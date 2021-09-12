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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Штурм
1:1
Первый тайм: 39'

Стадион:
Аустрия Клагенфурт
0'
0:1
3' Гол
Christopher Cvetko
1:1
31' Пенальти
Янтшер Якоб
39'
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
30
Любич
Иван
19
Куэн
Андреас
11
Саркария
Манприт
9
Йебоа
Келвин
13
Янтшер
Якоб
1
Мозер
Леннарт
5
Блауэнштайнер
Микаэль
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
33
Шумахер
Тилль
14
Christopher
Cvetko
4
Patrick
Greil
81
Turgay
Gemicibasi
12
Alexander
Timossi
Andersson
32
Пинк
Маркус
23
Ридер
Флориан
Штурм
4-3-1-2
Аустрия Клагенфурт
4-3-3

Ход матча

3'
0:1
Christopher Cvetko
(Turgay Gemicibasi)
31'
Янтшер Якоб
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йебоа Келвин 4 (1) 0.57
2. Саркария Манприт 4 0.57
3. Янтшер Якоб 1 0.14
4. Вютрих Грегори 1 0.14
5. Горенц-Станкович Йон 1 0.14
6. Китеишвили Отар 1 0.14
7. David Affengruber2 1 0.14
8. Любич Иван 0 0
9. Йегер Лукас 0 0
10. Данте Амаду 0 0
Аустрия Клагенфурт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пинк Маркус 3 0.43
2. Alexander Timossi Andersson 2 0.29
3. Thorsten Mahrer 1 0.14
4. Ридер Флориан 1 0.14
5. Patrick Greil 1 0.14
6. Christopher Cvetko 1 0.14
7. Turgay Gemicibasi 1 (1) 0.14
8. Nicolas Wimmer 0 0

Карточки

Штурм
# Игрок      
1. Горенц-Станкович Йон 2 0
2. Китеишвили Отар 2 0
3. Прасс Александр 2 0
4. Хирлендер Штефан 1 0
5. Йегер Лукас 1 0
6. Любич Иван 1 0
7. Газибегович Юсуф 1 0
8. Йебоа Келвин 1 0
Аустрия Клагенфурт
# Игрок      
1. Turgay Gemicibasi 3 0
2. Kosmas Gezos 1 1
3. Nicolas Wimmer 1 1
4. Пинк Маркус 2 0
5. Thorsten Mahrer 2 0
6. Ридер Флориан 2 0
7. Maximiliano Moreira 0 1
8. Менцель Филлип 0 1
9. Gloire Amanda 0 1
10. Herbert Paul 1 0
11. Philipp Huetter 1 0
12. Alexander Timossi Andersson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Штурм 0 15.38% (2) 30.77% (4) 23.08% (3) 7.69% (1) 23.08% (3)
Аустрия Клагенфурт 22.22% (2) 0 33.33% (3) 22.22% (2) 0 22.22% (2)

Предыдущие игры

Штурм Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Штурм 1:1 Браво Адмира 1:1 Штурм Штурм 2:0 Мура Штурм 2:2 Аустрия Вена
Мура 1:3 Штурм ЛАСК 1:3 Штурм Штурм 3:1 Альтах Вольфсбергер 1:4 Штурм Удинезе 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург Штадль Паура 0:9 Штурм Штурм 1:1 Црвена Звезда Штурм 0:1 Краковия Штурм 1:3 Блау-Вайс Штурм 9:1 Лиферинг Вольфсбергер 1:3 Штурм Штурм 4:1 Рапид Вена Сваровски Тироль 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм
Аустрия Клагенфурт Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Аустрия Клагенфурт 4:2 Гразер Аустрия Клагенфурт 2:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Клагенфурт Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт
Аустрия Клагенфурт 4:3 Хартберг Адмира 4:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 1:1 Вольфсбергер Винер Нойштадт 1:5 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 2:2 СВ Лафниц Аустрия Клагенфурт 1:2 Мюнхен-1860 Рапид-2 Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 4:0 Хорн Лиферинг 2:3 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 3:1 Джуниорс ОО Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Клагенфурт Ваккер Инсбрук 2:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 3:0 Гразер Амштеттен 1:6 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 5:0 Капфенберг Аустрия Клагенфурт 0:2 СВ Лафниц

Последние игры между собой

Штурм: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Аустрия Клагенфурт: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Штурм 2:0 Аустрия Клагенфурт Товарищеские матчи Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм Кубок Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт Товарищеские матчи Штурм 2:3 Аустрия Клагенфурт Региональная лига
Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Клагенфурт Региональная лига Аустрия Клагенфурт 1:0 Штурм Региональная лига Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 3:3 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 4:1 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 1:0 Аустрия Клагенфурт Региональная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 7 0 0 19 - 4 21
2. Штурм 1:1 7 3 3 1 15 - 10 12
3. Рид 7 3 2 2 8 - 14 11
4. Аустрия Клагенфурт 1:1 7 2 3 2 10 - 14 9
5. Вольфсбергер 7 2 2 3 10 - 14 8
6. Альтах 7 2 2 3 7 - 9 8
7. Хартберг 7 2 2 3 11 - 10 8
8. Адмира 7 2 2 3 9 - 9 8
9. Рапид Вена 7 2 2 3 10 - 8 8
10. Аустрия Вена 7 1 4 2 8 - 8 7
11. ЛАСК 7 1 3 3 5 - 9 6
12. Сваровски Тироль 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 11 - 2 9
2. Рид 3 3 0 0 5 - 2 9
3. Аустрия Клагенфурт 1:1 3 2 1 0 7 - 5 7
4. Рапид Вена 4 2 0 2 7 - 4 6
5. Штурм 1:1 4 1 2 1 7 - 7 5
6. Вольфсбергер 4 1 1 2 7 - 9 4
7. Адмира 3 1 1 1 5 - 2 4
8. Альтах 4 1 1 2 4 - 5 4
9. Сваровски Тироль 4 0 3 1 3 - 5 3
10. Аустрия Вена 3 0 3 0 3 - 3 3
11. ЛАСК 4 0 2 2 3 - 7 2
12. Хартберг 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Штурм 1:1 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Хартберг 4 2 1 1 9 - 6 7
4. ЛАСК 3 1 1 1 2 - 2 4
5. Вольфсбергер 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Альтах 3 1 1 1 3 - 4 4
7. Аустрия Вена 4 1 1 2 5 - 5 4
8. Адмира 4 1 1 2 4 - 7 4
9. Сваровски Тироль 3 0 2 1 4 - 5 2
10. Рапид Вена 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Аустрия Клагенфурт 1:1 4 0 2 2 3 - 9 2
12. Рид 4 0 2 2 3 - 12 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 6 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 4 0 1
3. Штурм Йебоа Келвин 4 1 1
4. Хартберг Хорват Саша 4 0 0
5. Штурм Саркария Манприт 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
2. Альтах Нухиу Атдхи 3 0
3. Сваровски Тироль Пецос Атанасиос 3 0
4. Альтах Дабанлы Беркай 3 0
5. Ред Булл Зальцбург Вебер Максимилиан 3 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Штурм
Ничья
Аустрия Клагенфурт
2.09
5.60
8.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Штурм 1:1 Аустрия Клагенфурт онлайн




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