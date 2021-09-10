Италия: Серия B 2021-2022
Беневенто
0:0
Конец матча
Стадион: Чиро Вигорито
Лечче
43' Желтая карточкаМайер Жан
47' Желтая карточкаЛетиция Гаэтано
79' Желтая карточкаБьёркенгрен Йон
18
Фулон
Дам
23
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Глик КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоНападающий
-
10 Вокич ДеянНападающий
-
38 Angelo Talia
-
-
Главный тренер: Fabio Caserta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Барони Марко
Ход матча
43'
47'
79'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 7
-
4 Угловые 10
-
3 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Импрота Риккардо
|1
|0.33
|2.
|Фулон Дам
|1
|0.33
|3.
|Инсинье Роберто
|1 (1)
|0.33
|4.
|Сау Марко
|0
|0
|5.
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кода Массимо
|1 (1)
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Акампора Дженнаро
|2
|0
|2.
|Глик Камил
|1
|0
|3.
|Импрота Риккардо
|1
|0
|4.
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|5.
|Элия Сальваторе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Майер Жан
|1
|0
|2.
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|3.
|Стрефецца Габриэль
|1
|0
|4.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|5.
|Хельгасон Торир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беневенто
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|Лечче
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +4 =6 -10Наполи 1:5 Беневенто Парма 1:0 Беневенто Беневенто 4:3 Алессандрия Беневенто 2:1 СПАЛ 2013
Торино 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Кротоне Аталанта 2:0 Беневенто Беневенто 1:3 Кальяри Милан 2:0 Беневенто Беневенто 2:4 Удинезе Дженоа 2:2 Беневенто Лацио 5:3 Беневенто Беневенто 0:1 Сассуоло Беневенто 2:2 Парма Ювентус 0:1 Беневенто Беневенто 1:4 Фиорентина Специя 1:1 Беневенто Беневенто 0:3 Верона Наполи 2:0 Беневенто Беневенто 0:0 Рома
Лечче Последние 20 матчей: +5 =5 -10Лечче 4:1 Леньяго Салус Лечче 1:1 Комо Про Верчелли 1:0 Лечче Кремонезе 3:0 Лечче
Парма 1:3 Лечче Херенвен 1:1 Лечче Лечче 1:1 Венеция Венеция 1:0 Лечче Эмполи 2:1 Лечче Лечче 1:4 Гроссето Лечче 2:2 Реджина Монца 1:0 Лечче Лечче 1:2 Альбинолеффе Лечче 1:3 Читтаделла Луккьезе 1:0 Лечче Про Верчелли 1:3 Лечче Лечче 1:1 Ольбия Виченца Виртус 1:2 Лечче Лечче 1:2 СПАЛ 2013 Пиза 0:1 Лечче
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Лечче: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Читтаделла
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Асколи
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Фрозиноне
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Монца
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Реджина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|0
|1
|5 - 1
|3
|11.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|12.
|Перуджа
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Лечче
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|15.
|Кротоне
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|16.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|17.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|Козенца
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Порденоне
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Читтаделла
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Реджина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|СПАЛ 2013
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|6.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|7.
|Монца
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Кремонезе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Парма
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Лечче
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Кротоне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Фрозиноне
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Алессандрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Перуджа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|6.
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Лечче
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|9.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Реджина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Беневенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Кротоне
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|19.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|Козенца
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|0
|2.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|3
|1
|0
|3.
|Читтаделла
|Бальдини Энрико
|2
|1
|1
|4.
|Брешия
|Баич Риад
|2
|1
|1
|5.
|Асколи
|Шарич Дарио
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реджина
|Менез Жереми
|1
|1
|2.
|Тернана
|Агацци Давиде
|1
|1
|3.
|Перуджа
|Куан Кристиан
|1
|1
|4.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|2
|0
|5.
|Алессандрия
|Бенедетти Симоне
|2
|0