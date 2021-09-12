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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Козенца
1:0
Перерыв

Стадион:
Виченца Виртус
0'
1:0
8' Гол
Гори Габриэле
13' Желтая карточка
Тиритиельо Андреа
38' Желтая карточка
Паделла Эмануэле
43' Желтая карточка
Дальмонте Никола
26
Вигорито
Мауро
14
Тиритиельо
Андреа
5
Риджионе
Микеле
15
Вяйсянен
Саули
92
Шитум
Марио
4
Карраро
Марко
19
Пальмьеро
Лука
6
Бултам
Реда
18
Си
Санаси
10
Касо
Джузеппе
9
Гори
Габриэле
12
Пицциньякко
Семуэль
19
Ерарди
Марио
17
Броско
Риккардо
14
Паделла
Эмануэле
24
Кальдерони
Марко
8
Проя
Федерико
5
Тогордо
Антони
26
Крекко
Лука
34
Дальмонте
Никола
21
Лонго
Самуэле
9
Дьяв
Давиде
Козенца
3-5-2
Виченца Виртус
4-3-3

Ход матча

8'
Гори Габриэле
(Касо Джузеппе)
1:0
13'
Тиритиельо Андреа
 
38'
 
Паделла Эмануэле
43'
 
Дальмонте Никола

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гори Габриэле 2 0.67
2. Касо Джузеппе 0 0
Виченца Виртус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Козенца
# Игрок      
1. Си Санаси 2 0
2. Тиритиельо Андреа 1 0
3. Бултам Реда 1 0
4. Минелли Алессандро 1 0
Виченца Виртус
# Игрок      
1. Дьяв Давиде 2 0
2. Кальдерони Марко 1 0
3. Лонго Самуэле 1 0
4. Паделла Эмануэле 1 0
5. Брускаджин Маттео 1 0
6. Проя Федерико 1 0
7. Понтиссо Симоне 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Козенца 0 0 0 0 100% (1) 0
 Виченца Виртус 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Брешия 5:1 Козенца Асколи 1:0 Козенца Фиорентина 4:0 Козенца Порденоне 2:0 Козенца
Козенца 0:3 Монца Эмполи 4:0 Козенца Козенца 3:0 Пескара Пиза 3:0 Козенца Венеция 3:0 Козенца Козенца 0:1 Кремонезе Козенца 2:1 Асколи Реджана 1:1 Козенца Козенца 1:1 Виченца Виртус Салернитана 0:0 Козенца Козенца 1:2 Фрозиноне Брешия 2:0 Козенца Козенца 1:0 Кьево Лечче 3:1 Козенца Козенца 2:2 Реджина Читтаделла 1:1 Козенца
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Виченца Виртус 0:2 Фрозиноне Читтаделла 1:0 Виченца Виртус Эмполи 4:2 Виченца Виртус Сассуоло 3:1 Виченца Виртус
Виченца Виртус 0:3 Кальяри Виченца Виртус 2:1 Реджана Фрозиноне 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:3 Брешия Виртус Энтелла 1:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:2 Лечче Реджина 3:0 Виченца Виртус Асколи 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:0 Читтаделла Виченца Виртус 1:0 Пескара Козенца 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:2 Эмполи Кьево 1:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 3:1 Кремонезе Пиза 2:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 2:2 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Козенца: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Виченца Виртус: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Козенца 1:1 Виченца Виртус Серия B Виченца Виртус 1:1 Козенца Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 3 3 0 0 10 - 2 9
2. Пиза 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Асколи 3 3 0 0 5 - 2 9
4. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Фрозиноне 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Монца 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Реджина 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Парма 2 1 1 0 3 - 2 4
9. СПАЛ 2013 3 1 1 1 6 - 2 4
10. Беневенто 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Перуджа 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Кремонезе 2 1 0 1 3 - 1 3
13. Козенца 1:0 3 1 0 2 2 - 6 3
14. Комо 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Кротоне 3 0 2 1 5 - 7 2
16. Лечче 3 0 2 1 1 - 4 2
17. Порденоне 2 0 0 2 0 - 6 0
18. Виченца Виртус 0:1 3 0 0 3 0 - 4 0
19. Алессандрия 3 0 0 3 4 - 9 0
20. Тернана 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
3. СПАЛ 2013 2 1 1 0 6 - 1 4
4. Беневенто 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Реджина 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Брешия 1 1 0 0 5 - 1 3
7. Монца 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Кремонезе 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Асколи 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Парма 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Козенца 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Фрозиноне 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Кротоне 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Лечче 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Перуджа 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Комо 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Виченца Виртус 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Алессандрия 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Тернана 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Асколи 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Перуджа 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Пиза 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Фрозиноне 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
7. Монца 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Реджина 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Лечче 2 0 1 1 0 - 3 1
11. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
12. СПАЛ 2013 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Тернана 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Кротоне 1 0 0 1 2 - 4 0
17. Порденоне 1 0 0 1 0 - 5 0
18. Козенца 1:0 2 0 0 2 1 - 6 0
19. Виченца Виртус 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Алессандрия Корацца Симоне 4 1 0
2. Пиза Lorenzo Lucca 3 0 1
3. Кротоне Мулаттьери Самуэле 3 0 0
4. Брешия Ягелло Филип 2 0 1
5. Читтаделла Бальдини Энрико 2 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реджина Менез Жереми 1 1
2. Тернана Агацци Давиде 1 1
3. Перуджа Куан Кристиан 1 1
4. Реджина Хетемай Перпарим 2 0
5. Перуджа Рози Алеандро 2 0
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