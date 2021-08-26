Чемпионат мира по пляжному футболу 2021
Сенегал (пляжный)
1:1
Идёт матч
Бразилия (пляжный)
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Диань МамурПолузащитник
- Нападающий
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ба АмадуВратарь
- Основной состав
-
12 Рафа ПадильяВратарь
-
4 КатариноЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
11 МаурисиньоНападающий
- Защитник
- Защитник
-
10 Датинья ЛуисЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Зе ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
1 МаоВратарь
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Менди Рауль
|2
|0.5
|2.
|Диань Мандионе
|2 (1)
|0.5
|3.
|Диатта Нину
|1
|0.25
|4.
|Ндиайе Аль-Сейни
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зе Лукас
|3
|0.75
|2.
|Родриго да Коста
|2
|0.5
|3.
|Филипе да Силва
|1
|0.25
|4.
|Лукао Азеведо
|1
|0.25
|5.
|Халк Эдсон
|1
|0.25
|6.
|Маурисиньо
|1
|0.25
|7.
|Датинья Луис
|0
|0
|8.
|Мао
|0
|0
|9.
|Антонио Жуниор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ндур Папа
|1
|0
|2.
|Силла Мамаду II
|1
|0
|3.
|Менди Рауль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Катарино
|1
|0
|2.
|Халк Эдсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сенегал (пляжный)
|40% (2)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|0
|Бразилия (пляжный)
|33.33% (3)
|55.56% (5)
|11.11% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Сенегал (пляжный) Последние 9 матчей: +5 =0 -4Оман (пляжный) 3:2 Сенегал (пляжный) Португалия (пляжный) 3:5 Сенегал (пляжный) Сенегал (пляжный) 6:1 Уругвай (пляжный) Япония (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный)
Бразилия (пляжный) Последние 20 матчей: +15 =0 -5Бразилия (пляжный) 5:0 Беларусь (пляжный) Бразилия (пляжный) 4:2 Сальвадор (пляжный) Швейцария (пляжный) 5:5 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:6 Россия (пляжный)
Бразилия (пляжный) 2:1 Испания (пляжный) Иран (пляжный) 3:4 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:1 Мексика (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:3 Португалия (пляжный) Бразилия (пляжный) 1:2 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:4 Япония (пляжный) США (пляжный) 3:10 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:7 Таити (пляжный) Испания (пляжный) 2:1 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 8:12 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Аргентина (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:3 Италия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:5 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 6:4 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:1 Мексика (пляжный)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Португалия (пляжный)
|Мартинш Лео
|8
|0
|0
|2.
|Испания (пляжный)
|Чики
|6
|1
|0
|3.
|Швейцария (пляжный)
|Станкович Деян II
|4
|0
|1
|4.
|Россия (пляжный)
|Никоноров Борис
|4
|0
|0
|5.
|Россия (пляжный)
|Макаров Алексей Сергеевич
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Оман (пляжный)
|Аль-Ораими Халид
|1
|1
|2.
|Испания (пляжный)
|Дона Лопес
|2
|0
|3.
|Испания (пляжный)
|Давид Наварро IV
|2
|0
|4.
|Испания (пляжный)
|Синтас Каро
|2
|0
|5.
|Беларусь (пляжный)
|Чайковский Никита
|2
|0