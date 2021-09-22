Россия: Кубок 2021-2022
Ленинградец
Позже
Краснодар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Корцов ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Кайо СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Герасименко Алексей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хлусов Никита
|2
|0.67
|2.
|Пинчук Василий
|1
|0.33
|3.
|Анисимов Анатолий
|1
|0.33
|4.
|Казаков Руслан
|1
|0.33
|5.
|_Kortsov E.
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ленинградец
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
|0
|33.33% (2)
|0
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Ленинградец Последние 20 матчей: +12 =4 -4Динамо СПб 1:3 Ленинградец Ленинградец 2:0 Звезда Санкт-Петербург Зенит-2 1:1 Ленинградец Ленинградец 6:0 Луки-Энергия
Балтика-БФУ 0:1 Ленинградец Ленинградец 1:0 ПФК Кубань Звезда Санкт-Петербург 1:2 Ленинградец Тверь 3:0 Ленинградец Ленинградец 2:1 Чита Ленинградец 4:0 Динамо Петербург Красава 1:1 Ленинградец Ленинградец 2:2 Кайрат Москва Родина Москва 1:5 Ленинградец Ленинградец 5:1 Торпедо Владимир Зенит-2 2:2 Ленинградец Ленинградец 1:2 Звезда Санкт-Петербург Ленинградец 0:1 Локомотив-Казанка Муром 0:1 Ленинградец Ленинградец 1:0 Тверь Олимп-Долгопрудный 2:1 Ленинградец
Краснодар Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ахмат 0:2 Краснодар Ростов 1:1 Краснодар Рубин 1:3 Краснодар Краснодар 2:0 Рубин
Локомотив Москва 2:1 Краснодар Краснодар 3:2 Арсенал Тула Зенит 3:2 Краснодар Краснодар 0:1 Химки Урал 0:3 Краснодар Нюрнберг 0:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сепси Краснодар 0:1 Олимпиакос Легия 1:1 Краснодар Ростов 1:3 Краснодар ЦСКА Москва 3:1 Краснодар Краснодар 1:3 Сочи Рубин 0:1 Краснодар Краснодар 2:2 Зенит Арсенал Тула 1:0 Краснодар Краснодар 0:5 Ахмат
Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ленинградец
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Краснодар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|ПФК Кубань
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Саранск
|_Khleborodov I.
|3
|0
|0
|2.
|Знамя Ногинск
|Павлюченко Роман
|2
|0
|0
|3.
|Динамо Барнаул
|Кобялко Антон
|2
|0
|0
|4.
|Чита
|Нестеров Андрей
|2
|0
|0
|5.
|Чайка
|Олейников Иван
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Амкар
|Морозов Константин
|0
|1
|2.
|Зенит-Ижевск
|Балкизов Ренат
|0
|1
|3.
|Туймазы
|_Khabibullin F.
|0
|1
|4.
|Кайрат Москва
|_Amirov R.
|0
|1
|5.
|Чертаново
|_Kovalenko A.
|0
|1
Прогнозы на матч Ленинградец - Краснодар
Исход игры
Ленинградец
2.1% (3)
Ничья
2.1% (3)
Краснодар
95.9% (139)
Тотал 2.5
Больше
46.38% (64)
Меньше
53.62% (74)
Обе команды забьют
Да
28.99% (40)
Нет
71.01% (98)
Популярный счёт
0:2 Краснодар
40% (58)
1:2 Краснодар
14.5% (21)
0:3 Краснодар
14.5% (21)
1:3 Краснодар
9% (13)
0:1 Краснодар
8.3% (12)
0:4 Краснодар
3.4% (5)
1:4 Краснодар
2.1% (3)
1:0 Ленинградец
1.4% (2)
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