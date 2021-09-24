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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Погронье
2:2
Конец матча

Стадион:
Тренчин
0'
41' Желтая карточка
Кадак Якуб
1:0
54' Гол
Загуменски Тимотей
2:0
60' Пенальти
Мазань Петер
61' Желтая карточка
Пиринен Юха
2:1
70' Гол
Ендришек Эрик
2:2
90' Пенальти
Ендришек Эрик
90'+6
17
Грдличка
Либор
44
Загуменски
Тимотей
24
Чмовш
Павел
6
Andrej
Strba
5
Коковас
Стелиос
23
Сцисляк
Даниэль
52
Adam
Pajer
10
Бадоло
Седрик
77
Мазань
Петер
31
Лачны
Милош
18
Благут
Патрик
99
Кукучка
Михал
35
Ем
Рэбен
19
Пирес
Келвин
66
Пиринен
Юха
13
Маду
Кингсли
18
Samuel
Lavrincik
17
Lucas
Demitra
10
Зубайру
Абдул
16
Кадак
Якуб
11
Азанго
Филип
26
Ендришек
Эрик
Погронье
4-3-3
Тренчин
4-1-4-1

История личных встреч

Погронье
Тренчин

2 матча

100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
-50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

0%
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

С
0:1
С
1:1
ТМС
0:3
СГБ
4:0
С
0:1
С
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Погронье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лачны Милош 3 0.33
Ladji Malle 2 0.22
Загуменски Тимотей 1 0.11
Мазань Петер 1 (1) 0.11
Да Силва Адлер 0 0
Сцисляк Даниэль 0 0
Благут Патрик 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадак Якуб 5 0.56
Ендришек Эрик 4 (1) 0.44
Азанго Филип 1 0.11
Пиринен Юха 1 0.11
Маду Кингсли 1 0.11
Крижан Рихард 1 0.11
Ем Рэбен 1 0.11
Икоба Эдуви 1 0.11
Тучны Адам 1 0.11
Зубайру Абдул 0 0
Samuel Lavrincik 0 0
Шулек Мартин 0 0
Гажи Адам 0 0
Rahim Ibrahim 0 0

Карточки

Погронье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шпирьяк Доминик 4 2
Лачны Милош 4 0
Чмовш Павел 2 0
Adam Pajer 2 0
Благут Патрик 2 0
Мазань Петер 1 0
Бадоло Седрик 1 0
Палюшек Александр 1 0
Daniel Horak 1 0
Marek Vybostok 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Lavrincik 3 1
Кадак Якуб 3 0
Ем Рэбен 3 0
Пирес Келвин 3 0
Кукучка Михал 0 1
Пиринен Юха 1 0
Азанго Филип 1 0
Икоба Эдуви 1 0
Rahim Ibrahim 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Погронье 14.29% (1) 14.29% (1) 0 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Тренчин 12.5% (2) 12.5% (2) 31.25% (5) 18.75% (3) 6.25% (1) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Погронье Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Татран Липтовски-Микулаш 5:1 Погронье Сеница 1:0 Погронье Погронье 0:3 ДАК Злате Моравце 1:0 Погронье
Погронье 1:1 Середь Жилина 3:1 Погронье Погронье 2:0 Земплин Спартак Трнава 2:0 Погронье Погронье 1:0 Ружомберок Сеница 0:0 Погронье Погронье 0:0 Земплин Середь 0:1 Погронье Погронье 0:0 Нитра Ружомберок 1:0 Погронье Земплин 1:2 Погронье Погронье 1:2 Петржалка Погронье 1:2 Середь Нитра 2:3 Погронье Погронье 3:0 Сеница Сеница 1:1 Погронье
Тренчин Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Тренчин 3:3 Сеница Жилина 1:3 Тренчин Тренчин 0:0 Середь ДАК 1:1 Тренчин
Тренчин 1:1 Ружомберок Земплин 1:2 Тренчин Слован Братислава 2:0 Тренчин Тренчин 4:0 Злате Моравце Злате Моравце 2:0 Тренчин Слован Братислава 2:1 Тренчин Тренчин 1:1 ДАК Жилина 5:3 Тренчин Тренчин 3:0 Злате Моравце Спартак Трнава 2:0 Тренчин ДАК 2:0 Тренчин Кошице-2 3:0 Тренчин Тренчин 2:3 Жилина Спартак Трнава 0:1 Тренчин Тренчин 0:1 Спартак Трнава Злате Моравце 1:0 Тренчин
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 8 5 2 1 17 - 7 17
2. Спартак Трнава 8 5 2 1 14 - 4 17
3. Тренчин 9 3 5 1 16 - 11 14
4. Жилина 8 4 2 2 15 - 9 14
5. Сеница 8 3 4 1 10 - 10 13
6. ДАК 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Ружомберок 8 2 5 1 8 - 7 11
8. Земплин 8 3 1 4 11 - 12 10
9. Середь 8 2 2 4 6 - 10 8
10. Татран Липтовски-Микулаш 8 2 0 6 11 - 19 6
11. Злате Моравце 8 1 2 5 6 - 16 5
12. Погронье 9 1 2 6 7 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Слован Братислава 4 3 1 0 11 - 4 10
3. Жилина 4 3 0 1 10 - 4 9
4. Земплин 5 3 0 2 10 - 7 9
5. Сеница 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Ружомберок 5 1 3 1 2 - 2 6
7. Середь 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Татран Липтовски-Микулаш 4 2 0 2 9 - 8 6
9. Тренчин 4 1 3 0 8 - 4 6
10. ДАК 3 1 2 0 5 - 3 5
11. Злате Моравце 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Погронье 4 1 2 1 5 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тренчин 5 2 2 1 8 - 7 8
2. Слован Братислава 4 2 1 1 6 - 3 7
3. ДАК 5 2 1 2 7 - 7 7
4. Сеница 5 1 3 1 6 - 8 6
5. Ружомберок 3 1 2 0 6 - 5 5
6. Жилина 4 1 2 1 5 - 5 5
7. Спартак Трнава 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Середь 4 0 2 2 1 - 6 2
9. Земплин 3 0 1 2 1 - 5 1
10. Татран Липтовски-Микулаш 4 0 0 4 2 - 11 0
11. Злате Моравце 4 0 0 4 2 - 12 0
12. Погронье 5 0 0 5 2 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тренчин Кадак Якуб 5 0 2
2. Сеница Elvis Mashike Sukisa 5 2 1
3. Жилина Бичахчян Ваан 4 1 3
4. Тренчин Ендришек Эрик 4 1 0
5. Слован Братислава Змрхаль Яромир 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погронье Шпирьяк Доминик 4 2
2. Тренчин Samuel Lavrincik 3 1
3. Погронье Лачны Милош 4 0
4. Злате Моравце Мених Йозеф 4 0
5. Сеница Tomas Egert 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Кадак Якуб получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Lucas Demitra уходит с поля. Abubakar Ghali выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Погронье 2:2 Тренчин онлайн




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