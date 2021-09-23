Россия: Кубок 2021-2022
Зенит-Ижевск
0:1
Первый тайм
ЦСКА Москва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
75 Сапов АртёмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Боков ДанилаВратарь
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
- Полузащитник
-
98 Обляков ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Березуцкий Алексей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Русских Александр
|2
|0.67
|2.
|Дворников Фёдор
|1
|0.33
|3.
|Мырзаков Кирилл
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Балкизов Ренат
|0
|1
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зенит-Ижевск
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Зенит-Ижевск Последние 20 матчей: +4 =4 -12Зенит-Ижевск 0:1 Новосибирск Носта 1:0 Зенит-Ижевск Зенит-Ижевск 0:1 Амкар Зенит-Ижевск 1:2 Металлург Липецк
Зенит-Ижевск 1:3 Урал-2 Челябинск 1:0 Зенит-Ижевск Зенит-Ижевск 2:1 Торпедо Миасс Лада-Тольятти 2:1 Зенит-Ижевск Зенит-Ижевск 0:4 Звезда Пермь Ильпар 0:3 Зенит-Ижевск Динамо Барнаул 3:1 Зенит-Ижевск Иртыш Омск 2:1 Зенит-Ижевск Зенит-Ижевск 1:1 Крылья-Советов-2 Волна Нижегородская область 2:2 Зенит-Ижевск Зенит-Ижевск 1:3 Волга Ульяновск Зенит-Ижевск 0:1 Звезда Пермь Зенит-Ижевск 0:0 Лада Димитровград Лада-Тольятти 1:5 Зенит-Ижевск Зенит-Ижевск 6:0 Оренбург-2 Носта 0:0 Зенит-Ижевск
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +10 =2 -8ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Арсенал Тула 2:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Зенит 1:0 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ростов 1:3 ЦСКА Москва Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород ЦСКА Москва 2:0 Злате Моравце ЦСКА Москва 1:0 Адмира Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Капфенберг 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Винер Нойштадт Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Краснодар ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва
Группа 10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Металлург Липецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Зенит-Ижевск
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Саранск
|_Khleborodov I.
|3
|0
|0
|2.
|Знамя Ногинск
|Павлюченко Роман
|2
|0
|0
|3.
|Динамо Барнаул
|Кобялко Антон
|2
|0
|0
|4.
|Чита
|Нестеров Андрей
|2
|0
|0
|5.
|Чайка
|Олейников Иван
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Амкар
|Морозов Константин
|0
|1
|2.
|Зенит-Ижевск
|Балкизов Ренат
|0
|1
|3.
|Туймазы
|_Khabibullin F.
|0
|1
|4.
|Кайрат Москва
|_Amirov R.
|0
|1
|5.
|Чертаново
|_Kovalenko A.
|0
|1
Прогнозы на матч Зенит-Ижевск 0:1 ЦСКА Москва
Исход игры
Зенит-Ижевск
4.5% (7)
Ничья
0.6% (1)
ЦСКА Москва
94.9% (149)
Тотал 2.5
Больше
44.37% (63)
Меньше
55.63% (79)
Обе команды забьют
Да
20.42% (29)
Нет
79.58% (113)
Популярный счёт
0:2 ЦСКА Москва
43.9% (69)
0:3 ЦСКА Москва
16.6% (26)
1:2 ЦСКА Москва
8.3% (13)
1:3 ЦСКА Москва
7.6% (12)
0:1 ЦСКА Москва
5.7% (9)
0:4 ЦСКА Москва
3.8% (6)
1:4 ЦСКА Москва
1.9% (3)
0:5 ЦСКА Москва
1.3% (2)
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