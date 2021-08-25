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Чемпионат мира по пляжному футболу 2021

2021
Швейцария (пляжный)
 
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Уругвай (пляжный)

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Станкович Деян II 4 1.33
2. Борер Филипп 3 1
3. Ходель Гленн 2 (1) 0.67
4. Отт Ноэль 1 0.33
5. Муну Элиотт 1 0.33
6. Штайнеманн Тобиас 1 (1) 0.33
7. Спаккаротелла Сандро 0 0
8. Остген Ян 0 0
Уругвай (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квинта Луис 3 1
2. Белья Николас 2 0.67
3. Лаэнс Андрес 1 0.33
4. Герреро Алехандро 1 0.33
5. Катардо Ричард 0 0

Карточки

Швейцария (пляжный)
# Игрок      
1. Ходель Гленн 2 0
2. Мисев Михаэль 1 0
3. Остген Ян 1 0
Уругвай (пляжный)
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Швейцария (пляжный) 16.67% (2) 33.33% (4) 50% (6) 0 0 0
 Уругвай (пляжный) 42.86% (3) 42.86% (3) 14.29% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Швейцария (пляжный) Последние 7 матчей: +5 =0 -2
Сальвадор (пляжный) 7:8 Швейцария (пляжный) Беларусь (пляжный) 3:7 Швейцария (пляжный) Швейцария (пляжный) 5:5 Бразилия (пляжный) Португалия (пляжный) 7:3 Швейцария (пляжный)
Швейцария (пляжный) 4:6 Италия (пляжный) Коста-Рика (пляжный) 3:4 Швейцария (пляжный) Швейцария (пляжный) 5:2 Оман (пляжный)
Уругвай (пляжный) Последние 7 матчей: +4 =0 -3
Уругвай (пляжный) 7:6 Португалия (пляжный) Уругвай (пляжный) 4:2 Оман (пляжный) Сенегал (пляжный) 6:1 Уругвай (пляжный) Португалия (пляжный) 6:3 Уругвай (пляжный)
Франция (пляжный) 4:3 Уругвай (пляжный) Сенегал (пляжный) 7:8 Уругвай (пляжный) Уругвай (пляжный) 6:1 Иран (пляжный)
1/4 финала
5 Сенегал (пляжный)
4 Бразилия (пляжный)
0 Швейцария (пляжный)
0 Уругвай (пляжный)
0 Таити (пляжный)
0 Япония (пляжный)
0 Россия (пляжный)
0 Испания (пляжный)
1/2 финала
Сенегал (пляжный)
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Португалия (пляжный) Мартинш Лео 8 0 0
2. Испания (пляжный) Чики 6 1 0
3. Швейцария (пляжный) Станкович Деян II 4 0 1
4. Россия (пляжный) Никоноров Борис 4 0 0
5. Россия (пляжный) Макаров Алексей Сергеевич 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Оман (пляжный) Аль-Ораими Халид 1 1
2. Испания (пляжный) Дона Лопес 2 0
3. Испания (пляжный) Давид Наварро IV 2 0
4. Испания (пляжный) Синтас Каро 2 0
5. Беларусь (пляжный) Чайковский Никита 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    24'
    Против Станковича были нарушены правила в центральной зоне. Капитан сборной Швейцарии готовится к удару. 
  • 2 гола - дубль!
    24'
    Г-О-О-О-О-Л! 6:1!!! Ходелль!!! Борер здорово прошёл в зону атаки по левой половин поля, затем Филипп пробил по воротам, Герреро выручил свою команду, но первым на добивании оказался Ходелль, который уже спокойно оформил дубль. 
  • Опасный момент
    23'
    Отт со стандарта пробил по воротам, мяч полетел по центру и не очень сильно, Герреро спокойно поймал его. Вскоре уже с правого угла поля из зоны атаки последовал удар в ближний угол ворот сборной Швейцарии, Элиотт выручил свою команду. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Белья у зоны сборной Швейцарии нарушил правила против Отта. 
  • Описание гола
    22'
    Г-О-О-О-О-Л! 5:1!!! Ходелль!!! Отт с правой половины поля из центральной зоны выполнил отличный перевод в касание к левой штанге, Ходелль оторвался от соперников и затем спокойно отправил мяч в ближний угол ворот. 
  • 21'
    Со стандарта последовал неплохой удар в левый угол ворот сборной Швейцарии, но дистанция изначально всё же была дальней, Элиотт успел подстроиться под мяч и намертво поймать его. 
  • Пенальти
    20'
    Г-О-О-О-О-Л! 4:1!!! Борер!!! Филипп Борер с "точки" сильно и точно пробил в левый угол ворот, у Герреро не было шансов на спасение своей команды. 
  • Пенальти!
    20'
    Пенальти назначается в ворота сборной Уругвая! Бореру с левого угла штрафной площади помешали исполнить бисиклету, в итоге судьи дали свисток в пользу Швейцарии. 
  • Опасный момент
    19'
    Герреро вышел в центральную зону и затем пробил под перекладину, Элиотт в прыжке перевёл мяч на угловой. Уругвай угловой разыграл неудачно и в итоге получил неприятную контратаку на свои ворота, но Герреро смог подстраховать своих партнёров по команде. 
  • 18'
