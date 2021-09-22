Дмитрий Молчанов получает повреждение, после чего арбитр останавливает поединок и разрешает врачам выйти на поле.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-4!!! КАНГВА!!! Кингс подкараулил отскок на линии штрафной площадки и нанёс неотразимый удар.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-4!!! НОВИКОВ!!! Максим Новиков сокращает отставание в счёте - смещается с левого фланга в штрафную площадь и отправляет мяч в ближнюю девять.

Звучит свисток арбитра, завершая первый тайм при счёте 1-4.

43' Вот уже и "Арсенал" начинает завершать свои атаки неточными навесами - сейчас кросс Акселя Бьорнстрема с левого фланга на дальнюю штангу адресата не нашёл.

42' Кангва действует активнее всех в концовке тайма. Регулярно встречается с мячом и пробует обострять. Сейчас выполнил прострел в штрафную площадь и попал в соперника.

41' Кингс Кангва отправил мяч верхом в центр штрафной площади, куда никто из партнёров не отправился.

39' Зурико Давиташвили выполняет подачу от углового флага, отправляя мяч в район ближней штанги, где дежурят соперники.

38' Давиташвили активными действиями на левом фланге зарабатывает угловой удар, который сам же и готовится исполнить.

37' Приближается концовка первого тайма, в котором "Арсенал" выигрывает со счётом 0-3, при этом не прилагая много усилий.

35' Давиташвили проходит по левому флангу и катит в центр на Панченко, который пробивает вторым касанием и не попадает в цель.

34' Новиков обыграл Давиташвили на левом фланге, пробросив мяч на ход, но потом Зурико поставил корпус и не пустил противника к игровому снаряду.

33' В последние минуты хозяева больше работают с мячом, но "Арсенал" не против этого, так как никакой угрозы его воротам нет.

31' Никита Кашаев увидел рывок Николая Мараева по левому флангу и выполнил передачу, но получилось слишком сильно и мяч ушёл в аут.

30' "Динамо" продолжает завершать атаки неточными навесами, сейчас ещё один такой случился, в результате чего мяч ушёл за лицевую линию.

28' ОПАСНО! Зурико Давиташвили вошёл в штрафную площадь и справился со всеми соперниками, как на тренировке, а потом пробил по воротам и попал в штангу.

27' Аксель Бьорнстрем продолжает активничать на левом фланге. Сейчас он получил мяч, а потом выполнил безадресный пас вперёд.

26' Никита Кашаев обыграл Кингса Кангва в центральном круге, а потом выполнил неточный перевод на левый фланг.

24' Дмитрий Молчанов доходит до штрафной площадки и успевает нанести удар, после которого мяч летит за пределы поля.

23' Появляется работа для Егора Шамова, но не пыльная - выходит из ворот и забирает мяч после фланговой подачи.

22' "Арсенал" продолжает огорчать соперника, а что интересно, чаще атакуют хозяева, но их наступления обходятся без остроты.

20' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-3!!! ХЛУСЕВИЧ!!! Бьорнстрем прошёл по левому флангу и прострелил - Марков пробить не смог, зато мяч отлетел к Хлусевичу, который не сплоховал и переиграл Сальникова.

19' Кирилл Панченко выполнил мягкий заброс в центр штрафной площади, где поборолся Евгений Марков, но за мяч не зацепился.

18' Зурико Давиташвили попытался пройти по левому флангу, но безуспешно, хотя мяч сохранил, заработав аут.

16' Владислав Дрогунов проходит по левому флангу и выполняет навес, но прямо в руки Егору Шамову.

15' После второго забитого гола "Арсенал" быстро возвращает себе мяч и устанавливает над ним контроль в центральном круге.

14' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-2!!! ПАНЧЕНКО!!! Хозяева справляются с фланговой подачей гостей, но выбивают мяч прямо на Панченко, который первым касанием игровой снаряд принимает, а вторым отправляет его в сетку.

13' "Динамовцы" сразу же идут в атаку большими силами и завершают её слишком сильной подачей в центр штрафной площади.

11' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! СОКОЛ!!! Второй корнер приносит гостям успех. Давиташвили выполняет подачу, после чего Сокол выигрывает воздух и поражает цель.

10' Тут же попытался исправиться Давиташвили, пойдя в дриблинг, но двух соперников прошёл, а на третьем споткнулся и мяч потерял.

9' Первая жёлтая карточка появляется в руках арбитра, её на свой счёт записывает Зурико Давиташвили за фол на втором этаже.

7' Панченко отдал на левый фланг на Бьорнстрема, который выполнил прострел низом и нашёл ноги соперников.

6' "Арсенал" пока не может войти в игру. На своей половине поля быстро катает мяч, а как только переходит центр поля, так сразу же обрезается.

5' Ян Шанин получил мяч перед штрафной площадкой и пробил по воротам, но направить игровой снаряд в створ не сумел.

4' Пока нравится настрой хозяев, которые и не думают закрываться у своих ворот, а при первой возможности идут в атаку.

3' Дмитрий Пикатов подхватил мяч на левом фланге и устремился к чужой штрафной площади, но очень быстро лишился игрового снаряда.

2' "Динамо" на правах хозяина попыталось организовать первую атаку, но верховой заброс в чужую штрафную площадку оказался безадресным.