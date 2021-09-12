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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Альтах
0:1
Первый тайм: 19'

Стадион:
Рид
0'
0:1
2' Гол
Нутц Штефан
5' Желтая карточка
Прокопич Борис
19'
1
Кобрас
Мартин
27
Хаудум
Штефан
2
Дабанлы
Беркай
18
Цвишенбруггер
Ян
33
Букта
Чаба
28
Прокопич
Борис
6
Ндиайе
Пап-Альюн
II
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
34
Турнвальд
Мануэль
9
Нухиу
Атдхи
30
Крижман
Санди
1
Радлингер
Самуэль
10
Висмейер
Юлиан
6
Райнер
Константин
16
Лакнер
Маркус
24
Tin
Plavotic
25
Сивалд
Феликс
37
Nikola
Stosic
4
Цигль
Марсель
11
Оффенбахер
Даниэль
22
Нутц
Штефан
9
Шаби
Сейфедин
Альтах
3-4-1-2
Рид
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нухиу Атдхи 2 (1) 0.29
2. Турнвальд Мануэль 1 0.14
3. Крижман Санди 1 0.14
4. Хаудум Штефан 1 0.14
5. Нуссбаумер Даниэль 1 0.14
6. Нетцер Филипп 0 0
7. Райтер Доминик 0 0
Рид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Байич Анте 2 0.29
2. Райнер Константин 2 0.29
3. Оффенбахер Даниэль 1 0.14
4. Шаби Сейфедин 1 0.14
5. Philipp Pomer 1 0.14
6. Нутц Штефан 0 0

Карточки

Альтах
# Игрок      
1. Нухиу Атдхи 3 0
2. Дабанлы Беркай 3 0
3. Нетцер Филипп 2 0
4. Цвишенбруггер Ян 2 0
5. Хаудум Штефан 2 0
6. Felix Strauss 2 0
7. Крижман Санди 1 0
8. Майлингер Марко 1 0
9. Нуссбаумер Даниэль 1 0
10. Sebastian Aigner 1 0
Рид
# Игрок      
1. Оффенбахер Даниэль 2 0
2. Цигль Марсель 1 0
3. Радлингер Самуэль 1 0
4. Лергер Михель 1 0
5. Сивалд Феликс 1 0
6. Райнер Константин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Альтах 16.67% (1) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0 33.33% (2)
 Рид 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Альтах Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Альтах 1:3 Вадуц Альтах 1:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 0:0 Альтах Альтах 2:1 Рапид Вена
Штурм 3:1 Альтах Хартберг 1:2 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Кальсдорф 2:1 Альтах Альтах 1:3 Санкт-Галлен Альтах 0:1 Хайденхайм Адмира 1:1 Альтах Альтах 3:0 Рид Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Альтах 2:1 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Альтах Альтах 2:2 Хартберг Альтах 0:1 Адмира Рид 0:0 Альтах Альтах 1:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:0 Альтах
Рид Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Рид 1:0 ЛАСК Рапид Вена 3:0 Рид Хартберг 1:1 Рид Рид 2:1 Адмира
Ред Булл Зальцбург 7:1 Рид Рид 2:1 Аустрия Вена Грёдиг 0:7 Рид Ян 2:0 Рид Рид 1:0 Мюнхен-1860 Лиферинг 1:3 Рид Рид 3:2 Аустрия Вена Альтах 3:0 Рид Рид 0:0 Адмира Хартберг 1:1 Рид Санкт-Пёльтен 0:0 Рид Рид 2:1 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:2 Рид Рид 0:0 Альтах Адмира 0:2 Рид Рид 3:2 Хартберг

Последние игры между собой

Альтах: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Рид: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Альтах 3:0 Рид Бундеслига Рид 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 Рид Бундеслига Рид 1:4 Альтах Бундеслига
Альтах 0:2 Рид Бундеслига Рид 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Рид Бундеслига Рид 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Рид Бундеслига Рид 0:2 Альтах Бундеслига Альтах 1:3 Рид Бундеслига Рид 2:0 Альтах Бундеслига Рид 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 Рид Бундеслига Альтах 2:1 Рид Бундеслига Рид 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Рид Бундеслига Альтах 1:1 Рид Бундеслига (T-mobile) Рид 3:2 Альтах Бундеслига (T-mobile) Альтах 0:1 Рид Бундеслига (T-mobile)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 7 0 0 19 - 4 21
2. Рид 1:0 7 4 1 2 8 - 13 13
3. Штурм 6 3 2 1 14 - 9 11
4. Аустрия Клагенфурт 6 2 2 2 9 - 13 8
5. Хартберг 7 2 2 3 11 - 10 8
6. Адмира 7 2 2 3 9 - 9 8
7. Рапид Вена 7 2 2 3 10 - 8 8
8. Вольфсбергер 7 2 2 3 10 - 14 8
9. ЛАСК 0:0 7 1 4 2 5 - 7 7
10. Альтах 0:1 7 2 1 4 6 - 9 7
11. Сваровски Тироль 7 0 5 2 7 - 10 5
12. Аустрия Вена 0:0 7 0 5 2 6 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 11 - 2 9
2. Рид 1:0 3 3 0 0 5 - 2 9
3. Аустрия Клагенфурт 3 2 1 0 7 - 5 7
4. Рапид Вена 4 2 0 2 7 - 4 6
5. Штурм 3 1 1 1 6 - 6 4
6. Вольфсбергер 4 1 1 2 7 - 9 4
7. Адмира 3 1 1 1 5 - 2 4
8. Аустрия Вена 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
9. ЛАСК 0:0 4 0 3 1 3 - 5 3
10. Альтах 0:1 4 1 0 3 3 - 5 3
11. Сваровски Тироль 4 0 3 1 3 - 5 3
12. Хартберг 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Штурм 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Хартберг 4 2 1 1 9 - 6 7
4. Вольфсбергер 3 1 1 1 3 - 5 4
5. Рид 1:0 4 1 1 2 3 - 11 4
6. ЛАСК 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Альтах 0:1 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Адмира 4 1 1 2 4 - 7 4
9. Сваровски Тироль 3 0 2 1 4 - 5 2
10. Рапид Вена 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Аустрия Вена 0:0 4 0 2 2 3 - 5 2
12. Аустрия Клагенфурт 3 0 1 2 2 - 8 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 6 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 4 0 1
3. Штурм Йебоа Келвин 4 1 1
4. Хартберг Хорват Саша 4 0 0
5. Штурм Саркария Манприт 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
2. Альтах Нухиу Атдхи 3 0
3. Сваровски Тироль Пецос Атанасиос 3 0
4. Альтах Дабанлы Беркай 3 0
5. Ред Булл Зальцбург Вебер Максимилиан 3 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Рид
4.58
4.04
3.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Альтах 0:1 Рид онлайн




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