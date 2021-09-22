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Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ленинградец
 
Позже
Краснодар
Ленинградец
Краснодар

Бомбардиры внутри турнира

Ленинградец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хлусов Никита 2 0.67
2. Пинчук Василий 1 0.33
3. Анисимов Анатолий 1 0.33
4. Казаков Руслан 1 0.33
5. _Kortsov E. 1 0.33
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ленинградец 16.67% (1) 0 50% (3) 0 33.33% (2) 0
 Краснодар 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Ленинградец Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Динамо СПб 1:3 Ленинградец Ленинградец 2:0 Звезда Санкт-Петербург Зенит-2 1:1 Ленинградец Ленинградец 6:0 Луки-Энергия
Балтика-БФУ 0:1 Ленинградец Ленинградец 1:0 ПФК Кубань Звезда Санкт-Петербург 1:2 Ленинградец Тверь 3:0 Ленинградец Ленинградец 2:1 Чита Ленинградец 4:0 Динамо Петербург Красава 1:1 Ленинградец Ленинградец 2:2 Кайрат Москва Родина Москва 1:5 Ленинградец Ленинградец 5:1 Торпедо Владимир Зенит-2 2:2 Ленинградец Ленинградец 1:2 Звезда Санкт-Петербург Ленинградец 0:1 Локомотив-Казанка Муром 0:1 Ленинградец Ленинградец 1:0 Тверь Олимп-Долгопрудный 2:1 Ленинградец
Краснодар Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ахмат 0:2 Краснодар Ростов 1:1 Краснодар Рубин 1:3 Краснодар Краснодар 2:0 Рубин
Локомотив Москва 2:1 Краснодар Краснодар 3:2 Арсенал Тула Зенит 3:2 Краснодар Краснодар 0:1 Химки Урал 0:3 Краснодар Нюрнберг 0:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сепси Краснодар 0:1 Олимпиакос Легия 1:1 Краснодар Ростов 1:3 Краснодар ЦСКА Москва 3:1 Краснодар Краснодар 1:3 Сочи Рубин 0:1 Краснодар Краснодар 2:2 Зенит Арсенал Тула 1:0 Краснодар Краснодар 0:5 Ахмат

Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ленинградец Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. ПФК Кубань Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Зенит-Ижевск Балкизов Ренат 0 1
3. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
4. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
5. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ленинградец - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2021, осталось 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 141
    Ленинградец 2.1% (3)
    X 2.1% (3)
    Краснодар 95.7% (135)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ленинградец
    Ничья
    Краснодар
    45.00
    9.10
    1.08
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ленинградец - Краснодар онлайн


    Прогнозы на матч Ленинградец - Краснодар

    Исход игры
    Ленинградец
    2.1% (3)
    Ничья
    2.1% (3)
    Краснодар
    95.9% (139)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.38% (64)
    Меньше
    53.62% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    28.99% (40)
    Нет
    71.01% (98)
    Популярный счёт
    0:2 Краснодар
    40% (58)
    1:2 Краснодар
    14.5% (21)
    0:3 Краснодар
    14.5% (21)
    1:3 Краснодар
    9% (13)
    0:1 Краснодар
    8.3% (12)
    0:4 Краснодар
    3.4% (5)
    1:4 Краснодар
    2.1% (3)
    1:0 Ленинградец
    1.4% (2)
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