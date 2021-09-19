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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Легия
3:1
Конец матча

Стадион:
Гурник Ленчна
0'
1:0
11' Гол в свои ворота
Pawel Baranowski
2:0
27' Гол
Мучи Эрнест
2:1
45' Пенальти
Bartosz Spiaczka
45' Желтая карточка
Гаска Дамиан
3:1
79' Гол
Эмрели Махир
90'+4
1
Боруц
Артур
7
Кастрати
Лирим
55
Енджейчик
Артур
4
Ветеска
Матеуш
17
Навроцкий
Майк
25
Младенович
Филип
27
Жозуэ
Филипе
99
Слиш
Бартош
82
Лима
Лукас
II
9
Пекхарт
Томаш
20
Мучи
Эрнест
33
Гостомски
Мацей
4
Орловски
Мацей
25
Pawel
Baranowski
5
Kamil
Pajnowski
3
Leandro
VIII
8
Szymon
Drewniak
6
Гол
Януш
13
Вендрыховски
Марцел
77
Гаска
Дамиан
22
Serhij
Krykun
18
Bartosz
Spiaczka
Легия
5-3-2
Гурник Ленчна
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мучи Эрнест 2 0.33
2. Лопеш Рафаэл 1 0.17
3. Навроцкий Майк 1 0.17
4. Пекхарт Томаш 1 0.17
5. Эмрели Махир 1 0.17
6. Ветеска Матеуш 0 0
7. Холовня Матеуш 0 0
Гурник Ленчна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Bartosz Spiaczka 4 (1) 0.5
2. Przemyslaw Banaszak 1 0.13
3. Вендрыховски Марцел 1 0.13
4. Мак Михал 0 0
5. Гаска Дамиан 0 0
6. Гарсия Алекс 0 0
7. Орловски Мацей 0 0

Карточки

Легия
# Игрок      
1. Пекхарт Томаш 2 0
2. Енджейчик Артур 2 0
3. Младенович Филип 0 1
4. Жозуэ Филипе 0 1
5. Боруц Артур 1 0
6. Мартинш Андре 1 0
7. Лопеш Рафаэл 1 0
8. Ветеска Матеуш 1 0
9. Харатин Игорь 1 0
10. Абу-Ханна Джоэл 1 0
11. Слиш Бартош 1 0
12. Навроцкий Майк 1 0
13. Кастрати Лирим 1 0
14. Мучи Эрнест 1 0
Гурник Ленчна
# Игрок      
1. Гол Януш 3 0
2. Рыманяк Бартош 3 0
3. Bartosz Spiaczka 3 0
4. Мак Михал 2 0
5. Szymon Drewniak 1 0
6. Калинковски Бартоломей 1 0
7. Гаска Дамиан 1 0
8. Kamil Pajnowski 1 0
9. Serhij Krykun 1 0
10. Щесняк Криспин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Легия 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2)
 Гурник Ленчна 0 0 50% (3) 0 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Легия Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Спартак Москва 0:1 Легия Шлёнск 1:0 Легия Висла Краков 1:0 Легия Легия 2:1 Славия Прага
Славия Прага 2:2 Легия Варта Познань 0:2 Легия Легия 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:1 Легия Радомьяк Радом 3:1 Легия Флора Таллин 0:1 Легия Легия 1:0 Висла Плоцк Легия 2:1 Флора Таллин Легия 1:1 Ракув Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Легия 1:1 Краснодар Легия 1:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:0 Легия Легия 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 0:1 Легия
Гурник Ленчна Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Гурник Ленчна 3:2 Висла Плоцк Сталь Мелец 2:0 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:3 Висла Краков Шлёнск 0:0 Гурник Ленчна
Гурник Ленчна 0:4 Варта Познань Заглембе Любин 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Краковия ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Ленчна Тыхы 1:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:0 Сандецья Заглембе Сосновец 0:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Одра Ополе Тыхы 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:3 Брук-Бет Термалица Медзь 1:0 Гурник Ленчна Видзев Лодзь 0:0 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 0:0 Пуща Неполомице ГКС Ястшембе 1:1 Гурник Ленчна

