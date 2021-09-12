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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
ЛАСК
0:2
Конец матча

Стадион:
Аустрия Вена
0'
57' Желтая карточка
Флеккер Флориан
66' Желтая карточка
Шойссенгейер Кристиан
0:1
77' Гол
Мартель Эрик
88' Желтая карточка
Браунёдер Маттиас
0:2
90' Гол
Noah Ohio
90'+8
1
Шлагер
Александер
34
Боллер
Ян
25
Холланд
Джеймс
33
Люкенедер
Феликс
29
Флеккер
Флориан
21
Hyun-Seok
Hong
8
Михорль
Петер
19
Поцманн
Марвин
27
Гойгингер
Томас
30
Хорват
Саша
14
Балик
Гусейн
1
Пенц
Патрик
15
Леонардо
Ивкич
46
Хандль
Йоханнес
20
Мюль
Лукас
24
Шойссенгейер
Кристиан
29
Зуттнер
Маркус
5
Мартель
Эрик
77
Джукич
Александар
8
Демаку
Весель
30
Фишер
Манфред
92
Джуричин
Марко
ЛАСК
3-4-2-1
Аустрия Вена
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Михорль Петер 1 0.14
2. Флеккер Флориан 1 0.14
3. Визингер Филип 1 0.14
4. Шмидт Александер 1 0.14
5. Карамоко Мамуду 1 0.14
6. Hyun-Seok Hong 0 0
Аустрия Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джуричин Марко 3 (1) 0.43
2. Мартель Эрик 1 0.14
3. Мюль Лукас 1 0.14
4. Пихлер Бенедикт 1 0.14
5. Хандль Йоханнес 1 0.14
6. Noah Ohio 1 0.14
7. Зуттнер Маркус 0 0

Карточки

ЛАСК
# Игрок      
1. Визингер Филип 2 0
2. Флеккер Флориан 2 0
3. Михорль Петер 1 0
4. Реннер Рене 1 0
5. Гргич Лукас 1 0
6. Марешиц Дарио 1 0
7. Боллер Ян 1 0
Аустрия Вена
# Игрок      
1. Джуричин Марко 2 0
2. Пихлер Бенедикт 2 0
3. Хандль Йоханнес 2 0
4. Мартель Эрик 2 0
5. Грюнвальд Александр 1 0
6. Шойссенгейер Кристиан 1 0
7. Мюль Лукас 1 0
8. Демаку Весель 1 0
9. Браунёдер Маттиас 1 0
10. Хускович Муарем 1 0
11. Леонардо Ивкич 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЛАСК 0 0 20% (1) 20% (1) 0 60% (3)
 Аустрия Вена 0 12.5% (1) 12.5% (1) 0 25% (2) 50% (4)

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Рид 1:0 ЛАСК Сент-Джонстон 0:2 ЛАСК ЛАСК 1:1 Хартберг ЛАСК 1:1 Сент-Джонстон
ЛАСК 1:3 Штурм ЛАСК 6:1 Войводина Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Войводина 0:1 ЛАСК ЛАСК 1:1 Рапид Вена Альтах 0:1 ЛАСК ЛАСК 6:0 Мархфельд Маннсдорф ЛАСК 1:0 Хайденхайм Динамо Москва 0:3 ЛАСК Лудогорец 3:0 ЛАСК Рапид Вена 3:0 ЛАСК ЛАСК 2:5 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:4 ЛАСК ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Аустрия Вена 1:1 Рапид Вена Штурм 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 1:0 Аустрия Вена
Аустрия Вена 1:1 Сваровски Тироль Брейдаблик 2:1 Аустрия Вена Рид 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Брейдаблик Шпитталь 0:4 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:1 Тузла Сити Аустрия Вена 4:0 Копер Аустрия Вена 2:1 Форвертс Штайр Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Хартберг 0:3 Аустрия Вена Рид 3:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 3:1 Хартберг Альтах 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:0 Адмира

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Аустрия Вена: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
ЛАСК 3:1 Аустрия Вена Товарищеские матчи Аустрия Вена 1:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Бундеслига ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Бундеслига
Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 5:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига Аустрия Вена 1:0 ЛАСК Кубок ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Товарищеские матчи Аустрия Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) Аустрия Вена 4:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:1 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 7 0 0 19 - 4 21
2. Штурм 1:1 7 3 3 1 15 - 10 12
3. Рид 7 3 2 2 8 - 14 11
4. Аустрия Клагенфурт 1:1 7 2 3 2 10 - 14 9
5. Вольфсбергер 7 2 2 3 10 - 14 8
6. Альтах 7 2 2 3 7 - 9 8
7. Хартберг 7 2 2 3 11 - 10 8
8. Адмира 7 2 2 3 9 - 9 8
9. Рапид Вена 7 2 2 3 10 - 8 8
10. Аустрия Вена 7 1 4 2 8 - 8 7
11. ЛАСК 7 1 3 3 5 - 9 6
12. Сваровски Тироль 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 11 - 2 9
2. Рид 3 3 0 0 5 - 2 9
3. Аустрия Клагенфурт 1:1 3 2 1 0 7 - 5 7
4. Рапид Вена 4 2 0 2 7 - 4 6
5. Штурм 1:1 4 1 2 1 7 - 7 5
6. Вольфсбергер 4 1 1 2 7 - 9 4
7. Адмира 3 1 1 1 5 - 2 4
8. Альтах 4 1 1 2 4 - 5 4
9. Сваровски Тироль 4 0 3 1 3 - 5 3
10. Аустрия Вена 3 0 3 0 3 - 3 3
11. ЛАСК 4 0 2 2 3 - 7 2
12. Хартберг 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Штурм 1:1 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Хартберг 4 2 1 1 9 - 6 7
4. ЛАСК 3 1 1 1 2 - 2 4
5. Вольфсбергер 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Альтах 3 1 1 1 3 - 4 4
7. Аустрия Вена 4 1 1 2 5 - 5 4
8. Адмира 4 1 1 2 4 - 7 4
9. Сваровски Тироль 3 0 2 1 4 - 5 2
10. Рапид Вена 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Аустрия Клагенфурт 1:1 4 0 2 2 3 - 9 2
12. Рид 4 0 2 2 3 - 12 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 6 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 4 0 1
3. Штурм Йебоа Келвин 4 1 1
4. Хартберг Хорват Саша 4 0 0
5. Штурм Саркария Манприт 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
2. Альтах Нухиу Атдхи 3 0
3. Сваровски Тироль Пецос Атанасиос 3 0
4. Альтах Дабанлы Беркай 3 0
5. Ред Булл Зальцбург Вебер Максимилиан 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ЛАСК 0:2 Аустрия Вена онлайн




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