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Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Зенит-Ижевск
0:1
Первый тайм
ЦСКА Москва
Зенит-Ижевск
ЦСКА Москва

Бомбардиры внутри турнира

Зенит-Ижевск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Русских Александр 2 0.67
2. Дворников Фёдор 1 0.33
3. Мырзаков Кирилл 1 0.33
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Зенит-Ижевск
# Игрок      
1. Балкизов Ренат 0 1
ЦСКА Москва
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит-Ижевск 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2)
 ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Зенит-Ижевск Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Зенит-Ижевск 0:1 Новосибирск Носта 1:0 Зенит-Ижевск Зенит-Ижевск 0:1 Амкар Зенит-Ижевск 1:2 Металлург Липецк
Зенит-Ижевск 1:3 Урал-2 Челябинск 1:0 Зенит-Ижевск Зенит-Ижевск 2:1 Торпедо Миасс Лада-Тольятти 2:1 Зенит-Ижевск Зенит-Ижевск 0:4 Звезда Пермь Ильпар 0:3 Зенит-Ижевск Динамо Барнаул 3:1 Зенит-Ижевск Иртыш Омск 2:1 Зенит-Ижевск Зенит-Ижевск 1:1 Крылья-Советов-2 Волна Нижегородская область 2:2 Зенит-Ижевск Зенит-Ижевск 1:3 Волга Ульяновск Зенит-Ижевск 0:1 Звезда Пермь Зенит-Ижевск 0:0 Лада Димитровград Лада-Тольятти 1:5 Зенит-Ижевск Зенит-Ижевск 6:0 Оренбург-2 Носта 0:0 Зенит-Ижевск
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +10 =2 -8
ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Арсенал Тула 2:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Зенит 1:0 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ростов 1:3 ЦСКА Москва Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород ЦСКА Москва 2:0 Злате Моравце ЦСКА Москва 1:0 Адмира Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Капфенберг 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Винер Нойштадт Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Краснодар ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва

Группа 10

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Металлург Липецк Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Зенит-Ижевск 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Зенит-Ижевск Балкизов Ренат 0 1
3. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
4. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
5. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Хорошее начало матча получается у ЦСКА, пока "Зенит" даже с молодёжным составом "армейцев" сделать ничего не может. 
  • Описание гола
    11'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Ахметов!!! Тороп из штрафной площади выбил мяч в центре поля, Яковлев головой сбросил мяч на ход Ахметову по левой половине поля, Ильзат убежал к линии штрафной площади, затем Ахметов сместился в радиус штрафной площади, на замахе ему удалось убрать Балкизова, а затем уже точно пробить в левый угол ворот. 
  • 10'
    Мухин выполнил слишком сильную передачу на левый угол штрафной площади на ход Яковлеву, будет удар от ворот. 
  • 9'
    Соблиров в центре поля отмахнулся от Мухина, Артём Смолин дал справедливый свисток в пользу ЦСКА. 
  • 8'
    Дауров с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Яковлев в борьбе с соперниками не смог головой пробить по воротам. 
  • 7'
    Багринцев с правого фланга выполнил слишком сильную подачу на левый угол штрафной площади, Дауров не смог зацепиться за мяч, он в итоге улетел в аут. 
  • 6'
    Мухин пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Зенита". 
  • 5'
    Бохинен с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мырзаков головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 4'
    Каптилович из центра поля выполнил длинную передачу на ход партнёрам по команде по левому флангу, никто не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот. 
  • 3'
    Яковлев попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Панченко накрыл Владислава и выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Балкизов на половине поля ЦСКА влетел в Даурова, но при этом сам фланговый защитник "Зенита" получил небольшое повреждение. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток от Артёма Смолина, и игра началась. Сегодня Алексей Березуцкий конечно же дал шанс себя проявить немалому количеству молодых футболистов, но в запасе у ЦСКА осталось немало игроков основного состава, если потребуется, они смогут усилить "армейцев" в этом противостоянии. 
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче второго тура группового этапа Кубка России между ижевским "Зенитом" и московским ЦСКА. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 148
Зенит-Ижевск 4.1% (6)
X 0.7% (1)
ЦСКА Москва 95.3% (141)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит-Ижевск
Ничья
ЦСКА Москва
55.00
7.92
1.09
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Где смотреть матч Зенит-Ижевск 0:1 ЦСКА Москва онлайн


Прогнозы на матч Зенит-Ижевск 0:1 ЦСКА Москва

Исход игры
Зенит-Ижевск
4.5% (7)
Ничья
0.6% (1)
ЦСКА Москва
94.9% (149)
Тотал 2.5
Больше
44.37% (63)
Меньше
55.63% (79)
Обе команды забьют
Да
20.42% (29)
Нет
79.58% (113)
Популярный счёт
0:2 ЦСКА Москва
43.9% (69)
0:3 ЦСКА Москва
16.6% (26)
1:2 ЦСКА Москва
8.3% (13)
1:3 ЦСКА Москва
7.6% (12)
0:1 ЦСКА Москва
5.7% (9)
0:4 ЦСКА Москва
3.8% (6)
1:4 ЦСКА Москва
1.9% (3)
0:5 ЦСКА Москва
1.3% (2)
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