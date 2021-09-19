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Россия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Чайка
 
Позже
Ростов

Бомбардиры внутри турнира

Чайка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Олейников Иван 2 0.67
2. _Orlov A. 1 0.33
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Чайка 77.78% (7) 0 11.11% (1) 0 0 0 11.11% (1)
 Ростов 0 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Чайка Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Спартак-Нальчик 1:0 Чайка Чайка 3:0 Машук-КМВ Легион-Динамо 0:1 Чайка Чайка 2:1 Биолог-Новокубанск
Чайка 1:0 Торпедо Москва Ессентуки 1:9 Чайка Чайка 1:0 Черноморец Нв Форте 1:1 Чайка Динамо Ставрополь 1:1 Чайка Чайка 0:1 СКА-Ростов Чайка 2:0 Авангард Курск Туапсе 0:3 Чайка Уфа 2:1 Чайка Чайка 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Чайка Чайка 2:1 Иртыш Омск Томь 3:0 Чайка Чайка 1:1 Чертаново Нижний Новгород 2:0 Чайка Чайка 0:1 Енисей
Ростов Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Крылья Советов 4:2 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Урал 1:1 Ростов Нижний Новгород 1:2 Ростов
Ростов 1:3 ЦСКА Москва Химки 1:1 Ростов Ростов 2:4 Зенит Ростов 0:2 Динамо Москва Гонвед 1:0 Ростов Ростов 1:0 Бейтар Трамп Ростов 1:2 Варда Локомотив Москва 1:2 Ростов Партизан 1:0 Ростов Ростов 4:0 Мура Ростов 1:2 Динамо Загреб Ростов 2:2 Фехервар Ростов 1:3 Краснодар Урал 1:0 Ростов Ростов 2:0 Тамбов Ростов 1:0 Арсенал Тула

Группа 5

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чайка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Саранск _Khleborodov I. 3 0 0
2. Знамя Ногинск Павлюченко Роман 2 0 0
3. Динамо Барнаул Кобялко Антон 2 0 0
4. Чита Нестеров Андрей 2 0 0
5. Чайка Олейников Иван 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Амкар Морозов Константин 0 1
2. Зенит-Ижевск Балкизов Ренат 0 1
3. Туймазы _Khabibullin F. 0 1
4. Кайрат Москва _Amirov R. 0 1
5. Чертаново _Kovalenko A. 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Чайка - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2021, осталось 2 дня 14 часов 52 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Чайка 0% (0)
    X 7.7% (3)
    Ростов 92.3% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Чайка
    Ничья
    Ростов
    8.40
    4.80
    1.38
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Чайка - Ростов онлайн


    Прогнозы на матч Чайка - Ростов

    Исход игры
    Чайка
    0% (0)
    Ничья
    7.7% (3)
    Ростов
    92.3% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.72% (19)
    Меньше
    51.28% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    53.85% (21)
    Нет
    46.15% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Ростов
    35.9% (14)
    0:1 Ростов
    23.1% (9)
    0:2 Ростов
    20.5% (8)
    1:3 Ростов
    7.7% (3)
    1:1 Ничья
    7.7% (3)
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