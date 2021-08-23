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Чемпионат мира по пляжному футболу 2021

2021
Россия (пляжный)
 
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Испания (пляжный)

Бомбардиры внутри турнира

Россия (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Никоноров Борис 4 1.33
2. Макаров Алексей Сергеевич 3 1
3. Папоротный Артур 3 1
4. Чужков Максим 1 0.33
5. Шкарин Антон 1 0.33
6. Новиков Андрей Георгиевич 1 0.33
7. Земсков Фёдор 1 0.33
8. Кошарный Станислав 1 0.33
9. Романов Кирилл Юрьевич 0 0
10. Котенев Андрей 0 0
Испания (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чики 6 (1) 2
2. Перес Пабло Гонсалес 3 1
3. Эдуард Молина 3 1
4. Торрес Хави Медина 3 1
5. Ридуан Боусиан 2 0.67
6. Давид Наварро IV 1 0.33
7. Антонио Эрнандес 1 0.33
8. Льоренк Леон 1 0.33
9. Мехиас Фран 0 0
10. Дона Лопес 0 0
11. Синтас Каро 0 0

Карточки

Россия (пляжный)
# Игрок      
1. Романов Кирилл Юрьевич 1 0
2. Шкарин Антон 1 0
3. Папоротный Артур 1 0
Испания (пляжный)
# Игрок      
1. Дона Лопес 2 0
2. Давид Наварро IV 2 0
3. Синтас Каро 2 0
4. Льоренк Леон 0 1
5. Перес Пабло Гонсалес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Россия (пляжный) 26.67% (4) 53.33% (8) 20% (3) 0 0 0
 Испания (пляжный) 40% (8) 50% (10) 10% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Россия (пляжный) Последние 20 матчей: +17 =0 -3
Япония (пляжный) 1:7 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 4:4 Парагвай (пляжный) Россия (пляжный) 5:4 США (пляжный) Россия (пляжный) 5:2 Италия (пляжный)
Португалия (пляжный) 4:2 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:6 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 6:7 Таити (пляжный) Мадагаскар (пляжный) 2:4 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 7:5 Парагвай (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 4:3 Иран (пляжный) Бразилия (пляжный) 1:2 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 5:1 США (пляжный) Россия (пляжный) 9:3 Япония (пляжный) Россия (пляжный) 5:1 Испания (пляжный) Россия (пляжный) 5:3 Таити (пляжный) Россия (пляжный) 6:5 Иран (пляжный) Россия (пляжный) 4:3 Парагвай (пляжный) Кот-д'Ивуар (пляжный) 2:5 Россия (пляжный) Россия (пляжный) 4:1 Япония (пляжный)
Испания (пляжный) Последние 14 матчей: +7 =0 -7
Испания (пляжный) 5:3 ОАЭ (пляжный) Таити (пляжный) 12:8 Испания (пляжный) Мозамбик (пляжный) 4:8 Испания (пляжный) Бразилия (пляжный) 2:1 Испания (пляжный)
Мексика (пляжный) 1:3 Испания (пляжный) Испания (пляжный) 5:6 Иран (пляжный) Россия (пляжный) 5:1 Испания (пляжный) Испания (пляжный) 2:1 Бразилия (пляжный) Португалия (пляжный) 5:4 Испания (пляжный) Италия (пляжный) 4:4 Испания (пляжный) Аргентина (пляжный) 0:2 Испания (пляжный) Испания (пляжный) 6:1 Япония (пляжный) Испания (пляжный) 2:1 Мексика (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Испания (пляжный)

Последние игры между собой

Россия (пляжный): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Испания (пляжный): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Россия (пляжный) 5:1 Испания (пляжный) Чемпионат мира по пляжному футболу

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Россия (пляжный) Заявка 3 3 0 0 16 - 9 6
2. Япония (пляжный) Заявка 3 2 0 1 12 - 14 6
3. Парагвай (пляжный) Заявка 3 1 0 2 17 - 15 3
4. США (пляжный) Заявка 3 0 0 3 11 - 18 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Таити (пляжный) Заявка 3 2 0 1 23 - 19 6
2. Испания (пляжный) Заявка 3 2 0 1 21 - 19 6
3. Мозамбик (пляжный) Заявка 3 1 0 2 15 - 18 3
4. ОАЭ (пляжный) Заявка 3 1 0 2 9 - 12 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швейцария (пляжный) Заявка 2 2 0 0 12 - 8 4
2. Бразилия (пляжный) Заявка 2 1 0 1 9 - 7 3
3. Беларусь (пляжный) Заявка 2 1 0 1 8 - 12 1
4. Сальвадор (пляжный) Заявка 2 0 0 2 7 - 9 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сенегал (пляжный) Заявка 2 2 0 0 11 - 4 6
2. Португалия (пляжный) Заявка 2 1 0 1 8 - 8 3
3. Уругвай (пляжный) Заявка 2 1 0 1 5 - 8 3
4. Оман (пляжный) Заявка 2 0 0 2 5 - 9 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Испания (пляжный) Чики 6 1 0
2. Швейцария (пляжный) Станкович Деян II 4 0 1
3. Россия (пляжный) Никоноров Борис 4 0 0
4. Россия (пляжный) Макаров Алексей Сергеевич 3 0 2
5. Беларусь (пляжный) Гапон Олег 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Оман (пляжный) Аль-Ораими Халид 1 1
2. Испания (пляжный) Дона Лопес 2 0
3. Испания (пляжный) Давид Наварро IV 2 0
4. Испания (пляжный) Синтас Каро 2 0
5. Беларусь (пляжный) Чайковский Никита 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Россия (пляжный) - Испания (пляжный) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2021, осталось 2 дня 19 часов 35 минут.



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