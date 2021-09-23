Дауров с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Яковлев в борьбе с соперниками не смог головой пробить по воротам.

Соблиров в центре поля отмахнулся от Мухина, Артём Смолин дал справедливый свисток в пользу ЦСКА.

Мухин выполнил слишком сильную передачу на левый угол штрафной площади на ход Яковлеву, будет удар от ворот.

Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Ахметов!!! Тороп из штрафной площади выбил мяч в центре поля, Яковлев головой сбросил мяч на ход Ахметову по левой половине поля, Ильзат убежал к линии штрафной площади, затем Ахметов сместился в радиус штрафной площади, на замахе ему удалось убрать Балкизова, а затем уже точно пробить в левый угол ворот.

Хорошее начало матча получается у ЦСКА, пока "Зенит" даже с молодёжным составом "армейцев" сделать ничего не может.

7' Багринцев с правого фланга выполнил слишком сильную подачу на левый угол штрафной площади, Дауров не смог зацепиться за мяч, он в итоге улетел в аут.

6' Мухин пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Зенита".

5' Бохинен с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мырзаков головой выбил мяч подальше от своих ворот.

4' Каптилович из центра поля выполнил длинную передачу на ход партнёрам по команде по левому флангу, никто не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот.

3' Яковлев попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Панченко накрыл Владислава и выбил мяч в аут.

2' Балкизов на половине поля ЦСКА влетел в Даурова, но при этом сам фланговый защитник "Зенита" получил небольшое повреждение.