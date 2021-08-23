Чемпионат мира по пляжному футболу 2021
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Никоноров Борис
|4
|1.33
|2.
|Макаров Алексей Сергеевич
|3
|1
|3.
|Папоротный Артур
|3
|1
|4.
|Чужков Максим
|1
|0.33
|5.
|Шкарин Антон
|1
|0.33
|6.
|Новиков Андрей Георгиевич
|1
|0.33
|7.
|Земсков Фёдор
|1
|0.33
|8.
|Кошарный Станислав
|1
|0.33
|9.
|Романов Кирилл Юрьевич
|0
|0
|10.
|Котенев Андрей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чики
|6 (1)
|2
|2.
|Перес Пабло Гонсалес
|3
|1
|3.
|Эдуард Молина
|3
|1
|4.
|Торрес Хави Медина
|3
|1
|5.
|Ридуан Боусиан
|2
|0.67
|6.
|Давид Наварро IV
|1
|0.33
|7.
|Антонио Эрнандес
|1
|0.33
|8.
|Льоренк Леон
|1
|0.33
|9.
|Мехиас Фран
|0
|0
|10.
|Дона Лопес
|0
|0
|11.
|Синтас Каро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Романов Кирилл Юрьевич
|1
|0
|2.
|Шкарин Антон
|1
|0
|3.
|Папоротный Артур
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дона Лопес
|2
|0
|2.
|Давид Наварро IV
|2
|0
|3.
|Синтас Каро
|2
|0
|4.
|Льоренк Леон
|0
|1
|5.
|Перес Пабло Гонсалес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Россия (пляжный)
|26.67% (4)
|53.33% (8)
|20% (3)
|0
|0
|0
|Испания (пляжный)
|40% (8)
|50% (10)
|10% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Россия (пляжный) Последние 20 матчей: +17 =0 -3Япония (пляжный) 1:7 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 4:4 Парагвай (пляжный) Россия (пляжный) 5:4 США (пляжный) Россия (пляжный) 5:2 Италия (пляжный)
Португалия (пляжный) 4:2 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:6 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 6:7 Таити (пляжный) Мадагаскар (пляжный) 2:4 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 7:5 Парагвай (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 4:3 Иран (пляжный) Бразилия (пляжный) 1:2 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 5:1 США (пляжный) Россия (пляжный) 9:3 Япония (пляжный) Россия (пляжный) 5:1 Испания (пляжный) Россия (пляжный) 5:3 Таити (пляжный) Россия (пляжный) 6:5 Иран (пляжный) Россия (пляжный) 4:3 Парагвай (пляжный) Кот-д'Ивуар (пляжный) 2:5 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 4:1 Япония (пляжный)
Испания (пляжный) Последние 14 матчей: +7 =0 -7Испания (пляжный) 5:3 ОАЭ (пляжный) Таити (пляжный) 12:8 Испания (пляжный) Мозамбик (пляжный) 4:8 Испания (пляжный) Бразилия (пляжный) 2:1 Испания (пляжный)
Мексика (пляжный) 1:3 Испания (пляжный) Испания (пляжный) 5:6 Иран (пляжный) Россия (пляжный) 5:1 Испания (пляжный) Испания (пляжный) 2:1 Бразилия (пляжный) Португалия (пляжный) 5:4 Испания (пляжный) Италия (пляжный) 4:4 Испания (пляжный) Аргентина (пляжный) 0:2 Испания (пляжный) Испания (пляжный) 6:1 Япония (пляжный) Испания (пляжный) 2:1 Мексика (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Испания (пляжный)
Последние игры между собой
Россия (пляжный): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Испания (пляжный): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Россия (пляжный)
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|16 - 9
|6
|2.
|Япония (пляжный)
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|12 - 14
|6
|3.
|Парагвай (пляжный)
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|17 - 15
|3
|4.
|США (пляжный)
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|11 - 18
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Таити (пляжный)
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|23 - 19
|6
|2.
|Испания (пляжный)
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|21 - 19
|6
|3.
|Мозамбик (пляжный)
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|15 - 18
|3
|4.
|ОАЭ (пляжный)
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|9 - 12
|2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швейцария (пляжный)
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|12 - 8
|4
|2.
|Бразилия (пляжный)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 7
|3
|3.
|Беларусь (пляжный)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|8 - 12
|1
|4.
|Сальвадор (пляжный)
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|7 - 9
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сенегал (пляжный)
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|11 - 4
|6
|2.
|Португалия (пляжный)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|8 - 8
|3
|3.
|Уругвай (пляжный)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 8
|3
|4.
|Оман (пляжный)
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|5 - 9
|0
- — Выход в 1/4 финала
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Испания (пляжный)
|Чики
|6
|1
|0
|2.
|Швейцария (пляжный)
|Станкович Деян II
|4
|0
|1
|3.
|Россия (пляжный)
|Никоноров Борис
|4
|0
|0
|4.
|Россия (пляжный)
|Макаров Алексей Сергеевич
|3
|0
|2
|5.
|Беларусь (пляжный)
|Гапон Олег
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Оман (пляжный)
|Аль-Ораими Халид
|1
|1
|2.
|Испания (пляжный)
|Дона Лопес
|2
|0
|3.
|Испания (пляжный)
|Давид Наварро IV
|2
|0
|4.
|Испания (пляжный)
|Синтас Каро
|2
|0
|5.
|Беларусь (пляжный)
|Чайковский Никита
|2
|0