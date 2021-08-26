Катарино с "точки" пробил в левый угол ворот, Ндиайе угадал направление удара и в прыжке Аль-Сейни перевёл мяч на угловой.

Лукао с углового выполнил передачу к правой штанге, Катарино в падении головой пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Звучит сирена о завершении первого тайма. Сборная Сенегала пока даёт очень хороший бой Бразилии. Команда Жилберто Силвы более удачно начала матч, но затем Сенегал понял стиль игры соперника, что позволило уже сравнять счёт в матче. Пока у Сенегала весомый вклад в положительный успех вносит Аль-Сейни Ндиайе, голкипер и голевые атаки начинает, и пенальти берёт.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает Бразилия во второй трети матча, чтобы забить ещё парочку голов и начать чувствовать себя уже более спокойно. А быть может и Сенегал продолжит нас как-то удивлять и уже заставит Бразилию побыть в роли догоняющей стороны.

11' Пенальти назначается в ворота сборной Сенегала! Лукао с левой половины поля в зоне атаки выполнил перевод в центр на Катарино, Ндиайе при игре на выходе сбил защитника сборной Бразилии, после паузы арбитр дал свисток и указал на "точку".

10' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Мамур Диань!!! Ндиайе вышел в центральную зону и затем сильно пробил под правый угол ворот, Мамур Диань удачно расположился у ворот сборной Бразилии и головой подправил мяч точно под штангу.

9' Стандарт заработала сборная Бразилии. В центральной зоне игрок сборной Сенегала подыграл себе рукой. Филипе со стандарта низом отправил мяч под опорную ногу Ндиайе, но Аль-Сейни успел сложиться и спасти свою команду.

8' Ндиайе с дальней дистанции неплохо пробил под правый угол ворот, Рафа в прыжке перевёл мяч на угловой. Угловой у Сенегала на старте матча также не работает.

7' Нину Диатта в борьбе за верховой мяч с Лукао на правой половине поля получил небольшое повреждение, но вроде бы защитник сборной Сенегала готов вернуться в игру.

6' Датинья с левого угла поля из зоны атаки пробил в ближний угол ворот, Ндиайе успел сократить дистанцию и перевести мяч на угловой. Угловой Бразилия вновь разыграла неудачно.

5' Халк со стандарта пробил в левый угол ворот, штанга спасла Сенегал от второго пропущенного мяча. После этого мяч на отскоке вновь подхватил Халк, что запрещено правилами.

5' Мамур Диань нарушил правила против Халка у своей зоны на правой половине поля. Бразилия заработала опасный стандарт.

4' Сразу же при розыгрыше мяча в центре поля Нину Диатта сильно пробил в левый угол ворот, перекладина спасла Бразилию от второго пропущенного мяча.

4' Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Родриго!!! Маурисиньо по центру протащил мяч в зону атаки, затем Маурисиньо собрал вокруг себя нескольких соперников и покатил мяч на Родриго, который уже спокойно открыл счёт в матче.

3' Энрике с углового выполнил заброс в центр зоны сборной Сенегала, африканская команда уверенно отбилась, но контратака у неё не получилась.

2' Маурисиньо со средней дистанции с правого угла поля пробил под перекладину, Ндиайе в прыжке перевёл мяч на угловой.