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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Погронье
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Тренчин
0' 27'

История личных встреч

Погронье
Тренчин

2 матча

100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
-50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

С
0:1
С
1:1
ТМС
0:3
СГБ
4:0
С
0:1
С
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Погронье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лачны Милош 3 0.33
Ladji Malle 2 0.22
Да Силва Адлер 0 0
Сцисляк Даниэль 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадак Якуб 5 0.56
Ендришек Эрик 2 0.22
Азанго Филип 1 0.11
Пиринен Юха 1 0.11
Маду Кингсли 1 0.11
Крижан Рихард 1 0.11
Ем Рэбен 1 0.11
Икоба Эдуви 1 0.11
Тучны Адам 1 0.11
Зубайру Абдул 0 0
Samuel Lavrincik 0 0
Шулек Мартин 0 0
Гажи Адам 0 0
Rahim Ibrahim 0 0

Карточки

Погронье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шпирьяк Доминик 4 2
Лачны Милош 4 0
Чмовш Павел 2 0
Adam Pajer 2 0
Благут Патрик 2 0
Мазань Петер 1 0
Бадоло Седрик 1 0
Палюшек Александр 1 0
Daniel Horak 1 0
Marek Vybostok 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Lavrincik 3 1
Ем Рэбен 3 0
Пирес Келвин 3 0
Кадак Якуб 2 0
Кукучка Михал 0 1
Азанго Филип 1 0
Икоба Эдуви 1 0
Rahim Ibrahim 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Погронье 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 20% (1)
 Тренчин 14.29% (2) 14.29% (2) 35.71% (5) 21.43% (3) 0 14.29% (2)

Предыдущие игры

Погронье Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Татран Липтовски-Микулаш 5:1 Погронье Сеница 1:0 Погронье Погронье 0:3 ДАК Злате Моравце 1:0 Погронье
Погронье 1:1 Середь Жилина 3:1 Погронье Погронье 2:0 Земплин Спартак Трнава 2:0 Погронье Погронье 1:0 Ружомберок Сеница 0:0 Погронье Погронье 0:0 Земплин Середь 0:1 Погронье Погронье 0:0 Нитра Ружомберок 1:0 Погронье Земплин 1:2 Погронье Погронье 1:2 Петржалка Погронье 1:2 Середь Нитра 2:3 Погронье Погронье 3:0 Сеница Сеница 1:1 Погронье
Тренчин Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Тренчин 3:3 Сеница Жилина 1:3 Тренчин Тренчин 0:0 Середь ДАК 1:1 Тренчин
Тренчин 1:1 Ружомберок Земплин 1:2 Тренчин Слован Братислава 2:0 Тренчин Тренчин 4:0 Злате Моравце Злате Моравце 2:0 Тренчин Слован Братислава 2:1 Тренчин Тренчин 1:1 ДАК Жилина 5:3 Тренчин Тренчин 3:0 Злате Моравце Спартак Трнава 2:0 Тренчин ДАК 2:0 Тренчин Кошице-2 3:0 Тренчин Тренчин 2:3 Жилина Спартак Трнава 0:1 Тренчин Тренчин 0:1 Спартак Трнава Злате Моравце 1:0 Тренчин
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 8 5 2 1 17 - 7 17
2. Спартак Трнава 8 5 2 1 14 - 4 17
3. Тренчин 0:0 9 3 5 1 14 - 9 14
4. Жилина 8 4 2 2 15 - 9 14
5. Сеница 8 3 4 1 10 - 10 13
6. ДАК 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Ружомберок 8 2 5 1 8 - 7 11
8. Земплин 8 3 1 4 11 - 12 10
9. Середь 8 2 2 4 6 - 10 8
10. Татран Липтовски-Микулаш 8 2 0 6 11 - 19 6
11. Злате Моравце 8 1 2 5 6 - 16 5
12. Погронье 0:0 9 1 2 6 5 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Слован Братислава 4 3 1 0 11 - 4 10
3. Жилина 4 3 0 1 10 - 4 9
4. Земплин 5 3 0 2 10 - 7 9
5. Сеница 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Ружомберок 5 1 3 1 2 - 2 6
7. Середь 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Татран Липтовски-Микулаш 4 2 0 2 9 - 8 6
9. Тренчин 0:0 4 1 3 0 8 - 4 6
10. ДАК 3 1 2 0 5 - 3 5
11. Злате Моравце 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Погронье 0:0 4 1 2 1 3 - 4 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тренчин 0:0 5 2 2 1 6 - 5 8
2. Слован Братислава 4 2 1 1 6 - 3 7
3. ДАК 5 2 1 2 7 - 7 7
4. Сеница 5 1 3 1 6 - 8 6
5. Ружомберок 3 1 2 0 6 - 5 5
6. Жилина 4 1 2 1 5 - 5 5
7. Спартак Трнава 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Середь 4 0 2 2 1 - 6 2
9. Земплин 3 0 1 2 1 - 5 1
10. Татран Липтовски-Микулаш 4 0 0 4 2 - 11 0
11. Злате Моравце 4 0 0 4 2 - 12 0
12. Погронье 0:0 5 0 0 5 2 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тренчин Кадак Якуб 5 0 2
2. Сеница Elvis Mashike Sukisa 5 2 1
3. Жилина Бичахчян Ваан 4 1 3
4. Слован Братислава Змрхаль Яромир 3 0 1
5. ДАК Шефер Андраш 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погронье Шпирьяк Доминик 4 2
2. Тренчин Samuel Lavrincik 3 1
3. Погронье Лачны Милош 4 0
4. Злате Моравце Мених Йозеф 4 0
5. Сеница Tomas Egert 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Погронье
Ничья
Тренчин
4.20
3.58
2.01
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Погронье 0:0 Тренчин онлайн




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