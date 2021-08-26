  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Чемпионат мира по пляжному футболу 2021

Чемпионат мира по пляжному футболу 2021

2021
Россия (пляжный)
0:0
Идёт матч
Испания (пляжный)
Россия (пляжный)
Испания (пляжный)

Бомбардиры внутри турнира

Россия (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Никоноров Борис 4 1
2. Макаров Алексей Сергеевич 3 0.75
3. Папоротный Артур 3 0.75
4. Чужков Максим 1 0.25
5. Шкарин Антон 1 0.25
6. Новиков Андрей Георгиевич 1 0.25
7. Земсков Фёдор 1 0.25
8. Кошарный Станислав 1 0.25
9. Романов Кирилл Юрьевич 0 0
10. Котенев Андрей 0 0
Испания (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чики 6 (1) 1.5
2. Перес Пабло Гонсалес 3 0.75
3. Эдуард Молина 3 0.75
4. Торрес Хави Медина 3 0.75
5. Ридуан Боусиан 2 0.5
6. Давид Наварро IV 1 0.25
7. Антонио Эрнандес 1 0.25
8. Льоренк Леон 1 0.25
9. Мехиас Фран 0 0
10. Дона Лопес 0 0
11. Синтас Каро 0 0

Карточки

Россия (пляжный)
# Игрок      
1. Романов Кирилл Юрьевич 1 0
2. Шкарин Антон 1 0
3. Папоротный Артур 1 0
Испания (пляжный)
# Игрок      
1. Дона Лопес 2 0
2. Давид Наварро IV 2 0
3. Синтас Каро 2 0
4. Льоренк Леон 0 1
5. Перес Пабло Гонсалес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Россия (пляжный) 26.67% (4) 53.33% (8) 20% (3) 0 0 0
 Испания (пляжный) 40% (8) 50% (10) 10% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Россия (пляжный) Последние 20 матчей: +17 =0 -3
Япония (пляжный) 1:7 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 4:4 Парагвай (пляжный) Россия (пляжный) 5:4 США (пляжный) Россия (пляжный) 5:2 Италия (пляжный)
Португалия (пляжный) 4:2 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:6 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 6:7 Таити (пляжный) Мадагаскар (пляжный) 2:4 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 7:5 Парагвай (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 4:3 Иран (пляжный) Бразилия (пляжный) 1:2 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 5:1 США (пляжный) Россия (пляжный) 9:3 Япония (пляжный) Россия (пляжный) 5:1 Испания (пляжный) Россия (пляжный) 5:3 Таити (пляжный) Россия (пляжный) 6:5 Иран (пляжный) Россия (пляжный) 4:3 Парагвай (пляжный) Кот-д'Ивуар (пляжный) 2:5 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 4:1 Япония (пляжный)
Испания (пляжный) Последние 14 матчей: +7 =0 -7
Испания (пляжный) 5:3 ОАЭ (пляжный) Таити (пляжный) 12:8 Испания (пляжный) Мозамбик (пляжный) 4:8 Испания (пляжный) Бразилия (пляжный) 2:1 Испания (пляжный)
Мексика (пляжный) 1:3 Испания (пляжный) Испания (пляжный) 5:6 Иран (пляжный) Россия (пляжный) 5:1 Испания (пляжный) Испания (пляжный) 2:1 Бразилия (пляжный) Португалия (пляжный) 5:4 Испания (пляжный) Италия (пляжный) 4:4 Испания (пляжный) Аргентина (пляжный) 0:2 Испания (пляжный) Испания (пляжный) 6:1 Япония (пляжный) Испания (пляжный) 2:1 Мексика (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Испания (пляжный)

Последние игры между собой

Россия (пляжный): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Испания (пляжный): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Россия (пляжный) 5:1 Испания (пляжный) Чемпионат мира по пляжному футболу
1/4 финала
5 Сенегал (пляжный)
4 Бразилия (пляжный)
10 Швейцария (пляжный)
1 Уругвай (пляжный)
4 Таити (пляжный)
5 Япония (пляжный)
0 Россия (пляжный)
0 Испания (пляжный)
1/2 финала
Сенегал (пляжный)
Швейцария (пляжный)
Япония (пляжный)
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Португалия (пляжный) Мартинш Лео 8 0 0
2. Испания (пляжный) Чики 6 1 0
3. Швейцария (пляжный) Ходель Гленн 6 1 0
4. Швейцария (пляжный) Станкович Деян II 5 0 1
5. Швейцария (пляжный) Борер Филипп 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Оман (пляжный) Аль-Ораими Халид 1 1
2. Испания (пляжный) Дона Лопес 2 0
3. Испания (пляжный) Давид Наварро IV 2 0
4. Испания (пляжный) Синтас Каро 2 0
5. Беларусь (пляжный) Чайковский Никита 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    8'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Котенев!!! Чужков хорошо забросил мяч от своих ворот на правый угол поля в зону атаки, Шкарин сбросил мяч на Котенева, а Андрей сразу же точно пробил в правый угол ворот, Дона не смог спасти. 
  • Опасный момент
    7'
    Шишин с правого угла поля выполнил перевод к левой штанге, Романов в падении в касание пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 6'
    Чужков вышел в центр поля и затем пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Торрес теперь уже в зоне атаки нарушил правила против Романова. Не даёт Испания быстро проводить атаки нашим ребятам. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Синтас в зоне атаки у наших ворот нарушил правила против Шишина. Дмитрий спокойно разыграл стандарт с Чужковым. 
  • Травма, повреждение
    3'
    Чужков из центральной зоны пробил в левый угол ворот, Синтас головой блокировал удар нашего голкипера и получил мячом в лицо. 
  • Желтая карточка
    2'
    Сразу же по жёлтой карточку получили Фёдор Земсков и Антонио Эрнандес за неспортивное поведение. Слишком активно толкались футболисты при вбросе аута у ворот сборной Испании. 
  • Свисток
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сборную России ждёт очень непростой бой против Испании, но если команда Михаила Лихачёва сегодня одержит победу, у наших ребят будет реальный шанс выиграть чемпионат мира. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Мариано Ромо из Аргентины. Помогать ему будут Тюрки Аль-Салехи из Омана и Хани Фарук из Египта. Резервным арбитром на этот матч назначен Ингилаб Маммадов из Азербайджана. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на четвертьфинальном матче чемпионата мира по пляжному футболу между сборными России и Испании. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Где смотреть матч Россия (пляжный) 0:0 Испания (пляжный) онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 