Последние игры между собой

Легия: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Гурник Ленчна: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Гурник Ленчна 0:2 Легия Кубок Легия 5:0 Гурник Ленчна Экстракласса Гурник Ленчна 1:0 Легия Экстракласса Легия 2:1 Гурник Ленчна Экстракласса
Гурник Ленчна 0:2 Легия Экстракласса Гурник Ленчна 3:1 Легия Экстракласса Легия 5:0 Гурник Ленчна Экстракласса Легия 2:3 Гурник Ленчна Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 8 5 3 0 18 - 5 18
2. Шлёнск 8 3 5 0 11 - 7 14
3. Погонь Щецин 8 3 4 1 11 - 7 13
4. Лехия Гданьск 8 3 4 1 11 - 8 13
5. Заглембе Любин 7 4 0 3 9 - 12 12
6. Ракув 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Висла Краков 8 3 2 3 13 - 14 11
8. Пяст 8 3 1 4 10 - 10 10
9. Гурник Забже 7 3 1 3 8 - 9 10
10. Висла Плоцк 8 3 1 4 14 - 10 10
11. Радомьяк Радом 7 2 4 1 8 - 6 10
12. Легия 6 3 0 3 7 - 6 9
13. Краковия 8 2 3 3 9 - 13 9
14. Ягеллония 8 2 3 3 9 - 11 9
15. Сталь Мелец 8 2 2 4 7 - 13 8
16. Варта Познань 8 1 4 3 8 - 8 7
17. Гурник Ленчна 8 1 2 5 7 - 18 5
18. Брук-Бет Термалица 7 0 3 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 5 3 2 0 10 - 1 11
2. Лехия Гданьск 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Висла Плоцк 4 3 1 0 9 - 1 10
4. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 2 10
5. Заглембе Любин 4 3 0 1 8 - 5 9
6. Радомьяк Радом 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Ягеллония 5 2 2 1 7 - 5 8
8. Висла Краков 4 2 1 1 7 - 4 7
9. Легия 2 2 0 0 4 - 1 6
10. Гурник Забже 4 2 0 2 3 - 4 6
11. Сталь Мелец 4 2 0 2 4 - 6 6
12. Шлёнск 4 1 3 0 4 - 3 6
13. Краковия 3 1 1 1 5 - 5 4
14. Пяст 4 1 1 2 7 - 8 4
15. Гурник Ленчна 4 1 1 2 5 - 10 4
16. Варта Познань 4 0 3 1 2 - 4 3
17. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ракув 1 0 1 0 2 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 5 3 1 1 9 - 7 10
2. Шлёнск 4 2 2 0 7 - 4 8
3. Лех 3 2 1 0 8 - 4 7
4. Пяст 4 2 0 2 3 - 2 6
5. Краковия 5 1 2 2 4 - 8 5
6. Гурник Забже 3 1 1 1 5 - 5 4
7. Варта Познань 4 1 1 2 6 - 4 4
8. Висла Краков 4 1 1 2 6 - 10 4
9. Заглембе Любин 3 1 0 2 1 - 7 3
10. Легия 4 1 0 3 3 - 5 3
11. Погонь Щецин 4 0 3 1 3 - 5 3
12. Лехия Гданьск 4 0 3 1 4 - 6 3
13. Радомьяк Радом 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Сталь Мелец 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Ягеллония 3 0 1 2 2 - 6 1
16. Брук-Бет Термалица 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Гурник Ленчна 4 0 1 3 2 - 8 1
18. Висла Плоцк 4 0 0 4 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 6 1 1
2. Шлёнск Экспозито Эрик 5 0 0
3. Гурник Забже Хименес Хесус 5 1 0
4. Висла Плоцк Damian Warchol 4 0 0
5. Гурник Ленчна Bartosz Spiaczka 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шлёнск Левкот Шимон 4 0
2. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 2 1
3. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
4. Висла Краков Шота Серафин 2 1
5. Ягеллония Августин Блажей 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Гаска Дамиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Bartosz Spiaczka из команды Гурник Ленчна забивает с точки!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Мучи Эрнест бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Pawel Baranowski уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Легия 3:1 Гурник Ленчна онлайн




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