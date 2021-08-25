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Чемпионат мира по пляжному футболу 2021

2021
Сенегал (пляжный)
 
Позже
Бразилия (пляжный)

Бомбардиры внутри турнира

Сенегал (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Менди Рауль 2 0.67
2. Диань Мандионе 2 (1) 0.67
3. Диатта Нину 1 0.33
4. Ндиайе Аль-Сейни 0 0
Бразилия (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зе Лукас 3 1
2. Родриго да Коста 2 0.67
3. Филипе да Силва 1 0.33
4. Лукао Азеведо 1 0.33
5. Халк Эдсон 1 0.33
6. Маурисиньо 1 0.33
7. Датинья Луис 0 0
8. Мао 0 0
9. Антонио Жуниор 0 0

Карточки

Сенегал (пляжный)
# Игрок      
1. Ндур Папа 1 0
2. Силла Мамаду II 1 0
3. Менди Рауль 1 0
Бразилия (пляжный)
# Игрок      
1. Катарино 1 0
2. Халк Эдсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сенегал (пляжный) 40% (2) 20% (1) 40% (2) 0 0 0
 Бразилия (пляжный) 33.33% (3) 55.56% (5) 11.11% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Сенегал (пляжный) Последние 9 матчей: +5 =0 -4
Оман (пляжный) 3:2 Сенегал (пляжный) Португалия (пляжный) 3:5 Сенегал (пляжный) Сенегал (пляжный) 6:1 Уругвай (пляжный) Япония (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный)
Сенегал (пляжный) 6:5 Португалия (пляжный) Аргентина (пляжный) 4:3 Сенегал (пляжный) Сенегал (пляжный) 4:1 Иран (пляжный) Сенегал (пляжный) 7:8 Уругвай (пляжный) Франция (пляжный) 5:5 Сенегал (пляжный)
Бразилия (пляжный) Последние 20 матчей: +15 =0 -5
Бразилия (пляжный) 5:0 Беларусь (пляжный) Бразилия (пляжный) 4:2 Сальвадор (пляжный) Швейцария (пляжный) 5:5 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:6 Россия (пляжный)
Бразилия (пляжный) 2:1 Испания (пляжный) Иран (пляжный) 3:4 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:1 Мексика (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:3 Португалия (пляжный) Бразилия (пляжный) 1:2 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:4 Япония (пляжный) США (пляжный) 3:10 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:7 Таити (пляжный) Испания (пляжный) 2:1 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 8:12 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 3:2 Аргентина (пляжный) Бразилия (пляжный) 5:3 Италия (пляжный) Португалия (пляжный) 4:5 Бразилия (пляжный) Бразилия (пляжный) 6:4 Россия (пляжный) Бразилия (пляжный) 7:1 Мексика (пляжный)

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Россия (пляжный) Заявка 3 3 0 0 16 - 9 6
2. Япония (пляжный) Заявка 3 2 0 1 12 - 14 6
3. Парагвай (пляжный) Заявка 3 1 0 2 17 - 15 3
4. США (пляжный) Заявка 3 0 0 3 11 - 18 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Таити (пляжный) Заявка 3 2 0 1 23 - 19 6
2. Испания (пляжный) Заявка 3 2 0 1 21 - 19 6
3. Мозамбик (пляжный) Заявка 3 1 0 2 15 - 18 3
4. ОАЭ (пляжный) Заявка 3 1 0 2 9 - 12 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швейцария (пляжный) Заявка 3 3 0 0 20 - 15 7
2. Бразилия (пляжный) Заявка 3 2 0 1 14 - 7 6
3. Беларусь (пляжный) Заявка 3 1 0 2 8 - 17 1
4. Сальвадор (пляжный) Заявка 3 0 0 3 14 - 17 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сенегал (пляжный) Заявка 3 2 0 1 13 - 7 6
2. Уругвай (пляжный) Заявка 3 2 0 1 12 - 14 6
3. Португалия (пляжный) Заявка 3 1 0 2 14 - 15 3
4. Оман (пляжный) Заявка 3 1 0 2 8 - 11 3
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Португалия (пляжный) Мартинш Лео 8 0 0
2. Испания (пляжный) Чики 6 1 0
3. Швейцария (пляжный) Станкович Деян II 4 0 1
4. Россия (пляжный) Никоноров Борис 4 0 0
5. Россия (пляжный) Макаров Алексей Сергеевич 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Оман (пляжный) Аль-Ораими Халид 1 1
2. Испания (пляжный) Дона Лопес 2 0
3. Испания (пляжный) Давид Наварро IV 2 0
4. Испания (пляжный) Синтас Каро 2 0
5. Беларусь (пляжный) Чайковский Никита 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сенегал (пляжный) - Бразилия (пляжный) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2021, осталось 23 часа 20 минут.



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