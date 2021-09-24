Словакия: Суперлига 2021-2022
Погронье
2:2
Конец матча
Стадион: Stadion Ziar nad Hronom
Тренчин
41' Желтая карточкаКадак Якуб
1:0
54' ГолЗагуменски Тимотей
2:0
60' ПенальтиМазань Петер
61' Желтая карточкаПиринен Юха
2:1
70' ГолЕндришек Эрик
2:2
90' ПенальтиЕндришек Эрик
24
Чмовш
Павел
52
Adam
Pajer
77
Мазань
Петер
31
Лачны
Милош
35
Ем
Рэбен
19
Пирес
Келвин
66
Пиринен
Юха
13
Маду
Кингсли
16
Кадак
Якуб
11
Азанго
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Чмовш ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
52 Adam PajerПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Мазань ПетерНападающий
-
31 Лачны МилошНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
19 Ladji Malle
-
21 Filip Mastis
-
-
11 Mor Nguer
-
-
Главный тренер: Jan Kamenik
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Ем РэбенЗащитник
-
19 Пирес КелвинЗащитник
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
-
13 Маду КингслиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
-
11 Азанго ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Тучны АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Juraj Ancic
Ход матча
41'
54'
60'
2:0
61'
70'
2:1
90'
2:2
История личных встреч
Погронье
Тренчин
2 матча
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
-50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Погронье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лачны Милош
|3
|0.33
|Ladji Malle
|2
|0.22
|Загуменски Тимотей
|1
|0.11
|Мазань Петер
|1 (1)
|0.11
|Да Силва Адлер
|0
|0
|Сцисляк Даниэль
|0
|0
|Благут Патрик
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадак Якуб
|5
|0.56
|Ендришек Эрик
|4 (1)
|0.44
|Азанго Филип
|1
|0.11
|Пиринен Юха
|1
|0.11
|Маду Кингсли
|1
|0.11
|Крижан Рихард
|1
|0.11
|Ем Рэбен
|1
|0.11
|Икоба Эдуви
|1
|0.11
|Тучны Адам
|1
|0.11
|Зубайру Абдул
|0
|0
|Samuel Lavrincik
|0
|0
|Шулек Мартин
|0
|0
|Гажи Адам
|0
|0
|Rahim Ibrahim
|0
|0
Карточки
Погронье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шпирьяк Доминик
|4
|2
|Лачны Милош
|4
|0
|Чмовш Павел
|2
|0
|Adam Pajer
|2
|0
|Благут Патрик
|2
|0
|Мазань Петер
|1
|0
|Бадоло Седрик
|1
|0
|Палюшек Александр
|1
|0
|Daniel Horak
|1
|0
|Marek Vybostok
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel Lavrincik
|3
|1
|Кадак Якуб
|3
|0
|Ем Рэбен
|3
|0
|Пирес Келвин
|3
|0
|Кукучка Михал
|0
|1
|Пиринен Юха
|1
|0
|Азанго Филип
|1
|0
|Икоба Эдуви
|1
|0
|Rahim Ibrahim
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погронье
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Тренчин
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Погронье Последние 20 матчей: +6 =5 -9Татран Липтовски-Микулаш 5:1 Погронье Сеница 1:0 Погронье Погронье 0:3 ДАК Злате Моравце 1:0 Погронье
Погронье 1:1 Середь Жилина 3:1 Погронье Погронье 2:0 Земплин Спартак Трнава 2:0 Погронье Погронье 1:0 Ружомберок Сеница 0:0 Погронье Погронье 0:0 Земплин Середь 0:1 Погронье Погронье 0:0 Нитра Ружомберок 1:0 Погронье Земплин 1:2 Погронье Погронье 1:2 Петржалка Погронье 1:2 Середь Нитра 2:3 Погронье Погронье 3:0 Сеница Сеница 1:1 Погронье
Тренчин Последние 20 матчей: +5 =5 -10Тренчин 3:3 Сеница Жилина 1:3 Тренчин Тренчин 0:0 Середь ДАК 1:1 Тренчин
Тренчин 1:1 Ружомберок Земплин 1:2 Тренчин Слован Братислава 2:0 Тренчин Тренчин 4:0 Злате Моравце Злате Моравце 2:0 Тренчин Слован Братислава 2:1 Тренчин Тренчин 1:1 ДАК Жилина 5:3 Тренчин Тренчин 3:0 Злате Моравце Спартак Трнава 2:0 Тренчин ДАК 2:0 Тренчин Кошице-2 3:0 Тренчин Тренчин 2:3 Жилина Спартак Трнава 0:1 Тренчин Тренчин 0:1 Спартак Трнава Злате Моравце 1:0 Тренчин
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|2.
|Спартак Трнава
|8
|5
|2
|1
|14 - 4
|17
|3.
|Тренчин
|9
|3
|5
|1
|16 - 11
|14
|4.
|Жилина
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|5.
|Сеница
|8
|3
|4
|1
|10 - 10
|13
|6.
|ДАК
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Ружомберок
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Земплин
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|9.
|Середь
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|8
|2
|0
|6
|11 - 19
|6
|11.
|Злате Моравце
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|12.
|Погронье
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Слован Братислава
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|Жилина
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|4.
|Земплин
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|5.
|Сеница
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Ружомберок
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|7.
|Середь
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Татран Липтовски-Микулаш
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|9.
|Тренчин
|4
|1
|3
|0
|8 - 4
|6
|10.
|ДАК
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|Злате Моравце
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Погронье
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тренчин
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|2.
|Слован Братислава
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|ДАК
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|4.
|Сеница
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|5.
|Ружомберок
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|6.
|Жилина
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|7.
|Спартак Трнава
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Середь
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|9.
|Земплин
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
|11.
|Злате Моравце
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|12.
|Погронье
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тренчин
|Кадак Якуб
|5
|0
|2
|2.
|Сеница
|Elvis Mashike Sukisa
|5
|2
|1
|3.
|Жилина
|Бичахчян Ваан
|4
|1
|3
|4.
|Тренчин
|Ендришек Эрик
|4
|1
|0
|5.
|Слован Братислава
|Змрхаль Яромир
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погронье
|Шпирьяк Доминик
|4
|2
|2.
|Тренчин
|Samuel Lavrincik
|3
|1
|3.
|Погронье
|Лачны Милош
|4
|0
|4.
|Злате Моравце
|Мених Йозеф
|4
|0
|5.
|Сеница
|Tomas Egert
|2
|1