    Ходелль теперь уже с правого угла поля пробил в левый угол ворот в падении через себя, мяч немного ушёл в сторону от цели. 
  • 17'
    Ходелль со средней дистанции пробил по воротам, мяч слабо полетел в руки Герреро. 
  • Угловой
    16'
    Станкович исполнил бисиклету из центральной зоны, мяч задел защитника сборной Уругвая и ушёл на угловой. С углового Швейцария ничего интересного придумать не смогла. 
  • 15'
    Отт из центральной зоны теперь уже выполнил заброс на левый угол поля, Станкович в касание пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • 14'
    Отт из центральной зоны в падении через себя пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Герреро. 
  • Свисток
    13'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли Уругвай сейчас сыграть первым номером, либо Швейцария продолжит контролировать ход матча и работать над более комфортным для себя преимуществом. 
  • Перерыв
    Звучит сирена о завершении первого тайма. Сборная Швейцарии пока достаточно уверенно переигрывает Уругвай 3:1, но команда Хермана Паррильо доказала, что она будет бороться до самого конца, а поэтому Швейцарии конечно же нельзя расслабляться. 
  • Описание гола
    12'
    Г-О-О-О-О-Л! 3:1!!! Белья!!! Николас Белья пробил неплохо в левый угол ворот, Элиотт не смог спасти свою команду. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Борер у своей зоны нарушил правила против Бельи. Уругвай заработал неплохой стандарт. 
  • Опасный момент
    12'
    Игроки сборной Швейцарии перехватили мяч у своих ворот после неудачного розыгрыша углового в исполнении игроков сборной Уругвая. Станкович с дальней дистанции пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Описание гола
    11'
    Г-О-О-О-О-Л! 3:0!!! Штайнеманн!!! Ходелль ушёл от соперника в центральной зоне, а затем выполнил отличный заброс в зону атаки, Штайнеманн оказался без опеки, в итоге Тобиас сильно пробил в правый угол ворот. 
  • Описание гола
    10'
    Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Борер!!! Борер со стандарта неплохо пробил под левый угол ворот, Герреро был пойман на выходе, не успел сложиться голкипер сборной Уругвая, мяч прошёл под рукой у Алехандро. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Белья в центральной зоне нарушил правила против Борера. Швейцария заработала достаточно опасный стандарт. 
  • 9'
    Борер в падении через себя пробил по воротам из центра зоны сборной Уругвая, Кабрера грамотно блокировал попытку. 
  • 8'
    Герреро вышел в центральную зону и затем пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Белья со стандарта из центральной зоны пробил в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • Опасный момент
    6'
    Элиотт забросил мяч на левый угол поля в зону атаки, Борер пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Угловой
    5'
    Угловой у ворот сборной Уругвая. Борер выполнил заброс на левый угол поля, Мисев под давлением соперников не смог пробить по воротам. 
  • Описание гола
    4'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Отт!!! Элиотт рукой хорошо забросил мяч в центральную зону на Станковича, Деян головой перевёл мяч на правый угол поля в зону атаки, а уже оттуда Отт точно пробил в левый угол ворот. 
  • Опасный момент
    3'
    Станкович с левого угла поля в падении через себя пробил по воротам, мяч пролетел над перекладной. 
  • 2'
    Борер выполнил заброс с правого угла поля в центр зоны сборной Уругвая, Станкович не смог в падении попасть по мячу, а Отту уже как следует пробить по воротам не дали защитники сборной Уругвая. 
  • Свисток
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сборные Уругвая и Швейцарии могут считаться на этом турнире самыми непредсказуемыми командами, посмотрим, смогут ли они сегодня нам выдать интересный матч, либо все будут играть осторожно и стараться не допускать лишних ошибок. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Хуан Ангелес из Доминиканы. Помогать ему будут Гумерсиндо Батиста из Панамы и Хамди Бчир из Туниса. Резервным арбитром на этот матч назначен Юичи Хатано из Японии. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на четвертьфинальном матче чемпионата мира по пляжному футболу между сборными Уругвая и Швейцарии. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
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