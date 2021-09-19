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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Штурм
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Сваровски Тироль
0' 14'
27
Зибенхандль
Йорг
17
Йегер
Лукас
35
Гайрхофер
Никлас
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
10
Китеишвили
Отар
4
Горенц-Станкович
Йон
19
Куэн
Андреас
11
Саркария
Манприт
9
Йебоа
Келвин
13
Янтшер
Якоб
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
5
Felix
Bacher
3
Leon
Klassen
14
Alexander
Ranacher
6
Пецос
Атанасиос
10
Блуме
Брор
27
Markus
Wallner
20
Ансельм
Тобиас
21
Рогель
Жан
Штурм
4-3-3
Сваровски Тироль
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Саркария Манприт 4 0.5
2. Йебоа Келвин 4 (1) 0.5
3. Янтшер Якоб 2 (1) 0.25
4. Вютрих Грегори 2 0.25
5. Горенц-Станкович Йон 1 0.13
6. Китеишвили Отар 1 0.13
7. David Affengruber2 1 0.13
8. Любич Иван 0 0
9. Йегер Лукас 0 0
10. Данте Амаду 0 0
Сваровски Тироль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вриони Джакомо 3 (1) 0.38
2. Ансельм Тобиас 1 0.13
3. Кох Фабиан 1 0.13
4. Блуме Брор 1 0.13
5. Авуджа Максим 1 0.13
6. Leon Klassen 0 0
7. Рогель Жан 0 0

Карточки

Штурм
# Игрок      
1. Горенц-Станкович Йон 2 0
2. Китеишвили Отар 2 0
3. Любич Иван 2 0
4. Прасс Александр 2 0
5. Хирлендер Штефан 1 0
6. Вютрих Грегори 1 0
7. Йегер Лукас 1 0
8. Газибегович Юсуф 1 0
9. Йебоа Келвин 1 0
Сваровски Тироль
# Игрок      
1. Пецос Атанасиос 3 0
2. Кох Фабиан 2 0
3. Вриони Джакомо 2 0
4. Авуджа Максим 2 0
5. Leon Klassen 2 0
6. Бехоунек Рафаэл 1 0
7. Мюллер Валентино 1 0
8. Забитцер Томас 1 0
9. Ансельм Тобиас 1 0
10. Рогель Жан 1 0
11. Скрбо Стефан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Штурм 0 13.33% (2) 33.33% (5) 20% (3) 6.67% (1) 26.67% (4)
 Сваровски Тироль 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 42.86% (3) 0 0

Предыдущие игры

Штурм Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Монако 1:0 Штурм Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт Штурм 1:1 Браво Адмира 1:1 Штурм
Штурм 2:0 Мура Штурм 2:2 Аустрия Вена Мура 1:3 Штурм ЛАСК 1:3 Штурм Штурм 3:1 Альтах Вольфсбергер 1:4 Штурм Удинезе 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург Штадль Паура 0:9 Штурм Штурм 1:1 Црвена Звезда Штурм 0:1 Краковия Штурм 1:3 Блау-Вайс Штурм 9:1 Лиферинг Вольфсбергер 1:3 Штурм Штурм 4:1 Рапид Вена Сваровски Тироль 2:3 Штурм
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Сваровски Тироль 1:3 Ред Булл Зальцбург Аустрия Клагенфурт 2:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:0 Альтах Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль
Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Аустрия Вена 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Адмира Леобендорф 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Зандхаузен Ред Булл Зальцбург 4:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:3 Штурм ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:2 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Сваровски Тироль Штурм 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:0 ЛАСК Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена

Последние игры между собой

Штурм: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
Сваровски Тироль 2:3 Штурм Бундеслига Штурм 3:2 Сваровски Тироль Бундеслига Сваровски Тироль 1:1 Штурм Бундеслига Штурм 1:0 Сваровски Тироль Бундеслига
Сваровски Тироль 1:5 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Сваровски Тироль Бундеслига Сваровски Тироль 0:1 Штурм Кубок Австрии Сваровски Тироль 0:1 Штурм Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 7 0 0 19 - 4 21
2. Штурм 0:0 8 4 3 1 16 - 10 15
3. Рид 8 3 3 2 11 - 17 12
4. Альтах 8 2 3 3 7 - 9 9
5. Аустрия Клагенфурт 0:0 8 2 3 3 10 - 15 9
6. Хартберг 8 2 3 3 12 - 11 9
7. Вольфсбергер 8 2 3 3 13 - 17 9
8. Адмира 8 2 3 3 10 - 10 9
9. Рапид Вена 7 2 2 3 10 - 8 8
10. Аустрия Вена 8 1 5 2 8 - 8 8
11. ЛАСК 0:0 8 1 4 3 5 - 9 7
12. Сваровски Тироль 0:0 8 0 6 2 7 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рид 4 3 1 0 8 - 5 10
2. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 11 - 2 9
3. Штурм 0:0 5 2 2 1 8 - 7 8
4. Аустрия Клагенфурт 0:0 4 2 2 0 7 - 5 8
5. Рапид Вена 4 2 0 2 7 - 4 6
6. Адмира 4 1 2 1 6 - 3 5
7. Вольфсбергер 4 1 1 2 7 - 9 4
8. Альтах 4 1 1 2 4 - 5 4
9. Аустрия Вена 4 0 4 0 3 - 3 4
10. Сваровски Тироль 0:0 4 0 3 1 3 - 5 3
11. ЛАСК 0:0 4 0 2 2 3 - 7 2
12. Хартберг 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Хартберг 5 2 2 1 10 - 7 8
3. Штурм 0:0 3 2 1 0 8 - 3 7
4. ЛАСК 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
5. Вольфсбергер 4 1 2 1 6 - 8 5
6. Альтах 4 1 2 1 3 - 4 5
7. Аустрия Вена 4 1 1 2 5 - 5 4
8. Адмира 4 1 1 2 4 - 7 4
9. Сваровски Тироль 0:0 4 0 3 1 4 - 5 3
10. Рапид Вена 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Рид 4 0 2 2 3 - 12 2
12. Аустрия Клагенфурт 0:0 4 0 1 3 3 - 10 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 6 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 4 0 1
3. Штурм Саркария Манприт 4 0 1
4. Вольфсбергер Tai Baribo 4 0 1
5. Хартберг Тадич Дарио 4 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
2. Альтах Дабанлы Беркай 4 0
3. Аустрия Клагенфурт Turgay Gemicibasi 4 0
4. Аустрия Клагенфурт Nicolas Wimmer 2 1
5. Аустрия Вена Демаку Весель 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Штурм
Ничья
Сваровски Тироль
1.48
5.03
6.57
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Где смотреть матч Штурм 0:0 Сваровски Тироль онлайн




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