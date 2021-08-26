Чемпионат мира по пляжному футболу 2021
- Основной состав
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Полузащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Ревель ФранкВратарь
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Морейра ОдзуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Полузащитник
- Вратарь
- Запасные игроки
-
13 Сирота ЮВратарь
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заверони Тева
|3
|1
|2.
|Салем Хейрауарии
|2
|0.67
|3.
|Техау Теаонуи
|2
|0.67
|4.
|Тетауира Таматоа
|2
|0.67
|5.
|Паама Дилан
|2 (1)
|0.67
|6.
|Таяруи Хейману
|1
|0.33
|7.
|Ли Фун Куи Раймана
|0
|0
|8.
|Ревель Франк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акагума Такуя
|1
|0.33
|2.
|Оба Такааки
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чан-Кат Жерве
|1
|0
|2.
|Салем Хейрауарии
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Таити (пляжный)
|33.33% (4)
|33.33% (4)
|33.33% (4)
|0
|0
|0
|Япония (пляжный)
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Таити (пляжный) Последние 11 матчей: +7 =0 -4Таити (пляжный) 8:7 Мозамбик (пляжный) Таити (пляжный) 12:8 Испания (пляжный) ОАЭ (пляжный) 4:3 Таити (пляжный) Таити (пляжный) 3:5 Португалия (пляжный)
Япония (пляжный) Последние 16 матчей: +6 =0 -10Япония (пляжный) 1:7 Россия (пляжный) Япония (пляжный) 4:3 США (пляжный) Парагвай (пляжный) 4:7 Япония (пляжный) Италия (пляжный) 3:2 Япония (пляжный)
Япония (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) Япония (пляжный) 4:3 Аргентина (пляжный) Португалия (пляжный) 4:2 Япония (пляжный) США (пляжный) 1:6 Япония (пляжный) Япония (пляжный) 3:4 ОАЭ (пляжный) Япония (пляжный) 3:1 США (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:4 Япония (пляжный) Россия (пляжный) 9:3 Япония (пляжный) Россия (пляжный) 4:1 Япония (пляжный) Испания (пляжный) 6:1 Япония (пляжный) Япония (пляжный) 1:8 Бразилия (пляжный) Мексика (пляжный) 4:3 Япония (пляжный)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Португалия (пляжный)
|Мартинш Лео
|8
|0
|0
|2.
|Испания (пляжный)
|Чики
|6
|1
|0
|3.
|Швейцария (пляжный)
|Ходель Гленн
|6
|1
|0
|4.
|Швейцария (пляжный)
|Станкович Деян II
|5
|0
|1
|5.
|Швейцария (пляжный)
|Борер Филипп
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Оман (пляжный)
|Аль-Ораими Халид
|1
|1
|2.
|Испания (пляжный)
|Дона Лопес
|2
|0
|3.
|Испания (пляжный)
|Давид Наварро IV
|2
|0
|4.
|Испания (пляжный)
|Синтас Каро
|2
|0
|5.
|Беларусь (пляжный)
|Чайковский Никита
|2
|0