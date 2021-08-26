Первый тайм

8' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Котенев!!! Чужков хорошо забросил мяч от своих ворот на правый угол поля в зону атаки, Шкарин сбросил мяч на Котенева, а Андрей сразу же точно пробил в правый угол ворот, Дона не смог спасти.

7' Шишин с правого угла поля выполнил перевод к левой штанге, Романов в падении в касание пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

6' Чужков вышел в центр поля и затем пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

5' Торрес теперь уже в зоне атаки нарушил правила против Романова. Не даёт Испания быстро проводить атаки нашим ребятам.