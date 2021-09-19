Россия: Кубок 2021-2022
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Олейников Иван
|2
|0.67
|2.
|_Orlov A.
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Чайка
|77.78% (7)
|0
|11.11% (1)
|0
|0
|0
|11.11% (1)
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Чайка Последние 20 матчей: +12 =2 -6Спартак-Нальчик 1:0 Чайка Чайка 3:0 Машук-КМВ Легион-Динамо 0:1 Чайка Чайка 2:1 Биолог-Новокубанск
Чайка 1:0 Торпедо Москва Ессентуки 1:9 Чайка Чайка 1:0 Черноморец Нв Форте 1:1 Чайка Динамо Ставрополь 1:1 Чайка Чайка 0:1 СКА-Ростов Чайка 2:0 Авангард Курск Туапсе 0:3 Чайка Уфа 2:1 Чайка Чайка 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Чайка Чайка 2:1 Иртыш Омск Томь 3:0 Чайка Чайка 1:1 Чертаново Нижний Новгород 2:0 Чайка Чайка 0:1 Енисей
Ростов Последние 20 матчей: +6 =4 -10Крылья Советов 4:2 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Урал 1:1 Ростов Нижний Новгород 1:2 Ростов
Ростов 1:3 ЦСКА Москва Химки 1:1 Ростов Ростов 2:4 Зенит Ростов 0:2 Динамо Москва Гонвед 1:0 Ростов Ростов 1:0 Бейтар Трамп Ростов 1:2 Варда Локомотив Москва 1:2 Ростов Партизан 1:0 Ростов Ростов 4:0 Мура Ростов 1:2 Динамо Загреб Ростов 2:2 Фехервар Ростов 1:3 Краснодар Урал 1:0 Ростов Ростов 2:0 Тамбов Ростов 1:0 Арсенал Тула
Группа 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чайка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Саранск
|_Khleborodov I.
|3
|0
|0
|2.
|Знамя Ногинск
|Павлюченко Роман
|2
|0
|0
|3.
|Динамо Барнаул
|Кобялко Антон
|2
|0
|0
|4.
|Чита
|Нестеров Андрей
|2
|0
|0
|5.
|Чайка
|Олейников Иван
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Амкар
|Морозов Константин
|0
|1
|2.
|Зенит-Ижевск
|Балкизов Ренат
|0
|1
|3.
|Туймазы
|_Khabibullin F.
|0
|1
|4.
|Кайрат Москва
|_Amirov R.
|0
|1
|5.
|Чертаново
|_Kovalenko A.
|0
|1
Прогнозы на матч Чайка - Ростов
Исход игры
Чайка
0% (0)
Ничья
7.7% (3)
Ростов
92.3% (36)
Тотал 2.5
Больше
48.72% (19)
Меньше
51.28% (20)
Обе команды забьют
Да
53.85% (21)
Нет
46.15% (18)
Популярный счёт
1:2 Ростов
35.9% (14)
0:1 Ростов
23.1% (9)
0:2 Ростов
20.5% (8)
1:3 Ростов
7.7% (3)
1:1 Ничья
7.7% (3)
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