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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Кремонезе
1:0
Второй тайм: 67'

Стадион:
Читтаделла
0'
16' Желтая карточка
Околи Меме
1:0
21' Гол
Буонаюто Кристиан
51' Желтая карточка
Адорни Давиде
54' Желтая карточка
Баэс Хайме
56' Вторая желтая карточка
Баэс Хайме
67'
12
Карнесекки
Марко
17
Серникола
Леонардо
15
Бьянкетти
Маттео
55
Околи
Меме
3
Валери
Эмануэле
16
Бартоломей
Паоло
19
Кастаньетти
Микеле
7
Баэс
Хайме
70
Гаэтано
Джанлука
10
Буонаюто
Кристиан
29
Ди
Кармине
Самуэль
36
Кастари
Элхан
84
Кассандро
Томмазо
15
Фраре
Доменико
5
Адорни
Давиде
3
Бенедетти
Амедео
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
72
Данци
Андреа
48
Антонуччи
Мирко
22
Оквонкво
Орджи
92
Бальдини
Энрико
Кремонезе
4-2-3-1
Читтаделла
4-3-1-2

Ход матча

16'
Околи Меме
 
21'
Буонаюто Кристиан
(Гаэтано Джанлука)
1:0
51'
 
Адорни Давиде
54'
Баэс Хайме
 
55'
Чофани Даниэль
Ди Кармине Самуэль
 
55'
Фаджоли Николо
Бартоломей Паоло
 
56'
Баэс Хайме
 
64'
 
Д'Урсо Кристиан
Антонуччи Мирко
64'
 
Тункара Мамаду
Кассандро Томмазо

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 39 Владение мячом, % 61

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буонаюто Кристиан 2 0.67
2. Вальцания Лука 1 0.33
3. Валери Эмануэле 1 0.33
4. Баэс Хайме 0 0
5. Гаэтано Джанлука 0 0
Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальдини Энрико 2 (1) 0.67
2. Адорни Давиде 1 0.33
3. Оквонкво Орджи 1 0.33
4. Фраре Доменико 1 0.33
5. Вита Алессио 0 0
6. Антонуччи Мирко 0 0

Карточки

Кремонезе
# Игрок      
1. Баэс Хайме 1 1
2. Кастаньетти Микеле 2 0
3. Вальцания Лука 1 0
4. Раванелли Лука 1 0
5. Околи Меме 1 0
6. Валери Эмануэле 1 0
Читтаделла
# Игрок      
1. Адорни Давиде 2 0
2. Кассандро Томмазо 2 0
3. Бенедетти Амедео 1 0
4. Паван Никола 1 0
5. Фраре Доменико 1 0
6. Тавернелли Камилло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кремонезе 0 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0
 Читтаделла 0 20% (1) 0 20% (1) 60% (3) 0

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Сассуоло 0:2 Кремонезе Монца 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:0 Лечче Торино 0:0 Кремонезе
СПАЛ 2013 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:0 Пескара Кьево 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:1 Реджина Монца 2:1 Кремонезе Кремонезе 2:2 Эмполи Кремонезе 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Кремонезе Асколи 0:0 Кремонезе Виртус Энтелла 0:2 Кремонезе Кремонезе 3:0 Реджана Кремонезе 0:1 Салернитана Виченца Виртус 3:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Фрозиноне Брешия 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:2 Лечче
Читтаделла Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Читтаделла 4:2 Кротоне Читтаделла 1:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:1 Монца Венеция 1:1 Читтаделла
Читтаделла 0:1 Венеция Монца 2:0 Читтаделла Читтаделла 3:0 Монца Читтаделла 1:0 Брешия Читтаделла 1:1 Венеция Асколи 2:0 Читтаделла Читтаделла 1:0 Виртус Энтелла Лечче 1:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Кьево Фрозиноне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Реджина Виченца Виртус 1:0 Читтаделла СПАЛ 2013 1:0 Читтаделла Читтаделла 0:0 Салернитана Читтаделла 2:0 Пиза Эмполи 1:1 Читтаделла

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
Читтаделла: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
Читтаделла 1:1 Кремонезе Серия B Кремонезе 0:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:0 Кремонезе Серия B Кремонезе 0:2 Читтаделла Серия B
Читтаделла 1:3 Кремонезе Серия B Кремонезе 0:0 Читтаделла Серия B Кремонезе 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:2 Кремонезе Серия B Читтаделла 1:2 Кремонезе Кубок Читтаделла 3:3 Кремонезе Лега Про Кремонезе 0:1 Читтаделла Лега Про Кремонезе 1:3 Читтаделла Серия C Читтаделла 0:1 Кремонезе Серия C Читтаделла 3:1 Кремонезе Серия C1 A Кремонезе 0:0 Читтаделла Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 3 3 0 0 10 - 2 9
2. Пиза 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Асколи 3 3 0 0 5 - 2 9
4. Кремонезе 1:0 3 2 0 1 4 - 1 6
5. Читтаделла 0:1 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Фрозиноне 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Монца 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Реджина 3 1 2 0 4 - 3 5
9. Парма 2 1 1 0 3 - 2 4
10. СПАЛ 2013 3 1 1 1 6 - 2 4
11. Беневенто 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Перуджа 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Козенца 3 1 0 2 3 - 7 3
14. Комо 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Кротоне 3 0 2 1 5 - 7 2
16. Лечче 3 0 2 1 1 - 4 2
17. Порденоне 2 0 0 2 0 - 6 0
18. Виченца Виртус 3 0 0 3 1 - 5 0
19. Алессандрия 3 0 0 3 4 - 9 0
20. Тернана 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Читтаделла 0:1 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
4. СПАЛ 2013 2 1 1 0 6 - 1 4
5. Беневенто 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Реджина 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Брешия 1 1 0 0 5 - 1 3
8. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Парма 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Монца 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Асколи 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Кротоне 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Фрозиноне 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Лечче 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Перуджа 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Комо 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Алессандрия 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Тернана 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Асколи 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Перуджа 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Пиза 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Фрозиноне 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
7. Монца 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Реджина 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Лечче 2 0 1 1 0 - 3 1
11. Кремонезе 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Читтаделла 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
14. СПАЛ 2013 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Тернана 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Кротоне 1 0 0 1 2 - 4 0
17. Порденоне 1 0 0 1 0 - 5 0
18. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0
19. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Алессандрия Корацца Симоне 4 1 0
2. Пиза Lorenzo Lucca 3 0 1
3. Кротоне Мулаттьери Самуэле 3 0 0
4. Кремонезе Буонаюто Кристиан 2 0 1
5. Брешия Ягелло Филип 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реджина Менез Жереми 1 1
2. Тернана Агацци Давиде 1 1
3. Кремонезе Баэс Хайме 1 1
4. Перуджа Куан Кристиан 1 1
5. Реджина Хетемай Перпарим 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Буонаюто Кристиан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Околи Меме получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Читтаделла
1.93
4.24
9.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кремонезе 1:0 Читтаделла онлайн




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