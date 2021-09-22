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Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Динамо Брянск
1:4
Перерыв
Арсенал Тула
Динамо Брянск
Арсенал Тула

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Брянск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новик Антон 1 0.25
2. _Kashaev N. 1 0.25
Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Брянск 70% (7) 0 10% (1) 0 20% (2) 0
 Арсенал Тула 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Динамо Брянск Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Динамо Брянск 0:0 Авангард Курск Зенит Пенза 1:2 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:0 Арсенал-2 Тула Рязань 0:4 Динамо Брянск
Динамо Брянск 0:3 Велес Москва Динамо Брянск 1:1 Динамо Владивосток Динамо Брянск 2:0 Сахалин Красава 1:2 Динамо Брянск Салют 0:2 Динамо Брянск Динамо Брянск 5:0 Факел-2 Динамо Брянск 1:1 Смоленск Калуга 0:0 Динамо Брянск Сокол 1:0 Динамо Брянск Оренбург 3:2 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:1 Чайка СКА-Хабаровск 1:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:0 Велес Москва Балтика 2:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:1 Краснодар-2 Акрон 1:1 Динамо Брянск
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Нижний Новгород 2:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:2 ЦСКА Москва Ахмат 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва
Краснодар 3:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов Арсенал Тула 0:3 Рубин Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:1 Виктория Пльзень Арсенал Тула 1:0 Карабах Арсенал Тула 1:4 Спарта Прага Арсенал Тула 1:3 Чукарички Уфа 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:4 Рубин Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Ростов 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 4:0 Тамбов Арсенал Тула 1:0 Краснодар Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Урал 2:0 Арсенал Тула

Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арсенал Тула 4:1 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Динамо Брянск 1:4 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Зенит-Ижевск Балкизов Ренат 0 1
3. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
4. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
5. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
Весь список
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток арбитра, завершая первый тайм при счёте 1-4. 
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-4!!! НОВИКОВ!!! Максим Новиков сокращает отставание в счёте - смещается с левого фланга в штрафную площадь и отправляет мяч в ближнюю девять. 
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-4!!! КАНГВА!!! Кингс подкараулил отскок на линии штрафной площадки и нанёс неотразимый удар. 
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты. 
  • Травма, повреждение
    44'
    Дмитрий Молчанов получает повреждение, после чего арбитр останавливает поединок и разрешает врачам выйти на поле. 
  • 43'
    Вот уже и "Арсенал" начинает завершать свои атаки неточными навесами - сейчас кросс Акселя Бьорнстрема с левого фланга на дальнюю штангу адресата не нашёл. 
  • 42'
    Кангва действует активнее всех в концовке тайма. Регулярно встречается с мячом и пробует обострять. Сейчас выполнил прострел в штрафную площадь и попал в соперника. 
  • 41'
    Кингс Кангва отправил мяч верхом в центр штрафной площади, куда никто из партнёров не отправился. 
  • 39'
    Зурико Давиташвили выполняет подачу от углового флага, отправляя мяч в район ближней штанги, где дежурят соперники. 
  • Угловой
    38'
    Давиташвили активными действиями на левом фланге зарабатывает угловой удар, который сам же и готовится исполнить. 
  • 37'
    Приближается концовка первого тайма, в котором "Арсенал" выигрывает со счётом 0-3, при этом не прилагая много усилий. 
  • 35'
    Давиташвили проходит по левому флангу и катит в центр на Панченко, который пробивает вторым касанием и не попадает в цель. 
  • 34'
    Новиков обыграл Давиташвили на левом фланге, пробросив мяч на ход, но потом Зурико поставил корпус и не пустил противника к игровому снаряду. 
  • 33'
    В последние минуты хозяева больше работают с мячом, но "Арсенал" не против этого, так как никакой угрозы его воротам нет. 
  • 31'
    Никита Кашаев увидел рывок Николая Мараева по левому флангу и выполнил передачу, но получилось слишком сильно и мяч ушёл в аут. 
  • 30'
    "Динамо" продолжает завершать атаки неточными навесами, сейчас ещё один такой случился, в результате чего мяч ушёл за лицевую линию. 
  • Штанга
    28'
    ОПАСНО! Зурико Давиташвили вошёл в штрафную площадь и справился со всеми соперниками, как на тренировке, а потом пробил по воротам и попал в штангу. 
  • 27'
    Аксель Бьорнстрем продолжает активничать на левом фланге. Сейчас он получил мяч, а потом выполнил безадресный пас вперёд. 
  • 26'
    Никита Кашаев обыграл Кингса Кангва в центральном круге, а потом выполнил неточный перевод на левый фланг. 
  • 24'
    Дмитрий Молчанов доходит до штрафной площадки и успевает нанести удар, после которого мяч летит за пределы поля. 
  • 23'
    Появляется работа для Егора Шамова, но не пыльная - выходит из ворот и забирает мяч после фланговой подачи. 
  • 22'
    "Арсенал" продолжает огорчать соперника, а что интересно, чаще атакуют хозяева, но их наступления обходятся без остроты. 
  • Описание гола
    20'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-3!!! ХЛУСЕВИЧ!!! Бьорнстрем прошёл по левому флангу и прострелил - Марков пробить не смог, зато мяч отлетел к Хлусевичу, который не сплоховал и переиграл Сальникова. 
  • 19'
    Кирилл Панченко выполнил мягкий заброс в центр штрафной площади, где поборолся Евгений Марков, но за мяч не зацепился. 
  • 18'
    Зурико Давиташвили попытался пройти по левому флангу, но безуспешно, хотя мяч сохранил, заработав аут. 
  • 16'
    Владислав Дрогунов проходит по левому флангу и выполняет навес, но прямо в руки Егору Шамову. 
  • 15'
    После второго забитого гола "Арсенал" быстро возвращает себе мяч и устанавливает над ним контроль в центральном круге. 
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-2!!! ПАНЧЕНКО!!! Хозяева справляются с фланговой подачей гостей, но выбивают мяч прямо на Панченко, который первым касанием игровой снаряд принимает, а вторым отправляет его в сетку. 
  • 13'
    "Динамовцы" сразу же идут в атаку большими силами и завершают её слишком сильной подачей в центр штрафной площади. 
  • Описание гола
    11'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! СОКОЛ!!! Второй корнер приносит гостям успех. Давиташвили выполняет подачу, после чего Сокол выигрывает воздух и поражает цель. 
  • 10'
    Тут же попытался исправиться Давиташвили, пойдя в дриблинг, но двух соперников прошёл, а на третьем споткнулся и мяч потерял. 
  • Желтая карточка
    9'
    Первая жёлтая карточка появляется в руках арбитра, её на свой счёт записывает Зурико Давиташвили за фол на втором этаже. 
  • 7'
    Панченко отдал на левый фланг на Бьорнстрема, который выполнил прострел низом и нашёл ноги соперников. 
  • 6'
    "Арсенал" пока не может войти в игру. На своей половине поля быстро катает мяч, а как только переходит центр поля, так сразу же обрезается. 
  • 5'
    Ян Шанин получил мяч перед штрафной площадкой и пробил по воротам, но направить игровой снаряд в створ не сумел. 
  • 4'
    Пока нравится настрой хозяев, которые и не думают закрываться у своих ворот, а при первой возможности идут в атаку. 
  • 3'
    Дмитрий Пикатов подхватил мяч на левом фланге и устремился к чужой штрафной площади, но очень быстро лишился игрового снаряда. 
  • 2'
    "Динамо" на правах хозяина попыталось организовать первую атаку, но верховой заброс в чужую штрафную площадку оказался безадресным. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток и матч начинается! 
  • До матча
  • Рады приветствовать всех любителей футбола! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча "Динамо" Брянск - "Арсенал" Тула, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 141
Динамо Брянск 9.2% (13)
X 8.5% (12)
Арсенал Тула 82.3% (116)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Брянск
Ничья
Арсенал Тула
9.00
5.15
1.47
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Где смотреть матч Динамо Брянск 1:4 Арсенал Тула онлайн


Прогнозы на матч Динамо Брянск 1:4 Арсенал Тула

Исход игры
Динамо Брянск
9% (13)
Ничья
8.3% (12)
Арсенал Тула
82.6% (119)
Тотал 2.5
Больше
52.86% (74)
Меньше
47.14% (66)
Обе команды забьют
Да
55.71% (78)
Нет
44.29% (62)
Популярный счёт
1:2 Арсенал Тула
36.1% (52)
0:2 Арсенал Тула
19.4% (28)
0:1 Арсенал Тула
16.7% (24)
2:1 Динамо Брянск
6.3% (9)
1:3 Арсенал Тула
5.6% (8)
1:1 Ничья
5.6% (8)
0:3 Арсенал Тула
2.8% (4)
1:0 Динамо Брянск
2.8% (4)
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