Австрия: Бундеслига 2021-2022
Альтах
1:1
Конец матча
Стадион: Кэшпойнт Арена
Рид
0:1
2' ГолНутц Штефан
5' Желтая карточкаПрокопич Борис
1:1
25' ГолНухиу Атдхи
50' Желтая карточкаЦигль Марсель
67' Желтая карточкаНдиайе Пап-Альюн II
33
Букта
Чаба
24
Tin
Plavotic
22
Нутц
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Букта ЧабаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Бишоф НойНападающий
-
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нутц ШтефанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хаас КристофВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
20 Сатин МуратНападающий
-
8 Valdir
-
21 Leo Mikic
-
-
Главный тренер: Andreas Heraf
Ход матча
2'
0:1
25'
1:1
50'
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нухиу Атдхи
|3 (1)
|0.43
|2.
|Турнвальд Мануэль
|1
|0.14
|3.
|Крижман Санди
|1
|0.14
|4.
|Хаудум Штефан
|1
|0.14
|5.
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0.14
|6.
|Нетцер Филипп
|0
|0
|7.
|Райтер Доминик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Байич Анте
|2
|0.29
|2.
|Райнер Константин
|2
|0.29
|3.
|Нутц Штефан
|1
|0.14
|4.
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0.14
|5.
|Шаби Сейфедин
|1
|0.14
|6.
|Philipp Pomer
|1
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нухиу Атдхи
|3
|0
|2.
|Дабанлы Беркай
|3
|0
|3.
|Нетцер Филипп
|2
|0
|4.
|Цвишенбруггер Ян
|2
|0
|5.
|Хаудум Штефан
|2
|0
|6.
|Felix Strauss
|2
|0
|7.
|Крижман Санди
|1
|0
|8.
|Прокопич Борис
|1
|0
|9.
|Майлингер Марко
|1
|0
|10.
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
|11.
|Ндиайе Пап-Альюн II
|1
|0
|12.
|Sebastian Aigner
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Цигль Марсель
|2
|0
|2.
|Оффенбахер Даниэль
|2
|0
|3.
|Радлингер Самуэль
|1
|0
|4.
|Лергер Михель
|1
|0
|5.
|Сивалд Феликс
|1
|0
|6.
|Райнер Константин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Альтах
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|0
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|Рид
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Альтах Последние 20 матчей: +5 =5 -10Альтах 1:3 Вадуц Альтах 1:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 0:0 Альтах Альтах 2:1 Рапид Вена
Штурм 3:1 Альтах Хартберг 1:2 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Кальсдорф 2:1 Альтах Альтах 1:3 Санкт-Галлен Альтах 0:1 Хайденхайм Адмира 1:1 Альтах Альтах 3:0 Рид Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Альтах 2:1 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Альтах Альтах 2:2 Хартберг Альтах 0:1 Адмира Рид 0:0 Альтах Альтах 1:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:0 Альтах
Рид Последние 20 матчей: +10 =6 -4Рид 1:0 ЛАСК Рапид Вена 3:0 Рид Хартберг 1:1 Рид Рид 2:1 Адмира
Последние игры между собой
Альтах: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Рид: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Альтах 0:2 Рид Бундеслига Рид 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Рид Бундеслига Рид 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Рид Бундеслига Рид 0:2 Альтах Бундеслига Альтах 1:3 Рид Бундеслига Рид 2:0 Альтах Бундеслига Рид 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 Рид Бундеслига Альтах 2:1 Рид Бундеслига Рид 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Рид Бундеслига Альтах 1:1 Рид Бундеслига (T-mobile) Рид 3:2 Альтах Бундеслига (T-mobile) Альтах 0:1 Рид Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|7
|0
|0
|19 - 4
|21
|2.
|Штурм
|1:1
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|3.
|Рид
|7
|3
|2
|2
|8 - 14
|11
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|1:1
|7
|2
|3
|2
|10 - 14
|9
|5.
|Вольфсбергер
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|6.
|Альтах
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|7.
|Хартберг
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|8.
|Адмира
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|9.
|Рапид Вена
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|10.
|Аустрия Вена
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|11.
|ЛАСК
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Сваровски Тироль
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|Рид
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|1:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|4.
|Рапид Вена
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|5.
|Штурм
|1:1
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|6.
|Вольфсбергер
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|7.
|Адмира
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|8.
|Альтах
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|9.
|Сваровски Тироль
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Аустрия Вена
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|ЛАСК
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|12.
|Хартберг
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Штурм
|1:1
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Хартберг
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|4.
|ЛАСК
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|Вольфсбергер
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|Альтах
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|Аустрия Вена
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|8.
|Адмира
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|Сваровски Тироль
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|10.
|Рапид Вена
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|Аустрия Клагенфурт
|1:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|12.
|Рид
|4
|0
|2
|2
|3 - 12
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|6
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|1
|3.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|4
|1
|1
|4.
|Хартберг
|Хорват Саша
|4
|0
|0
|5.
|Штурм
|Саркария Манприт
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|3
|0
|3.
|Сваровски Тироль
|Пецос Атанасиос
|3
|0
|4.
|Альтах
|Дабанлы Беркай
|3
|0
|5.
|Ред Булл Зальцбург
|Вебер Максимилиан
|3
|0