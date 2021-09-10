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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Беневенто
0:0
Конец матча

Стадион:
Лечче
0'
43' Желтая карточка
Майер Жан
47' Желтая карточка
Летиция Гаэтано
79' Желтая карточка
Бьёркенгрен Йон
90'+5
29
Палеари
Альберто
3
Летиция
Гаэтано
14
Фольякко
Алессандро
93
Барба
Федерико
18
Фулон
Дам
5
Кало
Джакомо
23
Ионице
Артур
7
Элия
Сальваторе
19
Инсинье
Роберто
16
Импрота
Риккардо
21
Мончини
Габриэле
21
Габриэл
Васконселлос
17
Гендрей
Валентин
13
Туиа
Алессандро
5
Лучиони
Фабио
25
Галло
Антонино
37
Майер
Жан
42
Юлманд
Мортен
8
Гарджуло
Марио
27
Стрефецца
Габриэль
9
Кода
Массимо
10
Ди
Мариано
Франческо
Беневенто
4-2-3-1
Лечче
4-3-3

Ход матча

43'
 
Майер Жан
46'
 
Калабрези Артуро
Гендрей Валентин
47'
Летиция Гаэтано
 
57'
Сау Марко
Мончини Габриэле
 
57'
Акампора Дженнаро
Элия Сальваторе
 
67'
Тельо Андрес
Ионице Артур
 
67'
Бриньола Энрико
Инсинье Роберто
 
71'
 
Паганини Лука
Стрефецца Габриэль
72'
 
Бьёркенгрен Йон
Майер Жан
77'
Вокич Деян
Кало Джакомо
 
79'
 
Бьёркенгрен Йон
79'
 
Хельгасон Торир
Гарджуло Марио
83'
 
Оливьери Марко
Ди Мариано Франческо

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 10
  • 3 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Импрота Риккардо 1 0.33
2. Фулон Дам 1 0.33
3. Инсинье Роберто 1 (1) 0.33
4. Сау Марко 0 0
5. Летиция Гаэтано 0 0
Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 1 (1) 0.33

Карточки

Беневенто
# Игрок      
1. Акампора Дженнаро 2 0
2. Глик Камил 1 0
3. Импрота Риккардо 1 0
4. Летиция Гаэтано 1 0
5. Элия Сальваторе 1 0
Лечче
# Игрок      
1. Майер Жан 1 0
2. Ди Мариано Франческо 1 0
3. Стрефецца Габриэль 1 0
4. Бьёркенгрен Йон 1 0
5. Хельгасон Торир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беневенто 0 33.33% (1) 0 66.67% (2) 0 0
 Лечче 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Наполи 1:5 Беневенто Парма 1:0 Беневенто Беневенто 4:3 Алессандрия Беневенто 2:1 СПАЛ 2013
Торино 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Кротоне Аталанта 2:0 Беневенто Беневенто 1:3 Кальяри Милан 2:0 Беневенто Беневенто 2:4 Удинезе Дженоа 2:2 Беневенто Лацио 5:3 Беневенто Беневенто 0:1 Сассуоло Беневенто 2:2 Парма Ювентус 0:1 Беневенто Беневенто 1:4 Фиорентина Специя 1:1 Беневенто Беневенто 0:3 Верона Наполи 2:0 Беневенто Беневенто 0:0 Рома
Лечче Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Лечче 4:1 Леньяго Салус Лечче 1:1 Комо Про Верчелли 1:0 Лечче Кремонезе 3:0 Лечче
Парма 1:3 Лечче Херенвен 1:1 Лечче Лечче 1:1 Венеция Венеция 1:0 Лечче Эмполи 2:1 Лечче Лечче 1:4 Гроссето Лечче 2:2 Реджина Монца 1:0 Лечче Лечче 1:2 Альбинолеффе Лечче 1:3 Читтаделла Луккьезе 1:0 Лечче Про Верчелли 1:3 Лечче Лечче 1:1 Ольбия Виченца Виртус 1:2 Лечче Лечче 1:2 СПАЛ 2013 Пиза 0:1 Лечче

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Лечче: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Лечче 1:1 Беневенто Серия B Беневенто 3:3 Лечче Серия B Беневенто 3:0 Лечче Лега Про Лечче 2:1 Беневенто Лега Про
Лечче 1:0 Беневенто Лега Про Беневенто 1:2 Лечче Лега Про Лечче 2:0 Беневенто Про Прима Дивизионе Беневенто 1:1 Лечче Про Прима Дивизионе Лечче 2:0 Беневенто Про Прима Дивизионе Беневенто 4:1 Лечче Про Прима Дивизионе Беневенто 2:1 Лечче Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Асколи 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Фрозиноне 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Монца 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Реджина 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Парма 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Беневенто 3 1 1 1 4 - 4 4
10. СПАЛ 2013 2 1 0 1 5 - 1 3
11. Кремонезе 2 1 0 1 3 - 1 3
12. Перуджа 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Лечче 3 0 2 1 1 - 4 2
15. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
16. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0
17. Тернана 2 0 0 2 2 - 5 0
18. Виченца Виртус 2 0 0 2 0 - 3 0
19. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Порденоне 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Реджина 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Беневенто 2 1 1 0 4 - 3 4
5. СПАЛ 2013 1 1 0 0 5 - 0 3
6. Брешия 1 1 0 0 5 - 1 3
7. Монца 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Кремонезе 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Парма 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Асколи 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Лечче 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Кротоне 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Фрозиноне 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Алессандрия 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Комо 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Перуджа 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Тернана 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фрозиноне 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Асколи 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Перуджа 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Монца 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Лечче 2 0 1 1 0 - 3 1
9. Пиза 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Реджина 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Тернана 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 1 0
16. СПАЛ 2013 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Кротоне 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Порденоне 1 0 0 1 0 - 5 0
19. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 3 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 3 1 0
3. Читтаделла Бальдини Энрико 2 1 1
4. Брешия Баич Риад 2 1 1
5. Асколи Шарич Дарио 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реджина Менез Жереми 1 1
2. Тернана Агацци Давиде 1 1
3. Перуджа Куан Кристиан 1 1
4. Асколи Дионизи Федерико 2 0
5. Алессандрия Бенедетти Симоне 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Майер Жан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Беневенто 0:0 Лечче онлайн




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