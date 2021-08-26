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Чемпионат мира по пляжному футболу 2021

2021
Сенегал (пляжный)
1:1
Идёт матч
Бразилия (пляжный)
Сенегал (пляжный)
Бразилия (пляжный)

Бомбардиры внутри турнира

Сенегал (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Менди Рауль 2 0.5
2. Диань Мандионе 2 (1) 0.5
3. Диатта Нину 1 0.25
4. Ндиайе Аль-Сейни 0 0
Бразилия (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зе Лукас 3 0.75
2. Родриго да Коста 2 0.5
3. Филипе да Силва 1 0.25
4. Лукао Азеведо 1 0.25
5. Халк Эдсон 1 0.25
6. Маурисиньо 1 0.25
7. Датинья Луис 0 0
8. Мао 0 0
9. Антонио Жуниор 0 0

Карточки

Сенегал (пляжный)
# Игрок      
1. Ндур Папа 1 0
2. Силла Мамаду II 1 0
3. Менди Рауль 1 0
Бразилия (пляжный)
# Игрок      
1. Катарино 1 0
2. Халк Эдсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сенегал (пляжный) 40% (2) 20% (1) 40% (2) 0 0 0
 Бразилия (пляжный) 33.33% (3) 55.56% (5) 11.11% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Сенегал (пляжный) Последние 9 матчей: +5 =0 -4
Оман (пляжный) 3:2 Сенегал (пляжный) Португалия (пляжный) 3:5 Сенегал (пляжный) Сенегал (пляжный) 6:1 Уругвай (пляжный) Япония (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный)
Сенегал (пляжный) 6:5 Португалия (пляжный) Аргентина (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) Сенегал (пляжный) 4:1 Иран (пляжный) Сенегал (пляжный) 7:8 Уругвай (пляжный) Франция (пляжный) 5:5 Сенегал (пляжный)
Бразилия (пляжный) Последние 20 матчей: +15 =0 -5
Бразилия (пляжный) 5:0 Беларусь (пляжный) Бразилия (пляжный) 4:2 Сальвадор (пляжный) Швейцария (пляжный) 5:5 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:6 Россия (пляжный)
Бразилия (пляжный) 2:1 Испания (пляжный) Иран (пляжный) 3:4 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:1 Мексика (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:3 Португалия (пляжный) Бразилия (пляжный) 1:2 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:4 Япония (пляжный) США (пляжный) 3:10 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:7 Таити (пляжный) Испания (пляжный) 2:1 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 8:12 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Аргентина (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:3 Италия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:5 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 6:4 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:1 Мексика (пляжный)
1/4 финала
0 Сенегал (пляжный)
0 Бразилия (пляжный)
0 Швейцария (пляжный)
0 Уругвай (пляжный)
0 Таити (пляжный)
0 Япония (пляжный)
0 Россия (пляжный)
0 Испания (пляжный)
1/2 финала
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Финал
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Португалия (пляжный) Мартинш Лео 8 0 0
2. Испания (пляжный) Чики 6 1 0
3. Швейцария (пляжный) Станкович Деян II 4 0 1
4. Россия (пляжный) Никоноров Борис 4 0 0
5. Россия (пляжный) Макаров Алексей Сергеевич 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Оман (пляжный) Аль-Ораими Халид 1 1
2. Испания (пляжный) Дона Лопес 2 0
3. Испания (пляжный) Давид Наварро IV 2 0
4. Испания (пляжный) Синтас Каро 2 0
5. Беларусь (пляжный) Чайковский Никита 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Свисток
    13'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает Бразилия во второй трети матча, чтобы забить ещё парочку голов и начать чувствовать себя уже более спокойно. А быть может и Сенегал продолжит нас как-то удивлять и уже заставит Бразилию побыть в роли догоняющей стороны. 
  • Перерыв
    Звучит сирена о завершении первого тайма. Сборная Сенегала пока даёт очень хороший бой Бразилии. Команда Жилберто Силвы более удачно начала матч, но затем Сенегал понял стиль игры соперника, что позволило уже сравнять счёт в матче. Пока у Сенегала весомый вклад в положительный успех вносит Аль-Сейни Ндиайе, голкипер и голевые атаки начинает, и пенальти берёт. 
