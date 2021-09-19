Россия: Кубок 2021-2022
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кобялко Антон
|2
|0.5
|2.
|_Zavjalov V.
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Барнаул
|61.54% (8)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|0
|7.69% (1)
|0
|Нижний Новгород
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Динамо Барнаул Последние 20 матчей: +10 =1 -9Динамо Барнаул 3:0 Спартак-Туймазы Динамо Барнаул 0:0 Торпедо Миасс Динамо Барнаул 0:2 Волга Ульяновск Урал-2 4:1 Динамо Барнаул
Челябинск 2:1 Динамо Барнаул Динамо Барнаул 0:2 Факел Динамо Барнаул 3:1 Звезда Пермь Динамо Барнаул 0:1 Тюмень Динамо Барнаул 2:2 Тюмень Носта 0:2 Динамо Барнаул Оренбург-2 1:2 Динамо Барнаул Иртыш Омск 1:2 Динамо Барнаул Динамо Барнаул 3:1 Зенит-Ижевск Динамо Барнаул 0:1 Амкар Динамо Барнаул 1:1 Новосибирск Динамо Барнаул 1:2 Носта Динамо Барнаул 2:0 Оренбург-2 Динамо Барнаул 2:0 Крылья-Советов-2 Звезда Пермь 3:0 Динамо Барнаул Тюмень 3:1 Динамо Барнаул
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +9 =3 -8Нижний Новгород 2:3 Арсенал Тула Динамо Москва 1:2 Нижний Новгород Химки 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Ростов
Нижний Новгород 1:2 Уфа Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Урал 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Сочи ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:3 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Томь 1:1 Нижний Новгород Чертаново 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:0 Спартак-2 Нижний Новгород 1:2 Енисей Оренбург 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Балтика 1:2 Нижний Новгород
Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Факел
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Динамо Барнаул
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Саранск
|_Khleborodov I.
|3
|0
|0
|2.
|Знамя Ногинск
|Павлюченко Роман
|2
|0
|0
|3.
|Динамо Барнаул
|Кобялко Антон
|2
|0
|0
|4.
|Чита
|Нестеров Андрей
|2
|0
|0
|5.
|Чайка
|Олейников Иван
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Амкар
|Морозов Константин
|0
|1
|2.
|Зенит-Ижевск
|Балкизов Ренат
|0
|1
|3.
|Туймазы
|_Khabibullin F.
|0
|1
|4.
|Кайрат Москва
|_Amirov R.
|0
|1
|5.
|Чертаново
|_Kovalenko A.
|0
|1
Прогнозы на матч Динамо Барнаул - Нижний Новгород
Исход игры
Динамо Барнаул
7.1% (3)
Ничья
9.5% (4)
Нижний Новгород
83.3% (35)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (14)
Меньше
66.67% (28)
Обе команды забьют
Да
40.48% (17)
Нет
59.52% (25)
Популярный счёт
0:2 Нижний Новгород
38.1% (16)
1:2 Нижний Новгород
26.2% (11)
0:1 Нижний Новгород
16.7% (7)
1:1 Ничья
9.5% (4)
2:1 Динамо Барнаул
4.8% (2)
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