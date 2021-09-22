Россия: Кубок 2021-2022
Динамо Брянск
1:4
Перерыв
Арсенал Тула
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Алоян КириллЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Шанин ЯнПолузащитник
-
14 Зенин АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Evgeni Perevertaylo
- Основной состав
-
50 Шамов ЕгорВратарь
-
33 Сокол АртёмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кангва КингсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Божович Миодраг
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новик Антон
|1
|0.25
|2.
|_Kashaev N.
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Брянск
|70% (7)
|0
|10% (1)
|0
|20% (2)
|0
|Арсенал Тула
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Динамо Брянск Последние 20 матчей: +10 =4 -6Динамо Брянск 0:0 Авангард Курск Зенит Пенза 1:2 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:0 Арсенал-2 Тула Рязань 0:4 Динамо Брянск
Динамо Брянск 0:3 Велес Москва Динамо Брянск 1:1 Динамо Владивосток Динамо Брянск 2:0 Сахалин Красава 1:2 Динамо Брянск Салют 0:2 Динамо Брянск Динамо Брянск 5:0 Факел-2 Динамо Брянск 1:1 Смоленск Калуга 0:0 Динамо Брянск Сокол 1:0 Динамо Брянск Оренбург 3:2 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:1 Чайка СКА-Хабаровск 1:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:0 Велес Москва Балтика 2:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:1 Краснодар-2 Акрон 1:1 Динамо Брянск
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +5 =2 -13Нижний Новгород 2:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:2 ЦСКА Москва Ахмат 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва
Краснодар 3:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов Арсенал Тула 0:3 Рубин Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:1 Виктория Пльзень Арсенал Тула 1:0 Карабах Арсенал Тула 1:4 Спарта Прага Арсенал Тула 1:3 Чукарички Уфа 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:4 Рубин Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Ростов 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 4:0 Тамбов Арсенал Тула 1:0 Краснодар Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Урал 2:0 Арсенал Тула
Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Арсенал Тула
|4:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Динамо Брянск
|1:4 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Саранск
|_Khleborodov I.
|3
|0
|0
|2.
|Знамя Ногинск
|Павлюченко Роман
|2
|0
|0
|3.
|Динамо Барнаул
|Кобялко Антон
|2
|0
|0
|4.
|Чита
|Нестеров Андрей
|2
|0
|0
|5.
|Чайка
|Олейников Иван
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Амкар
|Морозов Константин
|0
|1
|2.
|Зенит-Ижевск
|Балкизов Ренат
|0
|1
|3.
|Туймазы
|_Khabibullin F.
|0
|1
|4.
|Кайрат Москва
|_Amirov R.
|0
|1
|5.
|Чертаново
|_Kovalenko A.
|0
|1
Прогнозы на матч Динамо Брянск 1:4 Арсенал Тула
Исход игры
Динамо Брянск
9% (13)
Ничья
8.3% (12)
Арсенал Тула
82.6% (119)
Тотал 2.5
Больше
52.86% (74)
Меньше
47.14% (66)
Обе команды забьют
Да
55.71% (78)
Нет
44.29% (62)
Популярный счёт
1:2 Арсенал Тула
36.1% (52)
0:2 Арсенал Тула
19.4% (28)
0:1 Арсенал Тула
16.7% (24)
2:1 Динамо Брянск
6.3% (9)
1:3 Арсенал Тула
5.6% (8)
1:1 Ничья
5.6% (8)
0:3 Арсенал Тула
2.8% (4)
1:0 Динамо Брянск
2.8% (4)
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