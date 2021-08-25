Чемпионат мира по пляжному футболу 2021
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Станкович Деян II
|4
|1.33
|2.
|Борер Филипп
|3
|1
|3.
|Ходель Гленн
|2 (1)
|0.67
|4.
|Отт Ноэль
|1
|0.33
|5.
|Муну Элиотт
|1
|0.33
|6.
|Штайнеманн Тобиас
|1 (1)
|0.33
|7.
|Спаккаротелла Сандро
|0
|0
|8.
|Остген Ян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квинта Луис
|3
|1
|2.
|Белья Николас
|2
|0.67
|3.
|Лаэнс Андрес
|1
|0.33
|4.
|Герреро Алехандро
|1
|0.33
|5.
|Катардо Ричард
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ходель Гленн
|2
|0
|2.
|Мисев Михаэль
|1
|0
|3.
|Остген Ян
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Швейцария (пляжный)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|50% (6)
|0
|0
|0
|Уругвай (пляжный)
|42.86% (3)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Швейцария (пляжный) Последние 7 матчей: +5 =0 -2Сальвадор (пляжный) 7:8 Швейцария (пляжный) Беларусь (пляжный) 3:7 Швейцария (пляжный) Швейцария (пляжный) 5:5 Бразилия (пляжный) Португалия (пляжный) 7:3 Швейцария (пляжный)
Уругвай (пляжный) Последние 7 матчей: +4 =0 -3Уругвай (пляжный) 7:6 Португалия (пляжный) Уругвай (пляжный) 4:2 Оман (пляжный) Сенегал (пляжный) 6:1 Уругвай (пляжный) Португалия (пляжный) 6:3 Уругвай (пляжный)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Португалия (пляжный)
|Мартинш Лео
|8
|0
|0
|2.
|Испания (пляжный)
|Чики
|6
|1
|0
|3.
|Швейцария (пляжный)
|Станкович Деян II
|4
|0
|1
|4.
|Россия (пляжный)
|Никоноров Борис
|4
|0
|0
|5.
|Россия (пляжный)
|Макаров Алексей Сергеевич
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Оман (пляжный)
|Аль-Ораими Халид
|1
|1
|2.
|Испания (пляжный)
|Дона Лопес
|2
|0
|3.
|Испания (пляжный)
|Давид Наварро IV
|2
|0
|4.
|Испания (пляжный)
|Синтас Каро
|2
|0
|5.
|Беларусь (пляжный)
|Чайковский Никита
|2
|0