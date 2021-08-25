Швейцария (пляжный)

Г-О-О-О-О-Л! 5:1!!! Ходелль!!! Отт с правой половины поля из центральной зоны выполнил отличный перевод в касание к левой штанге, Ходелль оторвался от соперников и затем спокойно отправил мяч в ближний угол ворот.

Отт со стандарта пробил по воротам, мяч полетел по центру и не очень сильно, Герреро спокойно поймал его. Вскоре уже с правого угла поля из зоны атаки последовал удар в ближний угол ворот сборной Швейцарии, Элиотт выручил свою команду.

Г-О-О-О-О-Л! 6:1!!! Ходелль!!! Борер здорово прошёл в зону атаки по левой половин поля, затем Филипп пробил по воротам, Герреро выручил свою команду, но первым на добивании оказался Ходелль, который уже спокойно оформил дубль.

Против Станковича были нарушены правила в центральной зоне. Капитан сборной Швейцарии готовится к удару.

21' Со стандарта последовал неплохой удар в левый угол ворот сборной Швейцарии, но дистанция изначально всё же была дальней, Элиотт успел подстроиться под мяч и намертво поймать его.

20' Г-О-О-О-О-Л! 4:1!!! Борер!!! Филипп Борер с "точки" сильно и точно пробил в левый угол ворот, у Герреро не было шансов на спасение своей команды.

20' Пенальти назначается в ворота сборной Уругвая! Бореру с левого угла штрафной площади помешали исполнить бисиклету, в итоге судьи дали свисток в пользу Швейцарии.

19' Герреро вышел в центральную зону и затем пробил под перекладину, Элиотт в прыжке перевёл мяч на угловой. Уругвай угловой разыграл неудачно и в итоге получил неприятную контратаку на свои ворота, но Герреро смог подстраховать своих партнёров по команде.

18' Ходелль теперь уже с правого угла поля пробил в левый угол ворот в падении через себя, мяч немного ушёл в сторону от цели.

17' Ходелль со средней дистанции пробил по воротам, мяч слабо полетел в руки Герреро.

16' Станкович исполнил бисиклету из центральной зоны, мяч задел защитника сборной Уругвая и ушёл на угловой. С углового Швейцария ничего интересного придумать не смогла.

15' Отт из центральной зоны теперь уже выполнил заброс на левый угол поля, Станкович в касание пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

14' Отт из центральной зоны в падении через себя пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Герреро.

13' Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли Уругвай сейчас сыграть первым номером, либо Швейцария продолжит контролировать ход матча и работать над более комфортным для себя преимуществом.

— Звучит сирена о завершении первого тайма. Сборная Швейцарии пока достаточно уверенно переигрывает Уругвай 3:1, но команда Хермана Паррильо доказала, что она будет бороться до самого конца, а поэтому Швейцарии конечно же нельзя расслабляться.

12' Г-О-О-О-О-Л! 3:1!!! Белья!!! Николас Белья пробил неплохо в левый угол ворот, Элиотт не смог спасти свою команду.

12' Борер у своей зоны нарушил правила против Бельи. Уругвай заработал неплохой стандарт.

12' Игроки сборной Швейцарии перехватили мяч у своих ворот после неудачного розыгрыша углового в исполнении игроков сборной Уругвая. Станкович с дальней дистанции пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

11' Г-О-О-О-О-Л! 3:0!!! Штайнеманн!!! Ходелль ушёл от соперника в центральной зоне, а затем выполнил отличный заброс в зону атаки, Штайнеманн оказался без опеки, в итоге Тобиас сильно пробил в правый угол ворот.

10' Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Борер!!! Борер со стандарта неплохо пробил под левый угол ворот, Герреро был пойман на выходе, не успел сложиться голкипер сборной Уругвая, мяч прошёл под рукой у Алехандро.

10' Белья в центральной зоне нарушил правила против Борера. Швейцария заработала достаточно опасный стандарт.

9' Борер в падении через себя пробил по воротам из центра зоны сборной Уругвая, Кабрера грамотно блокировал попытку.

8' Герреро вышел в центральную зону и затем пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

7' Белья со стандарта из центральной зоны пробил в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

6' Элиотт забросил мяч на левый угол поля в зону атаки, Борер пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

5' Угловой у ворот сборной Уругвая. Борер выполнил заброс на левый угол поля, Мисев под давлением соперников не смог пробить по воротам.

4' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Отт!!! Элиотт рукой хорошо забросил мяч в центральную зону на Станковича, Деян головой перевёл мяч на правый угол поля в зону атаки, а уже оттуда Отт точно пробил в левый угол ворот.

3' Станкович с левого угла поля в падении через себя пробил по воротам, мяч пролетел над перекладной.

2' Борер выполнил заброс с правого угла поля в центр зоны сборной Уругвая, Станкович не смог в падении попасть по мячу, а Отту уже как следует пробить по воротам не дали защитники сборной Уругвая.