Италия: Серия B 2021-2022
Кремонезе
2:0
Конец матча
Стадион: Джованни Цини
Читтаделла
16' Желтая карточкаОколи Меме
1:0
21' ГолБуонаюто Кристиан
51' Желтая карточкаАдорни Давиде
53' Желтая карточкаБаэс Хайме
56' Вторая желтая карточкаБаэс Хайме
2:0
73' ГолВидо Лука
90' Желтая карточкаТункара Мамаду
55
Околи
Меме
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
72
Данци
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Видо ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
Ход матча
16'
21'
51'
53'
56'
73'
2:0
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 6
-
2 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
37 Владение мячом, % 63
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буонаюто Кристиан
|2
|0.67
|2.
|Видо Лука
|1
|0.33
|3.
|Вальцания Лука
|1
|0.33
|4.
|Валери Эмануэле
|1
|0.33
|5.
|Баэс Хайме
|0
|0
|6.
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.67
|2.
|Адорни Давиде
|1
|0.33
|3.
|Оквонкво Орджи
|1
|0.33
|4.
|Фраре Доменико
|1
|0.33
|5.
|Вита Алессио
|0
|0
|6.
|Антонуччи Мирко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баэс Хайме
|1
|1
|2.
|Кастаньетти Микеле
|2
|0
|3.
|Вальцания Лука
|1
|0
|4.
|Раванелли Лука
|1
|0
|5.
|Околи Меме
|1
|0
|6.
|Валери Эмануэле
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Адорни Давиде
|2
|0
|2.
|Кассандро Томмазо
|2
|0
|3.
|Бенедетти Амедео
|1
|0
|4.
|Тункара Мамаду
|1
|0
|5.
|Паван Никола
|1
|0
|6.
|Фраре Доменико
|1
|0
|7.
|Тавернелли Камилло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кремонезе
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
|40% (2)
|0
|Читтаделла
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|60% (3)
|0
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: +9 =4 -7Сассуоло 0:2 Кремонезе Монца 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:0 Лечче Торино 0:0 Кремонезе
СПАЛ 2013 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:0 Пескара Кьево 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:1 Реджина Монца 2:1 Кремонезе Кремонезе 2:2 Эмполи Кремонезе 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Кремонезе Асколи 0:0 Кремонезе Виртус Энтелла 0:2 Кремонезе Кремонезе 3:0 Реджана Кремонезе 0:1 Салернитана Виченца Виртус 3:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Фрозиноне Брешия 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:2 Лечче
Читтаделла Последние 20 матчей: +9 =6 -5Читтаделла 4:2 Кротоне Читтаделла 1:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:1 Монца Венеция 1:1 Читтаделла
Читтаделла 0:1 Венеция Монца 2:0 Читтаделла Читтаделла 3:0 Монца Читтаделла 1:0 Брешия Читтаделла 1:1 Венеция Асколи 2:0 Читтаделла Читтаделла 1:0 Виртус Энтелла Лечче 1:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Кьево Фрозиноне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Реджина Виченца Виртус 1:0 Читтаделла СПАЛ 2013 1:0 Читтаделла Читтаделла 0:0 Салернитана Читтаделла 2:0 Пиза Эмполи 1:1 Читтаделла
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
Читтаделла: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
Читтаделла 1:3 Кремонезе Серия B Кремонезе 0:0 Читтаделла Серия B Кремонезе 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:2 Кремонезе Серия B Читтаделла 1:2 Кремонезе Кубок Читтаделла 3:3 Кремонезе Лега Про Кремонезе 0:1 Читтаделла Лега Про Кремонезе 1:3 Читтаделла Серия C Читтаделла 0:1 Кремонезе Серия C Читтаделла 3:1 Кремонезе Серия C1 A Кремонезе 0:0 Читтаделла Серия C1 A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Пиза
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Асколи
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|4.
|Кремонезе
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|5.
|Читтаделла
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Фрозиноне
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Монца
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Реджина
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|СПАЛ 2013
|3
|1
|1
|1
|6 - 2
|4
|11.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Козенца
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|Комо
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Кротоне
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|16.
|Лечче
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|17.
|Порденоне
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|18.
|Виченца Виртус
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|19.
|Алессандрия
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|20.
|Тернана
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Читтаделла
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|5.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Реджина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Брешия
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|8.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Парма
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Монца
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Кротоне
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Фрозиноне
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Лечче
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Комо
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Алессандрия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Асколи
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Пиза
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Фрозиноне
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Парма
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Лечче
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Беневенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Читтаделла
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Кротоне
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|17.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|18.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|Козенца
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|4
|1
|0
|2.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|3
|0
|1
|3.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|0
|4.
|Кремонезе
|Буонаюто Кристиан
|2
|0
|1
|5.
|Брешия
|Ягелло Филип
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реджина
|Менез Жереми
|1
|1
|2.
|Тернана
|Агацци Давиде
|1
|1
|3.
|Кремонезе
|Баэс Хайме
|1
|1
|4.
|Перуджа
|Куан Кристиан
|1
|1
|5.
|Реджина
|Хетемай Перпарим
|2
|0