  • Угловой
    12'
    Лукао с углового выполнил передачу к правой штанге, Катарино в падении головой пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Не забитый пенальти
    11'
    Катарино с "точки" пробил в левый угол ворот, Ндиайе угадал направление удара и в прыжке Аль-Сейни перевёл мяч на угловой. 
  • Желтая карточка
    11'
    Голкипер сборной Сенегала Аль-Сейни Ндиайе также получил жёлтую карточку за свой фол. 
  • Пенальти!
    11'
    Пенальти назначается в ворота сборной Сенегала! Лукао с левой половины поля в зоне атаки выполнил перевод в центр на Катарино, Ндиайе при игре на выходе сбил защитника сборной Бразилии, после паузы арбитр дал свисток и указал на "точку". 
  • Описание гола
    10'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Мамур Диань!!! Ндиайе вышел в центральную зону и затем сильно пробил под правый угол ворот, Мамур Диань удачно расположился у ворот сборной Бразилии и головой подправил мяч точно под штангу. 
  • Опасный момент
    9'
    Стандарт заработала сборная Бразилии. В центральной зоне игрок сборной Сенегала подыграл себе рукой. Филипе со стандарта низом отправил мяч под опорную ногу Ндиайе, но Аль-Сейни успел сложиться и спасти свою команду. 
  • Опасный момент
    8'
    Ндиайе с дальней дистанции неплохо пробил под правый угол ворот, Рафа в прыжке перевёл мяч на угловой. Угловой у Сенегала на старте матча также не работает. 
  • Травма, повреждение
    7'
    Нину Диатта в борьбе за верховой мяч с Лукао на правой половине поля получил небольшое повреждение, но вроде бы защитник сборной Сенегала готов вернуться в игру. 
  • Опасный момент
    6'
    Датинья с левого угла поля из зоны атаки пробил в ближний угол ворот, Ндиайе успел сократить дистанцию и перевести мяч на угловой. Угловой Бразилия вновь разыграла неудачно. 
  • Штанга
    5'
    Халк со стандарта пробил в левый угол ворот, штанга спасла Сенегал от второго пропущенного мяча. После этого мяч на отскоке вновь подхватил Халк, что запрещено правилами. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Мамур Диань нарушил правила против Халка у своей зоны на правой половине поля. Бразилия заработала опасный стандарт. 
  • Штанга
    4'
    Сразу же при розыгрыше мяча в центре поля Нину Диатта сильно пробил в левый угол ворот, перекладина спасла Бразилию от второго пропущенного мяча. 
  • Описание гола
    4'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Родриго!!! Маурисиньо по центру протащил мяч в зону атаки, затем Маурисиньо собрал вокруг себя нескольких соперников и покатил мяч на Родриго, который уже спокойно открыл счёт в матче. 
  • Угловой
    3'
    Энрике с углового выполнил заброс в центр зоны сборной Сенегала, африканская команда уверенно отбилась, но контратака у неё не получилась. 
  • Опасный момент
    2'
    Маурисиньо со средней дистанции с правого угла поля пробил под перекладину, Ндиайе в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • Свисток
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Бразилия в этом матче конечно же является фаворитом, но мы на этом чемпионате мира видели уже немало непредсказуемых результатов, а поэтому ждать простой игры команде Жилберто Соузы точно не нужно. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Джионни Маттиколи из Италии. Помогать ему будут Софьян Беншабан из Франции и Сухаими Хассан из Малайзии. Резервным арбитром на этот матч назначен Лукаш Островски из Польши. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на четвертьфинальном матче чемпионата мира по пляжному футболу между сборными Сенегала и Бразилии. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
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