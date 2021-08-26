  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Чемпионат мира по пляжному футболу 2021

Чемпионат мира по пляжному футболу 2021

2021
Таити (пляжный)
 
Позже
Япония (пляжный)
Таити (пляжный)
Япония (пляжный)

Бомбардиры внутри турнира

Таити (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заверони Тева 3 1
2. Салем Хейрауарии 2 0.67
3. Техау Теаонуи 2 0.67
4. Тетауира Таматоа 2 0.67
5. Паама Дилан 2 (1) 0.67
6. Таяруи Хейману 1 0.33
7. Ли Фун Куи Раймана 0 0
8. Ревель Франк 0 0
Япония (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акагума Такуя 1 0.33
2. Оба Такааки 0 0

Карточки

Таити (пляжный)
# Игрок      
1. Чан-Кат Жерве 1 0
2. Салем Хейрауарии 1 0
Япония (пляжный)
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Таити (пляжный) 33.33% (4) 33.33% (4) 33.33% (4) 0 0 0
 Япония (пляжный) 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Таити (пляжный) Последние 11 матчей: +7 =0 -4
Таити (пляжный) 8:7 Мозамбик (пляжный) Таити (пляжный) 12:8 Испания (пляжный) ОАЭ (пляжный) 4:3 Таити (пляжный) Таити (пляжный) 3:5 Португалия (пляжный)
Италия (пляжный) 6:6 Таити (пляжный) Таити (пляжный) 5:4 Иран (пляжный) Россия (пляжный) 6:7 Таити (пляжный) Парагвай (пляжный) 5:7 Таити (пляжный) Таити (пляжный) 4:3 Мадагаскар (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:7 Таити (пляжный) Россия (пляжный) 5:3 Таити (пляжный)
Япония (пляжный) Последние 16 матчей: +6 =0 -10
Япония (пляжный) 1:7 Россия (пляжный) Япония (пляжный) 4:3 США (пляжный) Парагвай (пляжный) 4:7 Япония (пляжный) Италия (пляжный) 3:2 Япония (пляжный)
Япония (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) Япония (пляжный) 4:3 Аргентина (пляжный) Португалия (пляжный) 4:2 Япония (пляжный) США (пляжный) 1:6 Япония (пляжный) Япония (пляжный) 3:4 ОАЭ (пляжный) Япония (пляжный) 3:1 США (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:4 Япония (пляжный) Россия (пляжный) 9:3 Япония (пляжный) Россия (пляжный) 4:1 Япония (пляжный) Испания (пляжный) 6:1 Япония (пляжный) Япония (пляжный) 1:8 Бразилия (пляжный) Мексика (пляжный) 4:3 Япония (пляжный)
1/4 финала
5 Сенегал (пляжный)
4 Бразилия (пляжный)
10 Швейцария (пляжный)
1 Уругвай (пляжный)
0 Таити (пляжный)
0 Япония (пляжный)
0 Россия (пляжный)
0 Испания (пляжный)
1/2 финала
Сенегал (пляжный)
Швейцария (пляжный)
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Португалия (пляжный) Мартинш Лео 8 0 0
2. Испания (пляжный) Чики 6 1 0
3. Швейцария (пляжный) Ходель Гленн 6 1 0
4. Швейцария (пляжный) Станкович Деян II 5 0 1
5. Швейцария (пляжный) Борер Филипп 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Оман (пляжный) Аль-Ораими Халид 1 1
2. Испания (пляжный) Дона Лопес 2 0
3. Испания (пляжный) Давид Наварро IV 2 0
4. Испания (пляжный) Синтас Каро 2 0
5. Беларусь (пляжный) Чайковский Никита 2 0
Весь список
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Сержиу Филипе Гомеш Соареш из Португалии. Помогать ему будут Майк Паломино из Перу и Аэсио Фернандес из Уругвая. Резервным арбитром на этот матч назначен Саид Хашим из Мадагаскара. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на четвертьфинальном матче чемпионата мира по пляжному футболу между сборными Таити и Японии. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Таити (пляжный) - Япония (пляжный) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2021, осталось 4 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Где смотреть матч Таити (пляжный) - Япония (пляжный) онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 