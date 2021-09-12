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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Кремонезе
2:0
Конец матча

Стадион:
Читтаделла
0'
16' Желтая карточка
Околи Меме
1:0
21' Гол
Буонаюто Кристиан
51' Желтая карточка
Адорни Давиде
53' Желтая карточка
Баэс Хайме
56' Вторая желтая карточка
Баэс Хайме
2:0
73' Гол
Видо Лука
90' Желтая карточка
Тункара Мамаду
90'+5
12
Карнесекки
Марко
17
Серникола
Леонардо
15
Бьянкетти
Маттео
55
Околи
Меме
3
Валери
Эмануэле
16
Бартоломей
Паоло
19
Кастаньетти
Микеле
7
Баэс
Хайме
70
Гаэтано
Джанлука
10
Буонаюто
Кристиан
29
Ди
Кармине
Самуэль
36
Кастари
Элхан
84
Кассандро
Томмазо
15
Фраре
Доменико
5
Адорни
Давиде
3
Бенедетти
Амедео
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
72
Данци
Андреа
48
Антонуччи
Мирко
22
Оквонкво
Орджи
92
Бальдини
Энрико
Кремонезе
4-2-3-1
Читтаделла
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буонаюто Кристиан 2 0.67
2. Видо Лука 1 0.33
3. Вальцания Лука 1 0.33
4. Валери Эмануэле 1 0.33
5. Баэс Хайме 0 0
6. Гаэтано Джанлука 0 0
Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальдини Энрико 2 (1) 0.67
2. Адорни Давиде 1 0.33
3. Оквонкво Орджи 1 0.33
4. Фраре Доменико 1 0.33
5. Вита Алессио 0 0
6. Антонуччи Мирко 0 0

Карточки

Кремонезе
# Игрок      
1. Баэс Хайме 1 1
2. Кастаньетти Микеле 2 0
3. Вальцания Лука 1 0
4. Раванелли Лука 1 0
5. Околи Меме 1 0
6. Валери Эмануэле 1 0
Читтаделла
# Игрок      
1. Адорни Давиде 2 0
2. Кассандро Томмазо 2 0
3. Бенедетти Амедео 1 0
4. Тункара Мамаду 1 0
5. Паван Никола 1 0
6. Фраре Доменико 1 0
7. Тавернелли Камилло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кремонезе 0 20% (1) 0 40% (2) 40% (2) 0
 Читтаделла 0 20% (1) 0 20% (1) 60% (3) 0

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Сассуоло 0:2 Кремонезе Монца 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:0 Лечче Торино 0:0 Кремонезе
СПАЛ 2013 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:0 Пескара Кьево 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:1 Реджина Монца 2:1 Кремонезе Кремонезе 2:2 Эмполи Кремонезе 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Кремонезе Асколи 0:0 Кремонезе Виртус Энтелла 0:2 Кремонезе Кремонезе 3:0 Реджана Кремонезе 0:1 Салернитана Виченца Виртус 3:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Фрозиноне Брешия 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:2 Лечче
Читтаделла Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Читтаделла 4:2 Кротоне Читтаделла 1:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:1 Монца Венеция 1:1 Читтаделла
Читтаделла 0:1 Венеция Монца 2:0 Читтаделла Читтаделла 3:0 Монца Читтаделла 1:0 Брешия Читтаделла 1:1 Венеция Асколи 2:0 Читтаделла Читтаделла 1:0 Виртус Энтелла Лечче 1:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Кьево Фрозиноне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Реджина Виченца Виртус 1:0 Читтаделла СПАЛ 2013 1:0 Читтаделла Читтаделла 0:0 Салернитана Читтаделла 2:0 Пиза Эмполи 1:1 Читтаделла

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
Читтаделла: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
Читтаделла 1:1 Кремонезе Серия B Кремонезе 0:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:0 Кремонезе Серия B Кремонезе 0:2 Читтаделла Серия B
Читтаделла 1:3 Кремонезе Серия B Кремонезе 0:0 Читтаделла Серия B Кремонезе 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:2 Кремонезе Серия B Читтаделла 1:2 Кремонезе Кубок Читтаделла 3:3 Кремонезе Лега Про Кремонезе 0:1 Читтаделла Лега Про Кремонезе 1:3 Читтаделла Серия C Читтаделла 0:1 Кремонезе Серия C Читтаделла 3:1 Кремонезе Серия C1 A Кремонезе 0:0 Читтаделла Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 3 3 0 0 10 - 2 9
2. Пиза 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Асколи 3 3 0 0 5 - 2 9
4. Кремонезе 3 2 0 1 5 - 1 6
5. Читтаделла 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Фрозиноне 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Монца 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Реджина 3 1 2 0 4 - 3 5
9. Парма 2 1 1 0 3 - 2 4
10. СПАЛ 2013 3 1 1 1 6 - 2 4
11. Беневенто 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Перуджа 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Козенца 3 1 0 2 3 - 7 3
14. Комо 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Кротоне 3 0 2 1 5 - 7 2
16. Лечче 3 0 2 1 1 - 4 2
17. Порденоне 2 0 0 2 0 - 6 0
18. Виченца Виртус 3 0 0 3 1 - 5 0
19. Алессандрия 3 0 0 3 4 - 9 0
20. Тернана 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
4. СПАЛ 2013 2 1 1 0 6 - 1 4
5. Беневенто 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Реджина 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Брешия 1 1 0 0 5 - 1 3
8. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Парма 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Монца 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Асколи 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Кротоне 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Фрозиноне 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Лечче 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Перуджа 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Порденоне 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Комо 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Алессандрия 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Тернана 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Асколи 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Перуджа 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Пиза 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Фрозиноне 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Монца 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Реджина 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Парма 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Лечче 2 0 1 1 0 - 3 1
11. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
13. СПАЛ 2013 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Тернана 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Читтаделла 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Кротоне 1 0 0 1 2 - 4 0
17. Порденоне 1 0 0 1 0 - 5 0
18. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Алессандрия Корацца Симоне 4 1 0
2. Пиза Lorenzo Lucca 3 0 1
3. Кротоне Мулаттьери Самуэле 3 0 0
4. Кремонезе Буонаюто Кристиан 2 0 1
5. Брешия Ягелло Филип 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реджина Менез Жереми 1 1
2. Тернана Агацци Давиде 1 1
3. Кремонезе Баэс Хайме 1 1
4. Перуджа Куан Кристиан 1 1
5. Реджина Хетемай Перпарим 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Буонаюто Кристиан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Околи Меме получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Кремонезе 2:0 Читтаделла онлайн




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