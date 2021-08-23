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Чемпионат мира по пляжному футболу 2021

2021
Таити (пляжный)
 
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Япония (пляжный)

Бомбардиры внутри турнира

Таити (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заверони Тева 3 1
2. Салем Хейрауарии 2 0.67
3. Техау Теаонуи 2 0.67
4. Тетауира Таматоа 2 0.67
5. Паама Дилан 2 (1) 0.67
6. Таяруи Хейману 1 0.33
7. Ли Фун Куи Раймана 0 0
8. Ревель Франк 0 0
Япония (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акагума Такуя 1 0.33
2. Оба Такааки 0 0

Карточки

Таити (пляжный)
# Игрок      
1. Чан-Кат Жерве 1 0
2. Салем Хейрауарии 1 0
Япония (пляжный)
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Таити (пляжный) 33.33% (4) 33.33% (4) 33.33% (4) 0 0 0
 Япония (пляжный) 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Таити (пляжный) Последние 11 матчей: +7 =0 -4
Таити (пляжный) 8:7 Мозамбик (пляжный) Таити (пляжный) 12:8 Испания (пляжный) ОАЭ (пляжный) 4:3 Таити (пляжный) Таити (пляжный) 3:5 Португалия (пляжный)
Италия (пляжный) 6:6 Таити (пляжный) Таити (пляжный) 5:4 Иран (пляжный) Россия (пляжный) 6:7 Таити (пляжный) Парагвай (пляжный) 5:7 Таити (пляжный) Таити (пляжный) 4:3 Мадагаскар (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:7 Таити (пляжный) Россия (пляжный) 5:3 Таити (пляжный)
Япония (пляжный) Последние 16 матчей: +6 =0 -10
Япония (пляжный) 1:7 Россия (пляжный) Япония (пляжный) 4:3 США (пляжный) Парагвай (пляжный) 4:7 Япония (пляжный) Италия (пляжный) 3:2 Япония (пляжный)
Япония (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) Япония (пляжный) 4:3 Аргентина (пляжный) Португалия (пляжный) 4:2 Япония (пляжный) США (пляжный) 1:6 Япония (пляжный) Япония (пляжный) 3:4 ОАЭ (пляжный) Япония (пляжный) 3:1 США (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:4 Япония (пляжный) Россия (пляжный) 9:3 Япония (пляжный) Россия (пляжный) 4:1 Япония (пляжный) Испания (пляжный) 6:1 Япония (пляжный) Япония (пляжный) 1:8 Бразилия (пляжный) Мексика (пляжный) 4:3 Япония (пляжный)

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Россия (пляжный) Заявка 3 3 0 0 16 - 9 6
2. Япония (пляжный) Заявка 3 2 0 1 12 - 14 6
3. Парагвай (пляжный) Заявка 3 1 0 2 17 - 15 3
4. США (пляжный) Заявка 3 0 0 3 11 - 18 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Таити (пляжный) Заявка 3 2 0 1 23 - 19 6
2. Испания (пляжный) Заявка 3 2 0 1 21 - 19 6
3. Мозамбик (пляжный) Заявка 3 1 0 2 15 - 18 3
4. ОАЭ (пляжный) Заявка 3 1 0 2 9 - 12 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швейцария (пляжный) Заявка 2 2 0 0 12 - 8 4
2. Бразилия (пляжный) Заявка 2 1 0 1 9 - 7 3
3. Беларусь (пляжный) Заявка 2 1 0 1 8 - 12 1
4. Сальвадор (пляжный) Заявка 2 0 0 2 7 - 9 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сенегал (пляжный) Заявка 2 2 0 0 11 - 4 6
2. Португалия (пляжный) Заявка 2 1 0 1 8 - 8 3
3. Уругвай (пляжный) Заявка 2 1 0 1 5 - 8 3
4. Оман (пляжный) Заявка 2 0 0 2 5 - 9 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Испания (пляжный) Чики 6 1 0
2. Швейцария (пляжный) Станкович Деян II 4 0 1
3. Россия (пляжный) Никоноров Борис 4 0 0
4. Россия (пляжный) Макаров Алексей Сергеевич 3 0 2
5. Беларусь (пляжный) Гапон Олег 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Оман (пляжный) Аль-Ораими Халид 1 1
2. Испания (пляжный) Дона Лопес 2 0
3. Испания (пляжный) Давид Наварро IV 2 0
4. Испания (пляжный) Синтас Каро 2 0
5. Беларусь (пляжный) Чайковский Никита 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Таити (пляжный) - Япония (пляжный) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2021, осталось 2 дня 18 часов 6 минут.



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