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Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Динамо Барнаул
 
Позже
Нижний Новгород

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Барнаул
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кобялко Антон 2 0.5
2. _Zavjalov V. 1 0.25
Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Барнаул 61.54% (8) 15.38% (2) 15.38% (2) 0 7.69% (1) 0
 Нижний Новгород 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Динамо Барнаул Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Динамо Барнаул 3:0 Спартак-Туймазы Динамо Барнаул 0:0 Торпедо Миасс Динамо Барнаул 0:2 Волга Ульяновск Урал-2 4:1 Динамо Барнаул
Челябинск 2:1 Динамо Барнаул Динамо Барнаул 0:2 Факел Динамо Барнаул 3:1 Звезда Пермь Динамо Барнаул 0:1 Тюмень Динамо Барнаул 2:2 Тюмень Носта 0:2 Динамо Барнаул Оренбург-2 1:2 Динамо Барнаул Иртыш Омск 1:2 Динамо Барнаул Динамо Барнаул 3:1 Зенит-Ижевск Динамо Барнаул 0:1 Амкар Динамо Барнаул 1:1 Новосибирск Динамо Барнаул 1:2 Носта Динамо Барнаул 2:0 Оренбург-2 Динамо Барнаул 2:0 Крылья-Советов-2 Звезда Пермь 3:0 Динамо Барнаул Тюмень 3:1 Динамо Барнаул
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Нижний Новгород 2:3 Арсенал Тула Динамо Москва 1:2 Нижний Новгород Химки 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Ростов
Нижний Новгород 1:2 Уфа Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Урал 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Сочи ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:3 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Томь 1:1 Нижний Новгород Чертаново 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:0 Спартак-2 Нижний Новгород 1:2 Енисей Оренбург 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Балтика 1:2 Нижний Новгород

Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Нижний Новгород Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Динамо Барнаул Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Зенит-Ижевск Балкизов Ренат 0 1
3. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
4. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
5. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Барнаул - Нижний Новгород от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2021, осталось 2 дня 7 часов 52 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Динамо Барнаул 7.1% (3)
    X 9.5% (4)
    Нижний Новгород 83.3% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Барнаул
    Ничья
    Нижний Новгород
    13.00
    5.20
    1.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Динамо Барнаул - Нижний Новгород онлайн


    Прогнозы на матч Динамо Барнаул - Нижний Новгород

    Исход игры
    Динамо Барнаул
    7.1% (3)
    Ничья
    9.5% (4)
    Нижний Новгород
    83.3% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (14)
    Меньше
    66.67% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    40.48% (17)
    Нет
    59.52% (25)
    Популярный счёт
    0:2 Нижний Новгород
    38.1% (16)
    1:2 Нижний Новгород
    26.2% (11)
    0:1 Нижний Новгород
    16.7% (7)
    1:1 Ничья
    9.5% (4)
    2:1 Динамо Барнаул
    4.8% (2)
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