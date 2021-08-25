  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Чемпионат мира по пляжному футболу 2021

Чемпионат мира по пляжному футболу 2021

2021
Швейцария (пляжный)
 
Позже
Уругвай (пляжный)

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Станкович Деян II 4 1.33
2. Борер Филипп 3 1
3. Ходель Гленн 2 (1) 0.67
4. Отт Ноэль 1 0.33
5. Муну Элиотт 1 0.33
6. Штайнеманн Тобиас 1 (1) 0.33
7. Спаккаротелла Сандро 0 0
8. Остген Ян 0 0
Уругвай (пляжный)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квинта Луис 3 1
2. Белья Николас 2 0.67
3. Лаэнс Андрес 1 0.33
4. Герреро Алехандро 1 0.33
5. Катардо Ричард 0 0

Карточки

Швейцария (пляжный)
# Игрок      
1. Ходель Гленн 2 0
2. Мисев Михаэль 1 0
3. Остген Ян 1 0
Уругвай (пляжный)
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Швейцария (пляжный) 16.67% (2) 33.33% (4) 50% (6) 0 0 0
 Уругвай (пляжный) 42.86% (3) 42.86% (3) 14.29% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Швейцария (пляжный) Последние 7 матчей: +5 =0 -2
Сальвадор (пляжный) 7:8 Швейцария (пляжный) Беларусь (пляжный) 3:7 Швейцария (пляжный) Швейцария (пляжный) 5:5 Бразилия (пляжный) Португалия (пляжный) 7:3 Швейцария (пляжный)
Швейцария (пляжный) 4:6 Италия (пляжный) Коста-Рика (пляжный) 3:4 Швейцария (пляжный) Швейцария (пляжный) 5:2 Оман (пляжный)
Уругвай (пляжный) Последние 7 матчей: +4 =0 -3
Уругвай (пляжный) 7:6 Португалия (пляжный) Уругвай (пляжный) 4:2 Оман (пляжный) Сенегал (пляжный) 6:1 Уругвай (пляжный) Португалия (пляжный) 6:3 Уругвай (пляжный)
Франция (пляжный) 4:3 Уругвай (пляжный) Сенегал (пляжный) 7:8 Уругвай (пляжный) Уругвай (пляжный) 6:1 Иран (пляжный)

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Россия (пляжный) Заявка 3 3 0 0 16 - 9 6
2. Япония (пляжный) Заявка 3 2 0 1 12 - 14 6
3. Парагвай (пляжный) Заявка 3 1 0 2 17 - 15 3
4. США (пляжный) Заявка 3 0 0 3 11 - 18 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Таити (пляжный) Заявка 3 2 0 1 23 - 19 6
2. Испания (пляжный) Заявка 3 2 0 1 21 - 19 6
3. Мозамбик (пляжный) Заявка 3 1 0 2 15 - 18 3
4. ОАЭ (пляжный) Заявка 3 1 0 2 9 - 12 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швейцария (пляжный) Заявка 3 3 0 0 20 - 15 7
2. Бразилия (пляжный) Заявка 3 2 0 1 14 - 7 6
3. Беларусь (пляжный) Заявка 3 1 0 2 8 - 17 1
4. Сальвадор (пляжный) Заявка 3 0 0 3 14 - 17 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сенегал (пляжный) Заявка 3 2 0 1 13 - 7 6
2. Уругвай (пляжный) Заявка 3 2 0 1 12 - 14 6
3. Португалия (пляжный) Заявка 3 1 0 2 14 - 15 3
4. Оман (пляжный) Заявка 3 1 0 2 8 - 11 3
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Португалия (пляжный) Мартинш Лео 8 0 0
2. Испания (пляжный) Чики 6 1 0
3. Швейцария (пляжный) Станкович Деян II 4 0 1
4. Россия (пляжный) Никоноров Борис 4 0 0
5. Россия (пляжный) Макаров Алексей Сергеевич 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Оман (пляжный) Аль-Ораими Халид 1 1
2. Испания (пляжный) Дона Лопес 2 0
3. Испания (пляжный) Давид Наварро IV 2 0
4. Испания (пляжный) Синтас Каро 2 0
5. Беларусь (пляжный) Чайковский Никита 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Швейцария (пляжный) - Уругвай (пляжный) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2021, осталось 1 день 50 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Где смотреть матч Швейцария (пляжный) - Уругвай (пляжный) онлайн




    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
    8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     