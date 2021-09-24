Словакия: Суперлига 2021-2022
Погронье
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Stadion Ziar nad Hronom
Тренчин
История личных встреч
Погронье
Тренчин
2 матча
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
-50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Погронье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лачны Милош
|3
|0.33
|Ladji Malle
|2
|0.22
|Да Силва Адлер
|0
|0
|Сцисляк Даниэль
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадак Якуб
|5
|0.56
|Ендришек Эрик
|2
|0.22
|Азанго Филип
|1
|0.11
|Пиринен Юха
|1
|0.11
|Маду Кингсли
|1
|0.11
|Крижан Рихард
|1
|0.11
|Ем Рэбен
|1
|0.11
|Икоба Эдуви
|1
|0.11
|Тучны Адам
|1
|0.11
|Зубайру Абдул
|0
|0
|Samuel Lavrincik
|0
|0
|Шулек Мартин
|0
|0
|Гажи Адам
|0
|0
|Rahim Ibrahim
|0
|0
Карточки
Погронье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шпирьяк Доминик
|4
|2
|Лачны Милош
|4
|0
|Чмовш Павел
|2
|0
|Adam Pajer
|2
|0
|Благут Патрик
|2
|0
|Мазань Петер
|1
|0
|Бадоло Седрик
|1
|0
|Палюшек Александр
|1
|0
|Daniel Horak
|1
|0
|Marek Vybostok
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel Lavrincik
|3
|1
|Ем Рэбен
|3
|0
|Пирес Келвин
|3
|0
|Кадак Якуб
|2
|0
|Кукучка Михал
|0
|1
|Азанго Филип
|1
|0
|Икоба Эдуви
|1
|0
|Rahim Ibrahim
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погронье
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Тренчин
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|35.71% (5)
|21.43% (3)
|0
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Погронье Последние 20 матчей: +6 =5 -9Татран Липтовски-Микулаш 5:1 Погронье Сеница 1:0 Погронье Погронье 0:3 ДАК Злате Моравце 1:0 Погронье
Погронье 1:1 Середь Жилина 3:1 Погронье Погронье 2:0 Земплин Спартак Трнава 2:0 Погронье Погронье 1:0 Ружомберок Сеница 0:0 Погронье Погронье 0:0 Земплин Середь 0:1 Погронье Погронье 0:0 Нитра Ружомберок 1:0 Погронье Земплин 1:2 Погронье Погронье 1:2 Петржалка Погронье 1:2 Середь Нитра 2:3 Погронье Погронье 3:0 Сеница Сеница 1:1 Погронье
Тренчин Последние 20 матчей: +5 =5 -10Тренчин 3:3 Сеница Жилина 1:3 Тренчин Тренчин 0:0 Середь ДАК 1:1 Тренчин
Тренчин 1:1 Ружомберок Земплин 1:2 Тренчин Слован Братислава 2:0 Тренчин Тренчин 4:0 Злате Моравце Злате Моравце 2:0 Тренчин Слован Братислава 2:1 Тренчин Тренчин 1:1 ДАК Жилина 5:3 Тренчин Тренчин 3:0 Злате Моравце Спартак Трнава 2:0 Тренчин ДАК 2:0 Тренчин Кошице-2 3:0 Тренчин Тренчин 2:3 Жилина Спартак Трнава 0:1 Тренчин Тренчин 0:1 Спартак Трнава Злате Моравце 1:0 Тренчин
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|2.
|Спартак Трнава
|8
|5
|2
|1
|14 - 4
|17
|3.
|Тренчин
|0:0
|9
|3
|5
|1
|14 - 9
|14
|4.
|Жилина
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|5.
|Сеница
|8
|3
|4
|1
|10 - 10
|13
|6.
|ДАК
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Ружомберок
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Земплин
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|9.
|Середь
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|8
|2
|0
|6
|11 - 19
|6
|11.
|Злате Моравце
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|12.
|Погронье
|0:0
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Слован Братислава
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|Жилина
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|4.
|Земплин
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|5.
|Сеница
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Ружомберок
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|7.
|Середь
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Татран Липтовски-Микулаш
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|9.
|Тренчин
|0:0
|4
|1
|3
|0
|8 - 4
|6
|10.
|ДАК
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|Злате Моравце
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Погронье
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тренчин
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|2.
|Слован Братислава
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|ДАК
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|4.
|Сеница
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|5.
|Ружомберок
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|6.
|Жилина
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|7.
|Спартак Трнава
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Середь
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|9.
|Земплин
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
|11.
|Злате Моравце
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|12.
|Погронье
|0:0
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тренчин
|Кадак Якуб
|5
|0
|2
|2.
|Сеница
|Elvis Mashike Sukisa
|5
|2
|1
|3.
|Жилина
|Бичахчян Ваан
|4
|1
|3
|4.
|Слован Братислава
|Змрхаль Яромир
|3
|0
|1
|5.
|ДАК
|Шефер Андраш
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погронье
|Шпирьяк Доминик
|4
|2
|2.
|Тренчин
|Samuel Lavrincik
|3
|1
|3.
|Погронье
|Лачны Милош
|4
|0
|4.
|Злате Моравце
|Мених Йозеф
|4
|0
|5.
|Сеница
|Tomas Egert
|2
|1