаска ДамианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Мак МихалПолузащитник
-
88 Гарсия АлексПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
Ход матча
11'
1:0
27'
2:0
45'
2:1
45'
79'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мучи Эрнест
|2
|0.33
|2.
|Лопеш Рафаэл
|1
|0.17
|3.
|Навроцкий Майк
|1
|0.17
|4.
|Пекхарт Томаш
|1
|0.17
|5.
|Эмрели Махир
|1
|0.17
|6.
|Ветеска Матеуш
|0
|0
|7.
|Холовня Матеуш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Bartosz Spiaczka
|4 (1)
|0.5
|2.
|Przemyslaw Banaszak
|1
|0.13
|3.
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.13
|4.
|Мак Михал
|0
|0
|5.
|Гаска Дамиан
|0
|0
|6.
|Гарсия Алекс
|0
|0
|7.
|Орловски Мацей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|2.
|Енджейчик Артур
|2
|0
|3.
|Младенович Филип
|0
|1
|4.
|Жозуэ Филипе
|0
|1
|5.
|Боруц Артур
|1
|0
|6.
|Мартинш Андре
|1
|0
|7.
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|8.
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|9.
|Харатин Игорь
|1
|0
|10.
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|11.
|Слиш Бартош
|1
|0
|12.
|Навроцкий Майк
|1
|0
|13.
|Кастрати Лирим
|1
|0
|14.
|Мучи Эрнест
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гол Януш
|3
|0
|2.
|Рыманяк Бартош
|3
|0
|3.
|Bartosz Spiaczka
|3
|0
|4.
|Мак Михал
|2
|0
|5.
|Szymon Drewniak
|1
|0
|6.
|Калинковски Бартоломей
|1
|0
|7.
|Гаска Дамиан
|1
|0
|8.
|Kamil Pajnowski
|1
|0
|9.
|Serhij Krykun
|1
|0
|10.
|Щесняк Криспин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Легия
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|Гурник Ленчна
|0
|0
|50% (3)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Легия Последние 20 матчей: +10 =5 -5Спартак Москва 0:1 Легия Шлёнск 1:0 Легия Висла Краков 1:0 Легия Легия 2:1 Славия Прага
Славия Прага 2:2 Легия Варта Познань 0:2 Легия Легия 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:1 Легия Радомьяк Радом 3:1 Легия Флора Таллин 0:1 Легия Легия 1:0 Висла Плоцк Легия 2:1 Флора Таллин Легия 1:1 Ракув Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Легия 1:1 Краснодар Легия 1:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:0 Легия Легия 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 0:1 Легия
Гурник Ленчна Последние 20 матчей: +5 =8 -7Гурник Ленчна 3:2 Висла Плоцк Сталь Мелец 2:0 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:3 Висла Краков Шлёнск 0:0 Гурник Ленчна
Гурник Ленчна 0:4 Варта Познань Заглембе Любин 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Краковия ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Ленчна Тыхы 1:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:0 Сандецья Заглембе Сосновец 0:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Одра Ополе Тыхы 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:3 Брук-Бет Термалица Медзь 1:0 Гурник Ленчна Видзев Лодзь 0:0 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 0:0 Пуща Неполомице ГКС Ястшембе 1:1 Гурник Ленчна
Последние игры между собой
Легия: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Гурник Ленчна: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|8
|5
|3
|0
|18 - 5
|18
|2.
|Шлёнск
|8
|3
|5
|0
|11 - 7
|14
|3.
|Погонь Щецин
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|4.
|Лехия Гданьск
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|5.
|Заглембе Любин
|7
|4
|0
|3
|9 - 12
|12
|6.
|Ракув
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|Висла Краков
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|8.
|Пяст
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|9.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|10.
|Висла Плоцк
|8
|3
|1
|4
|14 - 10
|10
|11.
|Радомьяк Радом
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|12.
|Легия
|6
|3
|0
|3
|7 - 6
|9
|13.
|Краковия
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|14.
|Ягеллония
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|15.
|Сталь Мелец
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|16.
|Варта Познань
|8
|1
|4
|3
|8 - 8
|7
|17.
|Гурник Ленчна
|8
|1
|2
|5
|7 - 18
|5
|18.
|Брук-Бет Термалица
|7
|0
|3
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|2.
|Лехия Гданьск
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|Заглембе Любин
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|6.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Ягеллония
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Висла Краков
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|Легия
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|10.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|11.
|Сталь Мелец
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Шлёнск
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|13.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|14.
|Пяст
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Гурник Ленчна
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|16.
|Варта Познань
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ракув
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|2.
|Шлёнск
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|Лех
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|Пяст
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|5.
|Краковия
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|6.
|Гурник Забже
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Варта Познань
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|8.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|9.
|Заглембе Любин
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|10.
|Легия
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|11.
|Погонь Щецин
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|13.
|Радомьяк Радом
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Ягеллония
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Висла Плоцк
|4
|0
|0
|4
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|6
|1
|1
|2.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|5
|0
|0
|3.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|5
|1
|0
|4.
|Висла Плоцк
|Damian Warchol
|4
|0
|0
|5.
|Гурник Ленчна
|Bartosz Spiaczka
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|4
|0
|2.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|2
|1
|3.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1
|4.
|Висла Краков
|Шота Серафин
|2
|1
|5.
|Ягеллония
|Августин Блажей
|3
|0