Австрия: Бундеслига 2021-2022
Штурм
1:1
Первый тайм: 39'
Стадион: Merkur-Arena
Аустрия Клагенфурт
0:1
3' ГолChristopher Cvetko
1:1
31' ПенальтиЯнтшер Якоб
44
Данте
Амаду
30
Любич
Иван
19
Куэн
Андреас
13
Янтшер
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Herbert PaulЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
Ход матча
3'
31'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йебоа Келвин
|4 (1)
|0.57
|2.
|Саркария Манприт
|4
|0.57
|3.
|Янтшер Якоб
|1
|0.14
|4.
|Вютрих Грегори
|1
|0.14
|5.
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.14
|6.
|Китеишвили Отар
|1
|0.14
|7.
|David Affengruber2
|1
|0.14
|8.
|Любич Иван
|0
|0
|9.
|Йегер Лукас
|0
|0
|10.
|Данте Амаду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пинк Маркус
|3
|0.43
|2.
|Alexander Timossi Andersson
|2
|0.29
|3.
|Thorsten Mahrer
|1
|0.14
|4.
|Ридер Флориан
|1
|0.14
|5.
|Patrick Greil
|1
|0.14
|6.
|Christopher Cvetko
|1
|0.14
|7.
|Turgay Gemicibasi
|1 (1)
|0.14
|8.
|Nicolas Wimmer
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0
|2.
|Китеишвили Отар
|2
|0
|3.
|Прасс Александр
|2
|0
|4.
|Хирлендер Штефан
|1
|0
|5.
|Йегер Лукас
|1
|0
|6.
|Любич Иван
|1
|0
|7.
|Газибегович Юсуф
|1
|0
|8.
|Йебоа Келвин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Turgay Gemicibasi
|3
|0
|2.
|Kosmas Gezos
|1
|1
|3.
|Nicolas Wimmer
|1
|1
|4.
|Пинк Маркус
|2
|0
|5.
|Thorsten Mahrer
|2
|0
|6.
|Ридер Флориан
|2
|0
|7.
|Maximiliano Moreira
|0
|1
|8.
|Менцель Филлип
|0
|1
|9.
|Gloire Amanda
|0
|1
|10.
|Herbert Paul
|1
|0
|11.
|Philipp Huetter
|1
|0
|12.
|Alexander Timossi Andersson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Штурм
|0
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|Аустрия Клагенфурт
|22.22% (2)
|0
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Штурм Последние 20 матчей: +11 =5 -4Штурм 1:1 Браво Адмира 1:1 Штурм Штурм 2:0 Мура Штурм 2:2 Аустрия Вена
Мура 1:3 Штурм ЛАСК 1:3 Штурм Штурм 3:1 Альтах Вольфсбергер 1:4 Штурм Удинезе 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург Штадль Паура 0:9 Штурм Штурм 1:1 Црвена Звезда Штурм 0:1 Краковия Штурм 1:3 Блау-Вайс Штурм 9:1 Лиферинг Вольфсбергер 1:3 Штурм Штурм 4:1 Рапид Вена Сваровски Тироль 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм
Аустрия Клагенфурт Последние 20 матчей: +12 =3 -5Аустрия Клагенфурт 4:2 Гразер Аустрия Клагенфурт 2:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Клагенфурт Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт
Аустрия Клагенфурт 4:3 Хартберг Адмира 4:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 1:1 Вольфсбергер Винер Нойштадт 1:5 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 2:2 СВ Лафниц Аустрия Клагенфурт 1:2 Мюнхен-1860 Рапид-2 Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 4:0 Хорн Лиферинг 2:3 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 3:1 Джуниорс ОО Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Клагенфурт Ваккер Инсбрук 2:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 3:0 Гразер Амштеттен 1:6 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 5:0 Капфенберг Аустрия Клагенфурт 0:2 СВ Лафниц
Последние игры между собой
Штурм: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Аустрия Клагенфурт: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Клагенфурт Региональная лига Аустрия Клагенфурт 1:0 Штурм Региональная лига Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 3:3 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 4:1 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 1:0 Аустрия Клагенфурт Региональная лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|7
|0
|0
|19 - 4
|21
|2.
|Штурм
|1:1
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|3.
|Рид
|7
|3
|2
|2
|8 - 14
|11
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|1:1
|7
|2
|3
|2
|10 - 14
|9
|5.
|Вольфсбергер
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|6.
|Альтах
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|7.
|Хартберг
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|8.
|Адмира
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|9.
|Рапид Вена
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|10.
|Аустрия Вена
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|11.
|ЛАСК
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Сваровски Тироль
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|Рид
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|1:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|4.
|Рапид Вена
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|5.
|Штурм
|1:1
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|6.
|Вольфсбергер
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|7.
|Адмира
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|8.
|Альтах
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|9.
|Сваровски Тироль
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Аустрия Вена
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|ЛАСК
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|12.
|Хартберг
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Штурм
|1:1
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Хартберг
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|4.
|ЛАСК
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|Вольфсбергер
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|Альтах
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|Аустрия Вена
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|8.
|Адмира
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|Сваровски Тироль
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|10.
|Рапид Вена
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|Аустрия Клагенфурт
|1:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|12.
|Рид
|4
|0
|2
|2
|3 - 12
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|6
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|1
|3.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|4
|1
|1
|4.
|Хартберг
|Хорват Саша
|4
|0
|0
|5.
|Штурм
|Саркария Манприт
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|3
|0
|3.
|Сваровски Тироль
|Пецос Атанасиос
|3
|0
|4.
|Альтах
|Дабанлы Беркай
|3
|0
|5.
|Ред Булл Зальцбург
|Вебер Максимилиан
|3
|0