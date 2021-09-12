Италия: Серия B 2021-2022
Козенца
1:0
Перерыв
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
Виченца Виртус
1:0
8' ГолГори Габриэле
13' Желтая карточкаТиритиельо Андреа
38' Желтая карточкаПаделла Эмануэле
43' Желтая карточкаДальмонте Никола
92
Шитум
Марио
18
Си
Санаси
19
Ерарди
Марио
26
Крекко
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Си СанасиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Marco Zaffaroni
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Ерарди МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Крекко ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Ригони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
Ход матча
8'
1:0
38'
43'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гори Габриэле
|2
|0.67
|2.
|Касо Джузеппе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Си Санаси
|2
|0
|2.
|Тиритиельо Андреа
|1
|0
|3.
|Бултам Реда
|1
|0
|4.
|Минелли Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дьяв Давиде
|2
|0
|2.
|Кальдерони Марко
|1
|0
|3.
|Лонго Самуэле
|1
|0
|4.
|Паделла Эмануэле
|1
|0
|5.
|Брускаджин Маттео
|1
|0
|6.
|Проя Федерико
|1
|0
|7.
|Понтиссо Симоне
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Виченца Виртус
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Козенца Последние 20 матчей: +3 =5 -12Брешия 5:1 Козенца Асколи 1:0 Козенца Фиорентина 4:0 Козенца Порденоне 2:0 Козенца
Козенца 0:3 Монца Эмполи 4:0 Козенца Козенца 3:0 Пескара Пиза 3:0 Козенца Венеция 3:0 Козенца Козенца 0:1 Кремонезе Козенца 2:1 Асколи Реджана 1:1 Козенца Козенца 1:1 Виченца Виртус Салернитана 0:0 Козенца Козенца 1:2 Фрозиноне Брешия 2:0 Козенца Козенца 1:0 Кьево Лечче 3:1 Козенца Козенца 2:2 Реджина Читтаделла 1:1 Козенца
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +6 =4 -10Виченца Виртус 0:2 Фрозиноне Читтаделла 1:0 Виченца Виртус Эмполи 4:2 Виченца Виртус Сассуоло 3:1 Виченца Виртус
Виченца Виртус 0:3 Кальяри Виченца Виртус 2:1 Реджана Фрозиноне 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:3 Брешия Виртус Энтелла 1:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:2 Лечче Реджина 3:0 Виченца Виртус Асколи 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:0 Читтаделла Виченца Виртус 1:0 Пескара Козенца 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:2 Эмполи Кьево 1:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 3:1 Кремонезе Пиза 2:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 2:2 СПАЛ 2013
Последние игры между собой
Козенца: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Виченца Виртус: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Пиза
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Асколи
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|4.
|Читтаделла
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Фрозиноне
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Монца
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Реджина
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|СПАЛ 2013
|3
|1
|1
|1
|6 - 2
|4
|10.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|13.
|Козенца
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Комо
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Кротоне
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|16.
|Лечче
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|17.
|Порденоне
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|18.
|Виченца Виртус
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|19.
|Алессандрия
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|20.
|Тернана
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|4.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Реджина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|7.
|Монца
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Кремонезе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Парма
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Козенца
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Фрозиноне
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Кротоне
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Лечче
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Комо
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Виченца Виртус
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Алессандрия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Асколи
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Пиза
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|7.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Лечче
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Беневенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Кротоне
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|17.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|18.
|Козенца
|1:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|Виченца Виртус
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|4
|1
|0
|2.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|3
|0
|1
|3.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|0
|4.
|Брешия
|Ягелло Филип
|2
|0
|1
|5.
|Читтаделла
|Бальдини Энрико
|2
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реджина
|Менез Жереми
|1
|1
|2.
|Тернана
|Агацци Давиде
|1
|1
|3.
|Перуджа
|Куан Кристиан
|1
|1
|4.
|Реджина
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|5.
|Перуджа
|Рози Алеандро
|2
|0