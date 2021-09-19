Австрия: Бундеслига 2021-2022
Штурм
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Merkur-Arena
Сваровски Тироль
17
Йегер
Лукас
44
Данте
Амаду
19
Куэн
Андреас
13
Янтшер
Якоб
24
Кох
Фабиан
10
Блуме
Брор
21
Рогель
Жан
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Рогель ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Скрбо СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Mario Andric
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Саркария Манприт
|4
|0.5
|2.
|Йебоа Келвин
|4 (1)
|0.5
|3.
|Янтшер Якоб
|2 (1)
|0.25
|4.
|Вютрих Грегори
|2
|0.25
|5.
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.13
|6.
|Китеишвили Отар
|1
|0.13
|7.
|David Affengruber2
|1
|0.13
|8.
|Любич Иван
|0
|0
|9.
|Йегер Лукас
|0
|0
|10.
|Данте Амаду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вриони Джакомо
|3 (1)
|0.38
|2.
|Ансельм Тобиас
|1
|0.13
|3.
|Кох Фабиан
|1
|0.13
|4.
|Блуме Брор
|1
|0.13
|5.
|Авуджа Максим
|1
|0.13
|6.
|Leon Klassen
|0
|0
|7.
|Рогель Жан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0
|2.
|Китеишвили Отар
|2
|0
|3.
|Любич Иван
|2
|0
|4.
|Прасс Александр
|2
|0
|5.
|Хирлендер Штефан
|1
|0
|6.
|Вютрих Грегори
|1
|0
|7.
|Йегер Лукас
|1
|0
|8.
|Газибегович Юсуф
|1
|0
|9.
|Йебоа Келвин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пецос Атанасиос
|3
|0
|2.
|Кох Фабиан
|2
|0
|3.
|Вриони Джакомо
|2
|0
|4.
|Авуджа Максим
|2
|0
|5.
|Leon Klassen
|2
|0
|6.
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0
|7.
|Мюллер Валентино
|1
|0
|8.
|Забитцер Томас
|1
|0
|9.
|Ансельм Тобиас
|1
|0
|10.
|Рогель Жан
|1
|0
|11.
|Скрбо Стефан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Штурм
|0
|13.33% (2)
|33.33% (5)
|20% (3)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|Сваровски Тироль
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|0
|0
Предыдущие игры
Штурм Последние 20 матчей: +12 =4 -4Монако 1:0 Штурм Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт Штурм 1:1 Браво Адмира 1:1 Штурм
Штурм 2:0 Мура Штурм 2:2 Аустрия Вена Мура 1:3 Штурм ЛАСК 1:3 Штурм Штурм 3:1 Альтах Вольфсбергер 1:4 Штурм Удинезе 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург Штадль Паура 0:9 Штурм Штурм 1:1 Црвена Звезда Штурм 0:1 Краковия Штурм 1:3 Блау-Вайс Штурм 9:1 Лиферинг Вольфсбергер 1:3 Штурм Штурм 4:1 Рапид Вена Сваровски Тироль 2:3 Штурм
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +4 =8 -8Сваровски Тироль 1:3 Ред Булл Зальцбург Аустрия Клагенфурт 2:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:0 Альтах Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль
Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Аустрия Вена 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Адмира Леобендорф 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Зандхаузен Ред Булл Зальцбург 4:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:3 Штурм ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:2 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Сваровски Тироль Штурм 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:0 ЛАСК Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена
Последние игры между собой
Штурм: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|7
|0
|0
|19 - 4
|21
|2.
|Штурм
|0:0
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|3.
|Рид
|8
|3
|3
|2
|11 - 17
|12
|4.
|Альтах
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|8
|2
|3
|3
|10 - 15
|9
|6.
|Хартберг
|8
|2
|3
|3
|12 - 11
|9
|7.
|Вольфсбергер
|8
|2
|3
|3
|13 - 17
|9
|8.
|Адмира
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|9.
|Рапид Вена
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|10.
|Аустрия Вена
|8
|1
|5
|2
|8 - 8
|8
|11.
|ЛАСК
|0:0
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Сваровски Тироль
|0:0
|8
|0
|6
|2
|7 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рид
|4
|3
|1
|0
|8 - 5
|10
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|3.
|Штурм
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|5.
|Рапид Вена
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|6.
|Адмира
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|7.
|Вольфсбергер
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|8.
|Альтах
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|9.
|Аустрия Вена
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|10.
|Сваровски Тироль
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|11.
|ЛАСК
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|12.
|Хартберг
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Хартберг
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|3.
|Штурм
|0:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|ЛАСК
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|5.
|Вольфсбергер
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|6.
|Альтах
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|Аустрия Вена
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|8.
|Адмира
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|Сваровски Тироль
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Рапид Вена
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|Рид
|4
|0
|2
|2
|3 - 12
|2
|12.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|6
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|1
|3.
|Штурм
|Саркария Манприт
|4
|0
|1
|4.
|Вольфсбергер
|Tai Baribo
|4
|0
|1
|5.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|4
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Альтах
|Дабанлы Беркай
|4
|0
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|Turgay Gemicibasi
|4
|0
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|Nicolas Wimmer
|2
|1
|5.
|Аустрия Вена
|Демаку Весель
|2
|1