Чемпионат мира по пляжному футболу 2021
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заверони Тева
|3
|1
|2.
|Салем Хейрауарии
|2
|0.67
|3.
|Техау Теаонуи
|2
|0.67
|4.
|Тетауира Таматоа
|2
|0.67
|5.
|Паама Дилан
|2 (1)
|0.67
|6.
|Таяруи Хейману
|1
|0.33
|7.
|Ли Фун Куи Раймана
|0
|0
|8.
|Ревель Франк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акагума Такуя
|1
|0.33
|2.
|Оба Такааки
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чан-Кат Жерве
|1
|0
|2.
|Салем Хейрауарии
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Таити (пляжный)
|33.33% (4)
|33.33% (4)
|33.33% (4)
|0
|0
|0
|Япония (пляжный)
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Таити (пляжный) Последние 11 матчей: +7 =0 -4Таити (пляжный) 8:7 Мозамбик (пляжный) Таити (пляжный) 12:8 Испания (пляжный) ОАЭ (пляжный) 4:3 Таити (пляжный) Таити (пляжный) 3:5 Португалия (пляжный)
Япония (пляжный) Последние 16 матчей: +6 =0 -10Япония (пляжный) 1:7 Россия (пляжный) Япония (пляжный) 4:3 США (пляжный) Парагвай (пляжный) 4:7 Япония (пляжный) Италия (пляжный) 3:2 Япония (пляжный)
Япония (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) Япония (пляжный) 4:3 Аргентина (пляжный) Португалия (пляжный) 4:2 Япония (пляжный) США (пляжный) 1:6 Япония (пляжный) Япония (пляжный) 3:4 ОАЭ (пляжный) Япония (пляжный) 3:1 США (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:4 Япония (пляжный) Россия (пляжный) 9:3 Япония (пляжный) Россия (пляжный) 4:1 Япония (пляжный) Испания (пляжный) 6:1 Япония (пляжный) Япония (пляжный) 1:8 Бразилия (пляжный) Мексика (пляжный) 4:3 Япония (пляжный)
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Россия (пляжный)
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|16 - 9
|6
|2.
|Япония (пляжный)
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|12 - 14
|6
|3.
|Парагвай (пляжный)
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|17 - 15
|3
|4.
|США (пляжный)
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|11 - 18
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Таити (пляжный)
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|23 - 19
|6
|2.
|Испания (пляжный)
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|21 - 19
|6
|3.
|Мозамбик (пляжный)
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|15 - 18
|3
|4.
|ОАЭ (пляжный)
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|9 - 12
|2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швейцария (пляжный)
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|12 - 8
|4
|2.
|Бразилия (пляжный)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 7
|3
|3.
|Беларусь (пляжный)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|8 - 12
|1
|4.
|Сальвадор (пляжный)
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|7 - 9
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сенегал (пляжный)
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|11 - 4
|6
|2.
|Португалия (пляжный)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|8 - 8
|3
|3.
|Уругвай (пляжный)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 8
|3
|4.
|Оман (пляжный)
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|5 - 9
|0
- — Выход в 1/4 финала
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Испания (пляжный)
|Чики
|6
|1
|0
|2.
|Швейцария (пляжный)
|Станкович Деян II
|4
|0
|1
|3.
|Россия (пляжный)
|Никоноров Борис
|4
|0
|0
|4.
|Россия (пляжный)
|Макаров Алексей Сергеевич
|3
|0
|2
|5.
|Беларусь (пляжный)
|Гапон Олег
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Оман (пляжный)
|Аль-Ораими Халид
|1
|1
|2.
|Испания (пляжный)
|Дона Лопес
|2
|0
|3.
|Испания (пляжный)
|Давид Наварро IV
|2
|0
|4.
|Испания (пляжный)
|Синтас Каро
|2
|0
|5.
|Беларусь (пляжный)
|Чайковский Никита
|2
|0