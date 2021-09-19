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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Аустрия Клагенфурт
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
ЛАСК
0' 14'
13
Менцель
Филлип
28
Herbert
Paul
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
33
Шумахер
Тилль
14
Christopher
Cvetko
4
Patrick
Greil
81
Turgay
Gemicibasi
12
Alexander
Timossi
Andersson
32
Пинк
Маркус
23
Ридер
Флориан
1
Шлагер
Александер
29
Флеккер
Флориан
44
Марешиц
Дарио
33
Люкенедер
Феликс
19
Поцманн
Марвин
30
Хорват
Саша
25
Холланд
Джеймс
8
Михорль
Петер
14
Балик
Гусейн
9
Карамоко
Мамуду
27
Гойгингер
Томас
Аустрия Клагенфурт
4-3-3
ЛАСК
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пинк Маркус 3 0.38
2. Alexander Timossi Andersson 2 0.25
3. Thorsten Mahrer 1 0.13
4. Ридер Флориан 1 0.13
5. Patrick Greil 1 0.13
6. Turgay Gemicibasi 1 (1) 0.13
7. Christopher Cvetko 1 0.13
8. Nicolas Wimmer 0 0
ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Михорль Петер 1 0.13
2. Флеккер Флориан 1 0.13
3. Визингер Филип 1 0.13
4. Шмидт Александер 1 0.13
5. Карамоко Мамуду 1 0.13
6. Хон Хён-Сок 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
# Игрок      
1. Turgay Gemicibasi 4 0
2. Nicolas Wimmer 2 1
3. Ридер Флориан 3 0
4. Kosmas Gezos 1 1
5. Пинк Маркус 2 0
6. Thorsten Mahrer 2 0
7. Maximiliano Moreira 0 1
8. Менцель Филлип 0 1
9. Gloire Amanda 0 1
10. Herbert Paul 1 0
11. Philipp Huetter 1 0
12. Alexander Timossi Andersson 1 0
ЛАСК
# Игрок      
1. Визингер Филип 2 0
2. Флеккер Флориан 2 0
3. Михорль Петер 1 0
4. Реннер Рене 1 0
5. Гргич Лукас 1 0
6. Марешиц Дарио 1 0
7. Боллер Ян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Аустрия Клагенфурт 30% (3) 0 30% (3) 20% (2) 0 20% (2)
 ЛАСК 0 0 20% (1) 20% (1) 0 60% (3)

Предыдущие игры

Аустрия Клагенфурт Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 4:2 Гразер Аустрия Клагенфурт 2:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Клагенфурт
Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 4:3 Хартберг Адмира 4:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 1:1 Вольфсбергер Винер Нойштадт 1:5 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 2:2 СВ Лафниц Аустрия Клагенфурт 1:2 Мюнхен-1860 Рапид-2 Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 4:0 Хорн Лиферинг 2:3 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 3:1 Джуниорс ОО Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Клагенфурт Ваккер Инсбрук 2:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 3:0 Гразер Амштеттен 1:6 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 5:0 Капфенберг
ЛАСК Последние 20 матчей: +9 =5 -6
ХИК 0:2 ЛАСК ЛАСК 0:2 Аустрия Вена Рид 1:0 ЛАСК Сент-Джонстон 0:2 ЛАСК
ЛАСК 1:1 Хартберг ЛАСК 1:1 Сент-Джонстон ЛАСК 1:3 Штурм ЛАСК 6:1 Войводина Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Войводина 0:1 ЛАСК ЛАСК 1:1 Рапид Вена Альтах 0:1 ЛАСК ЛАСК 6:0 Мархфельд Маннсдорф ЛАСК 1:0 Хайденхайм Динамо Москва 0:3 ЛАСК Лудогорец 3:0 ЛАСК Рапид Вена 3:0 ЛАСК ЛАСК 2:5 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:4 ЛАСК ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль

Последние игры между собой

Аустрия Клагенфурт: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
ЛАСК: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
ЛАСК 5:3 Аустрия Клагенфурт Кубок ЛАСК 2:0 Аустрия Клагенфурт Товарищеские матчи Аустрия Клагенфурт 0:5 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 2:1 Аустрия Клагенфурт Эрсте Лига
Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 2:0 Аустрия Клагенфурт Эрсте Лига Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Клагенфурт Региональная лига Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 3:3 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 0:7 ЛАСК Любители ЛАСК 3:2 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 4:1 Аустрия Клагенфурт Любители ЛАСК 3:1 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 0:4 ЛАСК Любители Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 1:3 ЛАСК Любители ЛАСК 5:0 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт Любители ЛАСК 4:0 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 1:0 ЛАСК Любители
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 7 0 0 19 - 4 21
2. Штурм 0:0 8 4 3 1 16 - 10 15
3. Рид 8 3 3 2 11 - 17 12
4. Альтах 8 2 3 3 7 - 9 9
5. Аустрия Клагенфурт 0:0 8 2 3 3 10 - 15 9
6. Хартберг 8 2 3 3 12 - 11 9
7. Вольфсбергер 8 2 3 3 13 - 17 9
8. Адмира 8 2 3 3 10 - 10 9
9. Рапид Вена 7 2 2 3 10 - 8 8
10. Аустрия Вена 8 1 5 2 8 - 8 8
11. ЛАСК 0:0 8 1 4 3 5 - 9 7
12. Сваровски Тироль 0:0 8 0 6 2 7 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рид 4 3 1 0 8 - 5 10
2. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 11 - 2 9
3. Штурм 0:0 5 2 2 1 8 - 7 8
4. Аустрия Клагенфурт 0:0 4 2 2 0 7 - 5 8
5. Рапид Вена 4 2 0 2 7 - 4 6
6. Адмира 4 1 2 1 6 - 3 5
7. Вольфсбергер 4 1 1 2 7 - 9 4
8. Альтах 4 1 1 2 4 - 5 4
9. Аустрия Вена 4 0 4 0 3 - 3 4
10. Сваровски Тироль 0:0 4 0 3 1 3 - 5 3
11. ЛАСК 0:0 4 0 2 2 3 - 7 2
12. Хартберг 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Хартберг 5 2 2 1 10 - 7 8
3. Штурм 0:0 3 2 1 0 8 - 3 7
4. ЛАСК 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
5. Вольфсбергер 4 1 2 1 6 - 8 5
6. Альтах 4 1 2 1 3 - 4 5
7. Аустрия Вена 4 1 1 2 5 - 5 4
8. Адмира 4 1 1 2 4 - 7 4
9. Сваровски Тироль 0:0 4 0 3 1 4 - 5 3
10. Рапид Вена 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Рид 4 0 2 2 3 - 12 2
12. Аустрия Клагенфурт 0:0 4 0 1 3 3 - 10 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 6 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 4 0 1
3. Штурм Саркария Манприт 4 0 1
4. Вольфсбергер Tai Baribo 4 0 1
5. Хартберг Тадич Дарио 4 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
2. Альтах Дабанлы Беркай 4 0
3. Аустрия Клагенфурт Turgay Gemicibasi 4 0
4. Аустрия Клагенфурт Nicolas Wimmer 2 1
5. Аустрия Вена Демаку Весель 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аустрия Клагенфурт
Ничья
ЛАСК
5.15
4.46
1.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аустрия Клагенфурт 0:0 ЛАСК онлайн




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