Австрия: Бундеслига 2021-2022
Аустрия Клагенфурт
1:1
Конец матча
Стадион: Вёртерзе-Штадион
ЛАСК
0:1
45' ГолГойгингер Томас
1:1
55' ГолPatrick Greil
65' Желтая карточкаХолланд Джеймс
86' Желтая карточкаГргич Лукас
90' Желтая карточкаХон Хён-Сок
28
Herbert
Paul
32
Пинк
Маркус
30
Хорват
Саша
14
Балик
Гусейн
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Herbert PaulЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Гргич ЛукасПолузащитник
-
21 Хон Хён-СокПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Enrique Wild
-
Главный тренер: Andreas Wieland
Ход матча
45'
0:1
55'
65'
86'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пинк Маркус
|3
|0.38
|2.
|Alexander Timossi Andersson
|2
|0.25
|3.
|Patrick Greil
|2
|0.25
|4.
|Turgay Gemicibasi
|1 (1)
|0.13
|5.
|Thorsten Mahrer
|1
|0.13
|6.
|Ридер Флориан
|1
|0.13
|7.
|Christopher Cvetko
|1
|0.13
|8.
|Nicolas Wimmer
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Михорль Петер
|1
|0.13
|2.
|Флеккер Флориан
|1
|0.13
|3.
|Визингер Филип
|1
|0.13
|4.
|Гойгингер Томас
|1
|0.13
|5.
|Шмидт Александер
|1
|0.13
|6.
|Карамоко Мамуду
|1
|0.13
|7.
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Turgay Gemicibasi
|4
|0
|2.
|Nicolas Wimmer
|2
|1
|3.
|Ридер Флориан
|3
|0
|4.
|Kosmas Gezos
|1
|1
|5.
|Пинк Маркус
|2
|0
|6.
|Thorsten Mahrer
|2
|0
|7.
|Maximiliano Moreira
|0
|1
|8.
|Менцель Филлип
|0
|1
|9.
|Gloire Amanda
|0
|1
|10.
|Herbert Paul
|1
|0
|11.
|Philipp Huetter
|1
|0
|12.
|Alexander Timossi Andersson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Визингер Филип
|2
|0
|2.
|Гргич Лукас
|2
|0
|3.
|Флеккер Флориан
|2
|0
|4.
|Холланд Джеймс
|1
|0
|5.
|Михорль Петер
|1
|0
|6.
|Реннер Рене
|1
|0
|7.
|Марешиц Дарио
|1
|0
|8.
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|9.
|Боллер Ян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аустрия Клагенфурт
|27.27% (3)
|0
|27.27% (3)
|27.27% (3)
|0
|18.18% (2)
|ЛАСК
|0
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
Предыдущие игры
Аустрия Клагенфурт Последние 20 матчей: +12 =3 -5Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 4:2 Гразер Аустрия Клагенфурт 2:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Клагенфурт
Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 4:3 Хартберг Адмира 4:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 1:1 Вольфсбергер Винер Нойштадт 1:5 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 2:2 СВ Лафниц Аустрия Клагенфурт 1:2 Мюнхен-1860 Рапид-2 Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 4:0 Хорн Лиферинг 2:3 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 3:1 Джуниорс ОО Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Клагенфурт Ваккер Инсбрук 2:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 3:0 Гразер Амштеттен 1:6 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 5:0 Капфенберг
ЛАСК Последние 20 матчей: +9 =5 -6ХИК 0:2 ЛАСК ЛАСК 0:2 Аустрия Вена Рид 1:0 ЛАСК Сент-Джонстон 0:2 ЛАСК
ЛАСК 1:1 Хартберг ЛАСК 1:1 Сент-Джонстон ЛАСК 1:3 Штурм ЛАСК 6:1 Войводина Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Войводина 0:1 ЛАСК ЛАСК 1:1 Рапид Вена Альтах 0:1 ЛАСК ЛАСК 6:0 Мархфельд Маннсдорф ЛАСК 1:0 Хайденхайм Динамо Москва 0:3 ЛАСК Лудогорец 3:0 ЛАСК Рапид Вена 3:0 ЛАСК ЛАСК 2:5 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:4 ЛАСК ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль
Последние игры между собой
Аустрия Клагенфурт: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
ЛАСК: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 2:0 Аустрия Клагенфурт Эрсте Лига Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Клагенфурт Региональная лига Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 3:3 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 0:7 ЛАСК Любители ЛАСК 3:2 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 4:1 Аустрия Клагенфурт Любители ЛАСК 3:1 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 0:4 ЛАСК Любители Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 1:3 ЛАСК Любители ЛАСК 5:0 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт Любители ЛАСК 4:0 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 1:0 ЛАСК Любители
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|8
|7
|1
|0
|19 - 4
|22
|2.
|Штурм
|8
|5
|2
|1
|21 - 10
|17
|3.
|Рид
|8
|3
|3
|2
|11 - 17
|12
|4.
|Хартберг
|8
|2
|3
|3
|12 - 11
|9
|5.
|Вольфсбергер
|8
|2
|3
|3
|13 - 17
|9
|6.
|Адмира
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|7.
|Альтах
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|8.
|Рапид Вена
|0:0
|8
|2
|3
|3
|10 - 8
|9
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|2
|3
|3
|11 - 16
|9
|10.
|Аустрия Вена
|8
|1
|5
|2
|8 - 8
|8
|11.
|ЛАСК
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|12.
|Сваровски Тироль
|8
|0
|5
|3
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Рид
|4
|3
|1
|0
|8 - 5
|10
|3.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|13 - 7
|10
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|5.
|Рапид Вена
|0:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|6.
|Адмира
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|7.
|Вольфсбергер
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|8.
|Альтах
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|9.
|Аустрия Вена
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|10.
|Сваровски Тироль
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|11.
|ЛАСК
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|12.
|Хартберг
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Хартберг
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|3.
|Штурм
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|ЛАСК
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|5.
|Вольфсбергер
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|6.
|Альтах
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|Аустрия Вена
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|8.
|Адмира
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|Рапид Вена
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Сваровски Тироль
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|11.
|Рид
|4
|0
|2
|2
|3 - 12
|2
|12.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|6
|2
|2
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|6
|1
|1
|3.
|Штурм
|Янтшер Якоб
|4
|1
|5
|4.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|1
|5.
|Хартберг
|Хорват Саша
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Альтах
|Дабанлы Беркай
|4
|0
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|Turgay Gemicibasi
|4
|0
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|Nicolas Wimmer
|2
|1
|5.
|Аустрия Вена
|Демаку Весель
|2
|1