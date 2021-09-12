Австрия: Бундеслига 2021-2022
ЛАСК
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Raiffeisen Arena
Аустрия Вена
34
Боллер
Ян
30
Хорват
Саша
14
Балик
Гусейн
20
Мюль
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Боллер ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Гргич ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Хелак АммарВратарь
-
70 Беич ЭсадЗащитник
- Полузащитник
-
16 Келес ДжанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Noah Ohio
-
Главный тренер: Manfred Schmid
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Михорль Петер
|1
|0.14
|2.
|Флеккер Флориан
|1
|0.14
|3.
|Визингер Филип
|1
|0.14
|4.
|Шмидт Александер
|1
|0.14
|5.
|Карамоко Мамуду
|1
|0.14
|6.
|Hyun-Seok Hong
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джуричин Марко
|3 (1)
|0.43
|2.
|Мюль Лукас
|1
|0.14
|3.
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.14
|4.
|Хандль Йоханнес
|1
|0.14
|5.
|Зуттнер Маркус
|0
|0
|6.
|Мартель Эрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Визингер Филип
|2
|0
|2.
|Михорль Петер
|1
|0
|3.
|Реннер Рене
|1
|0
|4.
|Гргич Лукас
|1
|0
|5.
|Флеккер Флориан
|1
|0
|6.
|Марешиц Дарио
|1
|0
|7.
|Боллер Ян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джуричин Марко
|2
|0
|2.
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|3.
|Хандль Йоханнес
|2
|0
|4.
|Мартель Эрик
|2
|0
|5.
|Грюнвальд Александр
|1
|0
|6.
|Мюль Лукас
|1
|0
|7.
|Демаку Весель
|1
|0
|8.
|Хускович Муарем
|1
|0
|9.
|Леонардо Ивкич
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЛАСК
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
|60% (3)
|Аустрия Вена
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
ЛАСК Последние 20 матчей: +8 =6 -6Рид 1:0 ЛАСК Сент-Джонстон 0:2 ЛАСК ЛАСК 1:1 Хартберг ЛАСК 1:1 Сент-Джонстон
ЛАСК 1:3 Штурм ЛАСК 6:1 Войводина Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Войводина 0:1 ЛАСК ЛАСК 1:1 Рапид Вена Альтах 0:1 ЛАСК ЛАСК 6:0 Мархфельд Маннсдорф ЛАСК 1:0 Хайденхайм Динамо Москва 0:3 ЛАСК Лудогорец 3:0 ЛАСК Рапид Вена 3:0 ЛАСК ЛАСК 2:5 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:4 ЛАСК ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +9 =6 -5Аустрия Вена 1:1 Рапид Вена Штурм 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 1:0 Аустрия Вена
Аустрия Вена 1:1 Сваровски Тироль Брейдаблик 2:1 Аустрия Вена Рид 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Брейдаблик Шпитталь 0:4 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:1 Тузла Сити Аустрия Вена 4:0 Копер Аустрия Вена 2:1 Форвертс Штайр Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Хартберг 0:3 Аустрия Вена Рид 3:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 3:1 Хартберг Альтах 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:0 Адмира
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Аустрия Вена: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 5:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига Аустрия Вена 1:0 ЛАСК Кубок ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Товарищеские матчи Аустрия Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) Аустрия Вена 4:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:1 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|7
|0
|0
|19 - 4
|21
|2.
|Рид
|1:0
|7
|4
|1
|2
|8 - 13
|13
|3.
|Штурм
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|2
|2
|2
|9 - 13
|8
|5.
|Хартберг
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|6.
|Адмира
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|7.
|Рапид Вена
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|8.
|Вольфсбергер
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|9.
|ЛАСК
|0:0
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Альтах
|0:1
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|11.
|Сваровски Тироль
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|12.
|Аустрия Вена
|0:0
|7
|0
|5
|2
|6 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|Рид
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|4.
|Рапид Вена
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|5.
|Штурм
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|6.
|Вольфсбергер
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|7.
|Адмира
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|8.
|Аустрия Вена
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|9.
|ЛАСК
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Альтах
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|11.
|Сваровски Тироль
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Хартберг
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Штурм
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Хартберг
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|4.
|Вольфсбергер
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|5.
|Рид
|1:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 11
|4
|6.
|ЛАСК
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Альтах
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Адмира
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|Сваровски Тироль
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|10.
|Рапид Вена
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|Аустрия Вена
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|12.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|6
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|1
|3.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|4
|1
|1
|4.
|Хартберг
|Хорват Саша
|4
|0
|0
|5.
|Штурм
|Саркария Манприт
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|3
|0
|3.
|Сваровски Тироль
|Пецос Атанасиос
|3
|0
|4.
|Альтах
|Дабанлы Беркай
|3
|0
|5.
|Ред Булл Зальцбург
|Вебер Максимилиан
|3
|0